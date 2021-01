İYİ Kİ BU PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK 

ECE İZMEZ

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, COVID-19 salgını sonrası yaşanan süreç İzmir depremi ve Konak gündemi hakkında bilgi vererek Gazeteci Ece İçmez’in sorularını yanıtladı.

Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Başkanım kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben de size teşekkür ederim, hem bizimle hem de güzel ilçemiz Konak’la ilgilendiğiniz için... Ben mimarım, ancak 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı yapıyorum. Narlıdere’de 4 dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra, gönülden bağlı olduğum partim Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdiriyle Konak Belediye Başkanlığı’na aday gösterildim. Halkımızın takdiriyle de rekor bir oy alarak başkanlığa seçildik. Ben memleketine sevdalı biriyim; ülkeme değer katmak, insanımıza hizmet etmek istedim ve siyaseti de bunun için seçtim. Tüm hizmet dönemim boyunca da bu amaçla çalıştım. Büyük Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini takip ederek, yolundan yürüyorum. Bugün Atamızın her konuda nasıl da haklı çıktığı bir kez daha görüyoruz. Atamızın ilke ve inkılaplarının ışığında daha güzel bir yarın için çabalıyoruz. Bugünümüzü daha yaşanılır kılalım, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek kuralım istiyoruz. Ben de bir evladım, eşim, babayım, dedeyim... Ancak hayatı birlikte paylaştığım, hizmet sunduğum tüm hemşehrilerim de aileme dahil. Daha önce Narlıdere’yle şimdi de Konak’la kocaman bir ailem oldu. İşte bu büyük aile için, şehrim için, ülkem için, her gün aynı azimle görevimin başındayım.

Konak Belediyesi Başkanlık görevinizde 500 günü geride bıraktınız. ‘’İyi ki bu projeyi hayat geçirdim’’ dediğiniz proje hangisi? Bundan sonraki süreçte Konak Belediyesinin en önemli projesi ne olacak?

Biz görevi teslim alır almaz çok hızlı adımlarla hareket ettik, edebildik; çünkü arkamızda hem partimizin hem halkımızın sonsuz bir desteği vardı. Konak’ı zaten biliyorduk ama başkanlığa aday olur olmaz, ekibimizle birlikte yoğun bir çalışma dönemine girdik ve ilçemizin tüm ihtiyaçlarını, öncelikli olarak neler yapılması gerektiğini belirledik. Her gün ilçemizin sokaklarında adımladık, hemşehrilerimizle bir araya geldik, konuştuk ve onların neler istediğini, beklediğini de öğrendik. Görev başına geldiğimizde listelerimiz zaten hazırdı ve hemen kolları sıvadık. Boş geçirdiğimiz tek bir günümüz olmadı ve ilk beş yüz günün sonunda vaatlerimizin yüzde 65’ini gerçekleştirdik. Öncelikle olarak belediyemizin halkımızla olan tüm iletişimi güçlendirdik. Belediyemizin kapılarını sonuna kadar vatandaşlarımıza açtık. Ben de zaten her gün ilçemizin sokaklarındayım, hemşehrilerimle birlikteyim. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz; hangi mahallede ne sorun var öğrenir, önlemini hızla alırız.

Konak’ta iki temel hedefimiz olduğunu daha önce de söylemiştik; kentsel dönüşüm ve Konak’ın köklü tarihini koruyarak, sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak. Attığımız en büyük adım, Gültepe planlarını kısa bir sürede revize ederek hem Konak Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geçirmek oldu. Üstelik bunu tüm partilerin oybirliğiyle yaptık. Emeği geçen herkese, isim, makam, parti ayırmaksızın çok teşekkür ediyorum. Orada hızla dönüşümü başlatacağız ve bu Konak’ın değişimi, dönüşümü için kilit rol üstlenecek. Arka arkaya tüm bölgelerde kentsel dönüşümle Konak’ın yüzü değişecek, hemşehrilerimiz daha yaşanabilir hayatlara kavuşacak; çünkü kentsel dönüşüm derken, sadece binaları yenilemiyoruz, sosyal kullanım alanlarını, yeşil alanları da oldukça ciddi oranlarda genişletiyoruz. Narlıdere’deki değişim ve oraya kattığımız değer Konak için de aynen gerçekleşecek. Ki bu zaten seçim döneminde vatandaşlarımızın bizden en büyük talebiydi. Biz de söz vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Kentimizdeki tarihi yapıları da tek tek ayağa kaldırarak, şehrimize kazandırıyoruz. Ve tüm bu adımları dünyanın büyük bir sınav verdiği pandemi dönemine rağmen yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde, aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizim en büyük projemiz, kentimizdeki dönüşümü daha çağdaş bir hayata doğru gerçekleştirmek olacak. Bunda da kararlıyız. Ama en başa dönersek, “İyi ki bu projeyi hayata geçirdik” dediğimiz projelerin ilki, Konak Engelsiz Yaşam Köyü’dür derim. Zihinsel engelli çocuklarımıza ve onların gerçekten büyük zorluklar çeken ailelerine sahip çıktığımız, örnek bir merkezi ilçemize kazandırdık. Pandemi nedeniyle merkezimiz ne yazık ki tam kapasite çalışamıyor ama şimdiden hayatlara dokunmaya başladık ve bu gerçekten eşsiz bir mutluluk. Örneğin, merkezimize gelen iki yaşındaki Ege’miz gördüğü fizyoterapi sayesinde önce emeklemeyi, sonra da yürümeyi öğrendi. Mucizemiz oldu Ege. Ona ve annesine elimizi uzattık, elinden tutacağız daha çok çocuğumuz olacak. İşte bu bize her gün aynı azimle çalışma gücünü veriyor. Konak’ta sosyal projelerimiz zaten ağırlıklı, daha da ağırlık vereceğiz.

