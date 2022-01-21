HERA’NIN BABASI : “Hera bazı erkeklerden daha karakterli”

Sosyal medyada Hera ile tanınan ve “Hera’nın Babası” ismiyle anılan HALİL İBRAHİM AŞAR ile bir araya geldik. Eminim birçok takipçisi Hera’nın babasının ismini bilmiyordur ama ben buradan duyurmuş olayım… Röportajımızda; Hera’dan, can dostlarımızdan, eğitimlerinden ve Hera’nın babasının projelerinden konuştuk. Ve tekrar hatırlatmak isterim; arabanıza binmeden kaputa vurun, evinizin önüne bir kap mama koyun. Bu kadar basit!

Öncelikle hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz?

Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle bize gazetenizde yer verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Asıl Adım Halil İbrahim AŞAR, aslen Mersin Tarsus doğumluyum. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi mezunuyum. 4 yıldır Niğde’de yaşıyorum. Sokak Canları konusunda aktif rol oynuyorum.

Çok kısa sürede sosyal medyada Hera ile birlikte tanındınız ve Hera’yı seven büyük bir kitle oluştu. Nasıl başladı bu yolculuk? Hera ile videolar çekmeye nasıl karar verdiniz? Bu kadar sevileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Ben Hera’yı 18 Mart 2013 gecesi Isparta’da sokaktan yavruyken sahiplendim. 8 yıldır bir gün ayrı kalmadık. Sahiplendiğim günden beri gerek internetten gerekse kitaplardan araştırmalar yapıp Hera’yı eğitmeye çalıştım ve Hera’nın da zekâsı ile çok kısa sürede çok güzel eğitimler aldı. Asıl sosyal medyaya giriş amacımız, başta Hera’nın yeteneklerini sergilemek, sonrasında insanlar ile hayvanlar arasında güzel bir bağ kurulabildiğini insanlara göstermek ve tabii ki sokak hayvanlarının sesini duyurabilmek. Başlarda kısa kısa eğlenceli videolar ile sosyal platformlara giriş yaptık, sonrasında gerek eğitim videoları gerekse sosyal mesaj içerikli videolar ile yolumuza devam ediyoruz. Hera çok sempatik ve sevecen bir çocuk olduğu için 7’den 70’e her kitleye hitap ediyor ve herkesi güldürebiliyor. Bu kadar sevilmesinin başlıca sebebi bu.

TikTok’ta bu kadar tanınıyor olmanın ne gibi avantajları oldu sizin için?

Tiktok ve diğer sosyal platformlarda “Hera’nın Babası” ismi ile birçok sokak hayvanının karnını doyurduk, birçok yavruya yuva olduk, reklam filmleri, dizilerden Hera için teklifler alıyoruz. Bu da hayvanların sesini duyurmamıza ve Hera’nın yeteneklerini sergilememize daha çok olanak sağlıyor. Ayrıca hayvanlarla alakalı acil bir durum olduğunda 2 milyona yakın insana saniyesinde erişebiliyoruz. Bu yüzden sosyal medya büyük bir nimet.

Hera ne zamandır sizinle?

Hera ile 18 Mart 2013 tarihinde sokakta karşılaştım. Sahibi hediye olarak alıp sonrasında sokağa attı, bende kucaklayıp evime aldım. O günden beri beraberiz.

Söylediğiniz her şeyi anlıyor neredeyse. Bunu nasıl başardınız?

Her şeyin başı sevgi diyerek konuya girmek istiyorum. Aslında Hera eğitim için üzerinde çok çabalanmış bir evlat değil. Günde sadece 1 veya 2 saatimizi ayırarak cins fark etmeden her türlü köpeği Hera gibi eğitebilirsiniz. Sadece gözlem ve sevgi. Bir şeyleri yanlış yaptığında kızmak yerine onun yanlış olduğunu göstermek, doğru yaptığında severek ödüllendirmek. Tıpkı bir çocuk gibi.

Sizin Hera’ya verdiğiniz gibi can dostlarına eğitim vermek isteyenlere önerileriniz var mı?

