Kanun Yıldırım ve Sedef Ergin’den ‘Tek Başına’ Sürprizi Geldi

Merhaba Sedef Hanım ve Kanun Bey nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz, bu süreçle ilgili ne söylersiniz?

Sedef Ergin: Herkese merhaba. Hepimiz için ilk ve çok zor bir süreçti. Önce bir reddetme süreci geçirdim diyebilirim. Hiçbir şeyin bu kadar ilerleyebileceğini düşünmemiştim. Şaşırdım, ben bu sürece Kapadokya’da geçirdim. İstanbul’dan uzak sakin huzurluydu. Kaygılı olmamak için uçuşlar kapanmadan son uçakla kendimi doğaya attım, arkadaşlarımla kampta gibiydim. Kapadokya da kimse yoktu ve orayı hiç böyle görmemiştim ama bana bu süreç yaradı, aşkı buldum. Bunca zaman kimseyi sevip tanımak için vakit bulamamıştım, yeni şarkılar yazdım üstüne aşkı buldum. Kısacası pandemi bana yaradı.

Kanun Yıldırım: Merhaba, dünyada en önemli ve değerli şeyin sağlık olduğunu düşünürsek çok iyi şekilde atlatıyorum diyebilirim ama eğlence sektörü için aynısını diyemeyiz fakat, müzik üretimi için sanırım çok iyi bir süreç oldu. Yakında müzik piyasası meyvelerini vermeye başlayabilir.

“Tek Başına” şarkısını yepyeni bir versiyonla bizlerle buluşturdunuz. Her ikinizden de ayrı ayrı şarkı hakkında bilgi edinmek isterim. Nasıl oluştu bu fikir?

Sedef Ergin: ‘Tek Başına’ benim bildiğim çokta sevdiğim bir parça ama Kanun diyene kadar bunu coverlayacağım aklıma gelmezdi. Ona ayrıca bu güzel soundla bizi buluşturduğu için teşekkür ederim.

Kanun Yıldırım: 45’lik ve 90’lar partileri yapıyorum ve bu partilerde çalmayı çok seviyorum. O yüzdende eski şarkılarla hep iç içeyim ve günümüzde yeni çıkan şarkılar yerine zamanım olduğunda eskileri dinlerim. Tek Başına da sevdiğim ve kalbimde, aklımda yer edinen bir şarkı, uzun zamandır bu şarkıyı yapmak istiyordum ve kısmet tam korona zamanıymış. Şarkının sound dizaynı ve demosu hazırdı. Sevgili arkadaşım Ufuk Ergin vasıtasıyla Sedef’e ulaştım, fikrimi şarkıyı paylaştım, Sedef’te beğenince ve tamam deyince işi hemen bitirdik ve kliplendirdik.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Kanun Yıldırım: Projeyi yaptığımızda belki ön planda biziz ama bizimle çalışan birçok insan ve emeği var, Özellikle vokal koçluğu, kayıtlar konusunda yıllardır beraber çalıştığımız ve bu kadar güzel şarkıları sizlerle buluşturmamda hep yanımda olan Sevgili Ödül Erdoğan, klibin yönetmeni sevgili kardeşim Yusufcan Özbilen, Alla Records Plak firmamızın çalışanları, fotoğraflarımızı çeken sevgili Ömer Harnak ve Sedef’i bu klipte harika stili ile hazırlayan Zeynep Bozkaya isimlerini sayabiliriz. Sanırım herkesi saysak bir 30-40 kişilik bir ekip var diyebiliriz.

Klip çekimleri nasıl geçti?

Sedef Ergin: Klip sanırım benim bu zamana kadar en hafif çektiğim, atlattığım klip diyebilirim. Çünkü klip platoda çekildi, stüdyo ortamındaydı. Stüdyo ortamında. Iyi diyorum çünkü daha önceki kliplerim hep açık havadaydı ya çok sıcaktı ya da çok soğukta ve genelde soğuktu ondan sebep ilk defa bu kadar üşümeden klip çektim. Tüm ekibe sevgiler…

Bu yeni şarkınızın size daha çok şans getireceğini düşünüyor musunuz?

Sedef Ergin: Benim ilk feat projem. Daha önce çok fazla bu tarz proje denk gelmesine karşılık, çime sinen bir proje olmamıştı ve böyle bir süreçte bir proje yapmak istemiyordum. Hiç beklemediğin bir anda bu projenin gelmesi bana uğur getireceğine bir işaret olarak gördüm ve kabul ettim. Yani 2020’nin uğuru bence bu proje yani tek başına…

Kanun Yıldırım: Ben, Tek Başına’yı ilk yapmayı düşündüğümden bu yana çok inandım ve hem sound, hem de Sedef! Bu projede tam istediğim gibi oldu o yüzden çok inanıyorum ki zaten iyi bir iş olduğunu sevildiğini ilk 2 hafta radyolarda çalan ilk 60 şarkı arasına hızlı bir giriş yaptı ve yükselmeye devam ediyor. Tüm dinleyicilerimize ve şarkımızı çalan radyo ve kanallara buradan sizin vasıtanızla teşekkür etmek istiyorum.

