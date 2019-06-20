Genç jönlerden İBRAHiM MURATOĞLU 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İbrahimciğim seni tanıyabilir miyiz? Okurlarımıza kendini tanıtır mısın?

İbrahim Muratoğlu: Merhaba, 26 yaşındayım oyuncuyum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 3.sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Tutsak diye uzun metraj bir sinema filminde rol aldım. Geçtiğimiz yıl 18.Safranbolu Belgesel Film Festivalinde Türk Sinemasının duayenleri (Lale Film’in sahibi Necip Sarıcı, Oyuncu & Film-San Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çağlar, Kazakistan’lı Yapımcı & Yönetmen Prof. Dr. Sergey Azimov, Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu) ile yapılan söyleşide Moderatörlük ve Sunuculuk yaptım. Onun dışında çalışmalarım devam ediyor, yaklaşık 9 yıldır sporla uğraşıyorum.

İlk önce şunu sorayım oyunculuğa nasıl başladın peki?

İbrahim Muratoğlu: Sporla başladım şöyle oldu. Bruce Lee filmlerini izleyerek Tony Jaa, Donnie Yen, Scott Adkins gibi isimlerin filmlerinden etkilendim. Oradaki karakterlere bürünmek istedim ve dövüş sanatlarıyla başladım. Kick Boks, Wing Chun, Escrima, Judo gibi dövüş sporlarıyla uğraştım. Birgün bunların meyvesini yiyeceğimi düşündüm hep. Daha sonra zaten Kıvanç Terzioğlu’yla bir akrabalığımız var kendisinin yanına gittim. Oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Anta Toros’tan, Engin Çağlar’dan, Devlet Devrim’den, Pera Güzel Sanatlar’dan ve Yedi Sanat Akademi’den Sayın hocam Murat Özen’den oyunculuk eğitimleri aldım ve hala almaktayım. Bunların dışında ses ve repertuar eğitimimi Türk Sanat Müziği’nin duayeni olan sevgili Kamuran Akkor’dan alıyorum ve kendisiyle derslerimiz hala devam etmektedir.

Peki bu alanda da kariyerine yön vermek istiyor musun?

İbrahim Muratoğlu: Öyle bir projem şuan için yok ama olabilir neden olmasın. Bunların yanı sıra müzikal enstrümanlara ilgim var ilerleyen zamanlarda onlarla uğraşmayı düşünüyorum. Piyano ve keman gibi ama bu önümüzdeki süreç için geçerli. Şu anda projeler var bir talk-show projesi orada sunuculuk yapacağım. Bunun dışında dizimiz başlayacak başroldeki karakteri ben canlandıracağım.

Nasıl bir dizi, içeriği nedir?

İbrahim Muratoğlu: İçeriğinde entrika, aksiyon, komedi var. Politik amaçlı bir dizi değil, iki ülkeyi birbirine bağlayan bir dizi olacak. Türkiye ve Almanya için olacak hedef kitlemiz büyük yanılmıyorsam kısmet olursa Özel bir tv kanalında yayınlanacak.

Kendini oyuncu olarak nasıl besliyorsun? Hayranı olduğun, örnek aldığın bir isim var mı?

İbrahim Muratoğlu: Her türlü besliyorum. Örnek aldığım birisi Türkiye’de yok yurtdışında var. Mesela Donnie Yen, Scott Adkins gibi isimleri izleyerek başladım örnek aldığım kişiler onlar. Yani o yoldan biraz aksiyon türüyle devam etmek istiyorum ama tabi ki de bu diğer rolleri de değerlendirmeyeceğim anlamına gelmez.

Oyuncu her rolü yapabilmeli mi sence de?

İbrahim Muratoğlu: Kesinlikle... Hatta şöyle birşey düşünüyorum ilerde eğer olursa bir deli rolü bile hayal ediyorum. Bir şizofren hastası gibi. I am Sam (Benim Adım Sam) adlı Oscar kazanmış bir film izlemiştim oradaki başrol oyuncusu Sam, filmde de kendi ismiyle oynuyor. Sean Penn’de idollerim arasındadır. Eğer öyle bir proje gelirse oynamak hayalim ama ağırlıklı olarak aksiyon seviyorum.

Kariyerinde zirvede olduğunu hayal edersen, kendini nerede görüyorsun?

İbrahim Muratoğlu: Çok güzel bir soru hedefi büyük tutuyoruz. Böyle bir soru ne zaman nerde gelirse gelsin Hollywood derim.

Hımmm çok güzel inşallah Allah kalbine göre versin.

İbrahim Muratoğlu: Yani günümüzde çok giden oldu Amerika’da film çekmeye çalışan Hollywood’a girmeye çalışan sanatçılarımız oldu. Haluk Bilginer, Ayhan Işık gibi. Bir iki film çekip döndüler. Ben kısmet olursa buradaki bilgi ve birikimlerime dayanarak, fiziki yeteneklerimi de varsayarak kalıcı bir oyunculuk yapma planındayım. Yani tabi bunlar şimdilik hedef ve hayal ileride bunları gerçekleştirebilir miyiz bilmiyorum ama en azından çalışacağız. Kısacası gerçekleştirmek için zaten yola çıktık bu da demek oluyor ki Allah’ın izniyle gerçekleştireceğiz.

