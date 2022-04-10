Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek

Başkanım, Zeytinburnu kültür sanat anlamında oldukça gelişmiş bir belediye, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan projeler oldukça başarılı. Birçok daldaki usta isimleri sergisiyle, tiyatrosuyla, sempozyumla ilçe sakinleriyle buluşturuyorsunuz. Gençlerin bu bağlamda ilginç bulduğunuz talepleri var mı?

Elif Hanım sizin de dediğiniz gibi Zeytinburnu kültür anlamında da öncü bir belediye. Nitekim benim buradan Kültür ve Turizm Bakanlığına müsteşar olarak atanmamda bunun payının olduğunu düşünüyorum. Zeytinburnu’nda bir bütün olarak kültür sanat hizmeti verdiğimizi düşünüyoruz. Diğer belediyelere örnek olabilecek bir uygulama ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Zeytinburnu’nda 5 farklı mekânda düzenli olarak kültür sanat faaliyeti yapıyoruz. En temeli biliyorsunuz ki Zeytinburnu’muzun tam ortasındaki Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’dir. Orada bildiğiniz gibi tiyatro, seminer, söyleşi, sempozyum ve kültür sanat kursları faaliyetlerimiz var. Bu zamana kadar orada 10 bini aşkın hemşehrimize 20’den fazla branşta kurslar veriyoruz. Birçok hemşehrimiz bu alanda ustalaşmış, uzmanlaşmış oluyor. Biliyorsunuz bizim çok yoğun devam eden yayıncılık faaliyetimiz var, iyi bir külliyatın ortaya çıktığını düşünüyorum. Hem Zeytinburnu kültürel değerlerini ortaya çıkarmada hem de Türkiye’nin kültür iklimine katkı yapan çok kıymetli çalışmalarımızla en kalıcı çalışmalarımızı oluşturduk. Şimdi içinde bulunduğumuz Kazlıçeşme Sanat Merkezi, burası 2019 yılında şekillendirdiğimiz bir yapı. Şu anda Sanat Kütüphanesi’ndeyiz. Bu yapıda bir sanat galerisi var ki şu anda Hüsamettin Koçan Hoca’nın sergisi var. Yine burada Mozaik Müzesi’nin çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah bu yılın içinde bir Mozaik Müzesi’ni de açacağız. Velhasıl Zeytinburnu kültür sanat faaliyetleri hem Zeytinburnu’muzu hem de İstanbul’umuzu zenginleştirmeye, renklendirmeye, insanlara yaşam sevinci vermeye devam ediyor…

Zeytinburnu’nda kitap okumaya yönelik yapılan her faaliyet çok uzun süreli devam ediyor. Ne söylersiniz?

Kitap okuma yarışmalarımızın 16’ncısını normalleşme ile birlikte bu yıl yaptık. Pandemi döneminde iki yıl yapamamıştık normalde 18’ncisini yapmış olacaktık. Geçtiğimiz yıllarda 8.500 kişinin katıldığı kitap okuma yarışmaları yaptık. Bu 2 yıl boşluk verince bir de salgının etkisinden daha kurtulamayınca bu yıl 5.500 kişi ile biraz rakam düştü. İnşallah önümüzdeki yıl yeniden o eski sayılara ulaşacağız. Yarışmaya katılanlar dört kategoride seçtiğimiz kitapları okuyor ve o kitaplardan hazırlanan sorularla sınava giriyor. İlkokuldan, üniversiteli yetişkine kadar 4 farklı kategoride ödüller veriliyor. Bu kitap okuma yarışmasında Bilgi Evleri’nin en aktif olduğu, en çok katılım sağlanan ilçelerinden bir tanesiyiz. Elbette bu ilkokul, ortaokullar başta olmak üzere bütün öğrencilere temas ederken okullarla yani okul müdürlerimiz ve Milli Eğitim’le iş birliği yapıyoruz. Onlara da bu vesileyle teşekkür etmiş olalım.

