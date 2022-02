KARŞINIZDA YARATICI KİMLİĞİ İLE ERKAN BİRLİK

1992 İzmir/ Konak doğumlu olan Erkan Birlik, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümü mezunu hem genç bir yazar hem de GoxArion mahlasını kullanarak süper kahramanlık kitaplarında Katran Adam, Beyaz Akrep, Carbon Z, Bay Morza gibi onlarca süper kahramana hayat veren değerli bir yaratıcıdır. Marvel ve DC ayarında karakterler yaratarak film, animasyon, çizgi film, kitap, oyun, oyuncak gibi birçok alana yayılmak isteyen ve çalışmalarını o yönde planlayan sevgili Erkan Birlik ile röportajımız…

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

1992 yılının Ağustos ayında İzmir’de dünyaya geldim. Kendimi bildiğimden beri olumsuz tablolar arasında bir ressam gibi hayatımı çizmeye, renklendirmeye çalışıyorum. Her seferinde o siyah boya elime geçse de ben hep olumlu düşünen olmak istiyorum. Bunlar dışında Maliye bölümünü bitirdim ve hâlâ kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

Okumuş olduğunuz bölüm ile şu an yaptığınız meslek birbirinden çok farklı, yazarlığa başlamanızdaki etken nedir?

Açıkçası yazarlığa başlama zamanına gelmek gerekirse, henüz ilkokul birinci sınıftayken ve okuma yazma aşamasına geçmemişken, annemin vermiş olduğu destek sayesinde hızlı öğrendim. Bu benim eğitime 1-0 önde başlamama sebep oldu. Sonrasında ise lise öğretmenimin, “Sen yazar olamazsın” demesi… Ve bir çıkış yolu ararken kendimi bulduğum yazılar içinde bir şey farkettim. Yazmak bana çok iyi geliyordu. Kendimi adeta yeniden keşfetmeye başlamıştım. Bunun sonucunda 2016 da ilk kitabım olan “Silinme”yi okuyucularımla buluşturdum.

Yürümeye karar verdiğiniz bu yolda en büyük destekçiniz kim veya kimler oldu?

Koca harflerle “ANNEM” demek istiyorum. Babam genel sebepler nedeniyle başımızda pek duramadı. Bu süreç içerisinde annem; kız kardeşim ve bana hem anne hem de bir baba oldu. Her gece bıkmadan usanmadan bize hikayeler anlatıyordu. Gün içerisinde de ya resim yaptırıyor ya da yeni kelimeler öğretiyordu. Annemin bu yönü bana üretkenlik kazandırdı ve beni hep ileriye doğru taşıdı. Diğer yandan hayatımın bir kısmını yanında geçirdiğim İsmail dedem, ufku geniş bir insandı. Onun anlattıklarını da dinlerdim. Kendisi hem yerelde şampiyon bir boksör hem de zanaatkar bir insandı. Dönemin Yeşilçam sanatçılarından İhsan Yüce ile bir projedeçalışmış. Ayrıca Fikret Hakan'a olan benzerliğinden dolayıda sinema sektörüne girmesi istenmiş ama kabul etmemişti. Yani annem ve dedemin üzerimdeki katkısı oldukça büyüktür.

Okuduğunuz ilk kitabı hatırlıyor musunuz?

Okuduğum ilk kitap, çocuk kitaplarının yazarı Gülten Dayıoğlu'nun kaleme aldığı “Ganga” adlı eserdir. Beni inanılmaz derecede etkilemiş bir romandır. Görsel hafızam iyi olduğu için, adeta kitabı sinema filmini izler gibi okumuşum. Zaten nasıl bir tesadüftür ki, kitabı okuduktan bir hafta sonra okulda düzenlenen etkinliğe Gülten Dayıoğlu’ da katılmıştı. Bu sadece tesadüf olamaz diye düşünmüştüm.

Silinme (2016), Mucize Aşk (2018) ve Katran Adam (2021),kitaplarınızı okuyucularınızla buluşturduğunuzda her seferinde aynı duyguyu hissettiniz mi? Duygularınızı bizimle paylaşır mısınız?

Her yazdığım kitabın dönemi, benim farklı bir dönemime geldi. Meselâ, “Silinme” ilk kitabımdı ve ben o vakit, ünlü bir beyaz eşya firmasının üretiminde görev yapıyordum. İzmir'den Manisa'ya her gün gidip geliyordum. Kitabı otobüste, yemekhanede ve boş vakitlerimde yazdım desem yalan olmaz. Yayınevim İzmir'deydi ve biz kitap fuarının olduğu gün kitabı çıkarttık. Sevdiğimiz herkes geldi, adeta bir kuyruk oluşturdu. O an ki duygularımı anlatamam. Ardından “Mucize Aşk” kitabında da büyük sevinç yaşadım. Çünkü ilk defa başka bir yazarla birlikte ortak çalışma yaptık. Sonrasında “Katran Adam” kitabını sevenlerimizin beğenisine sunduk. O konuda da ilk süper kahraman olduğu için bizlere inanılmaz birivme kazandırdı.

Yazarlığın yanı sıra onlarca süper kahramanın da yaratıcısısınız. Süper kahramanlarınızla henüz tanışmamış olanlar için kısaca her şeyin nasıl başladığını anlatabilir misiniz?

