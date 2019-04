Kapalı Perdelerimizi Özhan ile aralıyoruz

Geçtiğimiz sene "Anla Beni" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Özhan, yeni şarkısı "Kapalı Perdeler"i sevenlerinin beğenisine sundu. Kısa sürede sevilen şarkısı ile gündeme gelen Özhan, sesi ile de herkesi etkiliyor. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Şimdi sizlerle…

Merhaba Özhan nasılsın?

Çok iyiyim, teşekkürler Elif. Sen nasılsın…

İzmir'den seni buralara getirttik. İzmir'de havalar nasıl?

İzmir in havası her zaman güzeldir fakat bu sene çok yağmur vardı, ama oda ayrı bir güzeldi. Şimdi şimdi güzelleşiyor…

‘Kapalı Perdeler’ şarkın ile karşımıza çıktın. Çok güzel bir şarkı olmuş kutlarım. Var mı bir hikayesi şarkının, nasıl geldi sana şarkı?

Çok teşekkür ederim. ‘Kapalı Pereler’ aslında sürekli aşkı arayıp fakat sonunda çoğunlukla hayal kırıklığına uğrayanlar için yazılmış bir şarkıdır. Tabi gözlem sonucu ortaya çıkmış bir şarkı.

Kimlerin emeği var bu projede?

Şarkının sözü ve müziği bildiğiniz gibi bana ait, aranjörüm, dostum sevgili, Cüneyt Yalmaz ile birlikte hayat bulan bir şarkı oldu. Projenin başından, sonuna kadar yanımda olan Prodüktörüm Ahmet Yıldızdoğan, MYD Müzik Film Yapım ekibi, ve menajerim Selçuk Arslan en büyük destekçilerimden oldular. Sağ olsunlar.

Şarkıda da geçtiği için sormak istiyorum. Bazen gönlümüzün perdelerini kapatırız. Neden kapatırız? Ne incitir bizi?

Yukarda da anlattığım gibi aslında ya fazla kırılmaktan yada aşka sevgiye küsmekten kapanıyor perdeler. Çok fazla beklenti içinde olmak sanırım kırıyor bizi sonunda.

Peki, kolay olur mu perdelerimizi aralamak?

Sadece doğru ellere emanet olunca duygular o güveni alınca sanırım aralanması pekte zor olmaz.

Çok güzel bir klip olmuş Alişan Günay Yıldırım yine döktürmüş. Nasıl geçti kilp çekimleri?

Alişan Günay Yıldırım benim çok çok sevdiğim değer verdiğim br kardeşim yeri çok ayrıdır bende. Klip çekimleri ise müthiş bir ekiple evimizdeymiş gibi sıcak ve samimi bir şekilde geçti çok keyif alarak eğlenerek çektiğimiz bir klip oldu.

Alişan çok başarılı bir klip yönetmeni. Daha önceki şarkında da kendisi ile kilp çalışması yaptınız. Nasıl kendisiyle çalışmak?

Alişan bir kere müthiş tevazu sahibi ve samimi bir insan hiç yabancılık çekmiyorsunuz ve çekinmiyorsunuz yanında. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissetmeme sebep insanlardan biridir bu camiada.

Profesyonel müzik kariyerinde ilk single çalışman, sözü ve müziği de sana ait olan ‘Anla Beni’ şarkısını çıkarmıştın. O da güzel bir şarkıydı. Geri dönüşleri nasıl olmuştu?

İlkler her zaman güzeldir benim içinde aynı şekilde özel bir yere sahip. Her zaman olumlu yönde dönüşler aldım ve bu olumlu eleştiriler ikinci şarkı için güç, enerji verdi.

Başka şarkıların var mı?

Evet, şarkılarım var bestecilik yönümde zaman içerisinde, şarkı yaptıkça gelişiyor, içlerinden seçip dinleyicilerimizle paylaşıyoruz.

Bildiğim kadarıyla konservatuar mezunusun. Bu da sesinin kalitesinden belli oluyor zaten. Bize biraz müzik ve eğitim hakkında bilgi verir misin?

Teşekkür ederim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümü mezunuyum. Temel olarak aldığım eğitim sanat müziği üzerine.

Peki, nasıl bir çocuktun? Ailenin müzik kariyerine etkisi nasıl oldu?