İzmir'deki depremin ardından yapılan teknik inceleme sonucu boşaltılmasına karar verilen Konak Belediyesine ait hizmet binası sayısı 3'e çıkmıştı. Konak'ta depremde toplamda hasar gören bina sayısı kaç?

Biz üç hizmet binamızı hem çalışanlarımız hem de binalarımıza girip çıkan vatandaşlarımızın can güvenliği için hiç vakit kaybetmeden boşalttık. En küçük bir riski bile alamazdık, almadık. Basmane’de bulunan birinci hizmet binamızın yerine -cam bina da diyoruz buraya- ilçemize, şehrimize yakışan, yeni bir bina inşa edeceğiz. Bu sürede ilçemizdeki çeşitli binalarımıza yayılan müdürlüklerimiz de hizmetlerini aksatmadan sürdürecek. Konak Belediyesi’nin kendi meclis binası için zaten harekete geçmiştik; tarihi bir binamızı “Konak Belediyesi Tarihi Meclis ve Kültür Binası” olarak hizmete sokacağız. Bu İzmir’e çok yönlü hizmet sunacak bir bina olacak. Konak Belediyesi’nin yeni hizmet binasını inşa etmek de bize nasip olacak. Böylece kentimizle birlikte belediyemiz de dönüşmüş olacak... Konak’ta ise yapılan son incelemelere göre; 57 ağır, 76 da orta hasarlı binamız var.

İzmir depreminden 15 gün önce AKUT’la sonra da Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladınız toplanan tekstil atıklarının ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere burs yardımına dönüştürecek örnek iş birliği hakkında bilgi verebilir misiniz?

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ DE KIZILAY DA ÇOK DEĞERLİ KURUMLARIMIZ

AKUT’la depremden 15 gün kadar önce bir araya gelerek afetlere karşı birlikte çalışmaya, ilçemizde gerekli önlemlerin alınması konusunda işbirliğine gitmeye karar vermiştik. Daha sonra da hepimizin yüreğini yakan İzmir depremi meydana geldi. Deprem gerçeği bizim hep gündemimizde zaten. İşbirliği protokolümüzü de imzaladık. Acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak birlikte proje ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Konaklı vatandaşlarımızı ve belediye çalışanlarımızı bilinçlendirecek eğitim çalışmaları, sempozyumlar, tatbikatlar yapılacak. Bizim göreve gelir gelmez kurmak için harekete geçtiğimiz Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekipleriyle ilgili olarak AKUT’la işbirliğine gidilecek. AKUT’un ihtiyaç duyduğu araç ve malzemelerin temini ile meydana gelecek afetlerde AKUT personelinin ve lojistik malzemelerin bölgelere ulaştırılması konusunda da derneğe destek sağlanacak. Türk Kızılayı Konak Şubesi’yle yaptığımız işbirliği protokolüne göre de ilçede belediyenin belirlediği alanlara Kızılay’a ait giysi bağış kutuları yerleştirilecek. Belediye vatandaşlara bu kutuların bulunduğu yerleri duyurarak, tekstil atıkları ve çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapacak. Kızılay ise topladığı tekstil atıklarının karşılığında, her yıl iki defa, belediye tarafından belirlenen 300 aileye, gıda kolisi ya da gıda çeki ulaştıracak. 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi, 500 kişiye kullanılmamış giysi desteği sağlanacak. Kızılay, 20 üniversite öğrencisine de öğrenim bursu yardımı yapacak. Protokol kapsamında belirlenen yardımların organizasyonunu belediye kendisi yürütürken, Kızılay, Konak Belediyesi'nin giysi bankasına destek de verecek. AKUT Arama Kurtarma Derneği de Kızılay da çok değerli kurumlarımız ve onların tecrübelerinden yararlanmak bizim için oldukça önemli.

Konak Belediyesi olarak Küresel Belediye Başkanları Parlamentosu’nun şiddetin azaltılması amacıyla başlattığı projeye, Türkiye’den kabul alan iki belediyeden biri oldunuz Projede 1500’den fazla şehir ve metropol alanını temsil eden 60 belediye ve şehir ağları yer alıyor. Ülkemizden ise sadece Konak Belediyemiz ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bu projede yer aldı proje hakkında bilgi verebilir misiniz?

BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR OLDU

Bu bizim için büyük bir gurur oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm belediyelere duyurulan projeye katılım için yapılan başvurular arasından değerlendirme yapan parlamento, Türkiye’den sadece Konak Belediyesi ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ni kabul etti. Biz parlamentonun 2030 yılına kadar şiddetin yarı yarıya azaltılması amacıyla başlattığı projesine katılmak için geniş kapsamlı bir dosya hazırlayarak, çalışmalarımızı anlattık. Dosyayı inceleyen parlamento da Konak Belediyesi’nin başvurusunu ve şiddetin azaltılmasına yönelik taahhüdünü uygun buldu. Böylece dünya genelinden 60 belediyeyle birlikte proje katılım listesine girerek, şiddete karşı uluslararası çapta başlatılan mücadelenin bir parçası haline geldik. Biz zaten Konak’ta her türlü şiddeti sona erdirmek için çalışıyoruz. Bu proje için seçilmiş olmamız da bu kararlı duruşumuzun bir nevi ispatı oldu. Şiddete dur diyen birçok çalışmamız var. Birkaç örneği sizinle de paylaşmak isterim. Örneğin, Konaklı kadınlarımıza bu anlamda hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Görev gelir gelmez memur arkadaşlarımızın sözleşmelerine şöyle bir madde koyduk: Eşine şiddet uygulayan memurun maaşı eşine verilecek. ‘Kadın Doğmak’ isimli projemizle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde şiddete uğrayan kadınların sesi olduk. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’nın geçen yılki konusunu da şiddet olarak belirlemiş, yine bu konuya dikkat çekmiştik. Attığımız adımların yanı sıra daha atacağımız birçok adım var. Konak Belediyesi’nin bu konudaki net duruşuyla, böyle bir oluşuma seçilerek, bir anlamda uluslararası mücadelenin aktörlerinden biri haline gelmesi ise hem doğru yolda olduğumuzun göstergesi hem de şiddetsiz bir yarın adına çok önemli.

Aynı anda iki engelli vatandaşın taşınabildiği Engelsiz Servis aracı, hem akülü hem de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlara hizmet veriyor. Servisi engelsiz kılmanızın yanı sıra, Belediyenin kendi öz kaynaklarını kullanarak bu aracı satın alması da oldukça dikkat çekici. Neler söylemek istersiniz?

Az önce bana “İyi ki bu projeyi hayata geçirdim, dediğiniz proje hangisi?” diye sormuştunuz. Ben de Konak’ta hizmete açtığımız Engelsiz Yaşam Köyü’müze dikkatinizi çekmiştim. Bu soruyla da bağlayarak şunu ifade etmek istiyorum ki, biz Konak’ta hayatın her alanındaki, her bireyin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz ve bunun içinde çabalıyor, çalışıyoruz. Engelsiz bir Konak, ilçemizde sağlamaya çalıştığımız dönüşümün en temel hedeflerinden biridir. Konak Belediyesi’nin engelli vatandaşlarımızla ilişkisi daha önce yeterince güçlü değildi. Biz daha yolumuzun en başında bu bağı geliştirdik ve daha da güçlendirmeye kararlıyız. Ayrıca Konak Belediyesi bugün birçok hizmetini kendi öz kaynaklarıyla yapıyor zaten. Gerektiği yerde kredi de alabiliriz, borç da alabiliriz elbette. Ama biz güçlü, örnek bir belediyeyiz. Bunu da her kademedeki çalışma arkadaşlarımızla birlikte sağlıyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukların özel isteği üzerine hastane bahçesine park yapımı için çalışmalara başladınız. Şu anda ne aşamadasınız?

Belediyemizin temizlik ekiplerini hastanede gören çocuklarımız “Başkan Amca’dan park istiyoruz” demiş. Bunu duyunca hemen harekete geçtik. Çocuklarımızın tedavi süreçlerine, ailelerine destek olmak için orada çok güzel bir park yaptık. Yaklaşık 150 metrekare alan üzerine kurulan çocuk parkında, çift salıncak, üç kaydıraklı oyun seti, ipli dönence ve kum havuzu var. Parkta ayrıca çocukların resim ve boyama yapmaları için beyaz renk bir duvar da yer alıyor. Çocukların ve ebeveynlerinin dinlenebilmeleri için bir kamelya düzenlemesi de hazırladık. Ekiplerimiz parkın bakım ve temizliğini de düzenli olarak yapacak. Bu hastalığın tedavisinde moral her şeyden önemli. Bunu sağlamak adına katkımız olursa ne mutlu bize. Çocuklarımızın, doktorlarının izin verdiği ölçüde bu parkta keyifli zaman geçireceklerini umut ediyoruz. Çocuklarımıza ‘başkan amca’larından yeni yıl hediyesi olsun...

