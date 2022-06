KALEMİYLE VAR OLAN USTA GAZETECİ MEHMET EMİN KUŞ

Değerli okuyucularım,

Bu hafta röportaj konuğum Şanlıurfa'nın değerli ve kıymetli kalemlerinden gazeteci yazar Mehmet Emin kuş. Yıllardır yazan ve birçok kitapları olan Mehmet Emin Kuş Beyefendiyi tanımayanlar için bu hafta söyleyişimizi koordinatörlüğünü yaptığı 'Yöntem Kolejinden' gerçekleştirdik .Usta gazeteci yazar arkadaşımızı yakından tanıyalım isterseniz...

Mehmet Emin Bey, sizi tanımak isteyenler için kendinizden bahseder misiniz? Mehmet Emin Kuş kimdir?

1974 Şanlıurfa-Bozova doğumluyum. yazı hayatına yaklaşık olarak 22 yıl önce başladım. Çocukluğumdan beri şiir yazarım. Çeşitli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde binlerce yazılarım ve şiirlerim yayımlandı. Ruha TV'de Radikal Platform moderatörlüğü yapmaktayım. 5 yıl ‘ Balikligol.co m ’ haber sitesinin, yönetiminde/Haber müdürlüğü, Yaklaşık bir yıl ‘Ajans Press’ Şanlıurfa şube müdürü olarak görev yaptım. Ayrıca ‘Anadolu Aktüel Dergisinin’ genel yayın yönetmenliğini yaptım. Birçok sivil toplum kuruluş derneklerde üyeyim. Bunlardan, -Türkiye yazarlar birliği (TYB) üyeliği -Uluslar arası yazarlar ve gazeteciler derneği (UYGAD) üyeliği -Bağımsız Şairler ve Yazarlar Derneği (BAYŞAD) yönetim kurulu üyeliği -Gazeteciler ve yazarlar cemiyeti üyeliği...

Halen Medya Yazarları derneği başkan yardımcılığı, Urfa Düşünce Platformu kurucusu ve genel koordinatörlüğünün yanı sıra, ‘urfaradikal.com’ haber sitesinin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmenliğini ve Yöntem Koleji’nin Basın ve kurumsal iletişim koordinatörlüğünü yapmaktayım. Evliyim ve 5 çocuk babasıyım.

İlk yazınızı kaç yaşından itibaren yazmaya başladınız?

İlk yazımı 24 yaşındayken yazmıştım. Çünkü 24 yıldır yazıyorum. Ben şuan 48 yaşındayım.

İlk kitabınızı kaç yılında çıkardınız? Kitabınızın ismi nedir?

İlk kitabım " Rüya" 2013 yılında çıkardım. Bu kitap benim ilk göz ağrımdır.

Şimdiye kadar kaç kitabınız yayımlandı. Yayımlanan kitaplarınızın isimleri nelerdir?

Bugüne kadar yayımlanan 6 kitabım vardır. İlk kitabım '"Rüya" daha sonra Aşka Adanan Şiirler, Okuma Parçalar, Bir Kelam Bin Anlam, Aforizmalar ve son çıkardığımız Vasıl- ı Kelam eserlerimiz bulunmaktadır.

Gazeteci olma merakınız nasıl başladı?

Aslında ben uzun yıllarca esnaflık yaptım. İş yerimi çalıştırırken boş vakitlerde hep kitap okurdum. Çevremdeki insanlar çok kitap okuduğumu görünce, " çok kitap okuyorsun. Birgün çok okumaktan delirebilirsin" diyorlardı bana. Tabiki okuya okuya bu defa kalemi elimize alıp yazmaya başladık. Yazmaya başlayınca etraftan bize gazete köşelerinde yazma teklifi gelmeye başladı. Bu arada Mehmet Güli Aslan arkadaşım kendileri akrabamda olur. Onun "Balıklıgöl.com " haber sitesi vardı. Birgün bana " Mehmet Bey sen nasıl olsa işyerinde hep oturuyorsun. Bazen bize birer tane haber yaz gönder bize bir faydan olsun" demişti. Bende bu işlerden fazla anlamadığımı söyledim. O da " ben sana haber nasıl yazılır öğretirim" dedi. Ondan sonra bana gazeteciliği öğreten Ustam Mehmet Güli Aslan' dır. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Daha sonra haber sitesinde haber müdürlüğü yaptım. Böylece bu yola baş koyduk. Daha sonra " Anadolu Aktüel Dergisini" çıkardım. Dünyada bittiği gibi Türkiye'de de yazılı basın ölünce dergiyi sonlandırdık. Dijital yayın üzerinde haber yapmaya başladık.

Örnek aldığınız yazar veya Gazeteci var mı?

