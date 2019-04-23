KARİYER ONURSAL ÖDÜL GECESİ BUGÜN YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ’NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan İstanbul Kültür Üniversitesi’nde yapılan Kariyer Onursal Ödül Gecesi birçok sanatçıya ev sahipliğinde bulunmaya hazırlanıyor. Burcu Biricik, Demet Evgar, Berkay Hardal, Alperen Duymaz, Eda Ece, Şevval Sam, Sevda Erginci, Emrah Karaduman, Yılmaz Özdil gibi birçok sanatçı bu gece ödülleriyle buluşacak.

Biliyorsunuz ki, her okulun düzenlediği ödül geceleri, ünlüleri ağırladığı konferanslar vardır. Bu gecenin en büyük özelliği, geceden kazanılacak gelirin tamamının Yüzümle Mutluyum Derneği’yle paylaşılacak olması. Hep soruluyor, tartışılıyor “Bu gençlik nereye gidiyor” diye, sevgili okurlarım, bir gençlik var ki, insanlık adına çok güzel bir yere gidiyor. Bu gecenin düzenlenmesine vesile olan İstanbul Kültür Üniversite’sini, Kültür Kulübünü ve beni kırmayıp, bu güzel sohbete ortak olan Kariyer Kulübü Başkanı Rauf Cihaner ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özekici’yi tebrik ediyorum. Geceyle ilgili merak edilen tüm cevapları bu sohbette bulabilirsiniz.

Öncelikle bu akşam sahiplerini bulacak Kariyer Onursal Ödül Gecesi ile ilgili okurlarımızı bilgilendirir misiniz?

- Ödül gecesi konseptinde bir etkinlik olacak. Her sene farklı bir Sivil Toplum Kuruluşu’na yardım ediyoruz. Sanat camiasından farklı isimler geliyor ve onlara okulumuzda ağırlıyoruz. Daha sonrasında birinci olan isimlere ödüller veriliyor.

Ödül gecesinin isminin Kariyer Onursal olması, kariyerinde başarılı sanatçıların ödüle layık görülmesinden kaynaklı mı?

- Evet, bundan kaynaklı. Onun dışında da zaten biz bu ödül gecesini kariyer kulübü olarak düzenlediğimiz için bizim ismimize de ithafen böyle bir isim koyduk, ama dediğiniz gibi ana amacı kariyerlerinde başarılı olmuş isimlerden geliyor.

Kariyer Kulübü kaç senedir bu alanda ödül gecesi düzenliyor?

- Üç senedir. Bu sene de üçüncüsü gerçekleşecek.

- Üç yıldır aynı konsept mi?

- Evet. İlk sene bizim Sosyal Sorumluluk Projemizvardı. Oraya bağış yapıyorduk. Ondan sonra düşündük, kendi derneğimiz dışında farklı STK’lara başlamamız daha doğru olacak. Her sene farklı farklı STK’larla çalışıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi olarak ülkemizde sesi duyurulması gereken yaralarımıza özen gösterip, sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili sık sık aktiviteler, böyle geceler düzenliyor musunuz?

- Okul içerisinde bizim dışımızda da bir sürü öğrenci kulüpleri var. Keza aynı şekilde Üniversitemizde sosyal sorumluluk projelerine çok fazla destek vermekte. Biz de aslında kulüpler olarak elimizden geldikçe aynı konsept olmasa da farklı konseptlerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Siz, Kariyer Kulübü olarak yıl içinde başka geceler düzenliyor musunuz?

- Sosyal sorumluluk olarak düzenlediğimiz en büyük etkinliğimiz bu gece. Bunun dışında küçük yardımlar yapıyoruz; farklı köy okullarına kitap gibi şeyler yolluyoruz, ama etkinlik bazlı düzenlediğimiz tek etkinlik Onursal Ödül Gecesi.

Yüzümle Mutluyum Derneği’yle nasıl tanıştınız?

