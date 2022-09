GÜL ENSARİ: “Ensari Beauty Center benim hayalimdi”

Ensari Beauty Center’ın kurucusu GÜL ENSARİ ile bir araya geldik. Mesleğe nasıl başladığından, markasının sürecinden, bundan sonraki hayallerinden konuştuk ve birkaç makyaj tüyosu almayı da unutmadık. GÜL ENSARİ benim yıllardır arkadaşım ve güzellik/bakım konusunda sözüne en güvendiğim insandır. İzmir’e yolunuz düşerse mutlaka ona uğramalısınız. İşlem yaptırmasanız bile samimi sohbetine hayran kalacağınıza eminim.

Hoş geldiniz Gül Hanım, nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyiyim sağ olun, sizler nasılsınız? Kendimden bahsedecek olursam, 34 yaşındayım ve 13 yıldır bu sektördeyim. Bu süreç içerisinde pek çok alanda çalıştım ve gerekli eğitimleri aldım. Tabii ki sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bizim sektörümüzde de birçok yenilik olabiliyor. Bu yüzden kendimi geliştirebilmek adına hala eğitimlere devam ediyorum. Hem ne demişler öğrenmenin yaşı yoktur. İzmir’de doğup, büyüdüm. Bu şehri seviyorum. Çünkü iyi kötü yaşadığım ne varsa şuan ki olduğum konuma yükselmemi sağladı. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ensari Beauty Center açılana kadar geçen süreçten bahsedebilir misiniz? Mesleğe ilk nasıl başladınız?

Ensari Beauty Center’ın açılma süreci benim için çok değerli. Çok zor bir zamandan geçerken ani bir karar ile giriştim bu işe. Dediğim gibi 13 yıldır sektörün içerisindeyim. Çalıştığım bir sürü iş yeri oldu. En sonunda kafama bir şey takıldı. İşimde gayet başarılıydım ve neden ben başkaları için çalışıyordum. İşte kilit noktası burası oldu benim için. Daha sonrasında yapılacakları kafamda planlamaya başladım. Bu süreç içerisinde destek aldığım birçok kişi oldu. Ama her zaman maddi ve manevi desteğini benden hiç esirgemeyen babama çok teşekkür ederim. O olmasa belki de her şey benim için daha zorlayıcı olabilirdi. Ayrıca Ensari Beauty Center’ın kuruluşundan itibaren öğrendiğim en önemli şey ise gerçekten benim yanımda kimlerin olduğuydu. Bir zaman sonra arkanıza baktığınızda insanların aslında sizleri desteklemediğini görüyorsunuz. Mesleğe nasıl başladığıma gelecek olursak, ilk bu sektöre eczane teknisyenliği ile başladım. Kozmetiğe aşırı ilgimden dolayı çalıştığım eczanelerdeki kozmetik alanları daha çok ilgimi çekiyordu. Ve her gelen güzellik uzmanı da beni kozmetiğe yönlendirdi. Tabii bu kısım işe başlangıcım. Aslına bakarsanız çocuk zamanlarıma dayanıyor. Çünkü çocukken kurduğumuz hayaller yarınımızın gerçeği olabiliyor. Eczaneden çıktıktan sonra kendimi bir an da estetisyenlik kursu araştırırken buldum. Bu süreçten sonra aslında her şey benim için başlamış oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımda 13 yıl geçmiş ve deneyimlerim ile birlikte kendi markamı kurmuş oldum.

Güzellik merkezi açmak hayaliniz miydi?

Elbette ki! Yukarıda da belirttiğim gibi. Çocukken kurduğumuz hayaller, yarının gerçeği olabilir. Ben ne hayal kurduysam kendimle ilgili yavaş yavaşta olsa gerçekleştiriyorum. 5 yaşındaki Gül’e de inancım tamdı bugünkü Gül’e de. Bu işin sırrı kendine inanmakta!

Hangi işlemleri yapıyorsunuz?

Ensari Beauty Center’da birçok işlem bulunmakta. Tırnak işlemleri, cilt bakımları, kalıcı makyaj, kirpik Laminasyon ve kaş Laminasyon gibi en çok tercih edilen işlemlerimizi belirtebilirim.

En çok hangi işlem tercih ediliyor merkezinizde?

Aslında hepsi tercih ediliyor ancak cilt bakımı merkezimizde en çok tercih edilen işlem diyebilirim. Özellikle insanlara aşılamak istediğim bir konu var. Kendi müşterilerim ve takipçilerime bunu fazlasıyla belirtiyorum. Cilt bakımı bir ihtiyaçtır. Nasıl ki sağlığımıza dikkat ediyor ve gerekli zamanlarda doktora gidiyorsak aynısı cildimiz içinde geçerli. Unutmayın ki cildiniz en değerli hazineniz. Ona iyi bakmalısınız.

İşinizin en çok sevdiğiniz tarafı nedir?

İnsanlardan genel olarak duyduğum bir söz var ‘Enerjiniz çok güzel.’. Gerçekten de işimin en sevdiğim yanı insanları bu güzel enerji ile karşılayabiliyor olmam ve onlara bunu hissettirebilmem. Çünkü merkezimden ayrılan her bir insanın işlemlerimden memnun kalması ve mutlu ayrılması en büyük kazancımdır.

Biraz da cilt bakımından bahsedelim isterim. Sizce cilt bakımı kaç yaşından itibaren başlamalıdır?

Bu çok ucu açık bir soru aslında. Söylentiler var. 12-13 yaşında cilt bakımına başlanmalı diye ancak kişinin cildinde eğer erken yaşta bir problem varsa yaşa uygun bakımlar yapılmalı. Örneğin; 10 yaşında biri geldiğini düşünelim. Öncelikle cildini analiz ederim. Çünkü daha gelişme çağında olan birine, yetişkinlere yaptığımız gibi bir bakım uygulayamayız. Cilt analizi bu yüzden önemlidir. Her uzmanın dikkat etmesi gereken bir unsurdur. Bu yüzden o kişiye sıkma işlemi önermem ve ilk olarak temizleme ürünlerini düzenli bir şekilde kullanmasını önerir ve sürecini takip ederim.

Gazetemiz okurlarına özel bir cilt bakım rutini oluşturabilir misiniz?

Tabii seve seve okurlarınız için kendi cilt bakım rutinimden bahsederek onlar için özel bir rutin verebilirim. Öncelikle herkese ayda bir düzenli bir bakım programı oluşturmasını tavsiye ediyorum. Bu en büyük önceliğimiz olmalı. Onun dışında cilt bakımı yaptırdıktan sonra geri kalan kısımda da evde aynı şekilde ciltlerini özenle temizlemelerini öneriyorum. Aksi takdirde ne yazık ki bizim yaptığımız cilt bakımlarından bir sonuç alınmaz. Özellikle makyajlı uyumamalarını ve ciltlerini çok iyi temizlediklerinden emin olmaları gerekiyor. Nasıl emin olabileceklerinden de bahsedeyim biraz. Temizleme jeli ile temizledikten sonra tonik adımına geçtiğiniz zaman yüzünüzden hala makyaj kalıntıları çıktığını görürsünüz. Bu yüzden 20 saniyede köpürtme işlemi ile ne yazık ki cildinizi temizlemiş olmuyorsunuz. Bir de sosyal medya fenomenlerinin Instagram hikayelerinde her sunduğu ve size önerdikleri ürünleri cildinizde kullanmamanız gerektiğini hatırlatırım. Eğer ki ürün konusunda kafanızda bir soru işareti olursa devamlı olarak gittiğiniz veya da işini hakkıyla yapan güzellik uzmanlarına danışmanınız öneririm. Çünkü bizler merkezlerimizde kullandığımız ürünlerle paralel olan ev devam ürünlerini öneriyoruz sizlere daha etkili bir sonuç alabilmeniz için. Tabii ki karar yine sizlere kalmış.

Biraz da makyajdan konuşalım… Makyaj tüyoları var mıdır bize özel vereceğiniz? Ve vazgeçilmez 3 makyaj ürününüzü sorsam?

Sosyal medya fenomenlerinin işini biraz çalıyorum şu an sanırım. Ama sizler için ufak tüyolar verebilirim. Özellikle gençler için bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çok güzel ciltleri olan genç kızlarımız var ve yoğun makyajlarla ne yazık ki bu görünümü öldürüyorlar. Onlara tavsiyem, ciltlerinin kendi güzelliği ile kalmasının ne kadar önemli olduğunu görmeleri. Birçok makyaj ürünü markalarına bakın lütfen. Eskiden ne kadar yoğun içerikleri vardı. Şimdi onlar bile artık daha yumuşak bir etki oluşturması için üretiliyorlar. Ama bunların dışında sizlere ufak tüyolar vermeye devam edeyim. Mesela kendime yaptığım makyajdan örnek vereyim. Makyaja başlamadan önce kesinlik güneş koruyucumu sürüyorum. Bunu en önemli adım olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında göz altımdaki renk eşitsizliğini kapatmak adına hafif bir göz kapatıcısı uyguluyorum. Far olarak da gözlerimin daha büyük ve etkili gözükmesi için hafif ışıltılı farlar tercih ediyorum. Bunun için sizlere SEPHORA’dan Too Faced Born This Way The Natural Nudes Far Paleti öneririm. Göz makyajını desteklemesi için olmazsa olmazımız maskara. Far uygulamasını hafif yaptığım için yoğun bir şekilde kirpiklerime maskara uyguluyorum ve yanaklarımın canlı durması içinde şeftali tonu ya da içerisinde hafif bronzluk olan ürünleri kullanıyorum. Ve son dokunuş olarak en sevdiğim kısım renkli dudak nemlendiricisi. En doğal görünümü veren ve sade bir makyaj ile gün içerisinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir öneri oldu sanırım. Umarım bütün okuyucuların hoşuna gider.

Bundan sonraki hayalleriniz hedefleriniz neler?

Yakın çevrem iyi bilir bunu çok büyük bir Dubai hayranıyım. En büyük hayalim bir gün orada Ensari Beauty Center’ın şubesini açmak. Belki büyük bir hayal gibi gelebilir insanlara ancak bundan bir yıl öncesine baktığım zaman kendi markamı oluşturmakta o günkü koşullar içerisinde benim için büyük hayaldi. Ama ben bunu başardım. En başta da söylemiştim başarının en büyük sırrı kendinize inanmaktır. Hayali olan herkes bir gün hak ettiği geleceğe kavuşur. Bunun dışında tabi ki ufak tefek hedeflerim var. Yıllardır sektörün içerisindeyim ve katılmadığım eğitim kalmamıştır. Kendi donanımımı biliyorum. Öncellikli hedefim kısa süre içerisinde bu donanımımı insanlarla paylaşmak. Bu sektöre hazırlanmak veya girmek isteyenlere tecrübelerim ile birlikte yol göstermek. Bir süre sonra bunun ilerleyeceğini düşünürsek bunu bir akademi adı altında gerçekleştirmeyi planlıyorum. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir insanım. Ülkemizdeki pek çok sosyal sorumluluk projelerini takip ediyorum. 2023’ün Ocak ayında birinci yılımızı dolduruyoruz. Ekibim ile birlikte birinci yıla özel bir kampanya düzenleme fikrimiz var. Bu da herkese sürpriz olsun. İlerleyen zamanda sosyal medya hesabımızdan paylaşacağız. Takip etmeyen herkese bilgilenmeleri için takip etmelerini öneririm.

Sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Asıl bu değerli sohbet için ben teşekkür ederim Yağmur Hanım. Çok keyifli bir röportaj oldu benim için. Böyle bir yer açmak benim her zaman hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum ve bu süreç içerisinde her koşulda desteklerini benden esirgemeyen aileme, amcam gibi gördüğüm Bahattin ORMANCI’ya ve son olarak da Ensari Beauty Center’ın marka oluşum sürecinde yanımda olan reklamcım Selin ŞANAL’a çok teşekkür ederim.