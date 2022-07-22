GAMZE SÖYLER’den Edebiyat ve Müziği Birleştiren Proje:“Çift Diplomalı Deli”

Edebiyat ve müziği “Çift Diplomalı Deli” adlı kitabında birleştiren GAMZE SÖYLER ile bir araya geldik…

Hoş geldiniz Gamze Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Hoş buldum, merhaba Yağmur Hanım. Ben Gamze Söyler. 32 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Ege Üniversitesi’nde aynı alanda tezli yüksek lisans yapmaktayım. Müzikle de haşır neşirim. Edebiyat ve müzik iki sevdiğim şey. Özellikle müzik çocukluğumdan beri benim için her şey. Şarkı söyleyerek kendimi ifade ediyorum diyebilirim. Edebiyat ve müziği birleştirerek bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışıyorum. Beste yapmak dışında, edebiyat ve müzik bilgilerimi birleştirdiğim ilk şey oldu “Çift Diplomalı Deli”. Benzer çalışmalar da gelecek elbette. Bir tane daha müzikal oyun olacak, oyunu yazmaya başladım bile. İşte bunlar beni özetleyen şeyler.

Müziğe olan ilginiz nasıl başladı? Sizi teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum. Küçükken yerli ya da yabancı müzik kanallarını çokça dinler ve takip ederdim. Beğendiğim şarkıları da söylemekten hoşlanırdım. Çocukken Beşinci Element filmindeki arya sahnesi beni çok etkilemişti. O tarz müziklere ilgim de o şekilde başlamış oldu. İleri yaşlara geldiğimde de bu tarz sesimde oturmuş oldu. Sonra böyle devam etti. Asıl ciddi anlamda icraata geçmemi sağlayan şey, pandemi döneminde Instagram’dakatıldığım online ses yarışması “Haydi Söyle 2020” oldu. Haydi söyle ekibindeki Meral, Oben ve Ertunç resmen bu konuda beni çok cesaretlendirdiler diyebilirim.

8 Mart Kadınlar Günü’nde “Rüya Gördüm” şarkısını çıkarmıştınız. Nasıl çıktı ortaya? Geri dönüşler nasıldı? Beğenildi mi?

Bestelemeyi bitirip sözlerini tamamlayınca, Barış Şişe’nin de hazırladığı alt yapı ile beraber 8 Mart için çok uyumlu ve anlamlı olacağını düşündüm. Çünkü bestelerken içimde, kendilerini gerçekleştirmesine izin verilmeyen kadınların, yapamadıkları şeylere duydukları özlem ve bununla birlikte toplumsal baskı yüzünden yapamadıkları şeylere duydukları kızgınlık da vardı. Bu iki zıt duygunun harmonisi ile oluşan bu şarkı aracılığı ile kadınların çığlığını anlatmak istedim.“Rüya Gördüm” ün sözleri, herkesin kendine bir anlam bulabileceği sözler olunca, belki de hislere hitap ettiği için, beklediğimizden daha çok ilgi gördü ve beğenildi. Sözlerine anlamlı bir klip de yayımladık. Barış’ın aranjesi ile bambaşka bir boyut kazandı şarkı. Genel olarak şarkılarım melankolik ruh haline hitap etmektedir ve buna uygun olarak da operatik vokallerimi içermektedir. “Rüya Gördüm” geri vokalleri kaydederken, şarkılarım arasında en çok emek verdiğim vokal kayıtları oldu.

Yeni şarkı gelecek mi?

Elbette. Eskiden bestelemiş olduğum birçok şarkı var. Yeni bestelediklerim de var. Örneğin,“Öldü Aşk” ve“Umudum Ol” 2013 senesinde bestelemiş olduklarımdı. Daha eskiler de var ama henüz kaydetmedik, duyurmadık. Mesela “Pelerinsiz Prenses” ve “Rüya Gördüm” yeni bestelediğim şarkılar. Genel olarak besteler bana aittir ama “Pelerinsiz Prenses” i Barış’la beraber bestelemiş olmamız ve kliplendirmiş olmamız, şarkının diğerlerine göre daha öne çıkmasını sağlamıştı.Biz bir beste havuzu oluşturduk ve aynı tarz olabileceğini düşündüklerimizi bir eski, bir yeni olarak düzenleyip kaydediyoruz sonra da duyuruyoruz. Böylece birbirinin tekrarı gibi şarkılar olmamasını sağlıyoruz.

Biraz da “Çift Diplomalı Deli” üzerine konuşalım isterim…

“Çift Diplomalı Deli” benim edebiyat ve müzik yeteneklerimi birleştirdiğim bir kitap oldu. Tür olarak, absürt komedi müzikal bir tiyatro oyunu. Okuyucular kitabı okurken, bir yandan QR kodlarını okutarak müzikalleri de dinleyebilecekler. Yani müzikalleri okunurken dinlenebilen bir kitap. Çizimleri de müzikalleri de bana ait. 2018’de kısa skeç olarak yazmaya başladım, çevremce beğenildi, sonra yazmaya devam ettim ve müzikalleriyle tamamlamam 2022’yi buldu. Konusunu kısaca özetlemek gerekirse, dünyada tüm sınırlar belirlenmiş, iki belirlenmiş sınır arasında bir boşluk kalmıştı, bu boşlukta bir belediye kurulmuştu, öyle küçüktü ki ülke olamamıştı. Belediye olarak kalmıştı. Kısır bir belediye olduğundan, oy dengeleri değişmiyordu. Oy dengesini değiştirecek olan tek bir kişinin oy vermemesi, iki başkanı berabere bırakıyordu sürekli. Olaylar da bu sorunun çözümü aranırken başlıyor. Oyunun kurgusundaki toplumsal olayları ve farklı olanın dışlanmasını, sosyolojik çözümlemelerle, ilginç karakter isimleriyle, müzikleriyle absürt bir müzikal komedi oyunu olarak aktardım. Gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan absürtlükler içeriyor. Aynı zamanda edebiyat eğitimimde öğrendiklerimi de oyunuma edebi değer katabilmek için kullanmaya çalıştım. Müzikallerden bahsedecek olursam, oyunun başkarakteri ve yan karakterlerinin şarkıları bulunmakta. Örneğin, yan bir karakter olan Nurçeyiz karakterinin “Aşk Kapımda”, başka yan bir karakter olan Zıkkım’ın “Başkanım Seçilirse” şarkıları oldukça renkli ve eğlenceli. “Guncuklu Belediyesi Seçim Marşı” ya da zengin karakterlerin söylediği “Param” şarkısı oyunu daha absürt ve komik olarak ifade eden şarkılardan. Başkarakter olan delinin şarkısı “Örümcek Beyinliler” de müzikal olarak diğerlerinden farklı ve solo olarak seslendirdiğim müzikal. Bunlar gibi eğlenceli, farklı müzikler de bulunuyor. Kısacası çok emek var.Mesela belediye için “Guncuklu” kelimesini öneren Barış Şişe, Oyundaki başka bir karakterime “Necaset” ismini öneren de “Katli’an” romanının yazarı ve aynı zaman da kitabımın editörü olan Saygın Ünel oldu. Hep beraber iyi bir ekip olduk. Eğlenceli ve rengârenk bir oyun okuyucuları bekliyor.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Her şeyi ekipçe, kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Şarkıları, klibi kendi imkânlarımızla kaydedip yayınlıyoruz. Daha çok desteğe ihtiyacımız var. O sebeple lütfen beğenenler desteklerini esirgemesin. Şarkılarımı ve kitabımı desteklemek için, kitap ya da müziklerimizle ilgili detaylara ulaşmak için, Instagram adreslerimizden @ciftdiplomalideli @quinzelgamze @barissise takip edebilirler. Youtube Gamze Söyler kanalımdan da takip edebilirler. Buradan en kısa zamanda bu oyunun sahnelenmesini istediğimizi de duyurmuş olalım. Eğitim hayatıma emek veren ve beni sanatımda destekleyen aileme bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Müzikallerime aranje yapan Barış Şişe’ye ve müzikalleri seslendiren vokal ekibimden Doğukan Doğan’a, Hilal Uygun’a, Merve Keleş’e, Tansu Ağat’a çok teşekkür ederim. Kitabımın yayınlanmasını sağlayan Ahmet İzan’a, İzan yayıncılığa, kitabın yayınlanmasında aracı olan editörüm Saygın Ünel’e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu oyunun sahnede oynanabilmesi için bana cesaret veren ve kitap için de yorumuyla destek olan oyuncu arkadaşım Ceyda Olguner’e de ayrıca teşekkür ederim. Müzikte bu kadar şeyi yapmama cesaretim olan Haydi Söyle ekibine de içten teşekkür ediyorum. Önce Vatan gazetesine ve size de bu röportaj için çok ama çok teşekkür ederim.