HAREKET İÇİN HERŞEY EVDE VAR

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EVDE KAL, FORMDA KAL!

Bu hafta röportaj konuğum değerli bir isim, uzmanlık alanı Futbol Antrenörlüğü olan sağlıklı yaşam koçu, Health Desıgner markası ile farklı alternatifler de sunabilen, eğitmen Sayın Noyan Dülek. Kendisi gerek iş disiplini, gerek duruşu, gerek samimiyeti ile insanların çok fazla güvendiği beğendiği bir isim. Evde kal çağrılarına uyduğumuz şu dönemlerde insanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz eğitimler veriyor. Her tür yaş gurubu var. 65+ yaş gurubu için bile eğitimleri var.

Noyan Bey İzmir Karşıyakalı. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu. Uzmanlığı Futbol Antrenörlüğü. Profesyonel olarak 25 yıldır eğitim veriyor. Sanırım onunla da komşuyuz. İzmir’de ikamet etmeye başladığım günden bu yana ne güzel insanlar tanıdım. Noyan Bey‘de onlardan birisi. Naif kişiliği ile son zamanlarda izlenen, dinlenen ve söylediklerine harfiyle uyulan, güzel ve hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Sabah ve akşam olmak üzere haftada 7 gün ders veriyor. Ders programı kuvvet - kardio - dayanıklılık - esneklik üzerine dersler içeriyor. Bir haftada istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz eğitimlerde.

Noyan Bey dedim: Bu karantina günlerinde ücretsiz eğitimler veriyorsunuz. İnsanlarda moral ve motivasyonu yüksek tutuyorsunuz biraz bahsedebilir misiniz? Eğitimlerde faklı yöntemler de kullanıyorsunuz. Tencere, tava, sünger, sandalye gibi… Sahiden merak ettim? Evet, tencere tava ile bile eğitimler veriliyor. Çok yaratıcı değil mi?

Aslı Hanım: Ben bu süreç başlaması ile insanların hareket etmelerinin kısıtlanacağını istedikleri hareketi yapamayacaklarını düşündüm. Bununla beraber belki de evlerinde egzersiz yapacak malzemeleri olmayabilirdi. Ağırlık ya da başka spor ekipmanı. Ben de evde olan malzemelerle ( Tava - Sünger - Sandalye ) ile egzersiz yapmalarını sağladım. Burada önemli olan hareket etmek için bahanen olamaz. Hareket için her şey evinde var ifadelerini kullanan Sayın Noyan Dülek ile okuduğunuz zaman bile formda kalabileceğiniz röportajımız sizlerle.

Öncelikle sizi tanımak isteriz? Kimdir Noyan Dülek?

İzmir / Karşıyaka 18-09-1973 doğumluyum. Celal Bayar ünv. Beden eğitimi spor yüksekokulu mezunuyum. Uzmanlığım Futbol antrenörlüğü. 2000 yılından bu yana İstanbul da bulunmaktayım.

Spora ve mesleğine aşık bir insan olarak tanıdım sizi. Peki, size sorsam sporla ilk ne zaman ve nasıl tanıştınız? Spor eğitmeni olmaya ne zaman karar verdiniz? Bununla ilgili hikâyeniz varsa bizimle paylaşabilir misiniz Noyan Bey?

SOKAK KÜLTÜRÜ BENİ SPORA AŞIK ETTİ

Ben sporu bir felsefe olarak yaşıyorum ve uyguluyorum. Ben sporu çocukluğumdan beri sokaklarda oyun oynayarak sevdim. İki taş koyup kale kurardık mahallenin ortasına. Saatlerce o top senin bu top senin peşinden koşardık. Sokak kültürü beni spora ağşık etti :)

Sizi yönlendiren, yol gösteren kişiler oldu mu? Bu kişilerin size kattıkları nelerdir?

Babam Annem ve abim bana hep destek verdi. Annemi ve babamı genç yaşta kaybettim ve beni spor akademisine girmeme bu sebep oldu

Bu karantina günlerinde ücretsiz eğitimler veriyorsunuz. Tebrik ediyorum hocam. İnsanlarda moral ve motivasyonu yüksek tutuyorsunuz biraz bahsedebilir misiniz? Faklı yöntemler de kullanıyorsunuz. Tencere, tava gibi sahiden merak ettim?

İNSANLARIN TAVA - SÜNGER – SANDALYE İLE EGZERSİZ YAPMALARINI SAĞLADIM

Ben bu süreç başlaması ile insanların hareket etmelerinin kısıtlanacağını istedikleri hareketi yapamayacaklarını düşündüm. Bununla beraber belki de evlerinde egzersiz yapacak malzemeleri olmayabilirdi. Ağırlık ya da başka spor ekipmanı. Ben de evde olan malzemelerle ( Tava - Sünger - Sandalye ) ile egzersiz yapmalarını sağladım. Burada önemli olan hareket etmek için bahanen olamaz. Hareket için her şey evinde var.

Antrenmanlarınızda en çok sevdiğiniz şeyler nedir?

O derse hazırlanmak ve hazırladığın o dersi küçücük telefon ekranından uygulamak çok heyecan verici. 200-300 kişin aynı anda ekranda ders sonuna kadar kalması çok keyifli ve motive edici.

İnsanların spora olan ön yargıların varlığından bahsedebilir miyiz? Var ise bunlara ne gibi açıklamalar getirebilirsiniz?

Tek ön yargı yapabilir miyim?