Konak’ta COVID-19 süreci nasıl yönetiliyor. Belediye olarak aldığınız tedbirler, yaptığınız denetimler nelerdir?

Bu dönemde tüm belediyelerin çok başarılı hizmetler sunduğuna inanıyorum. Biz de Konak belediyesi olarak canla başla çalıştık. Biz pandeminin ilk döneminde, daha hastalık ülkemize gelmeden, durumun ciddiyetini fark edip önlem almaya başlayan ilk belediyelerden biriyiz. Tüm süreci de aynı titizlikle sürdürdük. Öncelikli olarak hem vatandaşlarımızı hem de çalışanlarımızı hastalığa karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirmeye çabaladık. Kentimizin her yerinde, her sokağımızda, hastanelerimizde, kamu kurumlarında, özel kurumlarda, ibadet yerlerimizde, okullarımızda yani çok çeşitli alanda ekiplerimiz dezenfekte çalışmaları yaptı. Hemşehrilerimize dezenfektan ve maske dağıttık. Pazaryerlerinde gerekli tüm önlemleri zaman kaybetmeden aldık. Zabıtamız sürekli görev başında. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da zor durumda kalan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerimiz görev başındaydı. Pandemi nedeniyle dara düşen, işini kaybeden, geliri azalan vatandaşlarımıza destek olmak için çeşitli kampanyalar da düzenledik. Hayırseverlerimizin destek verdiği bu kampanyalarımızla hem vatandaşa hem esnafa destek olduk. Örneğin, hemşehrilerimizin bakkallara olan borçlarının kapatılması konusunda başlattığımız kampanyamıza sadece Konak’tan değil, İzmir’in dört bir yanından destek geldi. Aynı şekilde vatandaşlarımızın eczanelere olan borçlarının kapatılmasına da destek sağladık. Vatandaşlarımıza, esnafımıza gıda kolileri dağıttık. Sağlık çalışanlarımız için kalabilecekleri yerler tahsis ettik. Vatandaşımız evinden çıkmasın, sağlığını tehlikeye atmasın diyerek, uygun olan bazı hizmetlerimizi online olarak vermeye başladık. Çalışanlarımızı dönüşümlü sistemle çalışıyor. Süreci aynı titizlikle sürdürüyor, önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımıza da bir kez daha seslenmek ve maske, mesafe ve hijyen kuralına çok dikkat etmeleri, mümkün olduğunca evlerinde kalmaları gerektiğini de söylemek istiyorum.

Bu sefer tersten soracağım. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olarak vatandaşlara söylemek istedikleriniz onlardan istekleriniz var mı?

Bizim görevimiz Konak’a, Konaklı hemşehrilerimize hizmet etmek. Her konuda yanlarındayız ve onlar için çalışıyoruz. Bize sağladıkları destekten ötürü hepsine tek tek teşekkür ederim. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci de birbirimize destek olarak atlatacağız. Kimse içini karartmasın, umutsuzluğa kapılmasın. Çok daha güzel günlerimiz gelecek. Yeter ki salgında alınan önlemlere dikkat edelim, bu anlamda sorumluluklarımızı unutmayalım. Tüm hemşehrilerimi tek tek selamlıyor, sevgilerimi iletiyorum.

Röportaj için çok teşekkür ederim.

Ben de tekrar bize, belediyemize, hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI ABDÜL BATUR ÖZGEÇMİŞİ

Konak belediye başkanı Abdül Batur, 1957 yılında İzmir Narlıdere’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra İstanbul yıldız teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında izbeton genel müdürlüğü görevini yürüttü. Bu görev sırasında tüm İzmir’i kapsayacak alt ve üstyapı çalışmalarında bulundu. Birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi projesini gerçekleştirdi. 1999-2019 yılları arasında Narlıdere belediye başkanı olarak görev yaptı. Dört dönem belediye başkanı olarak hizmet verdiği Narlıdere’yi, Türkiye’nin ve İzmir’in yeni markası ve yükselen yüzü yapmıştır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde konak belediye başkanı seçilen Abdül Batur, aynı zamanda kıyı ege belediyeler birliği başkanlığı ve Türkiye belediyeler birliği encümenliği görevlerini de yürütmektedir. Gerçekleştirdiği hizmetlerle pek çok ödüle layık görülen abdül batur, evli ve 2 çocuk babasıdır.