FUNDA AKOSMAN İLE ASTROLOJİ ÜZERİNE

“Astroloji öngörüdür, tabii Allah bilir her şeyi”

Gazeteci, televizyoncu, yazar ve şimdilerde astrolog olarak karşımıza çıkan, papatya denildiğinde ilk aklımıza gelen isim FUNDA AKOSMAN ile gazetemizde bir araya geldik. Astroloji, burçlar, doğum haritası, ritüeller ve daha birçok konu hakkında merak ettiklerimi kendisine sordum. Hem bilgiler verip sorularımı cevapladı hem de kahkahalarıyla ofise neşe getirdi. Keyifli röportajımız bugün sizlerle…

Hoş geldiniz Funda Hanım, sizi özlemiştik. Astrolojiye ilginiz ilk nasıl başladı?

Hoş buldum canım. Astrolojiye her zaman meraklıydım. Gazetelerin, dergilerin burçlarını okurdum, her zaman takip ederdim. Yani kendimi bildim bileli meraklıyım diyebilirim. Dergicilik ve gazetecilik de böyle başlamıştı. Zaten kâğıt kokusuna doğdum. Astroloji de aynı şekilde…

İlk hangi eğitimle başladınız?

Dostum Aşkım Kapışmak’tan yaşam koçluğu ve nlp eğitimi ile başladım. İlk astroloji eğitimini de 2010 yılında bizim gazetemizin de astroloğu Özlem Çetinkaya’dan aldım. Sonra sırasıyla Duygu Demir’den, sevgili dostum Vedat Delek’ten, Şenay Devi’den, Buket Solak’tan, Günseli Birsen’den, Jüpiterin kızı Emelce’den, Begüm Korsan’dan, Gülay Kışlak’tan, Laden Baygın’dan, Didem Moralıoğlu’ndan ve çok değerli hocamız Oğuzhan Ceyhan’dan eğitimler almaya devam ettim. Hepsi çok değerliler.

Aldığınız eğitimler sizin hayatınıza da katkı sağladı mı? Size de bir artısı oldu mu?

Olmaz olur mu hiç? Hayata bakışınız değişiyor. Her aldığınız eğitim sizin farkındalığınızı artırıyor. Soru astrolojisi var, temel astroloji var, karma astrolojisi var, yıldızname var, esmalar var, regresyon terapisi var, 3-6-9 enerjisi var… Çok eğitim aldım ve bunları harmanladım. Hem kendi hayatımda hem de etrafıma uygulamaya başladım. Enerji ile ilgili çok talep var özellikle. Çok da güzel geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar sonucunda kendini hafiflemiş, farkındalığı artmış hale geliyor. Astroloji sizi bazı konularda uyarıyor, nereden geldiğinizi ve nereye gitmeniz gerektiğini anlatıyor. Ve bu sayede maddi manevi daha verimli olabiliyorsunuz.

Peki doğum haritası nedir Funda Hanım? Doğum haritamızı kendimiz çıkarabilir miyiz? Yoksa mutlaka bir danışmanlık mı almalıyız?

Sizin doğduğunuz anda gökyüzünün aldığı konumdur. Anne karnından itibaren de bakılıyor hatta. Eskiden astrologlar elle de çıkarıyormuş ama şimdi bir program sayesinde çıkarıyoruz. Ama yorumlama kısmı da var işin. Yorumlama konusunda, astroloji derya deniz dipsiz bir kuyu. Eğitimli birinin yorumlaması gerekir.

Siz kendi doğum haritanıza baktınız mı? Hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya…

Tabii baktım. Ben meraklı olduğum için kendimin, çocuklarımın, ailemin hangi döngüde olduğumuza baktım. Ama tabii Allah bilir her şeyi. Ama bunların hepsi olasılıktır, astroloji olasılıktır, öngörüdür.

Şuan hala eğitimleriniz devam ediyor mu?

Evet eğitimlerim devam ediyor, durmak yok (gülüyor).

Size danışmak isteyenler ulaşabilirler mi?

Evet tabii, danışmanlık da veriyorum. Ayrıca eğitim paketleri hazırladım. Bu eğitimlere hem internetten, hem de çeşitli kurslardan hem de eğitim vermem için davet edildiğim birkaç kurumda başlayacağız. Ulaşmak isteyenler de instagram @astropaaptyaluna hesabımdan bana ulaşabilirler.

Biraz da burçlarla ilgili konuşmak istiyorum. Mesela iki insan birbiriyle tanışırken ilk sorulardan biri “Burcun ne” oluyor. Gerçekten burçların uyumu ya da uyumsuzluğu doğru mu?

Aslında olay ne biliyor musun Yağmur? Enerji. Bir insandan ya hoşlanırsın ya hoşlanmazsın ya, aslında budur. Hiç daha doğmadan önce ruhlar birbiriyle tanışıyor, birbiriyle anlaşıp sözleşiyor ya, buna ben inanıyorum. Romantik değil, gerçek bence bu. Burçlar da aynı. Mizacımıza göre insanlarla anlaşabiliyoruz. Bununla ilgili gazetemize de bir yazı yazmıştım, karşıt burcumuz bizi çekiyor. Çekiyor ama anlaşabiliyor muyuz bu ayrı bir mevzu tabii. Örneğin su grubu toprak grubuyla daha iyi anlaşır. Şöyle düşünün; su suluyor, toprak sudan besleniyor. Ateş ile de hava anlaşır mesela.

