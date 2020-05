Güzel Şarkıcı Sinem Kahveci Yazdığı Şarkılarıyla Büyük İlgi Çekiyor

Merhaba Sinem Hanımcığım nasılsınız?

Teşekkür ederim Elif hanımcığım çok iyiyim. Sizler nasılsınız?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle mart ayından beri hepimiz evlerimize kapandık. Peki sizlerin evde kalma günleriniz nasıl geçti, nasıl geçiyor. Ayrıca Ramazan ayı içerisindeyiz ve belkide ilk defa böle bir ramazan aynı yaşıyoruz. Bu sürecin iyi ve kötü yönler hakkında neler söylersiniz?

Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlık adına yaşanmasını istemediğimiz bir evredeyiz. Zorluklarını yaşamak ile birlikte aşkında bir çok şeyi de çok fazla düşünmeye zamanımız oluyor. Çoğu insan gibi bende evdeyim dışarı çıkmıyorum ve bu süreçte ailemle bolca vakit geçirip işlerim adına projelerimizin üzerinde düzenli çalışmalar yapmaya ve üretmeye devam edıyorum. Şahsım olarak ağır bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyorum hayırlısı ile dilerim ki bir an evvel yaşantımıza dönebiliriz.

Bu dönemde hemen hemen herkes sosyal medyanın faydasını farketti ve kendine göre değerlendirdi. Sizin için de sosyal medya büyük önem aldı mı?

Sosyal medyayı çok fazla aktif olarak kullanan birisi değilim. Fenomen olma gibi bir amacım da olmadığı için sosyal medya üzerine yoğunlaşmıyorum. Daha çok projelerime yoğunlaştım.

Gelelim bizlerin sizi tanımasını sağlayan ilk tekliniz Affetmiyorum'a. Sözü ve müziği size ait bir şarkı ve önemli bir hikayesi olduğunu biliyorum. Hikayesinden bahseder misiniz biraz?

Tabiki! Sizinde belirttiğiniz gibi sözü ve müziği bana ait olan bestelerimden biri “Affetmiyorum“. İçimize işleyip hissettiğimiz ve birçok kişinin düşüncelerinin dile getirilmiş hali aslında. İhanete uğramış bir kadının hissettiklerinin kaleme dökülmüş hikayesi.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Sina prodiksiyon etiketiyle NetD ve tüm dijital platformalarda yayında olan ilk tekli çalışmamım aranjesi sevgili Aranjörüm Sonay Yağız’a aittir. Yönetmen koltuğunda değerli isimlerden Işık Şam Saylav yer aldı. Make up , Merve Yanar. Seslendirme de ve klipte desteğini eksik etmeyen değerli arkadasım Serkan Diyar ile birlikte attık ilk adımımızı. Benimle birlikte bir çok kişinin emeği var şarkımda iyi ki de var. Minnettarım...

Güzel bir klip çekimi olmuş. Nasıl geçti kilp çekimleri?

Oldukça keyifli bir klip sürecimiz oldu aslına bakılırsa. Bir kaç talihsizlik yaşadık tabi ki fakat istediğimiz gibi bir iş oldu.

"İhaneti Asla Affedemem"

Şarkısında da geçtiği gibi affetmiyorum diyen başarılı kadın; "Bir kere affedersek devamı gelmez mi zaten? Affedemeyeciğimiz bir çok konu olabilir tartışmaya açık olarak fakat söz konusu şarkımın hikayesi ihanet! İhanet, aldatılmak ne yazık ki bu duyguyu yaşayan bir çok insan var bende dahil olmak üzere. Tabiki keşke yaşamasak, yaşamasalar, yaşatmasalar ama ne yazık ki yaşıyoruz. Bir çok insanın kalbine dokunduğunu biliyorum 'Affetmiyorum' şarkısının çünkü affedemeğimiz ve affedemeyeceğimiz insanlar oluyor hayatımızda…" dedi.

İlk şarkı sözü yazmayı babanız için birşeyler yazarken çıkarttınız sanırım. Kısacası şarkı yazabildiğinizi babanız için yazdığnız şarkı ile farkettiniz. Biraz bahseder misiniz bu nasıl oldu?

Her kız evlat gibi babasına aşık bir kızım. Babama olan özlemimi, sevgimi,söyleyemediklerimi yıllar önce kaleme döktüm ve “Babam“ adlı bir beste yaptım. İlk bestem. Yaşadığım ve bana dokunan herşeyi, kendimi iyi hissettiren ve acı çektiren her duyguda yazmaya çalışıyorum.

Başınız sağolsun. Konusu açılmışken sormak isterim Hayattayken çocuklarına gereken sevgi ve şevkati veremeyen bir çok ebeveyn var. Sizce bu eksiklikleri yaşayan çocukların hayatları nasıldır?

Dostlar sağolsun teşekkür ederim. Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemem. Malum herkesin yaşantısı, görüşleri farklıdır. Söyleyebileceğim tek şey bir anne olarak ileride keşke diyebilecekleri hiç birşeyi yapmamaları olur. Bir çocuğu doğru bir şekilde yetiştirebilmektir önemli olan. Annesini babasını tanımamış ama parmak ile gösterilen bir çok çocuk ve yetişkin tanıyorum. Eksiklik ailededir çocukta değil!

'Adama Sorarlar' şarkısı ile karşımıza çıkyordunuz. Ne durumda şarkı?

" Adama Sorarlar “ yaşadığımız bu zor günlerde şuanlık beklemede. Fakat çok yakın bir zamanda sıralamada ufak bir değişiklik yaparak karantina döneminde yazdığım bestelerimden biri olan “Bir varmış, Bir yokmuş“ single çalışmamızı dinleyiciler ile buluşturacağız . Her iki projenin yönetmen koltuğunda son zamanlarda da yaptığı işler ile adından söz ettiren Uğur Ahurcu yer alacak.

Bir çok şarkı besteliyor ve yazıyorsunuz. Elinizde ne kadar şarkınız var. Ve şarkılarınızı her hangibir isime vermeyi düşündünüz mü?

50 ‘ye yakın bestem var. Tabi ki vermek isterim. Bir isim veremem sadece yazdığım ve hissettiğim, duyguyu verebilecek düşündüğüm isimler var. İnşallah diyelim...

Sahne ve konserlerden bahsedelim.Koronadan dolayı bu süreç evde geçse de planlanan sahneleriniz var mı?

Devam etmekte olacak ve planlanan projelerimiz tabi ki var. Zor süreçleri atlatır atlatmaz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konserlerimiz, festivallerimiz ve sahnelerimiz olacak.

Biraz sizi tanıyalım istiyorum. Müziğe nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri müzik ile iç içeyim. Annem ve babam Karadeniz sanatçıları; Hacı Kahvecioğlu ve Nurhan Kahvecioğlu… Ailemin desteği ve kendi isteğimle ilerlemeyi tercih ettiğim bir yol benim için.

Eğer hayatınızda müzik olmasaydı ne ile uğraşırdınız?

Uzun yıllar profesyonel ve lisanslı sporcuydum, eski bir atlet ve basketbolcu olarak. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. BESYO ‘yu tamamlamadan bıraktım. İleride neden olmasın ☺️

"Anne Olmak En Kutsal Şey"

"Anne olmak tarifi olmayan en kutsal mucize benim için" diyen güzel şarkıcı, "10 yaşında bir oğlum var. Anne olan ve anne adayları ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır şuan da. Duygusunu kelimelere dökemeyeceğim kadar büyük bir his.. Dilerim herkese nasip olsun..." şeklinde konuştu.

Her hangibir ünlüyle düet yapma şansınız olsa ilk kiminle istersiniz?

Bir çok isim var tabi ki. Fakat, Mustafa Ceceli ile düet yapmak isterdim...

Günümüzün genç yeteneklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürekli çıkan tekli şarkılar ve bu kalabalık size ne hissettiriyor?

Emeğiyle hakkını vererek, hissettirerek yapan meslektaşlarıma gönülden saygı duyuyorum. Kalabalıklığın sebebi bu işi yapmak için yapanlardan kaynaklanıyor… Genç yetenekler için oldukça güzel platformlar var ve destek verilmesi gereken genç yeteneklerin iyi yerlerde olacaklarını düşünüyorum.

Yeni açılan YouTube kanalınız hakkında neler söylersiniz?

YouTube kanalımızı açalı 1 hafta oldu henüz bir paylaşım yapmadık içeriğine. Önceliğimiz bu süreçte eserlerimizi bitirmek...

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksınız?

Önünüzdeki günlerde ve ileri ki süreç için hazırlanan ve klip sürecinin de bitmek üzere olan parçalarımız ile dinleyicilerimizle buluşacağız. Her şarkının hikayesi var. Dileğim, istediğim gibi kalplere dokunmak… Bu süreçte beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Son olarak okuyuculara neler söylemek istersiniz?

Kalbi ve yüreği ile iş yapmak isteyen herkese tavsiyelerim var tabiki de… Çünkü çok şeyi isteyipte yapamayan bir çok insan var. Maddi ve ticari kaygılarımız her zaman var, zaman zaman da yapmak istediklerimizi yapamayabiliyoruz. Her iş için geçerli söyleyeceklerim. Fedakarlık ve emek istiyor her şey… Kendimden örnek vermek istiyorum; ben bütün çalışmalarımı ve her şeyi kendi çabam ile yapıyorum ve yapmaya çalışıyorum. Destek alıyor muyum, manevi olarak çok desteğim var evet diğer açılardan kendi başıma çabalayan biriyim. Hayallerinin peşinden gitsinler ben öyle yaptım. Birazcık çabalar ise yapamayacakları hiç bir şey yok. Devamı da mutlaka geliyor önemli olan o ilk adımı hayırlısıyla atmak. Başta size bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum. Okuyucularımıza da bizlerle beraber önem verip yanımızda oldukları için sonsuz teşekkürler. Daha güzel projeler de görüşmek dileğiyle...

Doğum tarihi:15.04.1989

Burcu: Koç

En sevdiği huyu: Merhamet

Sevmediği huyu:Yok

Sevdiği renk: Beyaz

Uğurlu sayısı: 3

Uğurlu günü: Salı

En sevdiği söz: İyi insanlar iyi insanlar ile karşılaşır kalbinizi temiz tutun.

Röportaj/ Söyleşi: Elif Hayvalı