FUNDA AKOSMAN: “Babamın yolundan gidiyorum”

Funda Akosman’ı lakabı ile de Papatya’yı eminim hepiniz tanıyorsunuzdur. Kendisi başarılı bir gazeteci, yazar, aynı zamanda şu sıralar astroloji ile ilgileniyor. Ama her şey bir yana muhteşem bir anne ve çok güçlü, örnek bir kadın. Kötülüklerin karşısına akıl ve cesaretle dikilen, sayısı az ama değerli insanlardan… Uzun zamandır kendisiyle bir araya gelmek istiyordum ve beni kırmadı. Astrolojiden, kitabından, aldığı ödüllerden, projelerinden, aşktan, kısacası her şeyden konuştuk. Tam da 8 Mart yaklaşırken bu röportajı yapmak bana güç verdi, umarım sizlere de okurken keyif verir.

Uzun zamandır sizinle sohbet etmek, röportaj yapmak istiyordum Funda Hanım, beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Hoş geldiniz, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz görüşmeyeli?

Hoş buldum canım, çok teşekkür ederim Allah’a şükür iyiyim. Araya pandemi girdi ama artık görüşmelere, karşılıklı gelmelere başlıyoruz yavaş yavaş. Görüşmeyeli yeni bir alana girdim. Eskiden de çok seviyordum, enerji işiyle ilgileniyordum. Şimdi astrolojiyi de ekledim. Onunla ilgili yollar da su gibi aktı, kendiliğinden gelişti, bu alanla ilgili şimdiye kadar 2 ayrı dergide yazdım bile. Instagram’da da bu alanla ilgili bir sayfa açtım @astropapatyaluna ismiyle. Çok yoğun bir şekilde eğitim aldım ve her alandan eğitim almaya başladım astrolojiyle ilgili.

Peki, astrolojiye merakınız nasıl başladı?

Kendimi bildim bileli seviyorum. Dergilerin arkasını hemen açıp burçları okurdum eskiden de. Zaten enerji işiyle de ilgileniyorum, hislerim her zaman kuvvetlidir. Astroloji sadece burçlardan da ibaret değil zaten, sonsuz bir dünya gerçekten.

Hangi eğitimleri aldınız astroloji ile ilgili?

Klasik, modern, karma astroloji ve hala da eğitim almaya devam ediyorum. Temel seviyeler bitti şimdilik. e-devlet onaylı ve üniversite onaylı diplomalarımı da aldım. Şimdilerde de soru astrolojisi eğitimi alıyorum. Mesela bir konuda soru sormak istiyorsunuz, anın enerjisiyle ona bakılıyor, o da çok güzel bir alan. Yıldızname eğitimi aldım, ona da bayıldım. Esmalar ile ilgili çalışmalar da var. Örneğin haritanıza baktırıyorsunuz ve bir sorun var diyelim, bunu nasıl çözeceksiniz? Bu konuda da sizin haritanızdan hesaplamalar yapılarak size özel esmalar hazırlanıyor ve şifa oluyor inşallah.

Bu aldığınız eğitimleri kendi üzerinizde de uyguluyor musunuz? Faydasını gördüğünüz oldu mu?

Çok yeni öğreniyorum ve eğitimler alıyorum aslında. Ama bugün diyete başladım mesela. Belli prosedürleri var, paylaşacağım zaten okurlarımızla da. Örneğin 3 gün, 4 gün, 7 gün hayvani gıdalardan uzak duruyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, tamamen temizleniyorsunuz ve ondan sonra esmaları çekmeye başlıyorsunuz. Bunun yanında insanlara, hayvanlara yardımlarda bulunuyorsunuz. Çok güzel, insanın ruhunu yükselten şeyler bunlar. Yani her şey burç olayı değil sadece.

Hala burç yorumlarını okur musunuz peki?

Evet, hala okurum. O kadar çok astrolog arkadaşım var ki… Gazetemizin yazarlarından Özlem Hanım ve Vedat da aynı şekilde çok yakın dostlarımdandır. Instagramda (@fundaakosman) yayınlar yaptığım için hocalarımı da konuk olarak alıyorum ve onlara sorular soruyorum, aynı zamanda Funda Akosman Youtube kanalımda da yayınlar yapıyorum. Gündemi çok sıkı takip ediyorum birçok anlamda.

Astrolojiye dair bundan sonra neler yapacaksınız? Planlarınız var mı?