Ön yargı aslında biraz bu dönemde kırıldı. Çünkü insanla evlerinde kimse olmadan spor yapmayı çok sevdi. İstediği sporu yapıp kimsenin etkisinde kalmadan uygulaması onları mutlu etti. Tek ön yargı yapabilir miyim? Ama yapabildiğini öğrendi. Bu dönem tüm ön yargılar yıkıldı diye düşünüyorum.

Çalışma Programının detaylarını paylaşabilir misiniz?

DERS PROGRAMI KUVVET - KARDİO - DAYANIKLILIK - ESNEKLİK ÜZERİNE DERSLER

Ben haftalık program yapıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere haftada 7 gün ders veriyorum. Ders programı kuvvet - kardio - dayanıklılık - esneklik üzerine dersler içeriyor. Bir haftada istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. En önemlisi eğlenmek hepsinde var.

65+ yaş gurubu için evde yapılması gerekenler nelerdir?

65+ yaş gurubu için Salı ve Perşembe günleri eğitimler veriyoruz. Doğru nefes egzersizleri ve hareket etmek hayli iyi gelmekte.

Sadece iyi ve sağlıklı görünmek İsteyen kişilere verebileceğiniz, antrenman ipuçları var mı hocam?

VÜCUDUNUN SESİNİ DİNLESİNLER

Öncelikle mutlu oldukları şeyleri yapmaya özen göstersinler. Vücudunun sesini dinlesinler. Zorlamasınlar ama rahat ta bırakmasınlar. Bol çeşitlilik önemli. Sadece kardio yapmak kuvvet antrenmanı yapmamak değil tüm egzersizleri yeteceği kadar programlarına dahil etmelilerdir.

İyi ve sağlıklı görünmek isteyen kişilere verebileceğiniz, diyet önerileriniz nelerdir?

Bu konuda uzman diyetisyenlerden destek almaları ve kendi tarzına uygun kişilerle çalışmalarını öneririm. Beslenme çok önemli ve bir o kadar da uzmanlarla çalışılacak bir konudur.

İnsanlar disiplinli mi? Yoksa kaytarma oluyor mu?

İNSANLAR ŞU DÖNEMDE KENDİLERİNİ DİSİPLİNE SOKACAK ŞEYLER ARIYOR

İnsanlar şu dönemde kendilerini disipline sokacak şeyler arıyor. Eğer kendi başlarına kalırlarsa kaytarmak için çok müsaitler. Disiplin için iyi bir program ve inanacakları bir eğitmenle her şeyi yapmaya hazırlar

Sporda önemli şartlardan birinin beslenme olduğunu biliyoruz. Siz nasıl besleniyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz?

Ben düzenli ve yapacağım egzersiz türüne göre ayarlıyorum. Yüksek şiddetli kardio günü karbonhidrat alımı artıyor. Diğer zamanlar da kaliteli beslenmeye çalışıyorum. Şekeri vücuduma sıkmamaya çalışıyorum

Peki, kaç yıldır profesyonel olarak bu eğitimleri yapıyorsunuz?

25 yıl oldu. Grup dersleri üzerine sürekli ders veriyorum.

Bu işe yeni başlayanlara verdiğiniz ilk öğüt ne oluyor hocam?

Disiplin - heyecan- saygı ve öğrenmek için her fırsatı değerlendirmek.

Pek spor sevmeyen bir birey olarak ben bugün eğitime başlayacak olsam, bana ilk olarak ne söylerdiniz, nasıl bir beslenme ya da antrenman programı uygulardınız?

Önce sizi bu süreçte anlayacak bir eğitmenle çalışırım. Ölçülebilir değerler üzerinde analiz yapılarak bir program oluşturulmasını isterim. Kısa sürede değil yaşam tarzıma dönecek bir spor hayatını başlatmak isterim. 4 ay yapıp 8 ay yapmayan ve çabuk sonuç almak isteyen biri olmamaları gerektiğini söylerim.

Motivasyon ve enerjiyi üst seviyede tutmayı nasıl başarıyorsunuz? Sizi takip edenler çok verim alıyorlar bunun sırrını merak ederiz?

Bu benim aşkım. İlk randevum gibi heyecanlı ve motive oluyorum. Benim için gelen insanların değerini çok iyi biliyorum. Bu bir kişide olabilir 100 kişide önemli olan sevdiğim şeyi yapıyorum. Bunu bir İŞ olarak görmüyorum.

İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

HERKESİN BENİMLE EGZERSİZ YAPMASINI ÇOK İSTİYORUM

Kariyer olarak değil ama herkesin benimle egzersiz yapmasını çok istiyorum. Mutlu ve sağlıklı kocaman bir aile olmak istiyorum.

Sizinle iletişim kurmak İsteyenler, hangi kanalları kullanabilirler?

Benim instagram hesabımdan ulaşabilirler.

@nyndlk

Ya da YouTube kanalımdan. Noyan Dülek

Noyan DÜLEK

Health Designer

Gsm: (0533) 724 0907

[email protected]

www.noyandulek.com

Son olarak sizi ilgi ile takip eden izleyen insanlara söylemek istedikleriniz nelerdir?

BU HAYATA SİZDEN BAŞKA BİR TANE DAHA YOK

Bu hayata kendilerinden başka bir tane daha yok. Kendilerine çok iyi baksınlar. Kendilerine iyi gelen şeyleri yapamaya çalışsınlar ve bedenlerine iyi baksınlar. Gülsünler ve enerjilerini yüksek tutsunlar.

Röportaj: Aslı M. Sarı