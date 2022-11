İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı KAAN ALTINDAĞ: İYİ Parti Türkiye’deki genç arkadaşlarımıza “İYİ GELECEK”

Önümüzdeki seçimler hayati önem taşıyor. Tüm partiler gözünü gençliğe çevirdi. Peki, süreci belirleyecek olan genç kitle ne diyor, ne istiyor? Gençlik için tehlike ne? Türk gençliği apolitik mi? Önce Vatan Gazetesi’nden Yağmur Tanyıldız sordu, İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Kaan Altındağ ÖNCE VATAN okurları için anlattı.

Hoş geldiniz Kaan Bey, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar Yağmur Hanım. 28 Aralık 1998, İzmir doğumluyum. İlk ve ortaöğrenimimi Hâkimiyeti Milliye okulunda tamamladım. Çamlaraltı Koleji Anadolu Lisesi 2017 mezunuyum. ADÜ Ziraat Mühendisliği / AÜ Zootekni ve Laborant Veterinerlik öğrenimime devam ediyorum. Şu anda Alka Yapı Gayrimenkul firmasının yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyorum. Ayrıca 2 yıla yakındır da İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim.

Siz de bir Türk gencisiniz ve İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanısınız. Nasıl başladı partideki yolculuğunuz?

2017 Yılında başlayan referandum süreciyle birlikte İYİ Parti’ye olan sempatim giderek artmaya başladı. 2017 yılındaki referandum sürecinde ilk görevim olan müşahitlikle beraber partideki görevime başladım. Daha sonraki süreçlerde, partiye her gün gelerek partinin ideolojik yapısını ve oradaki inanmışlığı kendimde içselleştirerek daha üst kademelerde görev alma arzumu perçinledim. Gençlik Kollarının birçok etkinliğinde ve görev kademesinde yer alarak, 2019 yılında Konak ilçe Gençlik Kolları Başkanlığına atandım. İlk üst düzey görevi almış bulundum. Konak İlçe Gençlik Kolları Başkanıyken sosyal projelere oldukça önem verdim. Kadına şiddetle ilgili birçok çalışma yaptım. 2021 yılında ekonomiden sorumlu il gençlik kolları başkan yardımcılığını yürüttüm. 2021 yılı Mayıs içerisinde İYİ Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atandım. İl Başkanlığı görevimde birçok projeye imza atarak gençlerimizin siyasete girmelerini sağladım. Gençlerimizin özellikle kendilerini siyasette temsil ettirmesini çıktığım radyo ve canlı yayın programlarında dile getirdim. Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener öncülüğünde İzmir ve Türkiye gençliğini aydınlık geleceklere hazırlıyoruz.

Önümüzde malum önemli seçimler var ve gençlik burada belirleyici olacak. Peki, bu süreçte neler yapıyorsunuz ya da neler yapacaksınız?

Önümüzdeki seçim sürecinin hem bizim açısından hem ülkemiz açısından önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle birlikte gençlik üzerindeki seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda İzmir gençlik kolları olarak “Genç Masa” adı altında bir projeyi tüm İzmir genelinde yürüttük. Buradaki amacımız gençlerimizin yoğunlukta olduğu bölgelerde standlar açarak onların sorunlarını dinleyip rapor haline getirmekti. Bu süreç hem bizi biraz hüzünlendirdi. Hem de geleceğe umut dolu gözlerle bakmamızı sağladı. Hüzünlendirmesinin sebebi alanda gençlerimizle alakalı çok fazla sorun ve şikâyet duyduk. 4500 kişiyle yaptığımız görüşmelerde genç arkadaşlarımızın 1. öncelikli sorunu ekonomiydi. 2. sorun ise gençlerimizin birçoğu ekonomik sıkıntılardan dolayı sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşamaktaydı. Gençlerin birçoğu sinemaya gidemiyor, kafelerde oturup bir şeyler içemiyor, ya da bir Türkiye’deki bir şehri bile gezemiyor. Bu sonuçlar gerçekten bizi derin bir üzüntüye soktu. Ancak alanda umut verici şeylerle de karşılaştık. Gençlerimiz; “Biz Atatürk’ün genciyiz, karamsar durumlarda onun umut verici sözlerini aklımıza getirerek, ülkemize olan inancımız ve hizmet etme duygumuz hiçbir şekilde bitmiyor” dedi.

Sizce türlü siyasi kavgalar, çekişmeler genç seçmeni ilgilendiriyor mu? Kayıtlı kalıyorlar mı bu atmosfere? Gençler apolitik mi, politik mi?

Gençler, bağıran siyasetçi görmekten artık çok sıkıldı. Günümüzde ‘siyaset’ denilince gözler Z kuşağına çevriliyor; onlar artık büyüyor, ergenlikten çıkıyor ve hayata atılıyor. Nasıl bir siyaset istedikleri, iletişimden beklentileri, nasıl çalışacakları ve bu ülkenin geleceğini nasıl inşa etmek istedikler şekillenmeye başlıyor. Peki, acaba Z kuşağı, siyasetin iplerini eline alacak o parlak nesil mi yoksa internet bağımlısı ve apolitik çocuklar mı? “Z kuşağı apolitik değil, sadece gelecek kaygılı. Ben ömrü hayatım boyunca Türkiye’de başka bir iktidar görmedim. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüm. Şahsi olarak da mücadeleci bir karakterim var. Siyasette de zaten en büyük şey fikrinizi savunmak, mücadele etmek… Siyasete girmesem duramazmışım. Fikir uğruna mücadele etmek gibisi var mı? Biz gençlik kollarıyız; bu dönemde gençlerin fikirleri uğruna sesini çıkarabilmesi çok değerli. Çok kalabalık bir ekibiz ancak ortak değerlerimiz üzerinden adımlarımızı atıyoruz. İnandığınız şey uğruna hep birlikte mücadele vermek gerçekten tarifsiz bir duygu. Siyasetçiler Z kuşağını kazanmak istiyorlarsa ilk başta onları anlamalılar. ‘Onlar internet çocuğu, telefona girelim ve onlara ulaşalım’ diye düşünmek yetersiz, onların taleplerine kulak vermeli. Türk genci farklı ülkedeki yaşıtlarının sahip olduğu imkânlara sahip olmak istiyor. Gençler fakir olmaya alışmak, yurtdışında 2 birime alınabilen bir telefonu Türkiye’de 20 birime almak istemiyor. Şunu da eklemeliyim, Z kuşağı eğitim alıp yurtdışına kaçmamalı, başka yerlere gezip görmeye, öğrenmeye gitmeli. Gençler şimdi istediklerine ulaşamıyor, kendini savunuyor; nasıl apolitik olmasın? Sosyal medyada ses çıkarmaya çalışsa linç ediyor, gözaltına alıyoruz. Gençler aslında apolitik değil, gelecek kaygılı. Gençler teşvik edilse, tehdit ve baskı altında tutulmasalar belki de siyaset içinde en aktif olan kişiler olurlar. Aslında gençlerden çok yoğun da bir talep alıyorum. Siyasete daha önce başlamamış gençler bizimle birlikte siyasete girmek istiyorlar. Ancak birçoğu siyasette kalıp istemiyor; dil, din, ırk, cinsiyet… Gençler kimlik siyaseti yapmak istemiyor.

Gençler iş arıyor, işveren deneyim arıyor. Bu trajik durum nasıl düzelecek?

İzmir gençlik kolları olarak Buca ilçemizde yaptığımız araştırmada Bazı genç arkadaşlarımız her ile üniversite açarak aslında eğitimin kalitesizleştirildiğini savundu. Buna gerekçe olarak da şunu sundu: “Her ile üniversite açılması, mezun olan öğrenci sayısını artırmıştır. Ayrıca çok üniversite mezunu olması da bölümler, hatta üniversiteler arası kaliteyi düşürmüştür.” ifadeleriyle “her ile üniversite” tezinin yanlış olduğunu dile getirmişlerdir. Diğer önemli bir problem ise üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulmak… Görüşmüş olduğumuz genç arkadaşlarımızdan biri “İş başvurusu yapıyoruz ve işveren bize tecrübe soruyor. Ben hiçbir yerde çalışmadan nasıl bir tecrübe kazanabilirim dediğimde ise bizim yapacak bir şeyimiz yok şartlarımız budur diyerek kapılarını bize kapatıyorlar” ifadeleriyle yaşanan problemi en açık şekilde ifade etmiştir. Genç arkadaşlarımızın da dediği gibi her ile üniversite açmak eğitimi çok kalitesiz hale getirdi. İşverenin alternatifi çok olduğu için şunu düşünüyor: “ Bir sürü üniversite mezunu var. İlla ki iş deneyimi olan biri denk gelecektir. Ben ona işi öğreteceğim derken, bir yandan da istediğim parayı kazanamıyorum. Ama deneyimli olan gelirse, benim kazancımı 1 hafta da 2 katına çıkarır” Bu düşünceyle hareket ettikleri için üniversite mezunu işsiz giderek artıyor. Ama bu gençler nasıl hiçbir yerde çalışmadan deneyim kazanacak bunu hiç düşünmüyorlar. Hükümetin her ile üniversite açma politikasını doğru bulmuyorum. Bunun değiştirilmesi taraftarıyım. Ne çok üniversite o kadar çok işsiz demek aslında, hükümet bunun hiçbir zaman farkına varmadı.