- Biraz önce de bahsettiğim gibi, her sene farklı bir STK ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Geçen sene Çorbada Tuzun Olsun Derneği’yle beraber çalışmıştık. Derneğin içinde çalışan Yönetim Kurulu’ndan arkadaşlar arasında tavsiye edildi. Onların vasıtasıyla çalıştık. Devam ediyoruz.

Derneğin çalışmaları sadece çocuklar üzerine mi?

- Sadece çocuklar üzerine değil, bir sınırlandırmaları yok. Zaten dernekte, kromozom farklılıklarından kaynaklanan yüz rahatsızlıklarına, yanıklardan dolayı yüzünde farklılık olan tüm insanları kapsayan bir dernek.

Sizin gecenizden elde edilen gelir sadece çocuklar yararına mı katkı sağlayacak?

- Bizim gecemizden elde edilen gelirin tamamını Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlıyoruz. Dernekte sadece çocuklar yok, ama çoğunluk olarak çocuklar yer alıyor. Büyük ihtimalle genel bir şekilde harcanacaktır.

Bu ödül gecesinin nasıl bir konsepti var? Geliri sadece biletlerden mi sağlıyorsunuz?

- Biletlerden sağlıyoruz ve gelirin tamamını STK’ya bağışlıyoruz. Konsept olarak kokteylimiz var, ama onun dışında çok fazla ürün sponsorluğu kabul etmek istemiyoruz. Gecenin konsepti o tarafa kaymamalı.

Okurlarımız için soruyorum; bu ödül gecesinin yapılmış başka ödül gecelerinden farkı nedir?

- Keza aynı şekilde birçok üniversite bu gibi ödül gecelerini düzenliyor, fakat biz bunu düzenlemeye ilk başladığımızda bir farkımız olsun dedik. Artık ne yazık ki, farkındalık yaratmak çok kolay değil. Örneğin, bir ünlü topluluğunu çağırdığımız zaman çok kolay insan toplanabiliyor, ama STK’nın tanıtımı olacak dendiğinde aynı kitleyi toplayamıyoruz. Biz de bu ödül gecesinin konseptini, ünlülerin gelip ödüllerini almasını bir amaç olarak değil de bir araç olarak kullanıp güzel bir farkındalık gecesine dönüştürmek istedik. Konsept ödül gecesi olabilir, ama buradaki asıl amaç konsept içerisinde o sene belirlenen farkındalığı yerleştirerek, onlarla ilgili konuşmalar yaparak ve ünlülerinde bu konuda bilinçlendirerek dışarıya farkındalık sağlamak.

- Sanatçıların bu açıdan halkı çektiğini düşünüyorsunuz.

- Kesinlikle. Bu konuda çok faydası oluyor.

Peki, Kariye Kulübünün yıl içerisindeki aktiviteleri neler?

- Kariyer Kulübünü çok kısa özetlemek gerekirse, kişisel gelişim bazında etkinlikler düzenliyoruz. Biz öğrencilerin mezun olduktan sonra daha rahat iş bulabilmeleri, rakiplerinden biraz daha fazla sıyrılabilmeleri, farkındalık yaratabilmeleri adına çeşitli etkinlikler ve seminerler düzenliyoruz.

Ödül gecesine katılacak ünlü isimlerden bahseder misiniz?

- Ceyhun Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, Müjdat Gezen, Simge Sağın, Gökhan Türkmen, Burcu Biricik, Yasak Elma dizisi ekip olarak geliyor, Yılmaz Erdoğan’ın ekibi, Yılmaz Özdil, çocuk oyunculardan Emir Özyakışır, Alperen Duymaz, Emrah Karaduman, Melis & Uraz Kaygılaroğlu, Müge Akgün, Dost Elver, Berkay Hardal gibi birçok ünlü isim gecemizde yer alacak. Yaklaşık 40 kategoride ödül verilecek.

Bu isimlerin geceye katılmasını nasıl sağladınız?

- Bizim yaklaşık 70 kişilik bir Kariye Kulübü ekibimiz var. Gerek menajerle olsun, gerek ikili ilişkilerle olsun bu şekilde bağlantı kurduk. Ulaşmakta baya zorlanıyoruz ama özverili çalışma ekibimizle netliğe kavuşturuyoruz.