Şarkı, çok yeni olmasına rağmen kulüplerde ve plajlar da çokça dinleniyor, tahmin ediyor muydunuz bu kadar beğenileceğini?

Kanun Yıldırım: Bu kadar hızlı düşünmüyordum ama sanırım korona süreci biraz pozitif yansıdı. Çünkü herkeste bir açlık oluştu ve bu olumlu etkiledi. Tabii bunu da yaptığımız işinde iyi ve güncel bir soundu olması ve şarkıdaki duyguyu da dinleyicilere hissettirmiş olmamamızın etkisi olduğunu düşünüyorum.

Pandemi Bana Aşkı Getirdi

“Yoğun tempo ile çalışan insanlar için aşkı bulmak gerçekten çok zor ama bu pandemi sürecinde ki yakaladığım zaman boşluğa sayesinde aşkı buldum” diyen Sedef Ergin, “Herkes o kadar yoğun, aşırı çalışıyor ki, birbirini tanıma fırsatı bulamadan ilişkiler heba oluyor. Ama ben bu süreçte gerçek aşkı bulduğumu düşünüyorum darısı tüm isteyenlerin başına” dedi.

Sedef Hanım biz sizi Yonca Evcimik'ten dinlediğimiz Mustafa Sandal'ın şarkısı, Bandıra Bandıra şarkısının yeni versiyonu ile tanıdık. Güzel de bir çıkıştı ne söylersiniz?

Sedef Ergin: Eski şarkılar bana yakışıyor, bunu ben de böyle hissediyorum. Çevreden aldığım yorumlar da bu şekilde. İnsanlar artık bana “bu şarkıyı da okur musun” diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Yonca Evcimik bana enerjisi ile ilham kaynağı oldu ve onun enerjisi bana iyi geldi. Sektörde kendime bir alan bulmam için bir avantaj sağladı, bunu kesinlikle inkar edemem.

Aslında sizin hikayenizi dinlediğimizde oyuncu olmak isterken şarkıcı olduğunuzu duyduk. Nasıl oldu kısaca bahseder misiniz?

Sedef Ergin: Oyuncu olmak benim aynı müzik gibi çocukluk hayalimdi. Fakat müzik için bir araç olarak gördüğüm bir sektördü. Ondan kaynaklı İstanbul’a öncelikli olarak bir adım olması için oyunculuk eğitimi almaya geldim ve daha sonrasında DMC genel müdürü Samsun Demir’in beni sosyal medyada görüp enerjime inanmasıyla öncelikle oyunculuk için görüşme yapmak isteyip daha sonrasında benim beste yaptığımı da öğrenmesi sonucunda bir single yapmaya karar verdi ve ben oyuncu değil şarkıcı oldum. Kendisine gerçekten çok ama çok teşekkür ederim.

Peki; memnun musunuz şarkıcılığı seçtiğiniz için?

Sedef Ergin: Elbette memnunum, çünkü benim bu hayattaki en son hayalimken listedeki hayalim şarkıcılıkta bu hepsinden önce gerçekleşti. Ne diyebilirim ki fazlasıyla mutluyum diğerlerini gerçekleştirmek için artık çok daha rahatım çünkü “En imkansız hayalim gerçek olmuş, diğerleri mi gerçek olmayacak” diye düşünüyorum ve bu bana iyi hissettiriyor, kendimi baskı altında hissetmiyorum, bütün kaygılarım geçti.

Kanun Bey, siz 2016 yılında ilk göz ağrım dediğiniz Levent Yüksel'in çok sevdiğimiz şarkısı Zalim'le karşımıza çıkmıştınız. Size güzel başarı getirdi diyebilir miyiz Zalim için?

Kanun Yıldırım: Evet, Zalim ilk göz ağrım. Herkesin beni tanımasında ve piyasaya girmemde çok büyük ve tabi pozitif bir etkisi oldu, hala gelen istatistiklerde yerel, ulusal radyo ve televizyon kanallarının Zalimi severek çaldığını görüyorum. Ayrıca birçok DJ’in de değişilmez şarkıları arasında yer alıyor ve çalıyorlar. Zalim’in benim için hep özel bir yeri olacak ama sanırım Zalim’den sonraki göz ağrım da ‘Tek Başına’ diyebiliriz :)

Barış Kömürcüoğlu ve Ömer Topçu ile başarılı şarkılara imza attınız ne söylersiniz?

Kanun Yıldırım: Sevgili Barış, benim dostum ayrıca kurduğumuz plak şirketi Alla Records’ta ortağım. Onunla yaptığımız işleri hem severek hem de büyük zevkle yaptık ve bu uyumumuzu plak şirketine taşıdık. Harika coverlara imza attık ve bir tane de söz müzik Barış’a ait bir şarkı yaptık, hepsini de ayrı ayrı seviyorum. Ömer çok iyi bir ses yıllarca vokal yaptı. Kendi singlesini çıkardı ve güzel bir şekilde yorumculuğunu geliştirerek, üstüne koyarak ve hayran kitlesini genişleterek devam ediyor. Onunla yaptığımız işte enerjisi çok yüksekti ve harika bir şekilde şarkıyı yorumladı, sesine sağlık.

Günümüzde oldukça fazla DJ’ler var bu kalabalık hakkında ne düşünüyorsunuz, aralarında başarılı olan isimler olarak gördüğünüz kişiler var mı?

Kanun Yıldırım: Evet, doğru çünkü artık teknoloji ilerledi, ucuzladı ve popüler bir meslek olması çekiciliğini arttırdı. Bu işte gerçekten bu iş için yaratılmış ve saygı, sevgi, emek ile yapan gençler var ve övgüyü hakkediyorlar. Düşünüldüğü kadar kolay değil ama maalesef artık oradan buradan şarkı indirip bilgisayarı olan DJ’liğe başlıyor ve sanıyorlar ki her şey çalmak ya da mix yapmak ama mixi softwarelerde yapıyor işte burada iyi bir DJ’in farkı arşivi seçtiği şarkılar ve ortamı iyi anlaması ile ortaya çıkıyor ve bu anlamda Türkiye’de iyi müzik yapan mekanlar ve DJ’leri var. Sevgili beğenmek zevk meselesi, özellikle müzik işin içinde olursa o yüzden iyi müzik yapan herkesi severek dinliyorum.

Sizi tekrar bir projede görebilir miyiz, Sedef Hanım?

Sedef Ergin: Kendi yazdığım hazırladığım birçok beste var üstünde yoğunlaştım birkaç proje daha var yakın zamanda yine bir sürpriz olabilir belki, bu Tekte olabilir, belli olmaz. Kanun, ile de yeni bir projede birlikte olabiliriz…

2021 Yazına Kadar Planlarımı Yaptım

“Şu an proje olarak iki yeni şarkı ve bir tane daha cover planlarım ve sanırım 2021 yazına kadar üç şarkı da dinleyiciyle buluşmuş olacak” diyen Kanun Yıldırım, “En azında bunu hedefliyorum. Dinleyicilere özellik yeni şarkılarda güzel sürprizlerim olacak ve çok beğeneceklerini düşünüyorum” şeklinde açıkladı.

Son olarak okuyuculara ne söylemek istersiniz?

Sedef Ergin: Kıymet verip okuyan takip eden herkesi seviyorum. Zor süreçleri geçeceğine inanıyorum, moral motivasyon olarak kendilerini düşürmemelerini güzel günlerin çok ama çok yakında olduğunu unutmasınlar. Hepsini çok ama çok seviyorum…

Kanun Yıldırım: Sağlıkla ve müzikle kalmalarını diliyorum, Sağlık hayat için müzik ise ruhumuz için gerekli. Tek Başına’yi severek dinlemelerini paylaşmalarını diliyorum ve yeni projelerimizi beklesinler hiç pişman olmayacaklar.

KUTU:

(Sedef Ergin)

Doğum tarihi: 08.1995

Burcu: Başak burcu

En sevdiği huyu: Çok fazla negatiften pozitif çıkarabilirim Çalışmak asla beni korkutmaz

Sevmediği huyu: İmkânsız olan hiçbir şey benim gözümde yoktur önemli olan plan yapıp onu nasıl kazanacağını bu yolu bildiğim için hiçbir şey beni korkmaz ve en sevdiğim huyum belki de budur

Uğurlu sayısı: 5

Uğurlu günü: Çarşamba

En sevdiği renk: Turuncu

En sevdiği söz: Gecenin sabahı aydınlık umutsuzluğa düşmek bize göre değil

KUTU:

(Kanun Yıldırım)

Doğum tarihi 16.05.1978

Burcu: Boğa

En sevdiği huyu: Sakin ve disiplinli olmak

Sevmediği huyu: İnatçı olmak

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: siyah

En sevdiği söz: Her şey çok güzel olacak :)

Röportaj: Elif Hayvalı