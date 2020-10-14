Genç Yönetmen Ahurcu, Sector Agency ile Güçlerini Birleştirdi 

Merhaba Uğur nasılsın?

Teşekkür ederim, normalleşmeye çalışıyoruz.

Yeni bir röportaj ile tekrardan bir aradayız. O günden bugüne neler değişti?

Evet, çok uzun bir zaman olmadı ama yine de bu kısa süre içerisinde hayatımda çok şey değişti diyebilirim. Yeni çözüm ortaklıkları ile kurumsallaşmaya adım atıyorum.

Bizi etkisi altına alan korona virüsün normalleşme sürecinde neler yaşıyorsun, ne kadar normal geçiyor günlerin?

Hayat şu an benim için normal gibi gelmeye başladı. Geçenlerde arkadaşlarımla bunun sohbetini bile yapmıştık. ‘’Bir sene öncesine kadar kimsenin yüzünde maske yoktu’’ deyip o günleri hatırladık şimdi ise herkes maskeli ve bu yüzlere alıştığımızı konuşuyorduk. Hayat normal yani buna da alışıyoruz hatta alıştık.

Sector Agency ile bir çözüm ortaklığına girdiğini, kendilerine dahil olduğunu öğrendik. Yeni olan bu gelişme hakkında ne söylerin?

Evet, aslında çok ani gelişme değildi. Ajansın kurucusu Ömer Tümen ile daha önceden böyle bir şeyler yapabilir miyiz diye konuşuyorduk. Hayatın bizi getirdiği bu durumlara refleks olarak da planlarımızı hızlandırmaya karar verdik ve hemen işe koyulduk.

Peki, nedir bu Sector Agency, kimlerden oluşur?

Sector Agency, Ömer Tümen kuruculuğunda oluşan ana akım ve yeni medyada pek çok alanda hizmet veren bir ajanstır. Bende şirketin prodüksiyon departmanının sorumlusuyum. Ajansın içerisinde kimlerin olduğunu söyleyecek olursak birçok ünlü oyuncu, influencer ve değerli yönetmenler mevcut :))

Buradan kurucusu Ömer Tümen ve değerli ekibine selamlarımı iletirim. Sizin Ömer Bey ile tanışmanız nasıl oldu?

Bizim tanışmamız aslında biraz sıra dışı olay denilebilir. Şirketin içerisinde bir dedemiz var adı: Ody! Kendisi biraz yaşlı bir golden cinsi köpek :)) ben önce Ody ile tanıştım. Kendini sevdirmeye geldi bana ve arkasından da Ömer Bey ile tanıştık biraz sohbet etme imkanımız oldu ve maceramız böyle başladı.

Sizin ajansınızın diğer ajanslara göre temel farkı nedir, yorumlar mısın?

Sector Agency olarak diğer ajanslara göre temel farkımız adından da anlaşıldığı gibi sektöre dair olan her şeyi içinde barındırması. Cast hizmeti, Menajerlik hizmeti, İnfluencer - Marka işbilrikleri, Sosyal medya yönetimi, Dijital PR ve son olarak benim de dahil olmamla birlikte canlanan Prodüksiyon Hizmetleri… Yani sektöre dair aklınıza ne geliyorsa hemen hemen hepsi mevcut.

Tanınmış kişilerden kimler sizinle birlikte?

Ajans bünyesindeki oyuncuların ve temsil edilen insanların dışında proje bazlı bir çok ünlü ile irtibatta olduğumuzdan kaynaklı bu soruya isim isim cevap vermek çok zor. Fakat piyasada projenin ihtiyaçlarına bağlı olarak Adan Z ye birçok statüde insanlarla iş birliği içindeyiz. Yani bunların içerisinde star kategorisinde insanlar da var, sektöre yeni giriş yapan ‘new talent’ insanlar da var. Bünyemizi sürekli olarak sektörün ihtiyacına göre dinamik tutmak durumdayız.

Etrafta birçok ajans var, kişilerin sizin ajansınızı seçmesi için neler sağlıyorsunuz?

Kısa sürede gördüğüm kadarıyla dürüst ve güvenli bir çalışma sistemi yürüyor. Her şeyin şeffaf olması bizim sektörümüzde çok önemli, o yüzden Ömer Bey’de bu şeffaflığa özen gösteriyor. Mesela bir oyuncunun bir projeye neden seçilmediğiyle alakalı oyuncuya detaylı bir geri dönüş yapılıyor. Eğer anlaşma oyuncunun yetersizliklerinden kaynaklıysa bu yetersizliği nasıl giderebilecekleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. O yüzden oyuncular ve temsil ettikleri insanları hem geliştirmek hem de doğru yönlendirmeler yapabilmek bu ajansı sanırım diğerlerinden ayıran en büyük özelliği.

Rakiplerinizi nasıl değerlendiriyorsun?

Aslında anladığım kadarıyla bir ajans içerisinde bu kadar çok kollu işler yapıldığında sektördeki rekabetten çok birlikte yaratılacak ortak çözümler daha kıymetli. Bu iş birçok enstrümanın bir araya gelmesiyle gerçekleşen bir iş. Biz de esnekliğimiz sayesinde rekabet oluşturmaktan ziyade çok farklı görevleri üstlenerek işlerin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

BÜTÜN İŞ EKİP İŞİ

Yönetmenliğin tek kişiyle yapılmadığını ekip işi olduğunu savunan Ahurcu; “Bir gemiyi kaptan tek başına yürütemiyorsa mürettebat da kaptansız yürütemiyor. O yüzden tek başına bir şey yapamazsın. Ekip işi, buradan tüm ekibime selamlar” şeklinde konuştu.

Biraz senin yönetmenliğinden konuşalım. Nasıl bir proje ile geliyorsun?

Çok yakında 2 reklam filmi, 1 klip çekeceğim. Güçlü isimlerin reklamları ve klibi olacak. Yakında izleyicilerle buluşacak. Ayrıca beklediğimiz bir dijitale dizi işi var olumlu geçerse bunda da imzaların arasında beni görebileceksiniz.

Bu ajansın var olmuş olması sana ne katacak?

Kurumsallaşıyorsun her şeyden önce. Karşınızdaki müşteri bir free çalışan yönetmenden çok bir marka görüyor, tüm kartlarınız açık oluyor ve rahat oluyorsunuz. Müşterinizde güvende hissediyor kendilerini haliyle, çünkü muhatabımız olan bir kurumsal yer var diyebiliyor. Daha büyük markalarla işler yapabiliyorsunuz yani aslında bir sürü artı yanı var. Kişisel olarak da bana katacağı çok şey olacağına eminim.

Oyunculuk tecrübesi de olan birisin yönetmenliğin dışında da seni görür müyüz?

Sector Agency bizim; çok çok istersem gelecek olan işlerde ya da kendi çekeceğim işlerimde kendimi de kamera önüne atabilirim bilmiyorum eheheheh : )

Eğer bir film çekmeye başlasan nasıl bir konu taşımasını istersin?

Ataerkil yapıyı eleştirecek bir konuda olmasını isterdim. Çünkü geçen yaptığım araştırmalarda Arnavutluk bölgesinde Burnesha isimli kendilerince bir adetleri olduğunu ve ailede erkek yok ise eğer kız çocuklarına bakirelik yemini ettirip erkek gibi giyinmesini erkek gibi kahveye gidip hatta töre olaylarını çözmesi gibi şeyler yapıldığına dair şeyler okudum. Bu olayı eleştirecek bir film yapmayı çok isterdim. Hatta bununla alakalı bir uzun metraj film bile var. Filmin adı ‘’Sworn Virgin’’ 2015 Yapımı!

Son olarak okuyuculara neler söylersin?

Hala şu covid -19 olayını atlatamadık. Dışarıda insanlara bakıyorum çoğu insan hala maskesiz dolanıyor. Lütfen daha dikkatli olalım daha fazla acı çekmeyelim. Sağlıkla kalın, hoş çakalın.

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI