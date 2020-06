KİMİN YILDIZ OLACAĞINA EN BÜYÜK JÜRİ HALK KARAR VERİR…

Öyle bir adam düşünün ki, Türkiye'de neredeyse tüm starların fark yaratan imaj çalışmalarının altında onun imzası var. İmaj ve marka danışmanlığına yeni bir soluk getiren, deyim yerindeyse durmadan "dahice fikirleriyle fark yaratan şimdilerde ise bu başarısını klip yönetmenliğinde ve fotoğrafçılıkla pekiştirerek başarılarına başarı katan ünlü marka danışmanı Selim Akar tüm içtenliğiyle Hakan Kanburoğlu ile konuştu.

Selim Akar'ın hikayesi nasıl başladı?

16 Temmuz 1977 tarihinde, İstanbul Beyoğlu’nda doğdum. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Ben bu işe sevgili Emre Altuğ’un kişisel asistanı olarak başladım. Aslında çekirdeğinden başladım diyebilirim. 2 sene asistanlık yaptıktan sonra birçok mesleği denemiş biri olarak o yaşlarda mutlu olabileceğim mesleği seçme konusunda karar vermem gerektiğini düşündüm. İnsanın hayatı boyunca mutlu olabileceği mesleği yapması gerektiğini düşündüm. Bu büyülü piyasanın içinde olmak beni mutlu ediyordu. Bu mesleği seçerken parayı düşünmedim, manevi haz yani başarmanın mutluluğu benim için daha önemliydi. Cesur olmam ve kendime olan inancım, ikna kabiliyetim, bu işe başladığım o yıllarda kendi markamı yaratma isteğim en büyük yardımcısı oldu. Bugüne kadar Ayşe Hatun Önal, Aslızen, Aslı Hünel, Bülent Serttaş, Barış Murat Yağcı, Berksan, Ceylan, Hakan Akaya, Hande Yener, Korcan Kol, Kuşum Aydın, Linet, Murat Dalkılıç ,Murat Boz , Raşit Bağzıbağlı, Rufat İsmail, Seren Serengil, Selen Görgüzel Alkan, Sinan Akçıl, Serdar Ortaç, Soner Sarıkabadayı, Serenay Aktaş, Tanyeli, Tülin Şahin, Yeşim Salkım, Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü ile birçok projede çalıştım. Birçok ünlü işe yaptığım birçok projenin farkındalık yaratması ve beğenilmesi yapacağım yeni projeler için ışık oldu. Yolumu aydınlattı. Benim kişisel olarak başarılı yansımam fikirlerim ve ortaya çıkardığım sonuçlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Geldiğim nokta herkese göre değişen bir algı ama kalbim doğrularını anlatabileceğim iyi yürekli yıldızlarla çalışmam bugünüme vesile oldu.



Marka olmak, marka kalmayı başarmak zor olsa gerek... Nedir bu işin sırrı?



Marka olmayı genel olarak ele alırsak; çok teknik yazmak istemiyorum. Marka olmanı ilk etapta hangi iş kolundan olursan ol yaptığın farklılıklar ve senin farklı enerjinin halk tarafından kabul edilmesi aslında merak edilmen diyebilirim. Marka olmanın en büyük belirleyici özelliği güven duygusu, insanlar bir markayı tercih ederken merak, güven, ilgi çekici gibi unsurların yüzdesini önemsiyor. Ne kadar çoksa bu yüzde oranı o kadar kabul görülür ve marka algısı oturur. Ünlüler dünyası olarak baktığınızda farklı olan fark yaratmayı hedef edinmiş cesur yıldızlar her daim markalaşma konusunda daha şanslı olurlar. Ünlüler dünyasında sizin ilk tanışmanız ve ilk algınız kendi enerjiniz markalaşma planlarından daha önemli bir ayrıntıdır. Halk sizinle ilk tanıştığında markalaşma planları yerine ne kadar farklı olduğunuza ve gerçekliliği olan yeteneklerinize dikkat et. Bence her insanın marka olma şansı ilk etapta eşittir. Fakat uzun yıllar orada kalabilme şansı için ne kadar güvenilir, ne kadar cesur, ne kadar zirveyi bırakmama savaşının içinde olduğuna bağlıdır.

Nasıl marka olunur?

Milyon dolarlık bir yatırım yapılsa bile en büyük jüri halktır. Sizin ortaya koyduğunuz yetenek, samimiyete en büyük jüri halkın verdiği karardır. Halk karar verirse siz markalaşabilirsiniz. Markalaşma sürecinde bütün doğru atakları yapsanız bile bu yatırımın karşılığını sizin yaptığınız iş her neyse halkın sahip çıkmasıyla gerçekleşir. Bu sebeple markalaşmada en önemli faktörlerin doğru kararlar ve sabır olduğunu belirtmek gerekir. Şans, asla vazgeçmemek, ünlenmenin sihrine kapılmadan samimiyetle devam etmektir. Sıfır noktasında olduğu gibi maneviyatını besleyerek değişmeden devam etmek lazım.

‘’MADONNA’NIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEYİ ÇOK İSTERDİM’’



Yeni bir ismi star yapmak sanatçının yeteneğine de bağlı muhakkak ama menajerinde katkısı büyük elbet. Bu işte menajerin katkısı nedir?



Tabii ki yetenek çok önemli, siz zaten bir yeteneğe sahipseniz aslında yeni bir isim değilseniz, fark edilmenizin zamanını siz belirliyorsunuz diyelim. Yıldız doğmak, enerjiyle doğmak gibi bir durum var.Sizi yönlendiren menajerin katkısı tecrübeleri konusunda ne kadar çok doğruyu ve yanlışı tecrübe ettiği ile alakalı. Bence bir sanatçıyı yıkan ve bu savaşın içinde sıradanlaştıran en büyük etken duygusal kararları. Ben mutsuz bir aşk hayatı olan yıldızın doğru markalaşma sürecini yaşayamadığını düşünüyorum. Bir menajer, üçüncü ve gerçek bir göz olabiliyorsa ve de cesursa doğrularını söylemekten kaçınmıyorsa gerçek menajerdir.



Sizin hedefleriniz, hayalleriniz neler?

“İlham Kaynağım Kalbim” adlı kitabı için kolları sıvadım, kariyerinde ünlülerin unutulmayan imajlarına imza atan Selim Akar’ın ortaya çıkardığı imajların hikayelerini kitabında toplamaya hazırlanıyorum. Bu kitap ile bu meslekte benden sonra gelen jenerasyona fikirlerim belki ışık olur. Bir de Madonna’nın fotoğraflarını çekmeyi çok isterdim.

‘’INSTAGRAM’DAKİ SAYFALARA 50 TL 75 TL ÖDEYEREK HABER YAPTIRANLAR VAR’’

Yeni dünya düzeni dijitalin üzerine kurgulanıyor. Sizce bu süreçte gazeteler nasıl etkilendi?

Ben ikisinin de önemli olduğunu düşünmekteyim. Gazete okumak gerçekten büyük bir kültürdür, o kağıdın kokusu bile birçok insana mutluluk verir. Bunu benim gibigazete tiryakileri iyi bilir. Ben gazete kültürüne sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir tercih tabii ki. Bazıları gazetelerin fiziksel satışından faydalanıyor, bazıları da dijital mecraları takip etmeyi tercih ediyor. Reklam verenlerin yönünü dijital medyaya çevirmesi gazetelerin önemini dijital medyaya bırakmış gibi hissettirmiş olabilir. Ama gazetelerin modası ölmez, dijitalde herkes haber olabilir ama gazetelerde önemli ayrıntılar, önemli kişiler, gerçek yıldızlar, gerçek konular ve gerçek haberler yer alır.



Instagram’daki magazin sayfaları hakkında ne düşünüyorsunuz?



Dijital teknoloji sayesinde hızlanan bilgi aktarımı, haberlerin doğruluk unsurunu gözden kaçırmamıza neden olabiliyor.Herkesin yani gazeteci olmayanların bu mesleği hayatı boyunca yapmamış insanların her türlü bilgiyi haber olarak aktarabildiği günümüzde gelinen en son nokta ‘otomatik gazetecilik’ olmuştur. Otomatik gazetecilik bana güven vermiyor. Tanımadığım, gazeteci olmayan kişiler tarafından yönetilen bu sayfalara bakarken etik ve güven kavramlarını sorguluyorum. Yani gazeteci olmayan insanların açtığı İnstagram sayfaları ‘Manava gidip kıyma var mı?’sorusuyla eş anlamlı geliyor. Bir de bir konuya açıklık getirmek istiyorum; Hürriyet,Milliyet, Sabah, Yeni Şafak, Star, Sözcü, Posta, Türkiye, Akşam, Güneş ve Vatan gibi tüm gazetelere servis ettiğim haberlerim birçok gazetede haber oldu ve gazetelerin dijital mecralarında hiçbir karşılığı olmadan haber olarak yer aldı. Çünkü bana ve haberime reklam veren bir firma gibi davranmadılar. Bu arada özellikle gazeteci dostlarımın dijitaldeki sayfalarından bu tarz teklifler hiç almadım, habere para olarak değil haber olarak bakarak desteklediler. Fakat son zamanlarda kontrolsüz yaygınlaşan dijital mecralara haber servisi yapmaya başladım ve haberler karşısında para ödememi teklif ettiler. ‘50 TL, 75 TL öderseniz haberinizi kullanırız.’ diyen siteler karışma çıktı. Hemen engelledim. Haber gönderiyorum, kullanmamanıza saygı duyarım ama benim haberime ürün muamelesi yapanlardan sıkıldım. Bu yüzden gerçek gazetecilere tekrar sonsuz teşekkür ediyorum.





