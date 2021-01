HUZUR EVİ SAHİBİ BİR KADIN VE BİN BİR HAYAT

TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ KADINLARDAN

IŞIL ATLI

Röportaj: Aslı M. Sarı

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Her ne kadar acemice bir soru olarak görülse de sayfama konuk olan insanların kim olduğunun tanınması açısından benim için öneme sahip bir soru. Kimdir Işıl Atlı?

Almanya Hamburg doğumluyum. 43 yaşındayım. Almanya’dan sonra İstanbul, sonrasında İzmir. 25 yıldır İzmir’deyim. Erken yaşta eğitimimi bırakıp evlilik yaptım bu evlilikten 23 yaşında Opera sanatçısı bir oğlum var. 25 yıldır çalışıyorum. Çok erken yaşta boşandım 22 yaşımdayken 3 yaşında ki oğlumu alarak sıfırdan bir hayat kurdum. Önce estetisyenlik okuluna gittim ve borç harç küçük bir salon açtım daha sonra o işi lazer cihazları kiralayarak büyütüp Alsancak’ta bir güzellik merkezi açtım 11 sene hizmet verdim bir sene de bir hastane ile anlaşıp onlarla ortak iş yaptım. Şuanda ise Özel İzmir Yaşlı Bakım ve Dinlenme evi imtiyaz sahibiyim. 13 yıldır İzmir/ Bornova’da hizmet vermekteyim.

Neden bir huzurevi açma sürecine girdiniz?

BAŞKA İŞ YAP HUZUR EVİ SORUMLULUK GEREKTİRİR 24 SAAT MESAİSİ BİTMEZ DEDİLER

2008 senesinde annem ile bir yakınımızı ziyaret için özel bir huzur evine gittik gördüğüm bazı olaylar beni çok etkiledi ve o kapıdan çıkarken ağzımdan bunlar döküldü “Ben İzmir’de bir huzur evi açacağım ve en iyisi olacak”... Ertesi günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na gittim. Yaşım 29, saçım sarı, kolumda motor kaskı “Ben huzurevi açmak istiyorum dedim” ön yargı ile ilk aldığım cevap “kızım sen başka iş yap huzur evi sorumluluk gerektirir 24 saat mesaisi bitmez dediler”. Tabi ki bunları şimdi gururla tebessüm ile anlatıyorum çünkü büyük il toplantılarında hep beni örnek gösterdiler yeni açacak olanlar hep beni aradılar benim huzur evimi gezdiler bundan hep gurur duydum ve seve seve fikirde veriyorum danışmanlıkta yapıyorum. Anlayacağınız 2008 sene sonu kendi huzur evim oldu. Özel İzmir yaşlı bakım doğdu.

Başka işler, başka aktiviteler de, bağışlar da görüyoruz duyuyoruz adınızı, nasıl yetişiyorsunuz bu kadar tempoya?

BENİM SADECE NEFES ALDIĞIM AN KIYMETLİ

Aslında ben gençliğimi çocukluğumu şu 22 senede yaşamaya başladım kendimi tanıdım kendimle barıştım ve hayallerimin peşinden gittim hep. Hiç planlı yaşamıyorum yaptığım işin bana kattığı en güzel şey benim sadece nefes aldığım an kıymetli... Yetişemiyorum demek insanın bahanesi bana göre isteyen her şeyi yapar her şeye yetişir. Ben sabah güne şükürle başlarım nefes alıyor sağlıklıyım hayattayım derim. Ben öğrenmeye çok meraklıyım sürekli yeni şeyler öğrenmeli yazmalı çizmeli gezmeli ve yeni insanlar tanınmalı. Birçok aktivitem var 14 yaşımdan bu yana motor kullanıyorum. Hem pratik hem tasarruf hem zaman kazanma. At biniyorum ilk eğitimlerimi 15 sene önce Buca atlı spor kulübün de aldım... Her yer de biniyorum ara ara başka tesislere gidiyorum. Bitmek bilmeyen ve yazdığım bir kitabım var... Yaşam her gün yeni hikâyeler yeni duydular yaz yaz belki bir gün basılır torunlarım olduğunda onlara kalır. İnşaat işi ile uğraşıyorum yap sat diyelim. Kelepir alıyorum komple soyup yeniden restore ediyorum her şeyi ile tek tek kendim ilgileniyorum iç mimarlığından tutun malzeme alma taşıma her şeyiyle hatta bu benim en keyif aldığım işlerden diyebiliriz. Bu benim hobim diyelim senede bir tane yapıyorum yavaş yavaş. Özel İzmir yaşlı bakım evi açıldığı yıldan bu yana ( 2009 ) 25 kapasite ve 16 çalışanıyla hizmet veriyor.

24 saat sağlık hizmetiniz var mı?

TÜM SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA

Yaşlılarımız kuruma girdiği andan itibaren tüm sağlık ve bakım hizmeti bizim sorumluluğumuzda, gece ve gündüz olmak üzere iki hemşire ve hasta bakım personeli ile birlikte profesyonel bir ekip çalışması ile 24 saat hizmet vermekte olup aynı zaman da haftanın belirli günlerinde dâhiliye uzmanımız ile birlikte vizitelerimiz yapılmaktadır. Günlük menülerimiz ise, aylık olarak diyetisyen tarafından hazırlanmaktadır.





Pandemi sürecinde ne gibi önlemler aldınız? Nasıl geçiriyorsunuz bu süreci?