ZEYÇO SIFIR ATIK PROJESİ OLDU

Projelere ilçemizi temiz tutmakla başlayan ZEYÇO, şimdi sıfır atık ile uğraşıyor. Bizim Mobil Atık Kazanç Aracımız haftanın yedi günü ilçenin belli bölgesinde konumlanarak geri dönüşüm atıklarını topluyor. Bir kez daha hemşehrilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.

Başkanım, hayvanlara olan merhametinizi ve sevginizi her fırsatta görmekteyiz. Sahipsiz hayvan bakımevleri, sokak hayvanlarına bayat ekmek kumbarası, kedi evleri gibi oldukça başarılı hizmetleriniz var. Sokak hayvanlarına yönelik başka çalışmalarınız olacak mı ve ilçe sakinleri sokak canlarına karşı ne kadar duyarlı?

Benden daha çok belediye başkanlık makamını kullananbir arkadaşımız var adı “Maviş”. Belediyedeki yerimde çok duramıyorum ama kendisi oranın sahibi, 24 saat orada yaşıyor. Biz belediyeyi devraldıktan sonra bizim Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’miz yetersizdi. Eski binanın iki katı büyüklüğünde ve yeni fonksiyonlar ekleyerek yıkıp yeniden yaptık. Ameliyathane, kan ölçüm cihazı, röntgen cihazı yoktu bunları sağladık. İki ayrı ameliyathanemiz oldu. Ameliyat olduktan sonra ayrı ayrı odalarda bulunmaları dolayısıyla rehabilitasyon odalarını dörde çıkardık. Kısacası mevcut kapasite iki katına çıktı. Yaralı Hayvan Taşıma Aracı’mız ikiye çıktı. Önümüzdeki 20 yılı Zeytinburnu’ndaki sokak hayvanlarına hizmet edecek hale getirdik. Ayrıca bize destek olmak için sizin de söylediğiniz gibi hem Zeytinburnu’ndaki bayat ekmeklerin doğrudan evsel atığa karışmasının önüne geçmek hem de bunu değerlendirmek için, bir Bayat Ekmek Kumbaramız var çok da ilgi gördü, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir ekmek bayatlamasın çöpe gitmesin ama gidecekse Bayat Ekmek Kumbara’mıza gitsin ki daha sonra can dostlarımıza mama olarak dönsün istiyoruz. Bu vesileyle elbette Zeytinburnu’ndaki hayvanseverlere de ayrıca teşekkür etmek lazım. Tek başına bizim altından kalkabileceğimiz işler değil onlar, her bir gönüllü hayvan severimiz bize bu konuda hizmet ediyor.

Doğrusu ben kendimi sokakta yaşayan hayvanların da Belediye Başkanı olarak hissediyorum” şeklinde konuşan Başkan Arısoy, “Biz can dostlarımıza hukuken ve kanunen bakmak zorundayız. Onların da beni sevdiğine inanıyorum çünkü ben onları çok seviyorum.” dedi.

Eğer Zeytinburnu’ndan sorumlu bir turist rehberi olmuş olsanız, o kişilere nasıl bir gezi rehberliği yapardınız? Mutlaka görmelerini sağlarım dediğiniz yerler neresi olurdu?

Zeytinburnu’ndaki her bir tarihi ve kültürel varlığımızı çok seviyorum. Bu sebeple turistleri Zeytinburnu’ndan hiç çıkarmazdım. Ama en başta Topkapı’dan başlamak üzere, Takkeci İbrahim Ağa Camii çok kıymetli bir camidir. Uçta olduğu için pek bilinmez ama gerçekten biblo gibidir. Oradan Zeytinburnu’na doğru gelirsek Merkezefendi bir irfan merkezidir. Kendisine özgü bir manevi havası vardır. Yenikapı Mevlevihanesi Türkiye’nin en büyük mevlevihanesi. Bu tarafa doğru gelirsek, Tıbbi Bitkiler Bahçemiz gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Balıklı Rum Ayazması, Ortodoks Rumlar için çok kıymetli patriklerin gömüleceği yer biliyorsunuz orası. Ayrıca en eski bizim tarihi varlığımız Seyit Nizam Türbesi ve Camisi çok kıymetlidir. Balıklı Rum Hastanesi, Ermeni Hastanesi tescil yapılarımızdandır. Erikli Baba Tekkesi ve Türbesi şimdi Cemevi olarak kullanılıyor ve elbette şimdi içinde bulunduğumuz Kazlıçeşme Sanat Merkezi (Eski Belediye Binası) ve içindeki Mozaik Müzesi… Bunlar, hızlıca saydıklarım. Bizim çok güzel tarih, kültür varlığına sahip olduğumuzu düşünüyorum.

