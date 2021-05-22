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Hem keyifli bir spor hem mutluluk salgılıyor PİLATES

Sevgili dostlar, Maltepe Macfit içerisinde Twin Pilates Salonu sahibi Büşra Oktay ile bir röportaj gerçekleştirdik.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:00
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Hem keyifli bir spor hem mutluluk salgılıyor PİLATES

Sevgili dostlar, Maltepe Macfit içerisinde Twin Pilates Salonu sahibi Büşra Oktay ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bu söyleşimizde sizlere pilatesi daha yakından tanıtmak istedik, salgın hastalık döneminde evimizde de yapabileceğimiz hem keyifli bir spor hem mutluluk salgılıyor hem bizi negatif düşüncelerden biraz uzak tutabilir; kasları uzatan ve sıkılaştıran bu egzersizler ile pozitif enerjimizi de yüksek tutabiliriz; buyurun röportajımıza ....

Pilates nedir?

Pilates kasları güçlendirmek esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. Egzersizle minder üzerinde yada özel dizayn edilmiş aletler ile yapılır. Pilatesi sistemi vücudun her bölümünü çalıştırmaya yönelik farklı aktivitelere uygun egzersizleri içerir. 20 yy başlarında ortaya çıkan pilates kendi döneminin ilerisinde bir sistem ve 21 yy modern insanları tarafından büyük ilgi görmüştür. Abd ve günümüzde yaklaşık 10 milyon kişi pilates yapıyor. Bu sayı her geçen gün dahada artmaktadır. Pilates egzersizlerinin temel amacı zihin ve beden bütünlüğünü sağlar. 

Diğer sporlardan pilatesin farkı nedir? 

Pilates kilo verme yöntemi veya yağ yakıcı yöntem değildir. Pilates daha çok sıkılaştırmaya ve vücuda esneklik kazandırmaya yönelik tercih ediliyor. Pilates fitnesin alt dalıdır. Fitnısmı pilatesmi derseniz spora yeni başlayan pek çok kişi için merak konusudur. Birbirinden farklı disiplinler olarak görülen fitness ve pilatesin ortak noktası kişiyi sağlıklı ve fit bir görünüme kavuşturacak vücudun gelişimini sağlamak olarak söyleyebiliriz. Pilatesin ve diğer spor dallarının vücuda sağladığı faydaları ve katkıları çok büyüktür. Pilates kişilerin vücuduna verdiği önemli bir yatırımdır. 

Kimler yapabilir? 

Bedenin ihtiyaçlarına göre belirlendiği pilates her yaş grubuna hitap eder çocuklar gençler profesyonel sporcular hamileler ve sağlıkla yaşlanmayı tercih edenler gibi her yaş grubu ve kişiler bu egzersizleri rahatlıkla ve güven ile yapabilir. Bu konuda en büyük örnek Süper star Ajda Pekkandır. Dinç ve zinde kalmasının en büyük nedeni uzun yıllardır pilates yapmasıdır. Bel fıtığı boyun fıtığı sorunu yaşayanlara özellikle tavsiye ederim. Duruş bozukluğu sorunu olanlar ve Kas hastalığı sorunu yaşayan bir üyem üzerinde aletli pilates sayesinde iyileştirici ve olumlu sonuçlar aldığımı belirtmek isterim. 

Aletli pilatesi önerir misiniz?

Pilates iki türlü yapılır. Mat pilates ve aletli pilates. Aletli pilatesin faydaları. Pilates için özel dizayn edilmiş aletler sayesinde daha kolay daha verimli dersler yapabiliyoruz. Mat pilates kendi vücut ağırlığında yapılan spor aletli pilates egzersizler için özel olarak dizayn edilmiş. Aletli pilateste vücudun duruş bütünlüğünün sağlanması vücudu sıkılaştırıp esneklik kazanılır. Aletli pilateste mat pilates oranla vücut direnci daha hızlı artar. Kendi vücut ağırlığınızla çalışmayıp aletlerden destek aldığınız için aletli pilateste daha hızlı sonuç alabiliriz. 

Pilatesin sağlığımıza katkıları neler? Corona günlerinde öneriyor musunuz? Sakatlanmamak için nelere dikkat etmeli? Teşekkürler

Corona günlerinde öneriyorum. Pilates ayrıca vucut direncini arttıran bir spordur. Hoca eşliğinde yapılması gerekir. Yanlış bir hareket sizi sakatalaya bilir. Pilatese başlamadan önce fiziksel ve sağlık sorununuz varsa mutlaka doktor kontrolünden geçmelisiniz. Eğitmen eşliğinde yaptınız pilates size daha fazla yarar sağlayacaktır. Bedeninizde daha fazla etkilere neden olur. Ayıca eğitmenle çalışmak doğru nefes alma vermenize katkı sağlar. Doğru nefes alıp vermek hem vücudu rahatlatır hemde kasların daha iyi çalışmasına neden olur Corona günlerinde maltepe macfit içerisinde hizmet verdiğimiz twin pilates stüdyomuzda kurallara son derece uygun bir şekilde hizmet vermekteyiz. İlk önce önceliğimiz güvenli sağlığımızı tehlikeye atmadan pilates severlere hizmet vermek. 

Hamile ve hamilelik sonrası pilates önerirmisiniz?

Gebelik sürecinin daha sağlıklı geçmesi için doğumun rahat olması ve doğum sonrası bedensel ve zihinsel toparlanmanın daha hızlı olması için pilates yapılmasını doktorlar öneriyor. Hamile bayanların doktorlarından izin almadan ve gebeliğin durumu hakkında bilgi sahibi olmadan pilates yapmalarını önermiyoruz. Doğum sonrasında oluşan sarkmaların toparlanmasına yardımcı olmakla birlikte güçlü pelvik kasların güçlenmesinde pilates büyük destekçi. 

Bize kolaylıkla maltepe macfit içerisinde bulunan twin pilates stüdyomuzdan ulaşabilir. Veya sosyal medya hesabımız olan @twinpilatess instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. 

İnternet adresimiz; https://www.instagram.com/twinpilatess/?hl=tr

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PilatesSporMutlulukMaltepe MacfitTwin PilatesBüşra OktayVedat DelekFunda Akosman Ermanönce VatanPapatya
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