Geçenlerde sizinle TV programı yaptığımızda şunu demiştiniz, " Bütün yazılan kitaplar okunmalıdır." Demiştiniz. Bende bu sözünüze katılarak diyorum ki, " her tür kitap okunsun. Çünkü her kitaptan alacağınız bir bilgi vardır." Hz Ali'nin bir sözü vardır. " Hakkı kişilerle bilemezsiniz. Önce hakkı tanıyın sonra hak ehlini tanırsınız." Ne güzel söylemiş değil mi? Her yazarın kitaplarını okumaya çalışırım. Dini kitaplarda " Mezhepler Tarihi" kitabını defalarca okumuşumdur. 1996 yılında Dünya Klasikleri serisini aldım. Ve hepsini okumaya gayret ettim. Örneğin; Sefiller, Suç ve Ceza' yı defalarca okudum. Çok güzel kitaplardır. Onun için ayırt ettiğim her hangi bir yazar yok. Bunlardan Dostoyevski, İbni Teyemmüm, Tolstoy, Victor Hugo, Necip Fazıl Kürek, Nazım Hikmet, Cemil Meriç gibi birçok sayamadığım yazarların kitapları okunmalıdır. Her yazarın kendini özgün bir kalemi vardır.

Şimdiki zamanın gençlerine neler söylemek istersiniz?

Şimdiki toplum, eğitimi yanlız bir diplomadan ibaret biliyorlar. Bu da çok yanlış birşey. Eğitim yanlız diploma almak değildir. Diploma, yalnız aldığınız eğitimin bir resmi belgesidir. Onun için insanın kendisini geliştirmesi lazım. Kendisini yetiştiren insan topluma ve devlete faydalı olur. Örneğin, şimdi bizler ışıklar altında yaşıyoruz,bunu kim icat etti? Tabii ki Edison. İşte insanlarımızın sürekli yenilemesi ve araştırması lazım. Fakat şimdiki gençlerimiz sosyal medyada boy göstermek, tik tok hesaplarında uygunsuz durumlar atmak peşindeler. Kısacası gençlerimiz kısa yolda "nasıl para kazanabilir ve nasıl zengin olabiliriz" hesabını yapmaktadırlar. Maalesef bu da bir yere kadar. Daha sonra bunalımlar ve intiharlar başlıyor. Bu gibi şöhretler örneğin bir İbrâhim Tatlıses bir Cüneyt Arkın gibi olmaz. Bunların şöhreti bir mum gibi belli bir vakitte kadar. Bununda sonu maalesef hüsran olmaktadır. Şimdiki insanlara önerim, kalıcı eserler bırakın ki isminiz hep güzel şeylerle anılsın. Bununda yolu çok okumak ve araştırmaktan geçmektedir.

Yazmış olduğunuz kitaplardan beklediğiniz ilgiyi gördünüz mü?

Türkiye genelinde genellikle okuma oranımız çok düşük. Şanlıurfa iller arasında okuma oranı düşük olan bir ilimiz. Toplum olarak kitap okumaya meraklı değiliz. Şanlıurfalı bir yazar olarak 25 yıldır yazıyorum. Kitaplarımıza ulaşmak isteyenler istediği zaman ulaşabilirler. Yeter ki okuma azmi olsun. Tabii ki kitaplarımızı okuyanlar daha çok bizi tanıyan eş, dost ve akrabalarımızdan oluşuyor. Şanlıurfa da beş yıldızlı bir otelde ilk kitap imza gününü ben yaptım. Aynı şekilde CİTY AVM. de de yapan benim. Daha sonra siz yaptınız. İmza gününüze gelmiştim. Çok güzel bir imza gününüz oldu. Yeni kitabınız bu arada tekrar hayırlı olsun. Çok önemli bir kitap yazmışsınız. " Kalplerin Işığı" herkesin kitaplığında bulunması gereken hacimli bir kitap. Kutluyorum sizi hocam. Kaleminize sağlık.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Benim sürekli söylediğim bir sloganım var. " Okumak en güzel uğraştır." Diye. Gerçekten okumak en güzel uğraştır. İnsanlara tavsiyem bol bol kitap okusunlar. Eğitimde de okumanın yaşı yoktur. Yediden yetmişe herkes okumalıdır. İnsan dünyaya bir kez geliyor. Bunu en güzel şekilde değerlendirmek gerekir. Ayrıca anne- Babalara da bir önerim var. Çocuklarınıza rol bir model olun. Çünkü onlar sizi örnek alıyorlar. Eşler arasındaki hal ve hareketler çok önemli. Çünkü çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. Onlara yalan söylemenin ne kadar kötü birşey olduğunu anlatmalıyız. Sizin yaptığınız her davranışınız çocuklarınız tarafından benimsenmektedir. Onun için davranışlarımıza çok dikkat etmeliyiz. Biz şimdi yedi kişilik bir aileyiz. Ben, eşim ve beş çocuğumuz var. İki oğlum, üç kızım var. Büyük oğlum yirmi beş yaşında. Bir kızım edebiyat öğretmeni, diğer iki kızım yeni liseyi bitirdiler. En küçük oğlum Polat, on yaşında. Şimdiye kadar çocuklarımızın bize karşı bir yalan söylediğini görmedik. Bu da bizim onlara verdiğimiz ailenin temel eğitiminde kaynaklanıyor. O konuda çok şükür çocuklarımızla gurur duyuyoruz.

Mehmet Emin Bey, gerçekleştirdiğimiz bu verimli güzel söyleşi için ve ilgi, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Bize önemli vaktinizi ayırıp kendimizi ifade etme imkânını sağladığınız için ben çok teşekkür ederim. Sizinle hoş bir sohbet oldu. Sağolun.