Başkanım önümüz yaz, yaz ile ilgili gezi programlarınız devam edecek mi?

Biliyorsunuz ki Zeytinburnu Belediyesi Çanakkale’ye gezi başlatmış Türkiye’nin ilk kamu kurumudur. Pandemide ara vermiştik. Bu yaz Ramazan’dan sonra Çanakkale, Bilecik ve Boğaz gezilerimiz başlayacak. Bunlarla ilgili bizim oturmuş bir yapımız var. Çağrı merkezimizi arayan her hemşehrimizi bu üç yerden birine götüreceğiz. Ayrıca bizim normal zamanda da Çanakkale Tarihi ve Doğa Kampımız var. Bu zamana kadar 2021 yılında 2.500’e yakın her şehrimizi Çanakkale Tarihi Ve Doğa Kampımızda misafir etmişiz. Şu anda da hala götürüyoruz. Biz hemşehrilerimizi gezdirmeyi çok seviyoruz. Yapamadığımız günleri de inşallah telafi edeceğiz…

Zeytinburnu’nun belirli bölgelerinde yapılan kentsel dönüşüm projeleri ne durumda?

Kentsel dönüşümle ilgili ilk önce, “Yola çıkarken bize verilen bütün sözleri tutmanın gururunu yaşıyorum.” demeliyim. Problemli olan yerler var. Söz verdiklerimizin tamamını başlattık, yoluna girdi. Ayrıca Zeytinburnu’muzdaki riskli yapının dönüşümünü kolaylaştırmak için örnek bir planlama yaptık. Zeytinburnu’nda herkesin kendi evini yapmasını kolaylaştıracak, teşvik edecek, yeniden yapmanın maliyet yükünü hafifletecek çok güzel çalışmalar yaptık. Bütün emek veren arkadaşlarıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Biz bu projelere başladığımızda, “Önümüzdeki 20 yıl gündemimiz budur.” demiştik. Şimdi büyük bir hızla Zeytinburnu’ndaki yapıların yıkılıp, yeniden yapıldığını ya da hazırlıklarının olduğunu görmekten oldukça mutluyum. Zeytinburnu’nda benden önce başlatılan problem haline gelen yerler vardı. Onların tamamını şu anda çözüyoruz. Arnavut Mahallesi’ne yeni bir teklif götürdük, şimdi revizyon aşamasındayız. Rezerv Konutlarımız, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm en büyük gücümüz. Şu anda kendiliğinden dönüşü imkânı olmayan bir bölge ile müzakere halindeyiz, çok iyi ilerliyor. Kısacası geçtiğimiz üç yılda çok büyük mesafeler aldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve değerli ekibine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.

Başkanım her şey için çok teşekkür ederim. Sizi tanıyınca Zeytinburnu’nun ne kadar şanslı oluğunu görmüş oldum. Emeklerinize sağlık. Son olarak ne söylemek istersiniz?

Elif Hanım, bende bu güzel sohbet için sizlere teşekkür ederim. Bizi okuyan başta hemşehrilerimiz olmak üzere herkese selamlarımı gönderiyorum. Baharın hepimize yeni bir neşeyle, huzurla bereket getirmesini diliyorum. Herkese hürmetler…

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI

FOTOĞRAF: ALİ HAYVALI ve DİNÇER KALE