‘’ÜNLÜDEN DOST OLUR MESELA HANDE YENER’’

Ünlü isimler sanatçıdan dost olmaz diyor kimi zaman… Sizce ünlülerden dost olunur mu?

5 parmağın 5’i de bir değildir. Dostluk kavramı karşılıklıdır. Benim dost olarak gördüğüm ünlülerle dostluğum devam ediyor.Gerçekten dost olarak gördüğüm ünlü isim sayısı azdır ama ayrımını yapabiliyorum. Geçmişini unutmayan bencil olmayan ünlülerden dost olur.

En vefalı ünlü?

Hande Yener birisini seviyorsa, dost görmüşse sonuna kadar yanında olur.



En hırslı isim?

Hırsı olumlu anlamda algılarsak bence Aleyna ve Edis.





‘’1000 FENOMEN BİR AJDA PEKKAN, BİR BÜLENT ERSOY ETMEZ’’



Fenomenler konusunda düşünceleriniz nelerdir?

Star olmak ile fenomen olmak arasındaki çizgiyi ayırt etmek gerekir. Çok bir yeteneğiniz olmasa da fenomen olursunuz, takipçi kastırmak için önce bir strateji belirlersiniz, stratejiye uygun davranışlar sergilersiniz. Örneğin; cesur olmak için seksi fotoğraflar koymak, söylenmeyenleri söylemek, argo konuşmak, pahalı evler ve pahalı arabalar kullanmak, sürekli geyik yapmak ve anlamsız ne varsa üstünüze vazife edinmek…Bunlar fenomen olmanın yolları ama bunun dışında milyonluk hesaplar var; yemek yapan ev hanımları, öğretici sayfalar, fayda sağlayan fenomenler var ama azınlıkta kalıyorlar. Bu arada hiçbir fenomen star değildir, adı üstünde takip edilendir. Yani düşünsenize 100 fenomen koy bir Ajda Pekkan, Bülent Ersoy, etmez. Her biri 100 değil, 1000 fenomene bedel. Bir yolda beraber yürüdüklerini düşünün, en fenomen bile o büyük enerjilerden, büyük starlık enerjisinin önünde saygı duyar.





‘’SOSYAL MEDYAYI EN İYİ DEMET AKALIN KULLANIYOR’’





Sosyal medyayı karantina sürecinde en iyi kim yönetti?

Sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerin başında Demet Akalın geliyor. Demet Akalın samimi, özellikle toplumsal olaylarda verdiği mesajlar takdir edilmeli. Oyuncuların sosyal medya kullanımları ise çok bencilce ve egolu. Erkek oyuncularda Kerem Bursin samimi ve akıllı, Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu da içten ve gerçekçi. Ezgi Mola ve Enis Arıkan da aşırı samimi ve gerçekçi.



Bu isimleri bize özetleseniz?

Hakan Akkaya: Kararlı, risk sever, başarı odaklı.

Raşit Bağzıbağlı: Garantici, temkinli, kontrollü, mükemmeliyetçi.

Soner Sarıkabadayı: Titiz, ölçülü, duygusal, adaletli.

Murat Boz: En cesur, sempatik ve egosuz.

Barış Murat Yağcı: Utangaç, çalışkan, duyarlı ve aşırı duygulsal

Hande Yener: Sahiplenici, çalışkan, araştırmacı ve katiyen adam satmaz.

Serdar Ortaç: Duygusal ve size fayda sağlar.

Sinan Akçıl: Heyecanlı, ani karar verir, yenilikçi ve aşırı duygusaldır. Dostluklarına bağlı kalır.

Aslı Hünel sahici ve kararlı, sahiplenicidir.

Selen Görgüzel: Çılgın, titiz, zeki.

Kuşum Aydın: Eğlenceli, aşırı duygusal, girişimci.

Murat Dalkılıç: Araştırmacı, sempatik, zor beğenir.

Linet: Doğal, dobra, kuralcı.

Rufat İsmail: Doğal ve hırslı.

Ceylan: Ilımlı, sahiplenici, yenilikçi.

Bülent Serttaş: Esprili, samimi, yeni fikirlere açık.

Seren Serengil: Aşırı titiz.

Yeşim Salkım: Zeki, soğukkanlı, hakkaniyetli.

Berksan: Doğal ve çalışkan, sahiplenici.

Tanyeli: Duygusal, cömert.

Yıldız Tilbe: Zeki, hızlı ve sevgi dolu.

Bülent Serttaş Eğlenceli, Merhametli, Babacan

Aslızen: Esprili, doğal, akıllı.

Ayşe Hatun Önal: Araştırmacı, pozitif, mükemmeliyetçi.

Tülin Şahin Titiz, Araştırmacı