Tabii ki . Öncelikle büyük sabır gerektiren bir süreç. Köpekler her yaşta öğrenir, geç kaldım düşüncesine asla kapılmasınlar. Sevgi ve ilgilerini eksik etmesinler. Biz elimizden geldiğince Hera’nın nasıl eğitildiğini insanlara gösterebilmek adına gerek Instagram hesabımızda gerekse Youtube kanalımızda eğitim videoları çekiyoruz.

Her ay 2 ton mama alıp yaklaşık 300 sokak köpeğini beslediğinizi duymuştum, gerçekten örnek bir davranış, sizi tebrik ederim. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dilerim bu davranışınız herkese örnek olur.

Sayı değişse de evet düzenli olarak imkânlar el verdiği sürece besleme yapmaya, tedavilerini yaptırmaya, sahiplendirmeye çalışıyoruz. Onların bizden başka kimsesi yok. Ramazanda 15 saat oruç tutunca sağa sola çatıyoruz, sokaklarda karda kışta sürekli aç olan hayvanların saldırgan olmalarına anlam veremiyoruz. Ben onlar açken tok yatamıyorum. Herkes kapısının önüne bir kap mama bir kap su koysa dünya çok daha güzel çok daha yaşanabilir bir yer olur eminim.

Hayvan hakları ve kadına şiddeti konu alan bir şarkı çıkaracaktınız. Şarkı çıktı mı, çıkacak mı, ne durumda?

Şarkımız hazır, fakat klip çekimleri şuanda istediğimiz gibi gitmediği için koronadan dolayı bir süre ertelemeyi planladık. Şarkımızın da birçok insanın vicdanına dokunacağını ve çok ses getireceğini düşünüyorum.

Bundan sonraki planlarınız, projeleriniz var mı? Kısaca bahsedebilir miyiz?

Tabii ki projelerimiz var, Eğer her şey planladığımız gibi giderse kocaman bir hayvan barınağı açıp içerisini hayvanlar için cennete çevirmeyi düşünüyoruz. Bu konu ile alakalı görüşmelerimiz hala devam ediyor. Veterinerler kontrolünde Hayvanların oyun alanının, barınma alanının, ısınma alanının olduğu mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüğü bir yer yapmayı planlıyoruz. Sadece birazcık zamana ihtiyacımız var.

Hera’dan bahsedelim istiyorum biraz. Çünkü ben de Hera’nın takipçilerindenim açıkçası. Bize Hera’yı anlatır mısınız? Bazı kelimeleri duyunca havlamaya başlaması (sigara, küfür ve kendisine köpek denildiğinde) çok dikkatimi çekmişti.

Hera şuan 8 yaşında ve yalnızca sevgiyle eğitilmiş bir evlat. Biz ödül maması bile kullanmadık çünkü ödül maması olmadığı zaman dinlemeyeceğini düşündük. Sevgi ile başaramayacağınız hiçbir şey yok. Hera 3 kere kanser atlattı, bunu da yine sevgiye borçluyuz. Hera’nın sinir olduğu şeyleri bulup önce havlamasını sağladık sonrada sigaraya, küfüre ve köpek kelimesine karşı havlaması gerektiğini öğrettik. Sigara içilen yerde hiçbir şekilde durmaz, yanında hiçbir kadına el kaldıramazsınız. Bu yüzden Hera eşine sevgilisine şiddet gösteren bazı erkeklerden daha karakterli diyebiliriz.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim, benim için lütfen Hera’yı öper misiniz? Ve son olarak neler söylemek istersiniz?

Tabii ki öperim. Benim tek hayalim baba olabilmekti ben bu yüzden Hera’nın babasıyım, çoğu takipçim de adımı bilmez. Hera’nın bu denli eğitimli olmasının başlıca sebebi bu, eğitmeni sahibi değil babası olmam. İnsanların Hera’yı sevmesi bizi çok mutlu ediyor. Ama sokaklardaki evlatlarımızı da görmemezlikten gelmeyelim. Unutmayalım ki ben Hera’yı sahiplenip eğitmeseydim Hera da sokaklardaki binlerce candan sadece birisiydi. Siz de bir evlada yuva olup Hera gibi eğitebilir, uzun mutlu yıllar geçirebilirsiniz. Bize yer verdiğiniz için çok teşekkürler Yağmur Hanım.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız