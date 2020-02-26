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Kelle paçaya ilgi arttı

Gaziantep’te, Canan Karatay’ın koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemesinin ardından, kelle paça çorbasına ilgi arttı. Gaziantepliler, sık sık kelle paça çorbası içiyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:44
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Kelle paçaya ilgi arttı

GAZİANTEP - İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve daha sonra binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı dünya genelinde önlemler alınıyor. Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Koronavirüsüten korunmak için mutlaka kelle paça için" açıklamasının ardından kelle paça tüketiminde artış yaşandı.

Kelle paçanın hastalıklara karşı tüketilmesi gerektiğini ifade eden lokantacı Hikmet Bektaş, “Paça, kuzu kellesini haşlayıp, on saat kaynattıktan sonra yapılıyor. Bütün hastalıklara gribe, virüslere karşı direnç sağlıyor. Biz kelle paçayı acılı ve sarımsaklı şekilde yapıyoruz. Şehir dışından, çevre illerden gelerek paça yiyorlar. Koronavirüse karşı paça tercih ediliyor. Canan Karatay hocamız da söyledi. Biz de onun bu açıklamasına katılıyoruz. Açıklamanın ardından talep artmış durumda” diye konuştu.

İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Karakuşak ise koronavirüse karşı hijyen ve beslenmeye çok dikkat edilmesini gerektiğini ifade etti. Virüsün hızla yayıldığını ve Türkiye'ye de gelebileceğini belirten Karakuşak, "Bu durumda yapılacak en önemli şey kişisel hijyene dikkat etmektir. Sürekli olarak elleri yıkamak ve toplu taşıma alanlarında maske takmak önlem olarak yapılabilir. Çünkü hastalık havada asılı enfeksiyon ve temasla bulaşıyor. O nedenle ellerimizin sürekli temiz olması gerekiyor. En çok uykumuza dikkat ederek bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Bunların yanı sıra o mevsimin gerektirdiği meyveler ve hepimizin bildiği soğan, sarımsak, lahana ve brokoli gibi gıdalar tüketilebilir. İlk olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri görülebiliyor. Aslında her yıl geçirdiğimiz gribal enfeksiyonlar gibi başlıyor. Ama bu gibi durumlar olduğunda koronavirüse bakmak gerekiyor” dedi.

Paça yemeye gelen vatandaşlar ise, kelle paçanın sağlığa çok faydalı olduğunu, koronavirüs ve diğer hastalıkları uzaklaştırabilecek kadar etkili olduğunu ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kelle Paça çorbasıGaziantepKoronavirüs
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