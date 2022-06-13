HİLAL ALTIN, BABASININ YOLUNDA

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Onun en büyük isteği babasının yolunda ilerlemekti… Yılmadı, gecesini gündüzüne katarak , şarkılarıyla 80’li yıllara damga vuran arabeskin unutulmaz ismi merhum babası Hüseyin Altın’ın şarkılarını dinledi. Tek hedefi yaklaşık 6 yıl önce kaybettiği babasının şarkılarını yaşatmak… Bir Süre önce stüdyoya giren Hilal Altın babasına ait olan ‘Sevmesini Bileceksin’isimli teklisini çalışmasını bitirerek piyasaya sürdü…. ‘Babam benim en büyük aşkımdı’diyen Hilal Altın, bundan sonra ki çalışmalarının da babasının şarkılarından oluşacağını söylüyor… Ünlü sanatçı Hüseyin Altın’ın en büyük çocuğu olan güzel şarkıcı, müzik eğitimini de daha küçük yaşlardan merhum babasından aldı…Tüm dijital platformlardaki yerini alan şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Hilal Altın, ile müzik çalışmalarını ve merhum babası Hüseyin Altın’ı konuştuk. Haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BABANIZ HÜSEYİN ALTIN’IN SESLENDİRDİĞİ VE BİR DÖNEME DAMGA VURAN ‘SEVMESİNİ BİLECEKSİN’ ŞARKIYI SESLENDİRMEK NASIL BİR DUYGU?

Bu soru karşısında gözleri doluyor… Ben çocukken babamın yorumuyla bu şarkıyı dinlemeye bayılırdım… Babamın söylediği şarkılardan büyük mutluluk duyuyordum. Tüm şarkılarını ezberlemeye ve seslendirmeye çalışırdım. Babam müziğe olan tutkumu fark etmişti. O’da bu anlamda beni eğitiyordu. Müzisyen babadan eğitim almak büyük bir şanstı benim için. Babamın o güzel yorumuyla okuduğu tüm şarkılar döneminde müzik dünyasına damga vurmuş. Düşünün şimdi bile dijital platformlarda rekor dinlenmeye sahip… Babamın o güzel şarkılarını yaşatmaya karar verdim ve ‘Sevmesini Bileceksin’şarkısını okudum. Stüdyoda şarkıyı seslendirdiğimde duygusal anlar yaşadım. Babam aklıma geldikçe gözlerim doluyordu. Şarkıyı okurken bile canım babamdan haz alıyordum. Onun şarkısını seslendirmek bana güç verdi.

BABANIZ ŞARKICI OLMANIZI İSTERMİYDİ?

Babam yaşasaydı evet beni kesinlikle desteklerdi… Fakat her baba gibi endişeleri olurdu.Çünkü zor ve meşakkatli bir yolculuk… Keşke babam hayatta olsaydı..(Kelimeler boğazına düğümleniyor, gözleri doluyor…) Babamı çok özlüyorum hem de çok… Onu kaybettiğim gün dünyam başıma yıkıldı adeta…Bende her kız çocuğu gibi babama aşıktım. Onun tek kız çocuğuydum… Biz üç evladını çok sever, gözünden sakınırdı… Çok erken gitti. Bizi babasız, hayranlarını da o güzel yorumundan mahrum bıraktı…

BABAM GİBİ GERÇEK BİR SANATÇI OLACAĞIM

PEKİ EN BÜYÜK HEDEFİNİZ NEDİR?

En büyük hedefim ,müzik dünyasına ismini soyadı gibi altın harflerle yazdıran babam gibi kalıcı olmak. Yani gerçek bir sanatçı olmak… Tabii değerlerimi bilerek kalıcı olmak en büyük hedefimdir.. Sesime güveniyorum. Ve yakında müzik dünyasının kalıcıları kervanına ismimi yazdıracağıma da inanıyorum. Babama laik bir sanatçı olmak için elimden geleni fazlasıyla yapacağım.

BABANIZ SAĞKEN NEDEN MÜZİK DÜNYASINA GİRMEDİNİZ?

Ben daha küçük yaşlarda babamdan müzik eğitimi aldım. Babamın desteğiyle şan ve çeşitli enstürman dersleri aldım. Müzikten önce özel sektörde çeşitli alanlarda çalıştım. Ancak babamın müzik hayatını erkenden bitirmesi beni tetikledi. Profesyonel müzik hayatına da babamın ölümünden sonra başladım. Babamın anılarını, hatıralarını, zamana bıraktığı güzellikleri yeniden yaşatmak ve günümüze taşımak için bayrağı devir aldım. O bayrağı sonuna kadar dalgalandıracağım. Hüseyin Altın ismi hep olacak… O ismi ben var olduğum sürece genç nesillere sevdirmeye devam edeceğim.

ÇOCUK YAŞTA BABAMIN KLİBİNDE OYNADIM

BABANIZLA YAŞADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Babam ile o kadar güzel anılarım var ki… Hangisini anlatsam acaba…(Derin bir of çekiyor, yine gözleri dolmaya başlıyor…Size daha 9 yaşındayken babam ile olan bir anımı anlatayım… Babam ‘Bana Değil, Ona Sorun’isimli şarkısına klip çekecekti. Klipte çocuk oyuncuya ihtiyaç vardı. O’da beni oynatmaya karar vermişti. Babam ile ilk kez kamera karşısına geçmiştim. Bu benim için büyük bir mutluluktu…(Keşke o günler geri gelebilse)… Daha sonra yaşım ilerledikçe konserlere, TV programlarına, kaset okumalarında hep yanında oldum. Babamla birlikte zaman geçirmek bana dünyanın en büyük mutluluğunu veriyordu. Babamın son albümünde yer alan ‘Bizim Şarkımız’isimli eserin hem bana armağan olması , hem de birlikte aynı ekranda olma şerefine nail olmuştum.

ŞARKINIZI NE ZAMAN PİYASAYA SÜRDÜNÜZ?

Sözleri Hülya Kaya, müziği Mehmet Aslan ve aranjesi Ercan Bal'a ait olan "Sevmesini Bileceksin" isimli cover eser, yepyeni aranjmanımı geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüm. Silvana müzik etiketiyle tüm digital platformlardaki yerini alan şarkıyı Arabesk dünyasında 1980'li yıllara damgasını vuran rahmetli, babam Hüseyin Altın’ın 1988 yılında seslendirmişti. Şarkı kısa sürede büyük çıkış yakaladı. Yorumuma ve esere güvenerek yaza damga vuracağımı söylüyorum.

BENİM İÇİN AVANTAJLARI DA OLDU DEJ AVANTAJLARI DA

ŞARKINIZIN KLİBİNİ NEREDE ÇEKTİNİZ?

Şarkımın klibini İstanbul’da çektim. Klibimde şarkım kadar büyük ilgi görüyor.

SON DÖNEMDE GÜNDEMİMİZ MALUM PANDEMİ... BU SÜREÇ SENİN İÇİN NASIL GEÇTİ? ÇALIŞMANI NASIL ETKİLEDİ?

Benim için avantajları da oldu, dezavantajları da. En büyük avantajı yeni bir sanatçı olduğum için daha fazla müzik üretmeme katkıda bulundu. Kendi sound'umu bulabildiğim, odaklanabildiğim bir dönem oldu. Ama bunun yanında kariyerimdeki gelişmelerden çok fazla haberimin olmadığı bir süreçti. Yani dışarıya çıkamadığım için, etkinlikler olamadığı için aslında yarattığım etkiyi çok fazla takip edemedim, fark edemedim. Bunu da normalleşmeye başladığımız bu dönemde anlayabiliyorum en çok.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ DİNLENME SAYILARINDAKİ REKABET İÇİN NELER DÜŞÜNÜYORSUN? SENCE DE BAŞARI O PLATFORMLARDAKİ SAYILARLA MI ÖLÇÜLMELİ?

Dijital platformlardaki sayıların bir başarı ölçütü olduğunu düşünmüyorum. Bu tabii ki de bir şirkette çalıştığınızda ya da geçiminizi bundan sağladığınızda sizin için önemli olabiliyor. Ama yaptığım müziğin kalitesini bunun belirlediğini düşünmüyorum.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Ben teşekkür ederim Habib bey…