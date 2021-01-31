Gizem Canver: Okumak, bir okyanusun içinde kaybolmak gibidir

Başarılı yazar Gizem Canver ile yazın hayatına ve “Uçurumun Gözyaşları” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Gizem Canver kimdir?

Küçüklüğümden beri kitap okumayı, tiyatro ve sinema gibi kültürel faaliyetleri seven bir kişiliğe sahibim, diyebilirim Haziran ayında dünyaya geldim. Boş zamanlarımda spor yapmayı ve arkadaşlarımla sohbet etmeyi severim.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Yazın hayatım, ilkokul yıllarında başladı. Hep sıralara şiirler yazardım. Bir gün bu şiirlerimi çok yakın bir arkadaşım keşfetti ve bana “Neden bir kitap çıkarmıyorsun?” dedi. Ben de “Nasıl olacak ki?” diye sordum. O zamanlar bilmiyordum kitap çıkarma işlemlerini, sonra bu fikir cezbetti. Ardından araştırmaya başladım. Daha sonra şiir deryaları sardı beni ve “Gizem’in İçinden” adlı şiir kitabım doğdu.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Yazarken doğadan, müzikten, daha çok okuduğum kitaplardan esinlenirim, diyebilirim.

Geçtiğimiz günlerde okurlarla buluşan “Uçurumun Gözyaşları” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Aslında ben bir kitap yazmadan önce kitabın ismi birden aklıma geliyor ve ondan sonra isme bağlı olarak “Ne olabilir?” diye düşünüyorum.

Yazarken kafamda canlanıyor bir şeyler. Şu da bir gerçek ki insanlar, madde bağımlılığına çok düşkün. Bu, eskiden beri böyledir. Bu da beni etkilemedi değil. İnşallah kitabım, birilerinin kötü alışkanlıklarından az da olsa kurtulmasına vesile olur. Şunun için yazdım, diyemeyeceğim; çünkü en başta da belirttiğim gibi ilk önce kitabın ismini belirliyorum.

“Uçurumun Gözyaşları” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Kitabı okuyanlar veya okuyacak olanlar, almaları gereken mesajları alacaklardır umarım.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ismini bizzat kendim buldum.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Orası hiç belli olmaz; ama merak eden herkes okur, diyelim.

Yazarken örnek aldığınız, izinden gitmeyi hedeflediğiniz yazarlar var mı?

Yazmaya başlarken Özdemir Asaf’ı örnek almıştım. Yani yazmaya ilk onunla başladım, diyebilirim.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Henüz yok; ama düşünüyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Bu röportajı okuyacak olan herkese çok teşekkür ederim. Kitabımı da okuyacak olan sevgili okurlarımdan yorumlarını beklerim. Okumak, bir okyanusun içinde kaybolmak gibidir. Her satırda farklı yerler, seni bulur. Yazmak istiyorsanız bu yol, bol bol okumaktan geçer.