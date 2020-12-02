İZMİR DEPREMİ, COVID-19 SALGINI SONRASI YAŞANAN SÜREÇ VE KARŞIYAKA  

Röportaj: ECE İÇMEZ

Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Başkanım kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben bilindiği şekilde bir tıp doktoruyum. Onun dışında yaşamı İzmir’de geçmiş, son 20 yılını da Karşıyaka’da geçirmiş biriyim. 11 yıldır da siyasetle bağlantılıyım, Belediye Başkanı olduktan sonra hayatım tamamen değişti. Onun dışında da genel olarak ülkesini ve insanları seven bir yapım olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede böyle bir göreve talip oldum. Şu anda da başarılı olmayı, iyi şeyler yapmayı gerçekten çok istiyorum. Çünkü ülkemizin güzel bir ülke olduğuna, insanlarımızın iyi insanlar olduğuna inanıyorum. Bizi biraz sorunlu hale getiren şey, geçmişten gelen miras ev şu an yürümekte olan sistem ve kusurları. Bunu biraz onarabilirsek gelecek nesillerin çağdaş bir Türkiye oluşturacaklarını ve güçlü bir ülkede yaşayacaklarına inanıyorum. Kendi çocuklarım da dahil gençlerin gelecekleri ile ilgili bu anlamda bilinçlenmeleri için çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendime bunu görev olarak görüyorum ve bu yolda çalışmak için belediye başkanı oldum.

Karşıyaka Belediyesi Başkanlık görevinizde 500 günü geride bıraktınız. ‘’İyi ki bu projeyi hayat geçirdim’’ dediğiniz proje hangisi? Bundan sonraki süreçte Karşıyaka Belediyesinin en önemli projesi ne olacak?

Belediye olarak pek çok proje yapıyoruz. Her biri bütünün parçaları gibi. Çok sayıda ağaç dikmek, pek çok yeşil alan ve park yapmak, bisiklet yolları yapmak. Ayrıca bir megavatlık güneş santrali yapıldı. Bunlar iyi ki bu projeyi hayata geçirdim, iyi ki yaptım dediğim çalışmalar. Ama bunun yanı sıra insan ve toplum sağlığı ile ilgili bazı projelerimiz var. Onlar da özel projeler diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte Karşıyaka Belediyesi’nin en önemli projesi; kentin geleceğini genç girişimcilere açacak projelerle yönlendirmek istiyoruz. Bu anlamda şehir içinde girişimcilik merkezleri, tekmerler ve bunlarla bağlantılı çalışacak teknokent fikrimiz var. Bence en önemli proje bu olacak.

Karşıyaka Belediyesi İzmir depremi sonrası hasar gören en büyük 3’üncü ilçe oldu maalesef, Karşıyaka’da 21 ağır, 38 orta hasarlı bina var. Bu konu hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz?

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURACAĞIZ

Bir kere kent içerisindeki bu rakamların artacağını düşünüyoruz. İncelemeler devam ediyor, daha fazla ağır ve orta hasarlı bina çıkacak. Yalnız şu belli; bu binaların yenilenmesi lazım. Yenilenmesi için de hukuki sürecin tamamlanması lazım ve bu bizim elimizde değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın elinde. Süreç tamamlandıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Sonrasında yeniden yapılmasıyla ilgili kolaylaştırıcı bazı şeyler yapabiliriz. Hukuki sınırlar içerisinde bazı kararlar almaya çalışabiliriz. Onun dışında arkadaşlarımızla kentsel dönüşüm müdürlüğü kuracağız, bunu konuştuk. Bu müdürlüğü kuran ilk ilçe olacağız sanırım. Bu yoktu ama norm kadroda geçiyor, böyle bir müdürlük kurma yetkimiz var. Bu müdürlük ile 99 yılından önce yapılan bütün binaları taramayı düşünüyoruz. Ondan sonra da ada bazında bazı kentsel dönüşüm planlı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bunlar tek başımıza yapabileceğimiz şeyler değil, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmamız gereken işler. Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ile bu çalışmayı ortaklaştıralım diyoruz. Amacımız dayanıksız binaları saptamak ve onların yenilenmesi için plan çalışmaları yapmak.

Karşıyaka’da COVİD-19 süreci nasıl yönetiliyor. Belediye olarak aldığınız tedbirler, yaptığınız denetimler nelerdir?