Ödül sistemi nasıl gerçekleşiyor? Sanatçılara sadece sizin okuldan gelen oylarla mı yoksa takipçilerinden gelen oylarla da sonuç belirlenebiliyor mu?

- kariyeronursalodulleri.com diye bir sitemiz var öğrenci olması ya da okulda okuyor olması gibi bir farklılık yok. Herhangi bir farklı üniversiteden de öğrenci olması siteye girip oy kullanabilmesi için yeterli. Herkese açık bir site

Bu özel gece için ne kadar süredir hazırlık yapıyorsunuz?

- Bunların planlaması sene başından itibaren başlanıyor, ama aktif olarak çalışmaya üç ay önceden başlıyoruz.

Oyuncularımız, seyirciler... Bu ödül gecesine katılan herkes heyecanla bu geceyi bekledi. Sizler, bu gecenin yaratıcısı olarak heyecanlı mısınız?

- Tabi ki çok heyecanlıyız. Tüm ekibimiz gecesini gündüzüne katarak, sabahlara kadar çalışıyor. Her sene aynı heyecanı duyuyoruz.

Kariyer Kulübünün başkanı ve yönetim kurlu üyesi olarak, şimdiki gençliğin şuan, süregelen eğitim programıyla, gelecekte daha başarılı, daha duyarlı bir tablo çıkaracağını düşünüyor musunuz?

R C: Şahsen ben düşünüyorum. Biz öğrencilerin üniversite içerisinde de, kendimizi bu bağlamda geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Tek başına çok fazla yeteli olmayabilir, ama toplum olarak bu alana yönlenirsek çok şey değişebilir.

O Ö: Öğrenciler okula, sadece dört sene boyunca gidip gelmekle çok bir şey kazanamıyor, ama neslimizin bunun farkına varabileceğini düşünüyorum, çünkü bunun arttığını her geçen gün görüyorum. Ben de olumlu düşünüyorum.

Okulların böyle yararlı sosyal sorumluluk projeleriyle, gençleri bilinçlendirmesi, güzel şeylere vesile olması, yardımlaşmayı derinden, içinde bulunarak öğrenmesi bugün yaralanan değerlerimizi güçlendirecek midir?

R C: Dediğiniz gibi okullarında sürekli bu alan yoğunlaşması, bu alanda sosyal sorumluluk projeleri yapması bilinci de arttırıyor ve bunların göz önünde olması geleceğe çok farklı katkı sağlayacaktır.

Bu güzel şeylerin çoğaltılması için daha fazla neler yapılmalı?

R C: Bence basında, medyada daha fazla lanse edilebilir.

O Ö: Basın kullanılabilir ya da topluma mal olmuş olmuş kişilerde bunlara katkı sağlarsa arkasından birçok kişiyi çekecektir. Bir ünlü böyle bir organizasyona katıldığında peşinden sevenlerini, takipçilerini çekiyor. Her türlü iletişim sağlanıyor. Sanatçıların daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Onların sesi, bizim sesimizden daha çok yankı yapar.

Son olarak bu güzel sohbet için teşekkür ediyor ve bu gece için size başarılar diliyorum. Son olarak okurlarımıza ve gece için sabırsızlanan takipçilerinize ne söylemek istersiniz?

R C: Biz de çok teşekkür ediyoruz bizleri davet ettiğiniz ve bu güzel röportajı gerçekleştirdiğiniz için. Takipçilerimiz daha fazla bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde bulunsunlar, bu davetleri daha fazla takip etsinler, kendilerini daha fazla geliştirsinler, çünkü bu tarz farkındalığa ihtiyacı olan birçok insan var. Biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Aslında herkes elinden geldiğince farkındalık yaratmaya çalışsa, çok daha fazla olabiliriz. Bu açıdan birlik olursak tek bir seste, nefeste birleşir ve birçok ihtiyacı olan insanlara nefes oluruz.

O Ö: Bu duyarlılık artmalı. Herkes bizim gibi düşündüğünde bu gibi geceler, davetler, yardımlar daha çok kitleye yayılır.