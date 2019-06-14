Gülay Eralp ile Şarkıcılık ve Müzik Dünyası Üzerine

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA

Öncellikle bize kendinizden bahseder misiniz ?

Şarkıcı olarak doğdum diyebilirim. Çok şükür ki 25 seneden fazladır sahne üzerinde şarkı söylüyorum beş buçuk albüm yaptım. Yoğun bir şekilde sahne çalışması devam ediyor. Konserler devam ediyor. İşte en son tekli çalışmamızı yaptık bir tane çok teşekkür ederim ki çok büyük desteğinizi gördük bizi çok mutlu etti o gururlandırdı. Şimdi çok önemli bir projeye başlayacağım. Kısmet ilk size söyleyeyim. Haziran ayı içinde yetiştirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz ki ülkemizde kadına şiddet, çocuğa şiddet yani inanılmaz Türkiye Genelinde baktım ben kaç tane kadın sığınma evi var diye 141 tane var. Üç bin beş yüz kadınımızı ve çocuğumuzu koruyabiliyoruz, kollayabiliyoruz oda belli bir sürelerde. Şimdi döneminde bazı kadın şarkıcıların, şarkılarını toparlayıp onu konser tadında biz yorumlayacağız o şarkıları yayınlayacağız gittiğimiz her konserinde her bir kuruşunu kadınlarımıza ve çocuklarımıza bağışlayacağız böyle bir proje şimdi bahsetmiş olayım dün toplantısından çıkmıştım. Bende 25 yıldır şarkı söylüyorum belki de en anlamlı söylediğim şarkılar olacak. Onun için beni çok heyecanlandırıyor bu proje. Dün itibarı ile start verdik haziran ayında gerçekleştirmek istiyoruz. Şehir şehir gezmek istiyoruz. şehir şehir gitmek istiyoruz kadın sığınma evlerini gezmek istiyoruz. Kadınların olduğu cezaevlerine gitmek istiyoruz. Onlara ulaşmak istiyoruz. ve buradan bir nebze bir şey çıkarsa 141 değil de gerçi hiç kadın sığınma evi olmazsa ülkemde üzücü bir şey ama bizim ülkemizde ne yazık ki kadını daha çok korumaya ihtiyacımız var. Buna bir tık destek olabilirsem kariyerimin en iyi en anlamlı işini yapacağımı düşünüyorum. Yani 25 yılım anlamlanacak diye düşünüyorum bende çalışmalar böyle.

Dijital dönüşüm müzik dünyasını sizce nasıl etkiledi ?

Şöyle söyleyebilirim tabi dönem değişiyor, tabi ki devir değişiyor ben mesela 10 yıl önce yapmıştım bir iş. Bir albüm yapmıştım 10 yıl sonra bu tekli şarkıyı yaptım öyle denk geldi yani daha çok daha geniş kitlelere ulaşıyor musunuz evet ulaşıyoruz evet ben her hafta sahne yapabiliyor muyum yapıyorum . Bu iş bizi geniş yerlere taşısın diye yaptık aslında. Bu dijital bir yandan çok olumlu ama bir yandan da şöyle bir şeyini gördüm 10 sene sonra inanılmaz çabuk tüketilen bir şey. Yani bir şarkıyı bizim yapmamız 3 ayı aldı emin olun tek bir şarkının çıkması ve onun bu platformdaki sadece benim için değil yapan herkes için kalma süresi belki 1 ay. Ne kadar üzücü değil mi. Çok kalıcı işler çıkmıyor diye düşünüyorum. Keşke çıksa ben Sezen Aksu’nun 1978 okuduğu Biliyorsun adlı bir şarkıyı 30 sene sonra tekrar okuyabiliyorum. Düşünün ki o şarkıyı tekrar dinleyecek insanlar. Yarım saat önce radyoda söylediğim şarkı aklımda kalmıyor mesela dolasıyla çabuk tüketime sebep veriyor. Çok insanı çıkarır mı çıkarır ama çok insanı da öğütür mü öğütür.

Müzik televizyonda eskisi kadar yer almıyor hatta pek çok şarkıcı da sunuculuk yapmaya başladı bunu nasıl yorumlarsınız ?

Tabi tabi başka sektörlere geçiyorlar sunuculuk oyunculuk yani sistem onları oraya itiyordur diye düşünüyorum. çünkü doğru söylüyorsunuz yer bulamıyorsunuz işte kaç tane müzik kanalı var bakıyorsunuz hadi diyelim ki 4 kanal var o 4 kanal hangi birini yayınlayacak. Açık sözlü olmaktan yanayımdır. Çok adaletli bir sistem yok. Dolasıyla yani sunuculuğa yönelenleri oyunculuğa yönelenleri yadırgamamak lazım. Müzik bir aşk. Aşka doğuyorsunuz. bunu koşullar ne olursa olsun müziği yapmak istiyorsun bir sürü insanda aynı duygudadır. Zamana biz uymaya çalışıyoruz. Zamanı biraz şekillendirmeye çalışıyoruz aslında çalışmalıyız çünkü ipin ucunu bırakırsak çok bambaşka yerlere de gidebilir bu acımasız tüketim dolasıyla çok iyi bir şey yapıyorsunuz mesela radyoda bizim sesimiz oluyorsunuz medyada bir fotoğrafımızla bir cümlemizle bizi yüzbinlerce insana ulaştıracaksınız şimdi bu çok değerli bir şey çok anlamlı bir şey. Ben o konuda şanslı şarkıcılardan biriyim. Herkese o şansı diliyorum bulabilsinler.

Son olarak proje , çalışma ve bahsetmek istedikleriniz neler ?

En çok bu son çalışmamızdan sosyal sorumluluk projemizden bahsedilmesini isterim. Canımız yanıyor. Mesela yıllardır haber izlemiyorum gerçekten televizyon açmıyorum evde biraz ucundan sosyal medyadan takip ediyorum ülkede neler oluyor neler bitiyor diye. Benim yüreğim kaldırmıyor izlemeyi. Şu anda benim için en anlamlı şey benimle ilgili en bahsedilmesini istediğim şey bu olur. O kadınlara o çocukların yüreğine dokunabileceksem yine söylüyorum kariyerimin en anlamlı işi yapmış olurum ben burada. Popülarite peşinde hiç bir zaman koşmadım. Türkiye beni tanısın derdine düşmedim. Bunun içinde şarkı söylemekten başka bir şey yapmadım ben. Bunun için ulaştığım kitleler benim için çok değerli. Bu proje ile umarım ki yüzbinlerce milyonlarca kitlelere katlarım ki o kadınlara o çocuklara bir faydam olsun sesimle soluğumla. Benim için şu anda en anlamlı şey bu. Bir şey yapmamışız yani üzülüyoruz dertleniyoruz ne yazık ki hafızamız çok derinleri unutuyoruz ama unutmamıza izin vermiyorlar bir başka şiddete tanık oluyoruz unutmamıza izin vermiyorlar bir başkasına denk geliyoruz dolasıyla bu şartlar bu konserlerle gittiğimiz yerlerde sadece şarkı söylemeyeceğiz yanımızda bir psikolog, bir pedagog olacak. Söyleyişi yapacağız ondan sonra şarkı söyleyeceğiz içimize dokunan şarkıları eller havaya eğlendirmeyeceğiz içimize dokunan şarkıları içimizin yarası ise bu işte ona bir merhem oluruz ucundan diye arzuluyoruz. Biz sokaklarda büyüdük akşam ezan okunduğunda eve giderdik. Benim 15 yaşında oğlum var. Cumartesi gitmek zorunda 2 haftadır taksi ile yollayamıyorum burnumuzun dibindeki okula düşünün bizde bıraktığı etkiye. Onun için bana iç yarası bu gerçekten.