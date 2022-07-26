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GAZETECİ SERCAN KAHVECİ: YAŞANAN OLAYLARA ÇOK ÜZÜLDÜM

Bugüne kadar birçok önemli habere imza atan başarılı TV  gazetecisi Sercan Kahveci, son günlerin en çok konuşulan, özellikle sosyal medyada trend isim haline geldi… Youtube kanalında yayınlanan ‘Her Açıdan’isimli programa aldığı konuk yüzünden adeta eleştiri yağmuruna tutuldu… ‘Bana gelen mesajların tamamı olumlu mesajlardı bunu belirteyim. Ancak bazı sosyal medya hesaplarında,  çalıştığım kurum olan Beyaz TV 'nin adı da geçirilince işin farklı bir tarafa kaymakta olduğunu hissettim... Çünkü yaptığım yayın Youtube de yayınlanmasına rağmen Beyaz TV 'de yayınlanan program diye bahsediliyordu. Bu duruma çok üzüldüm’diyen Kahveci, sessizliğini Habib Babar’a bozdu. 

26 Temmuz 2022 Salı 12:38
GAZETECİ SERCAN KAHVECİ: YAŞANAN OLAYLARA ÇOK ÜZÜLDÜM

SON GÜNLERDE ÇOK SIK KONUŞULAN ,ÖZELLİKLE SOSYAL MEDYADA TREND OLAN BİR İSİM OLDUNUZ..NEDENİNİ BİZE ANLATMAK İSTER MİSİNİZ?

Tabi kısaca değineyim. Yaklaşık bir yıldır her açıdan adlı programın Youtube yayınlarının modaratörlüğünü yapıyorum. Astrolojiden, uzay bilimlerine, bioenerjiden ,metafizik olaylara kadar pek çok konu ve konukla her gün bir içerik yayınlıyoruz. İşte o çok konuşulma olayı da o yayınlardan birinde oldu... Metafizik uzmanı Pelin Hürman'ın konuk  olduğu program yayınlandıktan 3 gün sonra bir anda telefonuma art arda mesajlar gelmeye başladı...Tam anlamıyla ne olduğunu anlamaya çalışıyordum... Bana gelen mesajların tamamı olumlu mesajlardı bunu belirteyim! Ancak bazı sosyal medya hesaplarında,  çalıştığım kurum olan Beyaz TV 'nin adı da geçirilince işin farklı bir tarafa kaymakta olduğunu hissettim... Çünkü yaptığım yayın Youtube de yayınlanmasına rağmen Beyaz TV 'de yayınlanan program diye bahsediliyordu. Kimse kusura bakmasın savaşacaksanız delikanlı gibi savaşın Sercan Kahveci'nin Youtube yayınlarından bir TV kanalına saldırmak acizlikten başka bir şey değil. Neyse sonuçta gerçeği herkes anladı ...Bu arada sosyal medyada öyle akımlar başladı ki benim nasıl gülmeden durduğumu anlatan esprili paylaşımlar, remixler ...İşte asıl olması gerekenler oluyordu...Kötülük insanoğlunun içine o kadar girmiş ki ...Maalesef en ufak bir olayda araştırmadan, okumadan , sorgulamadan yükleniyoruz.

PEKİ PELİN HÜRMAN'I KONUK OLARAK ALMAYA NASIL KARAR VERDİNİZ... TANIŞMANIZ NASIL OLDU?

Yaptığım tüm yayınların konuk araştırmasını kendim yapıyorum. Bu nedenle sosyal medyayı da çok iyi anlamak ve hangi tür içeriklerin daha çok izlendiğini gözlemlemek de benim işim . Pelin hanım'dan önce de bioenerji ve metafizik konularında farklı konuklar almıştım gelen tepkiler de gayet iyiydi . Bu nedenle programda ayda bir kez de olsa bu konulara yer verebileceğimi düşündüm... Pelin Hürman ı sosyal medyada gördüm ve kendisine ulaşarak davet ettim. Bu çok konuşulan yayından önce de kendisiyle yayın yapmıştık.

PEKİ O ÇOK KONUŞULAN DONAT OLAYI NERDEN ÇIKTI?

Kendisi bu durumun cin daveti olmadığını defalarca dile getirdi zaten . Bir de ben burada tekrar tekrar ifade etmeyeyim. Yaptığım yayınların tamamında yayın öncesi konuklarla yayınla ilgili çok uzun konuşmam bu durumun yayının heyecanına gölge düşürdüğü inancındayım... O nedenle Pelin hanımla da yayın öncesi kısa bir sohbetimiz oldu. Genel anlamda konu başlığı belirledik ve yayına o şekilde başladık...

PEKİ O DONAT OLAYINA NASIL GELİNDİ ?

Pelin Hürman, yayında bizi izleyenlerde bir sıkıntı varsa bir rahatsızlık varsa bir musallat durumu varsa bunu anlayabilirler onlara bir çağrıda bulunabilirim  dedi . Gayet tabi dedim ve o herkesin günlerce konuştuğu (Meşhur Donat ) anlara geçildi. 