Bir AK Parti seçmeni neden İYİ Parti’ye oy vermeli?

AK Parti’nin son yıllarına baktığımızda, artık miladını doldurduğunu görüyoruz. Çünkü gençlerimiz büyük bir oranda ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Karşılaşılan bu ekonomik durum sadece İYİ Parti’ye gönül vermiş genç arkadaşlarımızı etkilemektedir. Oluşan ekonomik durum AK Parti’ye gönül vermiş genç arkadaşlarımızı da etkiliyor. Yani bu durum siyaset üstü bir problem oluşturmuştur. Partimizin kurmayları bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Gençlerimizin aldığı bursları sosyal sorumluluk projelerinde çalışarak ödeyebilmesi bile, insanların İYİ Partiye neden oy vermeli sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurmaylarımızın alanlarında uzman kişiler olması, stratejik planları düzgün bir şekilde devreye sokularak, ülke ekonomisinin bir anda refaha kavuşmasını sağlayacaktır. Ülkemizdeki vatandaşlarımız artık İYİ Parti’ye güveniyor ve iktidar olmasını istiyor. Partimizin kurmaylarının açıklamış olduğu göç doktrini, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin, akıllıca bir politikayla nasıl gönderileceğini açıklamaktadır. İnsanlar bunu görüyor ve şunu diyor. “ İYİ Parti kurmayları çalışıyor ve bu ülkeye umut verici şeyler üretiyorlar. Ben bunlara oy vermeliyim.” Sahada yaşadığımız bir örneği de size anlatmak isterim. Genç masa standımızı Bornova Küçükpark’ta açtığımız sırada 29 yaşında bir arkadaşımızın yanımıza gelerek form doldurmak istemesiydi. Kendisi 18 yaşından beri iktidara oy vermiş birisiydi. Kendisiyle görüştüğümüzde, ilk olarak sorduğu soru “Benim adımı, soyadımı almayacaksınız değil mi?” oldu. Bende “Tabi ki hayır, bu form isim gizliliği olan bir form. Bizim burada odaklandığımız sizin şahsi kimliğiniz değil, yaşadığınız sorunlar ve sorunlar karşısında ki çözüm önerilerinizi tespit ederek, bunları kalıcı hale getirebilmek amaçlıdır” diyerek çalışmamızın amacı ve içeriği hakkında kısa bilgi verdim. Sohbetimiz şöyle devam etti; “Ben 18 yaşımdan itibaren iktidar mensuplarına oy vermekteyim. Ancak var olan durumlar beni çok rahatsız etmeye başladı.” Kendisini rahatsız eden unsurları sorduğumuzda ise; “TÜİK rakamlarının yanlışlığıyla birlikte, maaşlara gelen zam oranları ya da maaşların belirlenmesiydi. Bu yüzden geçinemiyorum. Sinema vb. unsurlarla vakit geçirmek istesem bile hemen aklıma cebimdeki para geliyor. Yani ekonomik durumlardan dolayı sosyalleşemiyorum bile dedi. Bugün hangi siyasi görüşten olursak olalım. Hepimizin derdi ekonomik durum kaygısıdır” diyerek sözlerine devam etti. Bizler kendisine bu sorunların üstesinden geleceğimizi, İYİ partinin kurmaylarının bu problemler üzerine detaylı bir şekilde çalıştığını ve çözeceğini belirttik. Kendisi de bize şu an ki siyasilere baktığımız zaman genel başkanınız Sn. Meral Akşener’in diğer siyasilere göre daha inandırıcı ve umut verici olduğunu iletti. Bizde kendisine geri dönüşleri ve söylemleri için teşekkür ettik. Bu durum bize seçmenin AK Partiden nasıl koptuğun göstermektedir.

İzmir için düşünceleriniz ne yönde? “İzmir’de birinci parti olacağız” diyor musunuz?

TÜİK 2021 Türkiye Genç nüfus araştırmasına baktığımızda Türkiye nüfusunun 15,3'ünü genç nüfus oluşturduğunu görmekteyiz. 15 -24 yaş aralığında genç nüfus 12 milyon 971bin 289 kişi olduğu görülmektedir. Türkiye’deki Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. İzmir’deki genç arkadaşlarımızın durumuna baktığımızda ise 2021 yılı verilerine göre 15 -24 yaş grubundaki genç arkadaşlarımız 572 bin 286 olarak belirlenmiştir. İzmir’in genel toplamında bu oran 12,93 tür. 25- 29 yaş aralığına baktığımızda nüfus 322bin 80 olarak belirlenmiştir. Genel nüfus içerisindeki oranı ise 7,28 olarak belirlenmiştir. 15 -29 genç nüfus oranı ise 20,21 olarak belirlendiğini görmekteyiz. Verilere baktığımızda bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. İYİ Parti İzmir Gençlik kolları Başkanlığımız açısından bu oranı avantaj olarak görebiliriz. Bu veriler karşısında planlarımızı hazırlayarak ilimizdeki her bir gencimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hali hazırda yürüttüğümüz Genç Masa, Whatsapp hattı projelerimizle genç arkadaşlarımıza daha kolay bir şekilde ulaşıyoruz. Yaptığımız saha çalışmaları ve alığımız geri dönüşlerle birlikte İzmir halkının bize olan inancı artmış durumdadır. Ben İYİ Partinin İzmir’de birinci parti olacağına yürekten inanıyorum.

İYİ Parti “Türkiye’ye iyi gelecek” sloganınız. Peki, İYİ Parti size de iyi geldi mi? İYİ Parti’de olmaktan yana mutlu musunuz?

İYİ Parti Türkiye’ye gerçekten iyi geldi. İnsanların bizlere saha da tepkileri olumlu bir şekilde yükselerek artmaktadır. Bu sonuçları biz seçim anketlerinde de görmekteyiz. 2018 yılında seçim de aldığımız oy oranı ile şimdi aldığımız oy oranındaki fark giderek olumlu bir şekilde yükselmektedir. Sahaya çıktığımda ben İYİ Parti Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı sıfatımı gururlanarak insanlara söylemekteyim. Kendimi tanıttığımda insanların yüzündeki o tebessümü görmelisiniz. İnsanlar İYİ Partiyi duyduğunda Genel Başkanımız SN. Meral AKŞENER’E olan teveccühleri görülmeye değer. Ben yaklaşık 5 yıldır partideyim ve birçok kademesinde görev aldım. Aldığım her görevi hem gururla hem de üstün hizmet duygusuyla ifa etmiş bulunmaktayım. Türkiye’de yaşayan genç arkadaşlarımız müsterih olsun. İYİ Parti Türkiye’deki genç arkadaşlarımıza “İYİ GELECEK”. Biz İzmir gençlik kolları olarak şunu diyoruz; “İYİ İNSAN, İYİ VATAN VE İYİ GELECEK” İYİ Parti Türkiye’ye İYİ geldi.

Can dostlarımız da bizim için çok kıymetli. Bu yüzden onları korumaya yönelik yapılan çalışmalar da çok önemli. İYİ Pati’den de bahsedelim isterim. İYİ Pati’nin amacı nedir?

İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığımızın başlatmış olduğu proje tüm Türkiye genelinde uygulamaya alınmıştır. İYİ Pati hem ihtiyaç hem de hak temelli çalışan bir platform olarak hayvan hakları konusunda toplumumuzun bilgi, bilinç ve duyarlılık seviyesini arttırmayı ve saha projeleri ile ekosistemimiz içindeki tüm hayvanlarım barınma, beslenme, sağlık, gibi temel sorunlarına çözüm bularak yaşamlarına en iyi koşullarda devam etmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaçla birlikte şehrimizin, görünür yerlerinde standlar açarak köpek ve kedi maması dağıtmaktayız. İnsanlara, projenin amacını anlattığımızda, bizlere tepkileri “İşte Türk gençliği, Mustafa Kemal’in evlatları, bu ülkeyi sizler yukarılara taşıyacaksınız.” Bizler bu tepkileri alınca yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Her şeyin hepimiz için iyi olmasını diliyorum ve son sözlerinizi almak istiyorum.

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Bu zor süreci hepimiz birlikte taşın altına elimizi koyarak aşabiliriz. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.