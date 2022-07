HASAN GÜNGÖR: PARA KAZANMAK İÇİN OYUNCUMU MUTSUZ OLACAĞI BİR PROJEYE SOKMAM

Merhaba Hasan Bey, bugün ekranda izlediğimiz, fanlar oluşturulan sevilen oyuncuların menajerliğini yapıyorsunuz. “Bir oyuncu menajeri olmak” nasıl yükümlülükler getiriyor?

Öncelikle çalışkan olmak ve işini severek yapmak bence ilk sırada, çünkü bir oyuncunun kariyerini planlıyorsunuz. Doğru işler seçmelisiniz. Profesyonel bir çizginiz de olmalı, aile kavramı da geliştirmelisiniz, çünkü hayat sadece işten ibaret değil. İkisinin de eksikliği olmamalı. Ünlü bir oyuncu da olsa yeni başlatmak istediğiniz bir yeni oyuncu adayı da olsa kariyeri için mutlaka planlama yapılmalıdır. Çok fazla trafik yönetmek kolay bir iş değil, ancak işinizi çok sevmelisiniz. Bu yolda profesyonel duruş hep olmalıdır. Menajerin çizdiği bir duruş, imaj vardır ve yolda o kişiye katılmak isteyen başka isimler olur. Herkes bu uzun süreçte kendine en yakın ve tecrübeli bir menajeri olmasını ister diye düşünüyorum.

Hasan Güngör Ailesini tanıyabilir miyiz?

Eşim Büşra Güngör ile 2007 yılında evlendik. 2008 yılında kızımız Derin Güngör oldu, 2013 yılında ikizlerimiz Hilal Güngör ve Barış Güngör dünyaya geldi. Hepsini çok seviyorum. Güzel bir ailem var. Her zaman şükrediyorum.

Önce İş mi, Aile mi sizce?

İkisinin yerini her zaman ayırmışızdır, ama seçimse mutlak gerçek, Ailem her şeyin üstündedir.

Bu mesleği ne zaman yapmaya karar verdiniz?

Aslında hep içindeydim. Uzun zaman Osman Yağmurdereli’nin yanındaydım. Birçok üst düzey edinimi orda öğrendim. Bence zamanının Tv dizi anlamında en başarılı yapımcılarından biriydi. Sinema Tv okudum ve sonra menajerlik yapmak istedim. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi ve No10 Stüdios adı altında iki tane oyuncu yetiştiren yönetmen ve deneyimli oyuncuların ders verdiği akademilerdir. Üniversite yıllarından bu yana içindeyim. Şimdi baktığımda 21 yıl olmuş.

Sadece oyuncu menajerliği mi yapıyorsunuz?

Oyuncu menajerliği dışında yönetmen menajerliği de yapıyor şirketimiz.

Oyuncular ile yapımcılar arasındaki o bağlantıyı kuran kişi olarak bu dengeyi sağlamak zor mu?

Aslında bu denge bizim işimiz. Yapımcılar proje hazırlıyor gerçekten çok para ve emek harcıyorlar. Biz de o emek ve para (en önemlisi senaryo) doğru oyuncuyu bulsun diye seçimler yapıyoruz veya yapımcı ve yönetmenlerimize doğru oyuncu göstermiş oluyoruz. Bazen bu isimler yeni yüzler de olabiliyor. Hiç ortada olmayan birini çıkartıyoruz. Herkesin güvenini kazanıyor ve dizide oynayabiliyor. “Celebrity” kavramını dengeli yönetim gerektiriyor, çünkü 5 aşamalı bir seçimden geçmeleri gerekiyor; önce senaryo menajere geliyor, menajer süzgecinden geçiyor, oyuncuya iletiliyor, oyuncu da severse yapımcı ve yönetmen de okeyse köprü tamamlanıyor. Bizim işimiz olduğu için basit şeyler diyebilirim.

En çok zorlandığınız taraf oyuncularınız mı yoksa yapım tarafı mı oluyor?

Aslında zorlandığımız bir taraf yok. Her şey çok profesyonel ve kolay işliyor, çünkü menajer, yönetmen, yapımcı zaten hep aynı sektörde olduğu için tanışıyor. Çoğunlukla dostluklar oluşuyor, oyuncu tarafı da kadronuzda ise ailenize almış oluyorsunuz. Kurallar olmaz ise ilerde sorunlar olur. Dost da aile de olsanız her şey bazı kurallar çerçevesinde ilerler. Ben işimde zor kelimesini hiç kullanmam.

