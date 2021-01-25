Sağlıklı Beslenme Danışmanı İlknur Özkuş:

Şok diyetler geçici çözüm kalıcı hasardır

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Merhaba İlknur Hanım, Beslenme Danışmanlığı ve Yaşam Koçluğu yapıyorsunuz. Ne zaman başladınız?

2014’ yılından beri sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçluğu hizmeti yapmaktayım.

Neden bu işe girme kararı verdiniz? Sizi beslenme danışmanlığına ve Yaşam Koçluğuna şevklendiren arzu ne oldu?

Aslında bu işe girme kararı mı kendi bitkisel ürünler firmama kurduktan sonra aldım çünkü öncelikle insanlara sağlık sektöründe hizmet vermen ve onlara sağlıklı bir zayıflama sunmam için çok donanımlı bir kişiliğe sahip olmam gerekiyordu . Bu yüzden hem de firmamızın en büyük özelliği olan ücretsiz sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti ile birlikte insanları sağlıkla zayıflatmak için bu mesleğe de el attım ikisinin tam bir bütün olduğunu düşünüyorum.

Dia Bitkisel ürünleri de üretiyorsunuz. Biliyorsunuz ki zayıflama hapları ve çaylarına karşı sağlıkçılar korkuyla bakıyor ve önermiyor. Sizin ürünlerinizin içinde neler var?

Zayıflamaya yardımcı gıda takviyesi kategorisinde maalesef ki ülkemizde suiistimal edilen bir sektör olsa da bizler bu anlamda ciddi bir şekilde çığır açtık ve ürünlerimizin yanı sıra kişilere de ücretsiz diyetisyen ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmeti verdik. Ürünlerimiz 26 bitkiden oluşuyor tamamen bitkiseldir ve tarım Bakanlığının takviye edici gıda onay ruhsatıyla satışa sunulmuştur hiçbir yan etkisi de yoktur ve tarım Bakanlığının tüzüğü doğrultusunda önerme yapılır.

Kullananlardan hiç olumsuz yorumlar aldınız mı?

Kullanıcılarımızdan hiçbir şekilde olumsuz yorum almıyoruz hem sağlık açısından hem verimlilik açısından ama takdir edersiniz ki bir ürünün işe yaramazsa tamamen o ürünle alakalı değil aynı zamanda kişinin göstermiş olduğu çabayla da alakalıdır yani yukarıda da söylediğim gibi beraberinde sağlıklı beslenme ile bu ürünlerde sonuç alıyoruz.

Bu bitkisel ürünlerin nasıl bir kullanım koşulları var?

Ürünlerimiz günde bir kez kullanılır ve ürünü kullanırken günlük kalori ihtiyacına göre beslenme sistemi uygulanır ve aynı zamanda günlük 3 litre su miktarı tüketmek şarttır.

Sağlıklı beslenmek günümüz şartların herkesin istediği, ama bir türlü gerçekleştiremediği bir şey… Sağlıklı beslenmek derken saatli uyulacak bir liste mi oluşturuyorsunuz?

Bizim uygulamış olduğumuz sağlıklı beslenme alışkanlığı tamamıyla kişinin günlük kalori ihtiyacı sistemine göredir . Bu nasıl hesaplanır öncelikle kişinin boy kilo yaş ve cinsiyetine göre günlük kalori ihtiyacı hesaplanıp ona uygun olarak beslenme listesi verilir ve aynı zamanda haftalık olarak da kişi düzenli olarak takip edilir. Burada saat çok önemli değildir daha çok tüketilen porsiyon miktarları önem taşır.

Neredeyse bir yıldır korona virüs dolayısıyla çoğunlukla evlerimizdeyiz. Bu dönemde çoğumuz hamur işleri, abur cuburlarla fazlasıyla kilo aldık. Nasıl bir beslenme önerirsiniz?

Bu günlük kalori ihtiyacı sistemi aynı zamanda içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci olan Pandemi döneminde de kişinin hem bağışıklık sisteminin güçlenmesine hem de gereksiz kilolar almasına engel olacaktır. Protein ve sebze dengesini korurken aynı zamanda bol bol C vitamini alarak bu zorlu süreçten hem kilo olmadan hem de korona virüse yakalanmadan atlatabiliriz.

Kilo almak sadece fazla yemeyle alakalı bir şey mi yoksa farklı pigmentleri var mı?

Kilo alımı tabii ki sadece yeme bozukluğundan kaynaklı bir durum değildir aynı zamanda kişinin tiroit insülin direnci ve vitamin eksikliğine dair vücut içerisinde oluşabilen herhangi bir hastalığından dolayı da aile kilo artışları görülebilmektedir ve bunların önüne geçmek için de bu tarz tarama testlerinin yaptırılıp teşhis ve tedavisine yönelmedir. Bir diğer sebepte maalesef ki günümüz şartlarında artan antidepresan kullanımıdır bunlar da yeme bozukluğuna sebep olabilir.

Bağışıklığımızı güçlendirecek ne gibi karışımlar veya bitkiler önerirsiniz?

-Bağışıklık sistemini en yüksek seviyede tutmanın başlıca yolu mümkün oldukça sağlığa zarar verecek gıdalardan uzak durmak günlük kalori ihtiyacı sistemi ile vücuda faydalı olacak gıdalardan tüketmek ve aynı zamanda vitamin depolarının dolu tutulmasını sağlamaktır. Bu vitamin depolarımızı da güçlü tutabilmek için oral yolla yani yemek vasıtasıyla vitamin alacağımız gibi aynı zamanda gıda takviyeleri ile de bu vücut içerisindeki eksikleri tamamlayabiliriz.

Günümüzde popüler olan düşük kalorili beslenme programlarını nasıl buluyorsunuz?

Düşük kalorili beslenme programlarını kesinlikle doğru bulmuyorum çünkü vücudun ihtiyaç kalorisini kaldırmayan ya da karşılamayan hiçbir beslenme sağlıklı değildir aniden metabolizma çökmelerine sebep olur . Keza Zorlu ve yorucu beslenme programlarıdır ve bir süre sonra pes ettikten sonra da maalesef ki aniden verilen o kilolar tekrardan sağlıksız bir şekilde geri alınır . Diğer bir adıyla şok diyetler dediğimiz maalesef ki zararlı bu diyetlerden uzak durmakta fayda vardır unutmayalım ki diyet kişiye özeldir özellikle internet üzerinde bu tarz şok diyetleri kesinlikle kaale alıp kişi uygulamamalıdır ve mutlaka bir uzmanla görüşmelidir. Bu şok diyetler kişiyi kısa vadede mutlu etse de maalesef ki sonuçları üzüntülü olabiliyor.

Takviye vitaminler, dışarıdan güçlendiricilerle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunlar vücut için yeterli mi?

Çeşitli takviye ve oral yolla bağışıklık sistemimizi güçlendirmek mümkün olabildiği gibi aynı zamanda yaşam kalitemizi artırarak bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz. Bu yüzden öncelikle kendimizi sevmeli kendimize saygı göstermeli ve kendi değerimizin farkında olmamız ve vücudumuzda hak ettiği gibi davranmamız gerekir. Bu zayıflamak için de böyledir aynı şekilde bağışıklık sistemini de güçlendirmek için de böyledir.

Sağlıklı beslenmek ve diyet arasında nasıl bir çizgi var?

Sağlıklı beslenme ve diyet arasında terimsel olarak bir fark yok sadece bizler sağlıklı beslenme alışkanlığını diyet kelimesini tercih ediyoruz çünkü diyet kelimesi kişilerde büyük bir önyargı uyandırdığı için bizim çokça kullanmayı tercih etmediğimiz bir kelimedir. Yani diyet demek sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme demek.

Bu geçirdiğimiz bir yıl sizi nasıl etkiledi?

Pandemi ile geçirdiğimiz bu yıl bizim için zorlu çalışmalarla geçen bir süreç oldu çünkü maalesef ki eve haps olunan hayatlardan sonra özellikle kilo almalar arttığı için biz yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bu yıl on kez üstüste en iyi ürün ödülünü aldık ve çok fazla kitleye ulaştık kilo sorunu olmayan kişilerde bile ortaya çıkan bu ani kilo alımlarına çare olmaya çalıştık yani bizim çalışma sürecimizi hızlandıran bir durum oldu.

Aynı zamanda yaşam koçluğu da yapıyorsunuz. Beslenme danışmanlığıyla birlikte mi yürütüyorsunuz?

Sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçluğu aslında birbirini tamamlayan iki alandır. Yaşam koşullarının içerisinde yer alır sağlıklı beslenme danışmanlığı. Ama genel olarak düşündüğümüzde mesela bilinçaltı hazırlama bilinçaltı temizliği adaptasyon motivasyon gibi unsurları da göz önüne alırsak Yaşam Koçluğu’nun bütün kollarını ortaya çıkarmış oluruz keza sağlıklı beslenme de bunlardan biridir.

Son yıllarda yaşam koçluğu çok popüler bir meslek haline geldi. Sizce yaşam koçlarına olan ilginin bu kadar artmasını neye bağlıyorsunuz?

Son yıllarda yaşam koçluğuna olan mesleki talep elbette ki bizler için mutluluk verici bu artışın sebebi arz talep meselesi çünkü insanlarımızın özellikle zorlu geçen şu bir senelik dönemde ciddi şekilde yardımlara ihtiyacı oldu. Yani hasta ve aday sayısı çoğaldıkça bu sektöre olan bu mesleğe olan talep de arttı.

Bu yıl içinde yeni ödüller aldınız. Kariyerinizin bulunduğu noktadan mutlu musunuz?

2020 yılında ürün olarak on kez ve şahsım kariyerim olarak da iki kez ödül aldım. Elbette ki mesleki hayatımın bu noktaya gelmesi mutluluk verici ama yeterli değil her zaman için elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi yerde olmaya çalıştık vizyonumuzdan ve misyonumuzdan vazgeçmeden O daha iyi yerlerde olmak en büyük hedefimiz.

Çok güzel işlere ve başarılı şeyler yapıyorsunuz. Danışanlarınıza önerdiğiniz tavsiyeleri kendi hayatınızda uygulayabiliyor musunuz?

Danışanlarıma yaptığım bütün tavsiyeler zaten kendi hayatından bir parça olarak onlara çıkar mesela burada bir örnek vermek gerekirse çıkarmış olduğum bu bitkisel ürünleri de ilk kullanan kişi benim. Ben deneyip memnun kaldıktan sonra kişilere öneriyorum yani onlara yapmış olduğum önerileri ben öncelikle kendi hayatımda yaşıyorum aslında onlara bir nevi de tecrübelerimi aktarıyorum diyebilirim bu yüzden beni mutlu eden Sonuçlara gidebilecek bütün yolları onlara sunmaya hazırım. Bu yolları önce ben deniyorum.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.