İsmail Cem İyitoğlu: Daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde yer alacağız

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

İsmail Cem İyitoğlu kimdir?

İsmail Cem İyitoğlu, 1992 doğumlu, çocukluk yaşlarından itibaren Yangın Güvenliği sektöründe deneyim, bilgi ve tecrübe kazanmış endüstri mühendisi bir girişimci ve 2016'dan beri ATAK Yangın şirketlerinin sahibidir.

Atak Yangın şirketinizden bahseder misiniz?

1996 yılından bu yana Yangın Güvenliği sektöründe var olan ATAK; hem devlet hem de özel projelere urun ve hizmet sağlamaktadır. Şirket bugün İstanbul ve Londra merkezli ofislerinden yürütülmektedir.

“DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN SAYESİNDE MİNNET DUYDUK”

Türkiye’nin pek çok yerinde orman yangınları yaşanıyor. Siz de orman yangınlarına müdahale için yardım topladınız ve yardım ettiniz. Bu yardımları bize anlatır mısınız?

Tüm Dünya'da Küresel Isınma ve iklim değişikliği'ne bağlı büyük ölçüde afetler yaşanmaktadır. Elbette ki ülkemizde yaşanan bu zor günlerde de devletimizin ve milletimizin endişesine büyük ölçüde destek sağlamak umuduyla şahıs ve şirketler ile işbirliği yürüterek yangınların söndürülmesinde rol aldık.

Yangın söndürme tüpü ve topu bu yangınların büyümesini önlemede yardımcı olur mu?

Yangın söndürme tüpü ve toplarının büyük orman yangınlarında önemli bir söndürme etkisine sahip olduğunu söylemek doğru olmaz. Örneğin bir yangın topunda ortalama 1.2 kg toz bulunmaktadır ve güçlü bir rüzgarın etkisiyle toz havaya karışarak etkili bir söndürme sağlayamayacak ve yanmakta olan küçük parçalı yanı özellikte maddeler patlama etkisiyle etrafa dağılacaktır.

Güçlü rüzgarın hakim olduğu bölgelerde rüzgar sürekli yer değiştirmektedir. Dolayısıyla, rüzgarın hakim olduğu alanda yangın eğitimi almamış kişilerin yangın söndürme tüpü kullanması hem kendisine hem de çevredeki canlılara zarar vermesine sebep olacaktır. ATAK Yangın firması bu süreçte yangın tüpü ve topu almak isteyen müşterileri de bilinçlendirme görevini üstlenmiştir.

“ÖZELLİKLE HALKI YANGINLAR KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEDE ETKİN ROL ALDIK”

Öncü olduğunuz bu yardımlarda dikkatinizi çeken nedir?

Devletimizin, Kamu-STK işbirliği ile koordinasyonu ve milletimizin birlik ve beraberliği bugünlerde de büyük bir minnet duymamıza sebep oldu.

Öte yandan bizler de eksikliklerimiz ve ileriki dönemde iyileştirme ihtiyacı duyduğumuz noktalarda; Özellikle halkı yangınlar ve küresel iklim değişikliği konularında bilinçlendirmede daha etkin bir rol almak üzere büyük bir farkındalık sağladık.

Yangınlar kapsamında başka hangi önleyici müdahaleleri yapmak istiyorsunuz.

Yangınlara müdahale kapsamında bilgilendirme ve eğitim platformları oluşturma çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda ücretsiz eğitim ve sertifikalandırma etkinliklerimiz önümüzdeki günlerde tüm halka sunulacaktır.

Aynı zamanda sahada da yer aldınız ve yangın yerlerine gittiniz. Gördüğünüz ve yaşadıklarınız nelerdi?

Tarifi mümkün olmayan bir üzüntü yaşadığımı dile getirmek istiyorum. Doğamız, canlılarımız ve bu topraklar bizim en büyük servetimiz. Bizler de tıpkı bitkiler, hayvanlar ve diğer tüm canlılar gibi ekosistemin bir parçasıyız ve dolayısıyla bu ekosistemde zarar gören tek bir ağaç dahi olsa bizim canımız yanar.

Firmanızla geleceğe dair neler hedefliyorsunuz?

Bugüne kadar doğal yaşamın sürdürülmesi yönünde çalışmalar yürüten vakıf ve kuruluşlara destek ve sponsorluklarda bulunduk ancak, gelecek planlarımız içerisinde daha fazla sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı ve bir çok konuda da öncü olmayı hedeflemekteyiz.