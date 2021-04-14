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Hande ve Enes’ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:57
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Hande ve Enes’ten Genç Girişimcilere Tavsiyeler

RÖPORTAJ: DİNÇER KARACALAR

Hande ve Enes kimdir?

Cevap;

Hande; Beykent Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret Mezunuyum, 30 yaşındayım.

Enes; Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Mezunuyum, 30 yaşındayım.

İkimiz de iş hayatımıza, Lojistik ve Ticaret ile başladık. Bu başlangıç yollarımızı aynı firma bünyesinde birleştirdi. Belli bir süre sonra iş arkadaşlığımız evlilik ile taçlandı.

Lojistik sektöründe çalışan bu çift nasıl oldu’da Sosyal Medya’ya bu kadar hızlı giriş yaptı?

HAN-EN Medya nasıl başladı?

Cevap;

Sosyal Medya ile ilgilenen bir çift olduğumuz için, daha önceler de yaklaşık 1 Sene boyunca video içerik üretiyorduk. Belli bir kitleye ulaşmıştık aslında, bir süre sonra sürekli yenilikler katmak gerekiyordu. Bu süreçte bizi inanılmaz yormuştu. İkimizin de içinde girişimcilik ruhu olan bir çiftiz. Bir gece otururken Instagram da, Sosyal Medya Yönetimi hakkında bilgilendirmeler gördük ve birbirimize baktık “Neden olmasın dedik” Yaklaşık 7 Ay Sosyal Medya Yönetimi hakkın da araştırmalar yaptık. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Eğitimini alamaya karar verdik. İşin bizi üzen yanı, eğitimin ücretli olmasıydı. İkimiz de hali hazırda çalışıyorduk ama her yeni evli çift gibi maddi olarak çok sıkıntılar yaşıyorduk. Aldığımız maaşlar, borçlara ve evi döndürmeye anca yetiyordu. Nasıl yaparız, nasıl ederiz derken. Aklımıza tek bir çözüm gelmiştir. Kredi! açıkçası büyük bir risk almıştık. Var olan bir kredinin üzerine, bir kredi daha çektik. Bu risk ile hayat standartlarımız bir tık daha düşmüştü. Belki olmayacaktı ve biz o borcu olmayan bir iş için kaç sene ödeyecektik. Ama içimizde ki inanmışlık ruhu ve genç girişimciliğin vermiş olduğu heves ile keşke dememek için bu riski göze aldık ve HAN-EN Medya serüveni başlamış oldu.

Genç girişimcilere neler söylemek istersiniz?

Cevap;

İnanmak ve kendinden emin olmak bu süreçte çok önemli. “Ben bu işi acaba yapabilir miyim” dediğiniz nokta da zaten başarısızlık çizilmiş oluyor. Biz bu işe başlarken kendimizden çok emin ve inanarak başladık. Tabi ki her girişimci gibi olumsuzluklarla karşılaştık ama asla “Tamam burada bırakalım” demedik. Her zaman şu bilinçteydik “Ticarette bir şekilde kazanırsın, ama insan güvenini kazanmak ticaret gibi değildir.” İnsanların güvenini kazanmak özellikle bizim yaptığımız işte çok zor. Bu süreçte gençlere verebileceğimiz en iyi tavsiye “Keşke demeyin” içinizde ki girişimciyi ortaya çıkarın. Risk almaktan korkmayın. Yürütemeseniz dahi şunu söyleye bilin “Yaptım da olmadı, en azından keşke demedim.”

Artık Dijital çağdayız, özellikle pandemi her sektörde bir Dijitalleşme yaşattı ve gençler için büyük bir iş alanı oldu. Önümüzde ki zamanlar için neler bekliyorsunuz?

Cevap;

Pandemi süreci Sosyal Medyanın akışını aslında çok değiştirdi. Tabi ki bu durumdan sadece gençler değil, şirketler, esnaflar, ev hanımları ve Infulucer’lar kendilerine iş alanı yaratmış oldu. Bu süreç insanların güvenini kazanmak için uzun ve sabır isteyen bir yol. İlerleyen süreçlerde Dijital Dünyanın ciddi anlamda çok önem arz edeceğini düşünüyoruz. Bu akışı denge de ve güven çerçevesinde yürütmek çok önemli.

Sosyal Medya’da ‘Fenomen’ olmak da pek bir popüler son günlerde, nedir Sosyal Medya’da Ünlü olmanın ya da çok takipçili bir hesaba sahip olmanın sırrı?

Cevap;

Günümüz çağında fenomenlik hemen hemen herkesin vazgeçilmez hayali. Fenomenlik aslında özgüven ve sabır gerektiren bir iş. Takipçilerinize kendiniz gibi olduğunuzu yansıtmanız gerekir. Asla yapmacık olmamalısınız. Karşınızda ki kişiler sizin yapmış olduğunuz veya söylemiş olduğunuz her hareketi, her söylemi takip ediyorlar. Takipçilerinize ne kadar samimi ne kadar içten olursanız ve en önemlisi ne kadar güven verirseniz. O kadar hızla büyümenize yardımcı olacaktır. Aslında işin sırrı burada.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hande Ve EnesSosyal MedyaDinçer KaracalarHande Ve Enesten Genç Girişimcilere Tavsiyeler
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