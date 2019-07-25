GENÇ SANATÇILAR ELİF VE ESRA İLE MÜZİĞE DAİR

FİLİZ ARGUT

ikiz şarkıcılar Elif ve Esra’nın çıkardığı ‘’Karanlığıma Mavi Boyansın’’ isimli şarkının video klibi özellikle gençler tarafından çok sevildi. Biz de genç yaşlarına rağmen dikkatleri üzerlerine çeken Elif ve Esra ile bir röportaj gerçekleştirdik.

ELİF VE ESRA’YI TANIYABİLİR MİYİZ?

Selçuk Üniversitesi Radyo Tv Sinema Bölümü’nü 1.lik ve 2.likle bitirmiş ikiz kız kardeşiz. İstanbul’da yaşıyoruz. Müziğe aşığız diyebiliriz. Müzikle birlikte sinema ve dizi senaryoları yazıyoruz. Zaten Esra’nın yayınlanmış üç romanı var. Bu kitaplarla ‘’Yılın Yazarı’’ ödülünü aldı ama küçüklüğümüzden beri hep müzik yapmak istiyorduk. Sadece doğru zamanı bekledik.

ŞARKIYI NASIL SEÇTİNİZ?

Şarkı seçme aşaması oldukça zor oldu. Çünkü şarkının içimize sinmesini istiyorduk. Birçok müzik stüdyosundan bize demo göndermelerini istedik en son aralarından en çok hoşumuza giden ‘’Karanlığıma Mavi Boyansın’’ adlı şarkıyı çıkartmaya karar verdik.

KLİBE NASIL KARAR VERDİNİZ?

Klibimizin bizi yansıtmasını ve gençlere hitap eden bir klip olmasını istiyorduk bu yüzden renkli, danslı, enerjik bir klip çekmeye karar verdik. Klibimizin konseptine uygun kıyafetler bulduk. Aklımızda olan istediğimiz klibi çektik.

TÜRKİYE’DE MÜZİK PİYASASINI NASIL BULUYORSUNUZ?

Türkiye’de müzik yapmak yüksek bütçeler gerektiriyor. Tabii müzik yapmakla da bitmiyor reklamının da yapılması gerekiyor. Son zamanlarda sosyal medya çok önemli bu konuda. Bunun dışında sektörde çok fazla isim var önemli olan farkındalık yaratmak ve ön plana çıkmak. Aynı zamanda çabuk tüketilen bir dönemdeyiz. Önemli olan unutulmamak ve akılda kalmak.

İKİNCİ ÇALIŞMANIZ NASIL OLACAK?

İkinci şarkımızın hazırlıklarına başladık bile. O da aynı şekilde bizi yansıtan bir parça olacak. Daha iyi isimlerle çalışacağız bu kez.

YENİ ŞARKINIZ HAREKETLİ Mİ OLACAK?

Evet hareketli bir parça olacak fakat rap de olabilir. Son zamanlarda rap parçalar oldukça gündemde. Şu an şarkı arayışındayız. Hoşumuza giden bir parça bulursak onu çıkartacağız.

ÖRNEK ALDIĞINIZ SANATÇILAR VAR MI?

Sevdiğimiz ve dinlediğimiz şarkıcılar var fakat biz kendi tarzımızda yürümek istiyoruz. Özellikle gençlere hitap etmek bizim için önemli. Bu konuda Edis’i başarılı buluyoruz.

TARZINIZI NASIL TANIMLARSINIZ?

Dinamik ve kesinlikle farklı. Bi kere ikiziz zaten bu en büyük farkımız.

İKİZ OLMAK NASIL BİR DUYGU? İYİ ANLAŞIYOR MUSUNUZ?

Hedeflerimiz ve ilgi alanlarımız aynı olduğu için iyi anlaşıyoruz. Böyle mutluyuz.

BİRLİKTE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYOR MUSUNUZ?

Elbette yapıyoruz. Zaten ortak kararlar alıyoruz. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz.

GELECEK HEDEFLERİNİZ NELER?

Yeni şarkılar ve klipler çıkartarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde uzun bir yol var. Şarkı ve klip konusunda çalışmak istediğimiz isimler var.Bu yolda ilerleyeceğiz. Bir de Güney Kore planlarımız var. Bakalım...

KONSER VE ETKİNLİK TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Planlanan konserler ve imze günü etkinlikleri var fakat henüz tarihleri belli değil. Tarihler kesinleştiğinde paylaşım yapacağız.

KENDİ ŞARKINIZI YAZMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?

Kendi yazdığımız şarkı sözleri ve besteler de var fakat henüz onları çıkartmayı düşünmüyoruz.

DİJİTAL MÜZİK SİZCE AVANTAJ MI YOKSA DEZAVANTAJ MI?

İnsanlara hızlı bir şekilde ulaştığı için avantaj fakat hızlı tüketildiği için de dezavantaj.İstediğimiz bir şarkıyı istediğimiz zaman açıp dinleyebiliyoruz ama bir yenisi çıktığında unutuyoruz.

İLERİDE SİNGLE YERİNE ALBÜM ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ?

Büyük bir ihtimalle düşünmeyiz. Bu dönemde single çıkartmak daha mantıklı. Hem maliyet açısından hem de dinlenme. Albüm hem çok masraflı hem de klip çekilmeyen şarkılar kayboluyor.Bir anlamda emeğinizi çöpe atmış oluyorsunuz.

MÜZİK DÜNYASINDAKİ İSİMLERİ EN ÇOK GENÇLER Mİ DİNLİYOR?

Gündemi gençler belirliyor diyebiliriz. Etkinliklere ve konserlere gelenler yine gençlerden oluşuyor.Gençler sevmezse bir şarkıyı o şarkı maalesef ki yürümüyor...

HAYALLERİNİZİN TAM OLARAK NERESİNDESİNİZ?

Henüz başındayız diyebiliriz. Yapmak istediğimiz daha çok şey var. Mesela çekmek istediğimiz bir klip konsepti var.

MÜZİK DIŞINDA NELER YAPMAKTAN HOŞLANIRSINIZ?

Herkes gibi arkadaşalrımızla vakit geçirmek, alışveriş yapmak, yeni yerler görmek...

KENDİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?

Kitap okuyoruz zaten yazarlık yaptığımız için yazmak kadar okumayı da seviyoruz. Vaktimiz oldukça vizyondaki filmleri takip ediyoruz. Müzik konusunda da gündemi takip ediyoruz. Ne tarz şarkılar seviliyor insanlar neler dinliyor yakından takipteyiz.Kendimizi geliştirmek için gündemi takip etmek şart.

SİZİNLE İLGİLİ GELİŞMELERİ NERELERDEN TAKİP ETMELİYİZ?

Şarkımıza tüm müzik dijital platformlarından ulaşabilirsiniz. (İtunes,Spotify,Apple Music vb) Aynı zamanda Netd Youtube Kanalından ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da gelişmeleri takip edebilirsiniz.

SON OLARAK EKLEMEK İSTEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR MI?

Güzel röportaj için teşekkür ederiz.