Her şey güzel bir hayalle başlar zaten.

İbrahim Muratoğlu: Evet aynen öyle.

Özel hayatın, aşk hayatın nasıl? Aşka bakışın nasıl?

İbrahim Muratoğlu: Ben aşkı bir erkek için kadın veya bir kadın için erkek kalıbına sığdırmıyorum. Aşk doğaya, çiçeğe, böceğe, denize, yaradana olan aşk, İlahi Aşk olur öyle bakıyorum. Ama bir kız arkadaşınız bir sevgiliniz var mı? diye soruyorsanız şuan yok şimdilik düşünmüyorum, kariyerime odaklanmış durumdayım. Öyle bir durum kısmet olursa da hayırlısı derim tabi.

Bir günün nasıl geçiyor, tuttuğun takım hangisi, burcun ne, nasıl birisin?

İbrahim Muratoğlu: Koç burcuyum, Beşiktaşlıyım.

(gülüşmeler) oooo arkadan destek geldi birden kanka oldunuz editörümüz Ayşegül ile:)))

İbrahim Muratoğlu: 1.80 boyundayım, genelde siyah giyinirim, haki rengini de severim. Siyah ve Beyaz çok önemli çünkü ölüm ve hiçliği temsil ediyor benim için. Hayat felsefem şudur; nerede olursan ol, koltuğunda mutlu ol. Yani huzur herşeyden önemli benim için.

Geç yatıyorum şu sıralar, dolayısıyla da sabahları saat 10 da falan ancak kalkabiliyorum. Rutin kahvaltı derken sonra film seyrediyorum bol bol çünkü şu sıralar hala derslerime devam ediyorum. Şiirler, kompozisyon çalışmalarım var ayrıca kendimi geliştirmek için yapmış olduğum işlerim var. Bayağı bir yoğun geçiyor günüm onun dışında hergün spor yaparım yaklaşık 2 saat kadar günde. Aradada Özel davetlere Tiyatro, Sinema Filmlerinin galalarına ve ödül törenlerine katılıyoruz tabikide. Bunların yanısıra Artistik jimnastik çalışıyorum, koşmayı çok severim, dövüş sanatlarına hala devam ediyorum. Günüm böyle geçer genelde. Hımm birde en önemlisi Bonne Vıe Dergisine köşe yazarlığına başladım. Spor teknikleri ve sporla sinemayı bağdaştıran yazılar yazıyorum.

İnsanlar zaten neyi severek yaparsa onda başarılı olur sende bunlardan yola çıkmışsın. Hobilerin ne?

İbrahim Muratoğlu: Vakit buldukça magazin takibi yaparım, dünya magazini tabi. Bunun dışında vakit bulabilirsem kitap okurum böyleyim. Seyahati, gezmeyi çok severim. Bunu da şöyle özetleyeyim.

İçkiden sarhoşu ayaz,

Aşktan sarhoşu yolculuk açar derler.

Şiir yazıyorum, okumayı da çok severim. Hatta 1,5 yıl önce stüdyoda bir şiir okudum. Bir yerden bir alıntıyla kendimde ekleyerek üstüne güzel bir şiir okudum. Belli mi olur belki ilerde okuyacağım şiirler bir albümde toplanır ve herkes dinlemeye başlar. Yani şiirle aram çok iyidir diyebilirim.

Güzel de okuyorsun sabah dinlemiştik seni...

İbrahim Muratoğlu: Rahmetli Müşvik Kenter, Rahmetli Tuncel Kurtiz ve Rahmetli Ahmet Kaya’nın şarkılarını yazan yine oda rahmetli oldu, Yusuf Hayaloğlu’nu çok severim. Şiir okurken esinlendiklerim arasındadır hep bu isimler.

Gördüğüm kadarıyla sanatın her alanıyla ilgileniyorsun. Seni çokta istekli, hevesli gördüm. Allah gönlüne göre versin.

İbrahim Muratoğlu: Gerçekten çok teşekkür ediyorum, Evet uluslararası bir oyuncu statüsünde olmak için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Sanat zaten bir bütün değil midir ki? Müzik, Dans, Spor vb. şeyler hepsi oyunculuğumu besliyor kısacası. Ve ben bunlar olmadıkça beslenemem :)))))))

Hedefin var mı?

Evet tabikide var. Hac ve Umre’ye gitmek ve sonrasında yaptığım işlerden kazandıklarımla durumu kötü olanlara yardım edip bazı çocukları okutmak istiyorum. Uygun bir yerde ağaç bir ev yapmak istiyorum….