KİRPİKÇİ KIZ: “Bu işe 300 TL sermaye ile başlamıştım”

Beni tanıyan herkes, kadının gücüne ne kadar çok inandığımı ve kadınları elimden geldiğince ne kadar çok desteklediğimi de bilir. Bugünkü röportajımda da kadının gücüne örnek olarak gösterebileceğim, uzun yıllardır tanıdığım, arkadaşım ZEYNEP DEMİR ile bir araya geldik. 300 TL sermaye ile çıktığı yolda öyle başarılı oldu ki, şimdilerde siparişlerini zor yetiştiriyor. Ben de kurucusu olduğu “Zeynebimmmlashes” markasının tüm evrelerine şahit olan biri olarak, onun gibi cesur ve başarı basamaklarını emin adımlarla çıkan bir kadını sizlerin de tanımasını istedim. Unutmayın; kadının gücü, kadının ta kendisidir aslında.

Hoş geldin Zeynep. Hem arkadaşım hem röportaj konuğum olduğun için çok gururluyum. Seni tanımayanlar için kendinden bahsedebilir misin?

Çok teşekkür ederim Yağmur. Ben de sana röportaj verdiğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Tanımayanlar için ben Zeynep. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Trabzon Sürmeneliyim. İki çocuk annesiyim.

Markanın kuruluş sürecinden bahsedebilir misin? Kirpik üretimi nasıl başladı? Bu fikir nasıl aklına geldi?

Bir gün en yakın arkadaşım, can yoldaşım Eylül; “Zeynep senin gözlerin çok güzel ve bu gözler senin sermayen. Sen bir şeyler üretip satmalısın” dedi. İşte o benim hayatımın dönüm noktası oldu. “Sence yapabilir miyim” dediğimde de, “Bu işi sen yapmazsan kimse yapamaz” dedi ve beni öyle güzel teşvik etti ki, sonrasında aylarca kafa yordum; mıknatıslar, kirpikler, ürünlerin kutuları… Çok titiz çalıştım ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak düşündüm her şeyi. Ben bu işe 300 TL sermaye ile başladım Yağmur. Aslında birkaç cümle ile anlattığım bu geçmiş, benim hayatımın ve ayakta duruşumun özetidir.

Bu iş olmasaydı da yine kirpiğe ve makyaja meraklı birisiydin değil mi?

Evet, sen zaten beni tanıyorsun. Makyajı ve kirpiği seven birisiydim. Şu an tabii ilgim kat kat artmış durumda. Ve hala yeni bir şeyler üretmenin peşindeyim.

Hangi ürünler var satışta?

Birçok mıknatıslı kirpik modeli var. Müşterilerin isteklerine hitap edecek farklı farklı kirpikler üretiyorum. Doğal kirpik de var, yoğun da var, kısadan uzuna, Türkan Şoray kirpiği… Birçok model var. Ve bir de mıknatıslı kirpiği takmakta zorlanan müşterilerim için kirpik takma aparatı var, ismi taktak. Bu aparat sayesinde çok kolay bir şekilde, saniyede mıknatıslı kirpiği takabiliyorsunuz.

Kirpik takma aparatından da bahsedebilir misin? İşimiz kolaylaşacak bu sayede değil mi?

Evet Yağmur, aslında el ile takılabilen kirpikler üretiyorum fakat 100 kişiden 5 kişi takamıyor diyebilirim ya da takmakta zorlanabiliyorlar. Ben memnuniyet odaklı çalışacağıma kendime söz vererek bu yola çıktım. Kirpiği takamayan müşterilerim olduktan sonra benim yaptığım kirpiğin hiçbir önemi kalmaz. Bunun için de 1 buçuk yıldır çalışıyorum. Ve sonunda aparatı da satışa çıkardım. Tabii bu tasarımda en büyük destekçilerime de buradan senin aracılığın ile teşekkür etmek istiyorum. Can dostum Eylül ve Mühendis Murat Tanışman’a teşekkürlerimi borç bilirim.

Kişiye özel ölçülerle kirpik üretiyorsun değil mi? Süreç nasıl ilerliyor?