Tecrübeli, usta ve sektöre baktığımda jön diyebileceğim birçok oyuncunun menajerliğini yapıyorsunuz. Nasıl bir çalışma stiliniz vardır?

Ben sektörü A’dan Z’ye tanıyorum. Bunu hiç abartısız söylüyorum. Bu işi Türkiye standartlarının üstünde yaptığımı düşünüyorum. Kurallar ve değerler de içinde olunca tabi kalem kalem her şeyi düşünüp aldığınız her oyuncuya yönelik bir plan içinde olmalısınız. Kariyer yönetmek; senaryodan anlamak, sözleşmeden anlamak, analiz yapabilmek ve o işin bir sonraki işlere ne kazandırabileceğini öngörebilmektir.

Oyuncu olmak isteyen genç yeteneklere fırsat verir misiniz?

Benim en çok sevdiğim ve yoğunken bile zaman ayırdığım bir konudur. Bir hayale dokunup, onun oluşumunu izlemek benim için büyük bir zevk. Bu yüzden eğitim yerleri açtım ve eğitim yerlerinde yetenekli, eğitim alamayacak durumda olanlara burs veriyorum, çünkü eğitim alamadığı için bir yeteneğin yok olmasına katlanamam. Işık gördüğüm kişiye burs verir, takip ederim. Hocaları ile konuşur, sektöre hazırlatırım ve genelde bu konuda yanılmam. Tabi ki bu işin okulunu okumuş öğrencilere de zaman ayırırım. En azından doğru yönlenmesi için çünkü çok büyük oyuncu olacak yetenekli okullu arkadaşımız yanlış yerden başladığı için iyi yönetilemiyor hali yüzünden kayboluyor. Bu konularda birçok çalışmamız var. Gençlere sektörün çok ihtiyacı var. Sakın vazgeçmesinler biz onlar için hep buralarda olacağız.

Zorlu bir meslek dalı içerisindesiniz. Oyuncunun ruh hali, çıkartacağı karakter, çalışacağı isimlerle ilişkisi… Her şeyi kontrol etmeye çalışmak zor olmuyor mu?

Profesyonelleştiğimiz alanda her şeye hakim olmalıyız. Kontrol sende olmalı, kimsenin görmediği şeyleri görmek işimiz. Özellikle sektöre yeni girdiyse her fırsatta konuşmak ve toplantı yapmak ona birçok şey katacaktır. Artık birsiniz bu yolda, takılacağı her taş sizi de ilgilendiriyor. Yolunun dümdüz olmasını tecrübemiz ile sağlamaya çalışırız.

Oyuncunuz bir hata yaptığında ona ilk bunu söyleyen, eleştiren siz mi olursunuz?

Tabi ki doğru yerde eleştirmek çok önemlidir. Buna açık olmayan biri ile çalışmayı tercih etmem. Eleştirilirsen gelişirsin.

Menajerlikte kalıcı olmak diye bir kavram var mı?

Bence vardır. Her işte olduğu gibi işini hakkı ile yapmalısın. Menajerlik; ekstra enerjik, ekstra bilgi, tecrübe ekstra zaman, ekstra birkaç hayatı içinde yaşatan bir meslektir. Bunu herkes kaldıramaz. “Hadi menajer olacağım” diyerek menajer olunmaz. Bence bu yüzden çok az kişiyiz.

Yurtdışındaki menajerlik kavramıyla Türkiye’deki menajerlik kavramı aynı anlamı taşımıyor. Siz ikisi arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aynı işi yapsak da aynı şey değil. Orada yapımcı da oyuncu da imkanlar da her şey bambaşka. Bence kıyaslamamak lazım ama yaptığımız iş aynıdır ve imkan verilirse bir çok oyuncumuz çok iyi işler yapacaktır. O zaman menajerlerde aynı konumlarda boy gösterecektir. Birçok çalışmamız var. Ben yüksek standartlarda işimi yapmaya gayret ediyorum. Coğrafya ve siyasi durumlardan dolayı kendi kabuğumuzda olmak zorunda kalıyoruz ama tam anlamıyla kırmamıza az kaldı.

Günümüzde menajerlik yapan çoğu isim cast direktörlüğü, cast direktörü olanlar da zamanla menajerlik yapmaya başlıyor. Bu ikisinin iç içe geçmesi doğru bir şey mi?

Değişimlere açık olmalıyız, ama büyük bir oyuncu krizi olduğunu düşünmüyorum. Çok yetenekli gençler geliyor. Bence bu sektörü büyütecektir. Bu durumu yeni yetenekler için bir şans olarak görüyorum. Yeniliklere açık olmalıyız. Yoksa bir gün sıkışır kalırsınız. Sektör olarak benim görüşüm olumlu yönde.

Siz bir proje seçerken özellikle neye dikkat edersiniz?

Öncelik tabi ki senaryo ve oyuncunuza uygunluğudur. Daha sonra yönetmeni, yapımcısı ve kariyer anlamında kazanımları... Hepsini göz önüne alarak en mantıklı kararı veririm. En sonunda oyuncumla ortak karar veririm. Para kazanacağız diye oyuncumun mutsuz olacağı bir işe asla sokmam. Para odaklı bir durumum hiç olmadı, çünkü sonrası oluşan mutsuzluk çok daha büyük mental yorgunluk oluşturur. Önemli olan keyifli, zevkle olacağın projelerin içinde olmaktır, ama duruma göre asla tek karar vermem.

Oyunculuk son yılların popüler mesleği olduğu için herkes oyuncu olmak istiyor. Gençlerdeki bu hevesin sizin sektöre artıları ve eksileri neler oldu?

Gençlere çok önem veriyorum ama doğru bir çalışmadan geçmeden olacak bir iş değil. Oyunculuk ciddi bir menajer gözetiminde, eğitimlerini tamamlar ve sektöre adım atabilirse en doğru sistemdir. Zaten Menajer o kişide o ışığı görürse bırakmaz. Tabi her menajer bu zamanı yeni kişilere ayırmayabilir. Biz bu konuyu bir görev olarak görüyoruz.

Hep oyuncunun menajerinden beklentisini konuştuk. Bir menajer oyuncusundan neler bekler?

Bir menajer oyuncusundan profesyonel, çalışkan ve düzgün karakterli olmasını bekler. Eleştiriye açık olmalıdır. Onun dışında menajer zaten beklentilerini karşılaşacağını düşündüğü kişileri alır. O yüzden menajer ne istediğini iyi biliyorsa kadrosundaki insanlar ona sahiptir.

Özellikle son zamanlarda bir menajerliğe bağlı olmadan kendi gücünü eline aldıktan sonra menajerliğini kendisine veya bir yakınına veren çok sanatçı duyuyoruz. Bu dönüşüm sizi nasıl etkiliyor?

Çok rastladığımız bir durum değil, bence profesyonel bir durum da değil. Oyuncu büyüdükçe menajerinin önemi daha çok artar. O zihniyetteki insanları tırnak içinde “akrabası ve tecrübeli bir menajer” değilse kariyer anlamında büyük bir sıfır olarak görüyorum. Ben kariyerim boyunca böyle bir şey yaşamadım. Çok nadir olarak görüyorum ve amatör buluyorum.

Yeni bir denize açılmayı hiç düşündünüz mü? İlerleyen zamanlarda “Hasan Güngör” adını başka meslek dalları içinde görecek miyiz?

Ben menajerim ve daha iyisi olmak için bu mesleği yapmak, geliştirmek, hep daha büyük hedefler ile devam etmektir Gençler doğru adımlar atsın diye okullar açıyorum, ama ben şuan mesleğini seven bir adamım.

Hayatımın sonuna kadar bu mesleği yapmak istiyorum diyebilir misiniz?

Bir mimara hayat boyu mimar olmak ister misin gibi bir soru ama hayat sizi nereye götürür bilemezsiniz. Şuan ki düşüncem hayat boyu ve faydalı olduğum sürece işimi yapmak.

Peki bu güzel sohbet için Teşekkür Ediyoruz. Genç oyuncu adayları size nasıl ulaşabilir?

Ben de çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. www.hasangungor.net sayfamızda genç yetenek başvurusu var. Oraya bilgilerini gönderebilirler. Özellikle hassas olduğum konu olduğu için en doğru şekilde istedikleri bilgiyi alabilirler.





RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