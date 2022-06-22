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IRMAK AYDIN: "SÖZ KONUSU OYUNCULUKSA BENİ KİMSENİN YIKMASINA İZİN VERMEM"

GİZEM YILDIZ'ın röportajı için tıklayınız...

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:40
IRMAK AYDIN: "SÖZ KONUSU OYUNCULUKSA BENİ KİMSENİN YIKMASINA İZİN VERMEM"

Merhaba Irmak Hanım, son olarak dört sezondur büyük bir ilgiyle izlenen “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin “Cevriyesi” olarak sizi izledik. Öncelikle oyunculuk kariyeriniz nasıl başladı?

Merhabalar. Evet 4 sezondur ekranda olan bir projedeydim. Öncelikle bunun benim için çok büyük bir gurur olduğunu söylemekle başkamak isterim. Ben kendimi bildim bileli hep oyuncu olmak istedim. Bunun için çok çabaladım, çünkü, benimki bir heves değildi. 16 yaşında Bakırköy belediye tiyatrosunda Aytekin Özen'in yanında başladım. Sahnede elimi kolumu nereye koyacağımı bilmiyordum yanına gittiğimde. Ancak, hocamın yanından çıktığımda çok şey öğrenmiş ve ona minnettar olarak çıktım yanından.

Anneniz oyuncu olmanızı hiç istememiş. Mesleğinizi kazanabilmek için zorlu bir mücadeleniz olmuş. Hiç pes ettiniz mi?

Annemin çok endişeleri vardı. Kendince haklı sebepleri de vardı. Ancak, ben hiç pes etmedim. Benim mesleğimde pes etmek gibi bir şeye yer yok. Ben mesleğime aşkla ve tutkuyla bağlıyım. Bunun için hala çok çalışıyorum. Söz konusu mesleğimse, bırakın pes etmeyi kimsenin önümde durmasına, beni yıkmasına izin vermem.

Liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversite yıllarınız nasıl geçti?

Tabii liseyi açıktan bitirince okulun kuralları vs beni biraz yordu açıkçası. Çok kolay olmadı benim için ve bunu her anlamda söylüyorum. Zorlandım, karşı çıktığım pek çok şey oldu. Ama öyle ya da böyle bitirdim.

Oyuncu olmak kadar zor bir şey varsa o da oyuncu kalmaktır derler. Bunun için bir formülünüz var mı?

Mesleğimin yüzde biri yetenek, yüzde doksan dokuzu çalışmak. Formül bu. İşin özü oyuncuyum demek değil. Mesele başka. Meseleyi çözdüğünüz anda var olmaya devam ediyorsunuz zaten. Benim formülüm çalışmak

Aynı zamanda drama eğitmenliği de yapıyorsunuz. Nasıl bir eğitmensinizdir?

Çocuklar benim için çok kıymetli. Ben onlara bir şeyler dikte etmek yerine hayatlarında bir yerlere dokunmaya çalışıyorum. Bir şeyler aşılamaya çalışıyorum. Bu zamana kadar 3 yaştan 14 yaşa kadar bir sürü çocuğum oldu. Her biriyle tek tek ilgilenmeye çalıştım. Umarım başarabilmişimdir.

Çocuklarla iletişiminiz hep kuvvetli miydi?

Hep kuvvetliydi. Hiç kimseye pas vermeyen çocuklar bile ilk karşılaşmamızda çekinmeden gelirlerdi yanıma bir şekilde. Tekrar söylüyorum; çocuklar benim için çok kıymetli. Hep öyleydi.

Bir Zamanlar Çukurova çok kıymetli bir diziydi. Bu dizinin içinde yer almak size neler kattı?

Hem de çok kıymetli bir diziydi. 4 sezon ayakta kalmak çok zor bir iş. Ben çok profesyonel insanlarla çalıştım. Bana bir sürü şey öğretti bu proje. Ama hepsini konuşmak için ayrıca bir röportaj yapmak gerekir öyle söyleyeyim:) Bu vesileyle bütün BZÇ ekibine tekrar teşekkür etmek isterim. İyi ki…

Cevriye karakteriyle ortak özellikleriniz nelerdi?

Soru gülümsetti :) İkimiz de konuşmayı seviyoruz ama ben Cevriye'nin aksine düşünmeden konuşmam. Onun dışında, ikimiz de mutfakta kendimize güveniyoruz. Benzer huylarımız bile ayrışıyor aslında. Ben Cevriye'ye göre daha yumuşak huylu biriyim

Bundan sonra nasıl bir karakterle ekrana gelmek istersiniz?

Herkes beni yıllardır komedi diye kodladı. Ancak, ben kendimi komedi ya da dram oyuncusu olarak kodlamıyorum. Ben oyuncuyum, benim işim oynamak. Dolayısıyla kariyerimde bir yere sıkıştırılmak istemiyorum. Ters köşeler yapmaya bayılıyorum. Bundan sonra da bütün kariyerin boyunca sağlam karakterler inşaa etmek istiyorum.

Tiyatro tozu yutmanın bugünkü Irmak’a nasıl faydaları oldu?

Ben şu anki Irmak'ı seviyorum. Tiyatro kökenli olmak işin özüne inmenize yardımcı oluyor. Ayrıca üşengeçlik bizim işimizin düşmanı bence. Tiyatro birçok şeyin yanında bana bunu da öğretti mesela.

Yaşlandığınızda, bundan 30 yıl sonra da oyunculuk yapmak istiyor musunuz?

Ben son nefesime kadar mesleğimi yapmak istiyorum. Kaç senelik bir hayat var önümde onu bilemiyorum tabii. Ancak, ciddi ciddi sahnede vermek istiyorum son nefesimi.

Yaşadığınız bütün mücadeleleri göz önünde bulundurduğunuzda şuan bulunduğunuz yer için “İyi ki” diyebilir misiniz?

Pişman olduğum hiç bir şey yok. İyi ki.. Her anıma şükreder haldeyim. Şu ana kadar ve şu an için sadece; iyi ki…

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