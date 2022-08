GENÇ VE YETENEKLİ MODACI EMRULLAH KÖROĞLU İLE RÖPORTAJIMIZ

Adıyaman’ ın Gerger ilçesinde doğup büyüyen Emrullah Köroğlu, sıfırdan başlayıp, bugün moda dünyasına başarının imzasını atan genç bir tasarımcı. En büyük özelliği ise tekstil dünyasında bulunduğu mevkiye modaya dair hiçbir eğitim almadan gelmiş olması. İşte 11 yaşından 32 yaşına kadar süre gelen başarı öyküsünün röportajı…

Öncelikle bize kısaca kendinizden ve ailenizden bahseder misiniz?

Emrullah Köroğlu. Adıyaman’ın Gerger ilçesinde dünyaya geldim. 32 yaşındayım ve 22 yıldır tekstil sektöründe hizmet vermekteyim. 2000 yılında İstanbul’a geldim; birçok tekstil ve moda evinde çalışarak kendimi geliştirme yönünde verimli adımlar attım. Attığım adımlar kendimi sürekli geliştirmeme vesile oldu.

Bir modacı olarak modayı nasıl tanımlıyorsunuz?

Moda dünyası eğlenceli olduğu kadar fazlasıyla emek isteyen, tamamen size bağlı bir sektördür. Dünyada o kadar çok farklı tasarımlar var ki doğal olarak sizde herkesten farklı olmayı istiyorsunuz. Bunun içinde muazzam bir hayal gücüne sahip olmanız gerekiyor.

Moda üzerine bir eğitim aldınız mı? Modacılık mesleğine başlama serüveninizi kısaca anlatır mısınız?

Hayır, modayla ilgili hiçbir yerde eğitim almadım. Tamamen kendi çabamla ve el becerimle kendimi geliştirme yoluna giderek 22 yıl önce moda dünyasında kendime bir yer açmayı başardım. Mesleki hayatıma çekirdekten yetiştim diyebilirim.

Örnek aldığınız bir tasarımcı var mı? Var ise kimi örnek alıyorsunuz?

Hayır, örnek aldığım bir meslektaşım yok. Çünkü her modacının kendine ait bir çizgisi bir stili var. Benim tasarımlarımda eşi benzeri olmayan tasarımlardır ve tasarımlarımı gören herkesin rahatlıkla “Emrullah Köroğlu” imzası diyeceğine inanıyorum.

GLAMOUR VAV adıyla kendi markanızı yarattıktan sonra kişiye özel tasarımlar yapmaya başladınız. Marka kurma yolculuğunuzun aşamalarını bizimle paylaşır mısınız?

Sıfırdan bir marka yaratmak gerçekten çok emek isteyen bir aşamadır. Markalaşma yolunda adım atarak geçen yılın Mayıs ayında atölye ve showroom açılışını gerçekleştirdim. O dönem pandeminin yaygın oluşundan dolayı benim için kolay olmadı. Üç- dört ay kadar hiç satış yapamadım ama yine de pes etmedim. Sabrın yanında zamanla birlikte her şey yoluna girdi ve sonunda marka olmayı başardım.

Tasarım yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?

Elbette herkesin kendine has bir ilham kaynağı vardır. Benim ilham kaynağım ise kumaşların desenleri çünkü modeli hazırlarken kumaşa göre yön veriyorsunuz ve rahat bir şekilde o kumaşla istediğiniz modeli çıkarabiliyorsunuz. Kısaca kumaş seçimi motivasyonunuzu daima yüksek tutuyor.

Ortalama bir abiyenin giyilebilir hale gelmesi ne kadar zamanınızı alıyor?

Abiyenin modeline göre değişiyor. Normal bir abiyenin giyilebilir hale gelmesi için geçmesi gereken ortalama süre 2 ila 3 gündür, diyebilirim.

Elbiseler için aksesuar seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki aksesuar gerçekten bir elbiseyi zenginleştiriyor ama her elbiseye de yakışmıyor. Önemli olan aksesuar seçiminde onu kullanacağınız yerin doğruluğudur.

Müşteri kitlenizin nerdeyse tamamı ünlü isimlerden oluşuyor. İsim vermek ister misiniz?

Evet. Çağla Şikel, Seda Sayan, Ebru Akel, Bircan Ballı, Özge Ulusoy, Nur Tuğba Namlı, Aysel Nizam, Nursel Ergin, Didem Taslan, Didem Arslan gibi birçok ünlü isimle çalışıyorum. Hedefim ise daha çok kişiyi giydirmek ve tasarımlarımla daha büyük bir kitlenin gönlünde taht kurmak.

Stilini çok beğendiğiniz ya da gardrobunu revize etmek istediğiniz kişiler var mı?

Maalesef şu an için düşündüğüm öyle bir isim yok.

Tasarımlarınızı yurtdışına da taşımak konusundaki fikriniz nedir, böyle bir girişiminiz var mı?

Şöyle söyleyebilirim ki yurtdışında birçok müşterim var aslında. Her şey istediğim şekilde yolunda giderse ilerleyen zamanlarda showroomumu açarak tasarımlarımı yurtdışına taşımayı düşünüyorum. Sadece biraz zaman:

Markanızın nasıl bir DNA sı var?

Markam açılışını 25. 05. 2022 tarihinde gerçekleştirdi. Geçen zaman diliminde sürekli gelişerek çok iyi bir konuma gelerek kişiye özel tasarımlar veya toptan olsun her türlü siparişe hizmet verdi. Amacımız markamızın adı altında firmamızı büyütmek ve Avrupa’ya açılmak.

Moda dünyasındaki gelişmeler birçok moda tasarımcısının doğmasını sağladı. Sizin diğer tasarımcılardan farkınız nedir?

Her modacının elbette kendi tarzına eş farkı vardır. Mesela, birçok tasarımcının yapamadığı şey kalıp kesim dikimi bir arada yapmak… Benim farkım ise tasarladığım bir elbisenin kalıp kesim dikim olsun, her şeyini yapabilme kabiliyetine sahibim. Eminim ki her tasarımcının istediği de kendi tasarladığı bir elbiseyi hayata geçirmektir. İşin bu yanı gerçekten insana ayrı bir ilham veriyor.

Tasarımlarınızın gelişim sürecinde edindiğiniz deneyimler size neler kazandırdı?

Tecrübe edinmek insana olumlu yönde bambaşka bir katkı sağlıyor. Koleksiyon hazırlarken veya kişiye özel tasarımlar yaparken edindiğiniz tecrübeler sayesinde fikir üreterek yönünüzü bulabiliyorsunuz.

Tasarımlarınız ile ulaşmayı amaç edindiğiniz hedef kitleniz nedir?

Markamla iyi bir konuma gelip başarılı bir moda tasarımcısı olmak, tasarımlarımın sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde yerini almasını istiyorum.

Bundan beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Zaman neyi gösterir bilemiyorum. Kendi Haute Couture yerimi açalı bir yıl oldu. Bu bir yıl içinde emeğimin sayesinde tahmin ettiğimden daha da iyi bir yere geldim. Umarım herhangi bir aksilikle karşılaşmam ve yoluma devam ederim. Umut ediyor ve inanıyorum ki inşallah daha iyi bir konuma geleceğim.

Son zamanlarda yaptığınız birbirinden başarılı modellerle “Altın Melek Ödül Töreni” nde, “Yılın En Başarılı Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görüldünüz. Ödülü elinizde tutarken neler hissettiniz?

Markam adına aldığım ilk ödülüm. Yılın en başarılı kadın giyim mağazası ve sonrasında da yılın en başarılı moda tasarımcısı ödülünü alırken inanılmaz bir duygu ve heyecan seline kapıldım. Düşünseniz ya hiçbir eğitim almadan sadece kendi çabamla geldiğim bu yerde ödüle layık görülmek inanılmaz bir his. Beni bu değerli ödüle layık görerek onurlandıran, yanımda olan ve emeği geçen herkese binlerce teşekkür ediyorum.

Son olarak tek cevaplık sorularıma yanıt vermenizi rica ediyorum.

Moda: Stil

Tasarım: İlham

Ödül: Başarı

Defile: Show

Marka: Güç

Çalışkanlığı, üretkenliği, sabrı, çabası ve azmiyle birçok insana örnek olan moda tasarımcısı Emrullah Köroğlu’na vermiş olduğu röportaj için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.