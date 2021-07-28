Genç girişimci Yunus Emre Aşkın: Dünyada dikkat çeken marka Taş Dekor

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU



Girişimci Yunus Emre Aşkın dikkat çeken başarısını ve markasının oluşumunu anlattı. Taş, dekor sektörünün dikkat çeken ismi Yunus Emre Aşkın ile pandemi döneminde doğal taş sektörünü konuştuk. Yunus Emre Aşkın, yurt dışında kalıcı bir marka haline gelmek istediklerini belirtti.

Yunus Emre Aşkın: Dünyada ülkemizi temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz





Yunus Emre Aşkın kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?



Aslen Karadeniz ve Doğu kültürüne sahip iki ailenin ikinci çocuğu olarak 1997 yılının haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldim. İstanbul’da aldığım eğitim sonrası İzmir’de de kendimi eğitim alanında geliştirdim. İzmir sonrası İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olup aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde eğitim hayatıma devam ettim.

Taş Dekor şirketi olarak doğal taş sektöründe ithalat ve ihracat yapıyorsunuz. Sektörün zorlukları neler?

Sektörümüzde makine parkı en geniş firmalardan biri olmamıza rağmen sektörümüzün tüm üyeleri gibi bizde ara eleman ve yeni yetişen genç kesimi bulmakta zorluk çekiyoruz. Mermer artık alışılageldiği gibi ağır bir sektör değil. Tesisimize giren ürünler nakliye aracından makinelerimize kadar insan gücüne ihtiyaç duyulmadan işlenebiliyor. Bunun dışında sektörümüzde kimilerinin zorluk olarak tanımladığı hususlar; farklı şehir ve ülkelerde düzenli iş takibi yapma durumu olarak ön plana çıkıyor. Benim için ise geliştirici ve müthiş bir tutku.

Taşa aslında bir sanat katıyorsunuz. Pek de kolay bir iş değil aslında. Sizin markanızı bu alanda değerli kılan özellikler nelerdir?

Taş Dekor ailesi olarak doğada en az işlem ile insan hayatına girebilen bu doğal materyalin bizim için ne denli büyük bir değer olduğunun farkındayız ve bu farkındalık ile işlediğimiz her ürünü tesislerimizde en kusursuz şekilde işliyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Dünyanın her yerinde ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde temsil etmenin de haklı gururunu yaşıyoruz. Makineleşme ve sürekli büyüme arzumuz ile sektördeki yerimizi sürekli tazeliyor ve diri tutuyoruz. 30’un üzerinde makine 15’in üzerinde lojistik ekipmanımız, 6 saha vinçimiz depolama alanlarımız ve 70’ten fazla farklı çeşidi içinde bulunduran taş galerimiz ile müşterilerimize en yüksek kaliteyi olabilecek en kısa sürede teslim imkânı sunuyoruz.

Günümüzde doğal taşa ilgi bir hayli arttı. Doğal taş alanında neler yapıyorsunuz, üretimleriniz nasıl?

Doğal taşa olan ilginin artması bizi mutlu ediyor. Çünkü bu doğal materyal hayatımızın hemen her alanında kullanılabilecek yapıya sahip. Günümüz teknolojisinde biz bunu her türlü ihtiyaca uygun tasarlayabilecek kapasiteye sahibiz. Biz doğal taş alanında İzmir’de Katre Mozaik markamızla Türkiye’deki en büyük mozaik üretim tesisini 12.000 m2 üzerine 4500 m2 olarak kurduk. Buradan yurt içi ve ağırlıkla yurt dışına sürekli bir ihracat halindeyiz. Tıpkı İstanbul tesisimizde olduğu gibi sonsuz hayal gücünü reel bir objeye dönüştürmenin hazzı içerisindeyiz. İstanbul fabrikamızda ise Ağaoğlu Mesa Demirören, Eczacıbaşı İCA gibi şirketler grubunun revizyon ve anahtar teslim otel, AVM, hastane, okul, rezidans, konut projeleri gibi yüksek metrajlı projelerin yanı sıra malikane, villa, hobi bahçesi, yat ve tekneler gibi butik projeleri de taş temini danışmanlık ya da anahtar teslimi projeye özel ölçüm ve ebatlamalarımız ile yurt içinde ve yurt dışında teslim etme imkânını müşterilerimize sunuyoruz.

Yunus Emre Aşkın ‘’Pandemi sürecinden etkilenmeden sıyrılabilen nadir firmalar arasındayız.’’



Pandemi sürecinde inşaat sektörü büyük bir oranda etkilendi. Peki ama taş dekor sektörü nasıl etkilendi?

Maalesef sektörümüzde birçok firma gibi pandemi sürecinden ekonomik boyutta ciddi şekilde etkilendi fakat Taş Dekor ailesi olarak proje, fason imalat, butik projeler, mozaik ve danışmanlık gibi birçok kolda rol almamızın verdiği iş potansiyeli sayesinde bu süreçten etkilenmeden sıyrılabilen nadir firmalar arasında yer aldık.

Taş Dekor olarak İstanbul ve İzmir’de şubeleriniz var. Gelecekteki hedefleriniz neler?

Bu firmanın 2. kuşak yöneticisi olarak öncelikle sektörün bizi yönlendirdiği tüketicilerimizin istek ve hayallerine yönelme hareketimizi; teknoloji ve makineleşme arzumuzu korumakla birlikte mermerin yanı sıra elde ettiğimiz porselen, seramik gibi materyalleri ülkemiz sınırları içinde işleyebiliyoruz. Tüketiciye hazır halde proje bazlı ve butik imalatları hazırlayabilen Türkiye’nin en fazla üretim sayısına sahip tesisi konumumuzu korumak, depomuzdaki 70’in üzerindeki taş çeşidini 100’ün üzerine ulaştırmak ve İzmir fabrikamızda ise 2006 yılında Türkiye sınırları içerisine açılan en büyük mozaik fabrikasının kendisinin ve ülkesinin adını tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamak en temel hedeflerim arasında.

Yurt dışına hitap ediyor musunuz? Yurt dışında hayalleriniz neler?

İhracat biz ve ülkemiz için kıymetli bir dalımız. Amerika, İngiltere, İtalya, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi direkt olarak ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler var. Burada yaptığımız projeler; markamıza ulusal arenada boy gösterme imkânı veriyor fakat biz artık oralarda projeler yapıp çekilmek değil orada bir marka haline gelmek için adımlar atmanın fikri içerisindeyiz.

Büyük şirketlerin vazgeçilmez markası konumuna nasıl geldiniz?

Burada amacımız büyük firmalara hitap etmek değil. Biz tesisimize gelen tüm ürün ve siparişlere aynı hassasiyet ile yaklaştık fakat büyük firma ve projelerde hiçbir ara firma ve eleman kullanmadığımız için; üretim tesisimiz, montaj ekibimiz ve hatta lojistik ihtiyaçlarımızı dahi kendi bünyemizde barındırıyor olmamızın yanı sıra yüksek metrajlı projelerimiz dahil tüm teslim ettiğimiz işlerde bizzat takip ve hammadde tedariki konusundaki hassasiyetimiz bizi bu konuma taşıdı.



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