Bu dönemde bakanlığın bizlere uyguladığı önlemler doğrultusunda gidiyoruz, tabi ki çok zor ve yıpratıcı bir süreç bu. Başta sakinlerimiz ve çalışanlarımızın psiko-sosyal açıdan yıprandığı bu zorlu süreçte sosyal hizmet uzmanımız tarafından hazırlanan özel hizmet ve destek programları uygulamaktayız. (personel ile birlikte drama etkinlikleri yaparak hem kendi yaşamlarını deneyimlemiş olup aynı zamanda sakinlerimizi de fonksiyonel açıdan güçlendirmektedir.) Maalesef dışarıdan gelecek olan ziyaretçilere de kapalıyız, çalışanlarımız ise bu süreçte 14 günlük vardiyalar ile zorunlu covid-19 testi ile kurumda kalıyorlar, hijyen koşulları ise bizim zaten genel olarak olmazsa olmazımızdır, yeni normalleşme sürecinde hijyen koşulları açısından normal şartlarda da olması gerektiği gibi ama alışamadığımız tek konu ziyaret yasakları ( inşallah en kısa sürede ülkece en az hasarla bunu atlatırız )

Yaşlıların yemek düzeni nasıl evlerimizde olduğu gibi mi?

Evlerimiz de olduğundan farklı tabi ki, yemekler diyetisyen tarafından hazırlanır ve aylık resmî menü çıkar, kendi aşçımız tarafından yapılır, 3 ana öğün ve 2 ara öğünden günlük menülerimiz oluşmaktadır. Tabi saatlerimiz bu arada hiç şaşmaz ve gerekli durumlarda doktor kontrolünde sakinlerimize mama takviyesi yapılır.

Buraya gelmek yaşlıların kendi tercihi mi?

Sizlerin de bildiği gibi yaşlılık sadece sağlık sorunlarıyla değil yaşlılık dönemi ile ilişki içinde bulunan sorunlarla da karşılaşma riskleri artmaktadır. Bu sorunların bir kısmına örnek verecek olursak; yaşlı bireylerin yalnız kalma kaygısı, fiziksel açıdan oluşan yetersizlikler, psikolojik sorunlar gibi daha birçok nedeni sizlere sıralayabilirim.

Bu nedenle yaşlı birey ve aileleri toplumsal bakım alternatifleri arasından birini seçme ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum da aile veya kendi tercihleri ile gelen sağlıklı dinç yaşlı veya özel bakım ihtiyacı olan bireylerin yaşam refahını arttırmaya yönelik verdikleri en doğru karar ile bizlere başvururlar.

Ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz?

Sabah yürüyüşlerimiz ile başlarız güne kahvaltıdan sonra o günün iklimi ve enerjisine göre içeride veya dışarıda yapılan aktiviteler gerçekleştiririz. Bunlar genelde hafıza için yararlı beyin jimnastiği yoğunluktadır, el becerisi, bulmaca, boyama, Lego, puzzle, saksı çiçek ekme, eski eşyaları dönüştürerek ince motor becerilerini geliştirme gibi aktiviteler yaparız. Onun dışında müzik çok önemli bir rol oynuyor tabi, ruhun gıdası dediğimiz gibi çok seviyor ve mutlu oluyorlar. Ben yaşlılarımı yeni doğmuş, 0 ve 5 yaş gibi adlandırıyorum. Yatan hasta gurubu ve sosyalleşen yaşlılar gurubu diye evdeki yaşantılarında sürekli ya televizyon karşısında ya da oturuyorlar o yüzden bakım evlerinin yaşlının kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamaları açısından çok önemli yere sahip olduğunu düşünüyorum.

Çalışanları seçerken ilgili kıstaslarınız nelerdir?

Çalışanları seçerken ilk önce bir hafta denerim. Kurumumuzda çalışacak olan bireylerdeki pozitif enerjinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı paydada buluştuğumuz insanlarla zaten yolculuğumuz devam ediyor.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir? Siz sadece huzur evi değil birçok alanda aktif görüyorum biraz bahsedebilir misiniz?

VAZGEÇİLMEZ TUTKULARIM VAR BENİM

İnşaat sektöründe de çok aktifim bu benim hobim gibi yenilemeyi çok seviyorum. Kendi zevkimi yansıtmayı çok seviyorum. Önceki yaşantımda aslında içmimardım diyorum ben herkese.

15 yıldır at biniyorum. At binmeyi seviyorum bununla ilgili de çok güzel ileriye dönük gerçekleşmesi için mücadele ettiğim bir çiftlik hayalim var. Gelecekte kendimi kendi atlarımla bir çiftlikle görüyorum. Bununla ilgili ciddi girişimlerim var ve adım atmış bulunmaktayım. Ege Üniversitesi’nin değerli ismi Seher Dilmaç’tan profesyonel müzik dersi alıyorum. Hedefim sahneye çıkmak değil ama neden bir albümüm olmasın diyorum. İleri de torunlara bırakacağım bir iz olsun istiyorum. Yarım kalan hiçbir şeyi sevmiyorum. Hayallerimin hep peşinden gittim hayatım boyunca. Huzur evini açtıktan sonra bende kitap yayınlama fikri doğdu. Huzur evi benim hayata bakış açımı değiştirdi. Her gün yeni bir insan tanıyorsun yeni hikâyeler dinliyorsun ve bunları tek tek kitabımda küçük hikayeler şeklinde bahsediyorum. 14 yaşımdan beri motor kullanmıyorum. Yazın sadece aktif şekilde motor kullanıyorum. At ve motor benim hayatımda vazgeçemediklerim ve en büyük tutkularım.

Işıl Hanım son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Sizi okuyan gençlere girişimcilik yolunda ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

RİSK OLAMADAN HEDEFLERE ULAŞILMAZ

Düşüncelerinin hayal olarak kalmamasını istiyorum ve sonuna kadar hayallerinin peşinden gitmeliler ve her türlü risk almalılar. Risk olamadan hedeflere ulaşılmaz.