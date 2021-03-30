İznikli sanatçı Türköz müziğe ve TV ekranlarına yeniden dönüyor

RÖPORTAJ: MUSTAFA YILDIZ

Değerli Vatan gazetemizin okuyucular, bugün THM Sanatçısı İmdat Türköz ile yaptığım söyleşiyle sizlerleyim.

Bize İmdat Türköz kimdir? Nerelidir? Kısaca anlatır mısınız?

İmdat Türköz 1960 yılında İznik’e bağlı Mustafalı Köyünde doğdu, okul hayatından sonra 1987 yılında iş hayatına klima ve havalandırma işiyle Bursa Osmangazi Küçükbalıklı Mahallesinde başladı.





Peki Türköz müziğe nerede, ne zaman başladı?

Müziğe ilk olarak askerde başladım askerlik sonrası hem ticaret hem de müzikle olan bağım kopmadı devam etti. 2000 yılında amatörce uğraştığım müzikle 2006 yılında profesyönelliğe adım atarak ilk albümüm olan “Hoş Geldin Yarim” ile sevenlerimin karşısına çıktım. İlk klibimi de “Yine Hoşgeldin Yarim” adlı parçama yaptım. Hatta klibimi doğduğum ilçe olan İznik’te çektim. Klibimin Sanat Yönetmenliğini siz yaptınız ve klibimde rolde aldınız. Klibin yönetmenliğini ise “Gerçek Kesit” dizilerinin değişmeyen oyuncusu Bursa’mızın yetiştirdiği oyuncu Mehmet Vanlıoğlu yaptı. Klibim ve bu albümüm ile beraber bir çok TV kanallarında programlara katıldık. Sanırım ilkti Vatan TV sizin medyaya bağlıydı programa çıktığımda böylede bir anısı var bende. Bursa’da İstanbul’da bazı uydu kanallarında müzik eğlence programlarını sizinle birlikte (Mustafa Yıldız) gerçekleştirdik. 2007-2008 Marmara TV, Tempo TV gibi kanallarda Türköz Show programları, 2013 yılında da Ankara’da 2 albümü yaptım. 2019’da 3 albüm ve yine Mavi Karadeniz TV’de Türköz ile Ezgiler programı yaptım. Şimdi yine kısmet olursa 31 Mart Çarşamba akşamı Vatan TV ekranlarından siz sevgili sevenlerimizin izleyicilerimizin evlerine çok güzel konuklarımızla misafir olacağız.

Evet birazda iş hayatı nasıl gidiyor ondan söz eder misiniz?

Malum sizde biliyorsunuz pandemi süreci inşallah bu süreç tüm dünyada geçer biter ülkemizde de kalmaz bir an önce bitmesini temenni ediyor ve diliyorum. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim gazetenizi internetten severek takip ediyorum. Hele ki İznik ile ilgili haberleri sıkı takip ediyorum. Başta gazetenizin imtiyaz sahibi Sayın Abdullah Akosman Bey’i yakinen de tanıyorum yazarlarınızı ve sizin spor ve diğer haberlerinizi de severek okuyor takip ediyorum. Söylediğim gibi Abdullah beye ve onun nezdinde tüm çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Şahsım adına bana bu söyleşi fırsatı verdiğiniz içinde ayrıca Mustafa Yıldız’a tüm emek harcayan herkese bir kere daha sonsuz teşekkür ederim.

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Bende gazetem adına, şahsım adına bize vakit ayırdığınız için teşekkür eder yapacağınız programların daim ve başarılı olmasını dilek ve temenni ediyorum…