Yakında astroloji ile ilgili kitabınız da geliyor. Şimdiden hayırlı olsun. Kitapta bizi neler bekliyor?

Ben eğitim alırken kendime notlar aldım. Ve sonra baktım ki çok güzel bilgiler birikti. Yakında astroloji el kitabı olarak yayına vereceğiz. Astrolojiye ilgisi olanlar, yeni öğrenenler için başucu kitabı olacak diye düşünüyorum.

Benim astrolojiye dair bilgi anlamında hiçbir ilgim yoksa bile bu kitapla kendimle ilgili durumlara bakabilecek miyim?

Evet, aynen öyle. Detaylı bilgiler de var kitapta. Kendinizle ilgili birçok şeye cevap bulabileceksiniz kitapta.

Enerji konusunda çok merak ettiğim bir şey vardı. Diyelim sizin bana enerji göndermenizi istedim siz de gönderdiniz. Bunun bana artısı oluyor ama size de eksisi oluyor mu?

Güzel bir soru… Şöyle, hepimizin zaten bir enerjisi var. Herkes bunu yapabilir aslında, hatta eski insanlar daha iyi bilir bunu. Bir yerimiz ağrıyınca elimizi oraya koyarız ya, bu boşa değildir. Çünkü oraya enerji geçiyor ve orayı iyileştiriyor. Ben doğduğumdan beri bazı yeteneklerim olduğunu biliyordum. Çok rüyalar görüyordum ve çıkıyordu. Duru işitme, duru görü bunların hepsi var. Çok uzun yıllar bu durumu görmezden geldim ama artık tamam dedim. Zaten haritanız da bunu sana yap diyor, yapmazsan sen bunu öğrenene kadar döngü devam ediyor.

Neler yapıyorsunuz peki başka?

Dostum Elif Kiraz’dan bio enerji eğitimi aldım ve bio enerji yapıyorum, çakraları açıyorum, pandül kullanıyorum. İnsanların çakraları açılıp blokajları da kalkınca maddi manevi işleri de rast gidiyor. Ve şimdi çok değerli hocamız astrolog Oğuzhan Ceyhan ve sevgili dostum Vedat Delek’in ortak hazırladıkları 3-6-9 enerjisinin de eğitimini aldım. Bu da çok güzel bir şey, mucizeler yaratıyor. Yaptığım insanlar gerçekten şok oluyorlar. Regresyon terapisi yapıyorum bir de. Bu da anne karnına hatta önceki atalarına gidiyor ve orada bir sorun varsa şifalandırıyoruz olumluyoruz, bu güne geliyoruz. Bu şekilde bir korku duyuyorsa, bir öfkesi varsa bu durumları halletmiş oluyoruz. Şifa olsun inşallah. Benim kanalım Allah’tan gelen enerji, sadece aktif olmasına aracı oluyorum ve sorun varsa çözmüş, arındırmış oluyoruz.

Son zamanlarda ritüeller paylaşılıyor sosyal medyada Funda Hanım. Sevdiğinizi hayatınıza çekmek için ritüel, para için ritüel. Bunlar işe yarayan şeyler midir?

Hangisi doğru bilemeyiz. İnternetteki her paylaşıma pek rağbet etmemeli. Kalbinizden sevdiğinizi düşünürseniz, bu anneniz olabilir sevgiliniz olabilir. Ona o enerji zaten gider. Yani siz iyi niyetle kalben niyet etseniz, dua etseniz de o yerini bulur. Hakkınızda hayırlı olan olsun.

Peki gazetemiz okurlarına özel kendimiz için ne yapabiliriz, bize bir öneride bulunur musunuz?

Pozitif enerjide kalmamız gerek. Dünya yıkılsa bile pozitif düşünmekten vazgeçmememiz lazım. O zaman bize hiçbir şey dokunmaz.

Funda Hanım sizi yıllardır hep pozitif ve gülerken görüyorum. Gerçekten hep böyle misiniz?

Evet (gülüyor). Çocuklarıma sorabilirsin, her zaman böyleyim. Yaratılışım böyle benim. Her şeye pozitif bakıyorum. Saf ve koşulsuz sevginin yenemeyeceği hiçbir şey yok bence. Hislerim de her zaman vardı ve güçlüydü.

Son sözleriniz her zaman güzel oluyor bu yüzden teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için ve son sözü size bırakıyorum.

Şu anda uyanma çağındayız. Herkes kendi içine dönsün. En güzel yolculuk insanın kendi içine yaptığı yolculuktur. Herkes üstüne düşeni yaptığında, sevgiyle beraber hepimizin bir olduğunu anladığında ne savaş kalacak ne de başka bir şey, her şey çok güzel olacak. Buna inanın, inandığınız şey olur, oldurtun. Mış gibi yapmayın. Ve de hakkınızda hayırlı olan olsun.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız