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Güneş Öztoprak

Yoksulluk geçer, yanlış kararlar kalır

13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:13
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Güneş Öztoprak

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Güneş Öztoprak ile yazın hayatına ve “Karantina Duvarı” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Güneş Öztoprak kimdir?

Aşçılık mesleğiyle uğraşan, eline geçen her parayı kitaba yatıran 28 yaşındaki Gaziantepli Güneş Öztoprak, ailenin yedinci ve son çocuğudur.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Okulda her zaman ders çalışmayıp roman okuyan bir öğrenci oldum. Okuma yarışması olduğunda, felsefi yazılar yazılması gerektiğinde hemen öne atılan ben olurdum. Üniversitede, istemediğim bir bölümde okudum. Biriyle konuşmak, bana zor gelir. İçimde susturamadığım sözcükler nüksettiğinde o kişiye yazarım. Yazarak kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Yazma alışkanlığımdan ve duygularımı konuşarak ifade edemeyişimden yazdım da yazdım. Yazdıklarımı ise çöpe attım. Karantina sürecinde kendime söz verdim; yazdıklarım, bu kez çöpe gitmeyecekti. Kendime verdiğim sözü tuttum.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Yazarken her şeyden esinlenirim. Doğan güneşten, bir çocuğun gülüşünden, hastanın inlemesinden, âşığın bakışlarından, eski bir bluzdan, kapının çarpmasından… Aklınıza ne geliyorsa ondan esinlenirim. Örnek aldığım o kadar çok yazar var ki hangisini söyleyeceğimi bilemedim. Albert Camus, Tolstoy, Virginia Woolf, Stefan Zweig, Murathan Mungan ve daha nicesi…

Geçtiğimiz günlerde okurlarla buluşan “Karantina Duvarı” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Bu kitabı içimi dökmek için yazdım.

“Karantina Duvarı” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Karantina sürecinde yaşanan ve beni etkileyen bir olayı yazdım. Vermek istediğim mesaj şu: “Yoksulluk geçer, yanlış kararlar kalır.”

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ismi, yaşadığımız korkulu süreçten geliyor.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Umarım, ulaşır.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Eğer başka biri bu kitabı yazsaydı ben; bir günde okur, bitirirdim. Belki de genellikle öyle yaptığım içindir, bilmiyorum.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Evet, var.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Eğer yazmak istiyorsanız oturun, yazın. Virginia Woolf’un “Kendine Ait Bir Oda” adlı kitabında yazdığı gibi; “Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın ve yazın, ‘Erkekler ne der?’ diye düşünmeden yazın.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Güneş ÖztoprakKarantina Duvarı
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