BİRÇOK SOSYAL TESİS ŞU ANDA FAAL DEĞİL

Biz kendi tesislerimizde, hizmet alanlarımızda hem kendi personelimizi korumak hem de vatandaşlarımızı korumak için önlemler aldık. Bu devam ediyor. Pek çok sosyal tesis şu anda faal değil. Belediye binalarına giriş ve çıkışlarda HES Kodu kontrolü yapılıyor. Bir problem olduğunda ona göre önlem alınıyor. Filyasyon ekiplerine on araç verdik. Bu valiliğin emri ile oldu. Sahada da öncelikli olarak pazar yerlerinde ve çarşıda zabıtalarımız maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili denetimler yapılıyor.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi aileler Belediyenin sosyal yardım hizmetlerinden yararlandı? Kaç aileye destek olundu. Destek yardımları devam ediyor mu?

PANDEMİ DÖNEMİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ

Pandemi döneminde vatandaşlara verdiğimiz destek hala devam ediyor. Geçtiğimiz bahar aylarında sokağa çıkma yasaklarında özellikle yaşlı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Pek çok konuda onlara destek olduk. Şu anda da yoksulluk çeken ailelere erzak yardımları ya da onların talebi doğrultusunda başka yardımlar devam ediyor. Bir de öğrencilere bilgisayar, tablet bazı yerlerde internet hizmeti gibi yardımlar yapıyoruz.

Karşıyaka’nın mevcut iki köyü, Turizm köyü olacak bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

-Bu iki köyü iyileştirmek, turistik yönlerini geliştirmek için fikirlerimiz var. Öncelikle altyapılarını düzeltmemiz lazım. Şu an onun için çalışma yapılıyor. Köyün haritalandırma çalışmaları yapıldı, İZSU o haritalandırmalar üzerinde altyapı çalışması yapacak. Ondan sonra da üst yapıdaki düzelmeler için biz çalışacağız. Orada harap evler var, onları temizleyeceğiz iyileştirme çalışmaları yapacağız. Bazı sosyal tesislerin kurulmasına öncülük edeceğiz. Bu iki köyümüzün; insanların uygun zamanda gidip gezebileceği, doğa ile iç içe olabileceği belki köy ürünlerini satın alacakları bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Ama yerleşime açmayı düşünmüyoruz.

Girişimcilik, Kütüphane ve Mavişehir’i su basmaması için başlattığınız projeler hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca yeni başlayacak projeleriniz neler?

PEK ÇOK PROJEMİZ VAR

Girişimcilik merkezi için gençlerin Karşıyaka’da biraz daha aktif profesyonel yaşamasını istiyoruz. Karşıyaka böyle bir yer olsun istiyorum. Genç girişimcilerin çalışmasına, proje yapmasına imkan sağlayacak. Her mahallede kütüphane olmasını hedefliyoruz. Kütüphaneler önemli kültür alanları, gençler ve çocuklar için de ders çalışma alanları. Bu yüzden kütüphaneler açmayı ve onları modern imkanlarla donatmayı önemsiyorum. Bu konuda çalışıyoruz ve çalışacağız. Su basmaması için Büyükşehir Belediyesi’nin hem yer altı hem yer üstünde beton bir blok şeklinde set örme çalışması devam ediyor. Bir yıl falan sürecek bu çalışma. En önemli kısmı şu an yapılan bölümü. Bu çalışmanın başarılı olacağını düşünüyorum ayrıca o bölgede güzel bir peyzaj sağlayacak bir çalışma.

Yeni başlayacak projeler derken; pek çok projemiz var, her şeyden önce pek çok yeni park var. Çocukların eğitimi için, çevre için çok proje var. Zero Karbon point, planetarium, ekolojik eğitim merkezi… Onun dışında sağlıkla ilgili olarak; alzheimer evi, çocuk ağız diş sağlığı polikliniği, sporcu sağlık merkezi gibi çalışmalarımız var. Çoğunun şu anda projeleri hazırlanıyor. Spor alanları var. Bir tane çim saha yapacağız, Semra aksu atletizm parkı var. O başlamak üzere. Bir yüzme havuzu, bir buz pisti bunlar önümüzdeki yıl hayata geçecek çalışmalar. Bir tane daha yüzme havuzu yapma düşüncem var, onun yeriyle ilgili karar vermek için bazı bölgelerin planlamasının bitmesini bekliyorum. Sonuçta başında söz verdiğim iki yeni yüzme havuzu, bir buz pistiydi. Bisiklet ve kaykay pistleri, şehir içinde küçük bir macera parkı yapma düşüncemiz var. Kent müzesi yapma projemiz var. Yaşlılar için bakım ve rehabilitasyon merkezi yapma fikrimiz var.

Karşıyaka Stadı neden yapılmıyor? Stad için son durum nedir? Açılış tarihi belli mi?

Karşıyaka Stadı, projesi eksik, ihaleye çıkılamıyor. Gençlik ve spor Bakanlığı’nın yapması gereken iş. Ama bu konuda adım atmıyorlar ondan olmuyor. Ama en son görüştüğümüzde bunu Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi ve Bakanlığın ortak bir projesi olarak hep beraber yapalım dedik. Kulüp şu anda projenin değiştirilmesi ve oraya daha uygun eksikleri giderilmiş bir proje yapılması ile ilgili çalışıyor. Biz de onu bekliyoruz, ortaya çıktıktan sonra üzerine konuşacağız, uzlaşacağız. Sonra da inşası için süreci başlatacağız. Hem biz, hem büyükşehir hem de bakanlık belli şeyleri üstlenecek. Belli olduktan sonra da adım adım yapılacak. Açılış tarihi doğal olarak belli değil ama hemen olacak bir şey de değil açıkçası.

‘’Eğer başarısızsam belediye başkanlığına devam etmeyeceğim.’’ demiştiniz. Bu doğrultuda mevcut sistemde başarısız olup deyim yerindeyse yine de inatla koltuğunu terk etmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Sonuçta başarı bazıları için subjektif, bunun bir ölçüm kriteri de yok. Bazı insanlar kendilerini yeterli ve başarılı buluyorlar. Herkesin kendine ait görüşü, ben burada kendimle hesaplaşacağım. Şartlar izin verirse başarılı olacağımı düşünüyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyesi veya diğer Belediyelerle ortak çalışmalarınız neler?

-İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’da da pek çok bölgenin sorumluluğunu yürütüyor. Ortak yapmayı düşündüğümüz projelerden stat çok önemli. Bostanlı pazar yerinin dönüşümü ile ilgili bir projemiz var. Pek çok ulaşım, alt yapı projesinde ortak çalışmalarımız var. Yani her çalışmada onlarla iletişimimiz var. Sık sık onlardan yardım talebimiz var ve destek görüyoruz. Diğer belediyelerden de görüşmelerimiz olanlar oldu; Çiğli, Bayraklı, Bornova, Karabağlar gibi. Onlarla ortak bir şeyler yapalım diye konuştuk. Henüz çalışmalarımızı ortaklaştıramadık ama veteriner hizmetlerinde çalışma yapılabildi. Biraz daha fen işleri, şantiye işleriyle ilgili ortak çalışmalar olması gerektiğini düşünüyorum. Çevre, geri dönüşüm ile ilgili. Ama o konuda henüz bir ilerleme sağlayamadık.

Bu sefer tersten soracağım. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay olarak vatandaşlara söylemedik istedikleriniz onlardan istekleriniz var mı?

MEDENİ ÜLKELERDE HALK KENTİNE SAHİP ÇIKIYOR

Şöyle düşünüyorum; siyasete genel olarak bir önyargı bu çerçevede belediyeye karşı da bir önyargı var. Önyargılı davranmaktan çok, nasıl bir çalışma yürüdüğünü anlamaya çalışırlarsa daha iyi olur. Burada bize düşen bir görev de insanları daha çok bilgilendirmek. Bunu geliştirmek için bazı fikirlerim var ama pandemi dönemi bizi engelledi. Halk buluşmaları, toplantılar, biraz daha interaktif şeyler yapmamız lazım ama bunları yapamadık. Diğer taraftan vatandaşın belediyeye aşırı önyargılı davranması belediye çalışanlarının motivasyonunu bozuyor. Çalışma isteklerini kırıyor, bunu fark etmelerini diliyorum. Bir de kente sahip çıkmaları gerekiyor. Yani bu sadece bir grup belediye çalışanlarının yapabileceği bir şey değil,; herkes kendi kapısının önünü temiz tutma, kenti düzgün ve temiz kullanma, başka insanların haklarını ihlal etmeme konusunda özen göstermeli. Her bir vatandaşımıza düşen sorumluluk var. Herkes dikkatli olursa, biraz kente sahip çıkarsa o zaman hepimizin çok daha mutlu olacağını düşünüyorum. Sonuçta bu belediyenin başarısı olma ötesinde kentin kendine ait özelliği olur. Medeni ülkelerde halk kentine sahip çıkıyor, bunu vatandaşlarımızın da yapmasını bekliyorum.