Kendi haline pek etrafıyla alakası olmayan kendi dünyasında bir çocuktum, tabi bu çok fazla sürmedi bu içine kapanık hal sonra çok değişime uğradı. Ailem her zaman destek olan tarafımdı her an yanımda ve motivasyon kaynağımdı onlar.

Okul sürecinde İzmir, Ankara, Kuşadası başta olmak üzere başarılı sahnelere imzalar atmışsın neler söyleyeceksin?

Evet, sahne olarak birçok şehirde ve mekanda şarkılar söyledim. Ve çalıştığım her yerde çok güzel anılar biriktirdim. Sahnede olmak bana her zaman çok keyif veren bir durumdur.

Nasıl gidiyor sahneler?

Sahne güzel gidiyor aslında bu aralar konser ağırlıklı geçiyor ama sahnede her zaman var olacak.

İzmir'de yaşıyorsun. Peki, müzik sektörü bu kadar İstanbul'dayken uzakta olmak seni yormuyor mu?

Aslında yormuyor tabi ki zorlukları var ama şunu da biliyorum birçok sanatçı İstanbul dışında yaşıyor. Zaten iş süresince devamlı İstanbul’dayım pek yorucu değil yani.

Senin için müzik nedir?

Hayatımın her zerresini anlamlandıran ve değerli kılan bir duygu benim için müzik.

Herhangi bir enstrüman çalabiliyor musun? Hangisini çalmak isterdin?

Kanun ve gitar çalıyorum ben, zaten bunlar benim için yeterli geliyor.

Sesin çok güzel ve her dinleyen çok kaliteli buluyor. Sen de sesine güveniyor musun?

Çok teşekkür ederim, sesimin rengini seviyorum ve tabi ki bu bana bir güven veriyor.

Aslında o kadar çok genç şarkıcı var ki bu kadar yoğunluğu ve kalabalığı nasıl değerlendiriyorsun?

Ben her zaman insanların kendi yeteneğini bir şekilde gösterebilmesini olumlu karşılıyorum. İşin kalite kısmını zaten dinleyici beğenisiyle belirliyor.

Müzik camiasında kimleri başarılı buluyorsun?

Kendi tarzlarında başarılı olmuş birçok isim var. bana göre birçok donanımın bir araya gelmesiyle başarı ortaya çıkıyor bunun içine örnek olarak sevgili Tarkan’ı söyleyebilirim.

Eğer biri ile düet yapma şansın olsa bu isim kim olurdu?

Sevgili Sıla’yla düet yapmak benim için güzel olurdu.

Peki, nasıl tarzda bir şarkı asla söylemezsin?

Sanırım opera söyleyemem.

Sahne şovu mu, ses mi? Artık hangisi isteniliyor?

Hepsi bir bütünlük içerisinde isteniyor bence.

Peki, sürekli ilerleyen teknoloji ve sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde oluşu doğru mu?

Teknoloji olarak doğru fakat sosyal medya sanki çok fazla müdahil hayatımıza onu biraz fazla buluyorum.

Bir anda sosyal medya üzerinden patlayan albüm çıkaran fenomenler hakkında ne söylersin?

Dediğim gibi kendilerini bir şekilde gösterebiliyorlar kalıcılık noktası işin bence çok zor olan kısmı.

Yeni bir şarkı ne zaman gelir?

Planlamamız yaz için hareketli çok özel bir şarkıyla dinleyicilerimizi buluşturmak.

Yakın gelecekte ne tür projelerin var?

Yakın gelecekte tabii ki daha güzel şarkılar ve kendimizi biraz daha iyi anlatabileceğimiz projelerimiz olacak.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Umarım bizim için keyifli geçen bu röportaj onlar için de iyi geçmiştir, biraz daha yakınlık kurduk sizin vesilenizle. Verdikleri destekten, sevgiden dolayı çok teşekkür ediyor ve sevgilerimi sunuyorum. Sana da çok teşekkür ederim Elif yakında evleneceğini duydum eşinle bir ömür mutluluklar dilerim…

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Uyumlu

Sevmediği huyu: Aşırı vicdanlı

En sevdiği renk: Yeşil

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cuma

En sevdiği çizgi film: Cedric

En sevdiği söz: Kabul görenle değil, doğru olanla başla.

Söyleşi: Elif Günay