SİZİN NASIL GÜLMEDEN DURDUĞUNUZ DA GÜNDEM OLDU BUNUNLA İLGİLİ NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ? BEN DE SORAYIM NASIL DURDUNUZ?

Korktum! Tabi bu işin şakası . Beni tanıyan herkes bilir . Sizinle de mesai arkadaşlığımız var Habib bey, gülümsemeyen insanlarla arkadaş olmam. Uzak dururum . Her ne olursa olsun gülümsemenin insanın enerjisini yükselttiğine inanırım. Espri, mizah olmazsa olmazım. Ama söz konusu bir yayınsa ona göre davranmak gerekir tabi. Pelin hanım sesini yükselttiğinde bir an içimden ne oluyor dedim tabi ama birkaç saniye sürdü... Sonrasında konuğumun konuşmasını bölmektense devam etmesini istedim. Siz de bir yayıncısınız en heyecanlı yerde kesilir mi bir yayın! Dolayısıyla bir dakika gibi devam ettikten sonra konuğum bu kez ses seviyesini normalde tutarak yayın devam etti...

NEDEN BU KADAR TEPKİ ÇEKTİ?

Aslında röportajın başında da değindim . Bu yayın üzerinden çalıştığım kurum hedef alınmak istendi...Her şey ortada değil mi ama tekrar söylüyorum . Savaşırken bile delikanlı olmak lazım . Benim üzerimden ya da yaptığım yayın üzerinden bir kuruma saldırmak acizlikten başka bir şey değil.. Tabi asılsız paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Pelin Hürman da kendisi ile ilgili paylaşımlar için süreci başlattı diye biliyorum.

SİZLE MESAİ ARKADAŞLIĞIMIZ DA OLDU MUHABİRLİK SÜRECİNİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUM.SON YAŞANANLARI ÖZETLEDİNİZ ANCAK MESLEĞE GİRİŞİNİZ NASIL OLDU ONU DA BİLMEK İSTERİZ...KAÇ YILDIR BU SEKTÖRDESİNİZ?

15 yılı aşkın  bu sektördeyim... Hobi olarak başladığım radyo programcılığına adım atışım öğrencilik yıllarıma dayanıyor...Zonguldak'ta o dönem çok popüler olan genç radyo da başlamıştım program yapmaya...internetin çok yaygın olmadığı , sosyal medyanın chat odalarından ibaret olduğu dönemdi... Sabit telefonlardan arayıp istek şarkı göndermek isteyenlerin elçisiydik!  Ne aşkları başlattık,  Biten aşkların ardından az mı aşık teselli ettik o şarkılarla .. Çok güzel yıllardı ,ama her güzel şey bitmeli diye bir durum da var değil mi. Radyoculuk bitti tabi ki biten biz olmadık .Sosyal medyanın hızlı gelişmesine ayak uydurabilen çok az radyo kaldı günümüzde...O dönem yerel TV kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yapmaya başladım...Fazla uzatmayayım ( Seçim konuşmalarında söze  çok uzatmadan diye başlayıp saati deviren  siyasi konuşmalar gibi oldu)  İstanbul maratonuna hızlı giriş yaptım bir kaç kanal ile görüşmem TV8 ‘de son buldu. 6 yıllık görev süremin 2 yılını haber program departmanında 4 yılını da Haber Merkezi’nde  tamamladım... Tamamladım çünkü kanal artık Acun Ilıcalı'nın olmuştu. İlk iş haber merkezinin kapatılması oldu... Çok ilginçtir mesleğe başlarken büyüklerim hep şunu söylemişti "Program departmanını boşver. Programlar biter ortada kalırsın. Ama haber bir TV kanalının vazgeçilmez dinamikleri arasındadır" peki ne oldu haber merkezi kapandı. Acun Ilıcalı'nın farklı oluşunun göstergesi diye düşündüm bunu. Sonrasında Beyaz TV ile sabah haberlerinin şef editörü olarak anlaştım. Muhabirlik görevimi de sürdürdüm tabi bu arada...Haber Merkezinde editör ve muhabir olarak görev yaptım...

SERCAN KAHVECİ KİMDİR?

Yaklaşık 20 yıl önce basın hayatına giriş yaptı… İlk olarak Zonguldak’ta radyo programcılığıyla mesleğe başladı… Daha sonra yerel bir televizyonda Haber Spikerliği yaparak bu kez ekran önünde de kendisini göstermiş oldu… İstanbul’da tv8 televizyonunda profesyonelliğe adım atan başarılı gazeteci uzun yıllar editör ve muhabir olarak görev yaptıktan sonra beyaz tv haber merkezine geçiş yaptı… Yaklaşık 3 yıl boyunca sabah haberlerini hazırladı, editörlüğünü yaptı… Haber merkezinde editör muhabir olarak görevine devam eden Kahveci ,çok sayıda ses getiren habere imza attı. Savaş muhabiri olarak 2020 yılında tsk’nın Suriye ‘de düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatını’ takip etti. Şu sıralar ‘Her Açıdan’ programında Youtube yayınlarında ağırladığı konuklarla her gün farklı bir konuyu gündeme getiriyor.

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Sercan KahveciGazeteciRöportajHabib BabarTvGazeteYoutube
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