Evet, mağazalarda satıldığı gibi hepsi aynı boyutta ve aynı özellikte kirpik üretmiyorum. Standart bir ölçüm yok. Kişinin göz yapısına ve gözünün büyüklüğüne göre kişiye özel üretim yapıyorum. Adeta bir terzi gibi… Nasıl ki bir terzi insan vücudunun yapısına göre dikim yapıyorsa, ben de göz ebatlarına ve göz kapaklarının yapısına göre ölçülerimi hazırlayıp tasarlıyorum ve üretime geçiyorum.

Ürünlerin kutu kapağında kendi gözlerinin görselini kullandın? Bu fikir nasıl oluştu? Müşterilerinden gelen yorumlar nasıl?

Herhangi bir görsel yerine kendi gözlerimi görselleştirmek istedim. Kirpikleri tanıtırken reklamımı kendim yapıyordum, kirpik modellerimi de iyi taşıdığımı düşünüyorum. Bu müşterilerimin de dikkatini çeken bir durum oldu ve beğenilerini de dile getirdiler hep sağ olsunlar. Tabii benim için gurur verici bir şey. Müşterilerim, “Size çok yakışıyor bizde de böyle güzel durur mu” diyorlar, bazen de “Sizde kirpikleri görünce çok heves ediyoruz takmak için” diyerek kirpik satın alan müşterilerim oluyor.

Bundan sonraki hayallerin planların neler? Bizi neler bekliyor?

Aklımda birkaç proje daha var. Üretime henüz geçmediğim için şimdiden söylemeyeyim, sürpriz olsun. Zamanı gelince hepsini paylaşacağım.

Başarılı olmak için kendine koyduğun hedefler var mı?

Öncelikli hedefleri her zaman hayallerim belirledi. Hayallerimi gerçekleştirirken elbette süreç içerisinde zorlukla karşılaştığım da oldu. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Hayal ettiğim şeyi, doğru olduğuna inandığım şekilde yaparak bu günlere geldim. Bir şeyi kafama koyduysam, önümde hangi engel olursa olsun, onu aşmaya bakarım. Hayat cesurları sever ve önlerine gerekli fırsatları çıkartır diye düşünüyorum. Farkımı ortaya koyabilmek için işimi severek ve aşkla yapıyorum. Bu benim tek ve en önemli başarı olma koşulumdur.

Girişimci kadınlara önerilerin var mı?

Cesur olmalarını söylemek isterim. Kafalarına koyduklarını hayata geçirebileceklerine inansınlar. Bir işe, bir fikre tutkuyla bağlanmaktan korkmasınlar.

Peki iş dünyasında kadının rolünü yeterli buluyor musun? Kadınlar gereken değeri görüyor mu sence?

Son yıllarda geçmişe oranla kadınlar daha fazla öne çıkıyorlar diye düşünüyorum. Ama genelleme yapacak olursak, gereken değeri görmüyoruz diyebiliriz. Fakat birçok alanda kadınlarımızı erkeklerden daha üst düzeyde görebiliyorum ve bu durumla da çok gururlanıyorum. Maalesef toplumumuzda kadının tek başına iş sahibi olması, koşturması henüz pek de idrak edilmiş durumda değil. Zorlukları olduğu kadar aksine destek olmaya çalışanlar da elbette var. Ki iyi ki varlar.

Kadınlara özel bir mesaj vermek ister misin buradan?

Dünyada kadının hak ettiği yere gelmesini diliyorum. Kadının yaptığı katkının farkındalığına varmalıyız. Üreten ve çalışan tüm kadınlarımızı kutluyorum.

Kirpik sipariş vermek isteyenler sana nasıl ulaşabilirler?

Instagram hesabım @zeynebimmmlashes ya da whatsap hattımızdan (0545 485 15 26) sipariş verebilirler.

Güzel sohbetin ve dostluğun için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersin?

Şu an yolun başındayım ve hiçbir zaman da tam oldum demeyeceğim. Yeniliklere ve üretime her zaman devam edeceğim. Ben kendime inandım ve başardım. Cesaretim beni bu noktaya getirdi. Azmim ve tez canlılığımın ekmeğini yiyorum. Asıl bu güzel sohbet için ben sana teşekkür ederim Yağmurum.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız