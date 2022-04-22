İHRACATTA TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ İŞ ORTAĞI: MACARİSTAN 

Türkiye’nin, Macaristan ile ticari ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Macaristan özellikle ihracatta büyük bir paya sahip. Türkiye’nin Macaristan ile dostluğunu, ticari ilişkilerini ve ihracat hacimlerini değerlendirebilmek adına bu sektörün öncü isimlerinden Macaristan ile İhracatı Destekleme Ajansı HepaTürkiye ile bir araya geldik. Sektörle ilgili merak ettiğimiz konuları firma Genel Müdürü Burak Aktaş yanıtladı.

• HEPA Türkiye Nedir? Kaç yıldır ve hangi alanlarda hizmet veriyor? Kısaca HEPA’yı tanıtır mısınız?

HEPA Türkiye; 2015 yılında Macaristan ihracatını desteklemek ve Türkiye’de ihracat potansiyeli hacmi olan markalara katma değerli ürün, hizmet ve teknoloji sağlamak amacıyla kurulmuş bir Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’dır. HEPA Türkiye olarak biz; Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması gibi geniş bir skalada hizmet veriyoruz. Ayrıca konferans, seminer, eğitim, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmaları da hayata geçiriyoruz. HEPA Türkiye İstanbul genel merkezimiz olmak üzere Ankara, Bursa ve İzmir’de yer alan toplam 4 ofisimiz ile ayrıcalıklı bir konumdayız.

• Uluslararası ticarette güçlü bir denge kurmuşsunuz. Bu dengeyi nasıl yorumluyorsunuz? Sizce iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesi ne şekilde ilerliyor, siz bu süreçleri nasıl yorumluyorsunuz?

Macaristan, Türkiye’nin ihraca tta en önemli stratejik partnerlerind en bir tanesi. Özellikle son yıllarda kurulan ticari ilişkiler oldukça olumlu ilerliyor ve iyi yönde seyir ediyor. Bu durum HEPA Türkiye olarakbizleri de son derece mutlu ediyor, çünkü biz bu iki ülke arasında sağlam temellere oturan bir köprüyüz. İki ülkenin ilişkileri kuvvetlendikçe biz de amaçlarımıza yaklaşıyor ve eşit oranda büyüme sağlıyoruz.

Biz 2021’i çok hareketli geçirdik. Ticaret ve Sanayi Odaları ile Macar ekonomisi, Macaristan’a yatırım koşulları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yer veren 8 farklı ülke bazında tanıtım günü organize ettik. Türkiye’nin sağlık, otomotiv ve tekstil sektörleri hakkında bilgi veren bir başka organizasyonu Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile birliktegerçekleştirdik.

Expomed ve Growtech fuarlarında yer aldık. Haziran ayında gerçekleşen Expomed fuarına mevcut salgın koşullarından dolayı 7 Macar firma ile online katılım sağlarken, Antalya’da Kasım ayının sonunda gerçekleştirilen tarım fuarına 12 Macar firma ile katıldık. Elektrikli taşıtlara yönelik Macar Kültür Merkezi’nde bir organizasyon gerçekleştirdik veorganizasyonumuz kapsamında 3 Macar firmaya ev sahipliği yaparak, organizasyona katılım sağlayan belediyelerimizle tanışma imkânı oluşturduk. Bunun dışında, sağlık sektöründe startuplara yönelik yine Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonumuzda 6 Macar firmayı Türkiye’ye davet ederek, yerel hastane yetkililerimizle iş birliği imkânı yarattık. Tüm bunlardan yola çıkarak seneyi oldukça verimli kapattık.

• Macar firmalar hangi sektörlerde öne çıkıyor?Macaristan’dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına ne tür hizmetler sunuyorsunuz?

Macaristan çok zengin bir coğrafya. Tarım ve gıda, sağlık ve tıp teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), çevre ve su teknolojileri, makine-elektronik ve otomotiv, hafif sanayi ve kimyasallar bölgede en etkili olan iş alanları. Bu sektörler Macaristan’da öne çıkan ve Türk şirketlerine katma değer sağlayarak onların ticari büyümelerine, gelişmelerine ve ihracatlarına katkı sağlamada ön plana çıkıyor.

HEPA olarak biz de; karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomilerinin büyümesine destek olmak ve Macaristan’dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına güvenilir tedarikçilerin bulunmasında rol üstleniyoruz. Ortak projelerle farklı pazarlara açılmaları konusunda her iki ülkenin Eximbank’ı ile yakın iş birliği içindeyiz ve projelere fon sağlanması konusunda Eximbank devreye girebiliyor. Türkiye’deki fuarlara Macar şirketlerin katılmasını sağlayarak Türkiye’deki şirketlerle buluşturuyoruz, tedarikçiyi Türk şirketlerine getirerek daha ulaşılabilir kılıyoruz ve ilişkileri kolaylaştırıyoruz.

Türkiye’deki başta ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketler, Macar şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirebilirler, iş olanağı yaratabilirler, Macar şirketlerle bu bölgelere birlikte açılabilirler.

• Macaristan’ın zenginliğinden bahsettiniz. Bu bölgeyi cazip kulan diğer unsunlar nelerdir? Türkiye’ye ne gibi olanaklar tanıyor?

Macaristan Türkiye’ye çok yakın bir coğrafya dolayısı ile hammadde, yarı mamul olarak Türkiye’ye fayda sağlayacak bir ülke konumunda. Avrupa’da her noktaya 24 saat içinde teslimat yapma imkânı bulunuyor. Bu avantajlı coğrafi konumuyla da firmalara sayısız yatırım ve ticaret fırsatı sunuyor. Bunun dışında Avrupa Birliği’ndeki en düşük vergi sistemi yine Macaristan’da.

Karşılıklı ilişkilerde Macaristan’ın Türkiye için önemli bir iş ortağı olmasının başlıca sebepleri tarihi ve kültürel bağlardan kaynaklanan köklü ilişkilerimiz, 510 milyon nüfuslu bir pazara açılan kapı olması, gelişmiş teknik altyapı, yatırımcılar için cazip teşvik sistemi, Avrupa’daki stratejik konumu, açık ekonomi ve yatırım odaklı dış politika, nitelikli insan kaynağı, AB içerisinde %9 ile en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olması, AB, BM, OECD, WTÖ, NATO, IMF, Avrupa Komisyonu’na üye olması şeklinde sıralanabilir. Tüm bunlara bağlı olarak Türkiye’den Avrupa’ya yatırım yapmak isteyen şirketler içinMacaristan büyük avantajlar sunuyor. Bu avantajların farkına varan pek çok Türk şirketin de Macaristan’da yatırımı bulunuyor. Eğitimli ve kalifiye iş gücü, lojistik merkezi olması da diğer avantajları arasında.

• İki ülkedeki şirketlerin ilişki durumu nasıl, yeni iş birlikleri bekleniyor mu? HEPA Türkiye’nin gelecek planları nasıl?

Ticari faaliyetlerde 2021 yılında tarım ve tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi, otomotiv, IT, atık su yönetimi, ışıklandırma, Ar-Ge hizmetleri sektörleri ön plana çıktı. Bu yıl, yüzden fazla Macar firmaya hizmet vermeyi ve ilgili yerel ortaklarla iş birliği yaratılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, bazı sektörel fuarlara katılarak, Macaristan’ın güçlü olduğu sektörlerde daha fazla iş birliği yaratılmasını hedefliyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyeye ulaşması için 2022 yılında da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle, tarım ve tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi, IT, atık su yönetimi, ışıklandırma, Ar-Gehizmetleri sektörlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Düzenlediğimiz ülke tanıtım günleri, katılacağımız sektörel fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetleri ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da yukarıya çekilebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.