Rüya... Her şey bir rüya ile başladı. Zaten senelerdir ütopik hikayeleri, büyüklerimden dinlerdim. Sonrasında gördüğüm bu rüya tüm hayatımı değiştirdi ve bana adeta bir yol sundu. Bu yol öyle güzel ki, başarırsak dünyada üretkenlik noktasında en üst sırada yerimizi alacağız… Ama aynı zamanda o kadar zor bir süreç ki, size anlatamam. Rüya sonrası yaptığım araştırma beni “Katran” a getirdi. Ondan bir karakter olarak, “Katran Adam”ı yarattım. Sonrasında öyle bir durum oldu ki artık durmam imkânsızdı. Arka arkaya Beyaz Akrep, Bay Morza, Shu Lan Zhao ve onlarca karakteri buldum. Her an yeni bir karakter geliyor ve bir kenara not alıyorum. Bir fabrika gibi düşünün, sürekli üretiyorum.

Çoğunlukla Marvel ve DC süper kahraman karakterleri gördük. Aynı zamanda sinema ve TV’de de birçok Marvel ve DC yapımı yer alıyor. Siz karakterlerinizi yaratırken hangi tarihi ya da hangi tarz karakterlerden ilham aldınız?

Aslında ben dünya dışı ile daha fazla ilgileniyorum. Görmediklerimizi, keşfedilmeyenleri daha çok seviyorum. Karakterlerin konuları genel olarak uzayda geçiyor. Kendi yarattığımız dünyalar ve uydular yardımcımız oluyor. Şu an yaptıklarımızyakın süreçte sinema sektörüne de bize yardımcı olacaktır. Çünkü artık eskisi gibi sadece senaryo yazılıp filme aktarılmıyor. Kitaptan uyarlama yapılıyor. Tabi kibu üretkenliğin nirvanasını yaşadığım ve yaşamaya devam edeceğim anlarda hem ülkemi hem beni hem de yanımdaki ekibimi bir üste taşıyacaktır.

Karakterler noktasında geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Stan Lee bana fazlasıyla destek olmuştu. Onun konuşmaları ve yaşadıkları bana örnekti. Yarattığı her karaktere yüklediği misyonunbenim yaptıklarımdan bir farkı yoktu. Meğer ben bilmeden adeta Stan Lee gibi davranıyormuşum. Bu da benim yaptığımın ve ürettiklerimin doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Şu anda yarattığınız süper kahramanlardan en çok hangisi seviliyor? Onlardan birisinin yerine geçecek olsanız, hangisi olurdunuz?

Şu an için elimizde inanılmaz süper kahramanlar kadrosu var. İsimlerini bile sayamayacağım konuma geldi. Ama beni en çok etkileyen, en çok yerinde olmak istediğim ve sevdiğim karakter “Katran Adam” olurdu herhalde. Çünkü o, benim yarattığım ilk kahraman ve her şey onunla başlıyor. Nasıl ki biz, kendi hayatımızın baş rolüyüz, işte “Katran Adam” da kendisinden sonra gelecek tüm süper kahramanların başı olacaktır.

Herkeste olduğu gibi sizin de çocukluğunuzda tutkunu olduğunuz bir süper kahraman vardır diye tahmin ediyorum. Çocukluğunuzun favori süper kahramanı hangisi veya hangileriydi?

Batman ve Joker’in arasındaki hikâyeyi çok seviyorum meselâ…Her ikisini de söyleyebilirim. Mahallemizin kahramanı “Örümcek Adam” da yine baş favorilerimdendir.

Dünyaya kıyasla süper kahramanlık piyasasının önü Türkiye’de açık mı? Devlet, ilgili mecralar, aileniz, dostlarınız bu konuda size destek oluyor mu?

Türkiye’de bu işi yapmak için birçok kişiyle görüşmeler yaptım. Fakat açıkçası bu iş burada olmayacak gibi görünüyor. Yani ülkemde bunlarla ilgili bir stüdyo kurulması, desteklenmesi ve pazarlanması gerekiyor. Şu an için burada, bunları yapmak imkânsıza yakın gibi gözüküyor. Birçok yere götürüp elimdeki cevherin kıymetini anlatmaya çalıştım. Ama insanlar kömürün işlenmeden, parlatılmadan değerli olduğuna inanmıyorlar. Eskiden hiç kimse projeme inanmıyordu. Şimdi ise durum değişti. Her anlattığım kişi, olaya geleceğe dönük baktığı için güzel şeyler yaşayacağımıza inanıyor.

Yazarlık ve yaratıcılık alanında emin adımlarla ilerleyen değerli ve örnek bir gencimiz olarak hayata geçirmek istediğin projelerin var mı? Varsa bize kısaca projelerinden bahseder misin?

Çiçeği burnunda Geskon(Gençlik ve Spor Konfederasyonu) İzmir İl Başkan Yardımcısıyım. Değerli ağabeyim ve il başkanım Taner Özgür’ün isteği doğrultusunda ilk kitabım,“Silinme”yi senaryolaştırmaya başladık. İsmini “Sobite” olarak belirlediğimiz dizi önümüzdeki aylarda çekilmeye başlayacak.

Bunun dışında süper kahramanların hikâyelerini filme dönüştürme fikrim var.

Yarattığın süper kahramanlar bu yönleriyle aramızda yaşasalardı nasıl olurdu?

Meselâ“Katran Adam” olsa kötülerle savaşırdı. Öte yandan “Beyaz Akrep” adlı kahramanımızın isteği doğrultusunda hapishaneler dünyada kaldırılır, yerlerine beyin kontrolleri gelirdi. Bunlar gibi birçok kahramanımızın olduğu ortamda dünya güvende olurdu.

Yazarlık: Yön belirleme

Kalem:Evrenin gücü

Başarı: Süreklilik

Yaratıcılık: Sınırsız Hayal gücü

Süper kahraman:Ütopik güç merkezleri

Röportaj: Yeşim Değer Üstünkaya