Bilgilerimi unutmayayım diye bir not defteri tuttum, çok da güzel oldu. Diyelim birisi karmayı tercih eder, diğeri klasik astroloji alabilir ama ben hepsini birden aldığım için ortaya değişik bir şey çıktı. Aldığım notların hepsini bir kitap haline getirmek istiyorum, astroloji el kitabı olsun diye. Çok da faydalı olur diye düşünüyorum. Kızım da bazen bakıyor, anne çok güzel olmuş diyor, o da mitoloji okuduğu için onun da ilgisi var. Güzel oluyor kısacası ve hala devam ediyorum yazmaya.

2022’de bizi neler bekliyor?

Boğa – Akrep hattında kadersel tutulmalar var. Özellikle 1 buçuk yıl boyunca tutulmalar var. Bu hepimizde kadersel değişiklikler yapacak. Ama su ve ateş grubu iyi şekilde etkilenecek. İnşallah da covid için daha farklı bir ilaç bulunacak. Her şey daha iyi olacak diye umuyorum. İnsanların daha çok bireysel farkındalığı oluşturup, topluca hepimizin bir olduğunun farkına varmaları gerekiyor diye düşünüyorum. 2022 iş, para ve sağlık anlamında da iyi diyebiliriz. İnişler çıkışlar var ama benim hayata bakış açım pozitif olduğu için yine pozitif bakmaya çalışıyorum. Hatta yorumlarım için de ne kadar pozitif diye geri dönüşler aldım. Sizin bakış açınız ne ise size o geliyor. Yani evrene ne verirseniz o da size onu veriyor. İnsanlar kalben bunu denerlerse karşılığını mutlaka alırlar. Düşünce gücü ve kalbin gücü çok yüksek. Elbette neler olacağını Allah bilir, astroloji ön görüdür. Matematiksel hesaplamalar ve farklı yıllarda benzer gökyüzü oluşumları ile benzerlik yasasından hareket eder.

Yakında sizin vereceğiniz bir eğitim var mı?

8 Mart’ta kısmet olursa Astrolojiye Giriş olarak bir seminer vereceğim. Katılanlar burçlarla, gezegenlerle ilgili bilgi edinecek ve bir haritaya baktığında tanıyıp yorum yapabilecekler. Ve sonraki eğitimde de harita okumasını öğreteceğim. Bu eğitime katılanlara da hediye olarak kendi astrolojik haritalarını hediye edeceğim. Daha sonrası da var, takipte kalsınlar diyeyim.

Hobi olarak da ilgili olanlar katılabilir mi?

Tabi ki. Katılmak isteyen herkes katılabilir.

Özellikle 8 Mart’ı tercih ettiniz sanırım…

Kadınların daha aydınlık fikirli olması, yeni nesilleri de kadınlar yetiştirdiği için çok önemli bence. İnşallah güzel katılımla güzel bir eğitim olur.

Aldığınız eğitimler ve farklı alanlardaki uzmanlaşmalarınız dışında aynı zamanda başarılı bir gazetecisiniz ve sayısız röportajınız var yayınlanmış olan. Hiç unutamadığınız röportajınız var mı?

İlk aklıma gelen Nejat Uygur oldu şuan. Uygur ailesini de çok severim ayrıca, hepsine buradan selamlar. Nejat Uygur ile Kelebek Ödülleri’nde ayaküstü görüşmüştük. Hastalığının başlangıcı dönemleriydi sanırım. Bana “En iyi yaptığım oyun nedir biliyor musun” dedi. “Nedir” dedim, “İyi görünmek” dedi. Yani orada aslında iyi değildi ama etrafa iyi görünmek için dik duruyordu. Sonra eşiyle telefonda konuştuk, karşılıklı konuşup ağladık ve Anneler Gününde onunla da röportaj yapmıştık. Haldun Dormen’in de evine gitmiştim röportaj için. O kadar sıcaktı ki… Bu yüzden sanatçıları çok seviyorum. İşimi çok seviyorum çünkü her meslekten insanla tanışıyorsunuz ve hepsinden bir şeyler öğreniyorsunuz.

Hep sormak istediğim bir soru vardı size, hazır röportaj yapıyorken sormak istiyorum. Papatya denilince aklımıza ilk siz geliyorsunuz. Özellikle ben nerede papatya görsem hemen sizi anıyorum. Papatya’nın bir hikâyesi var mı?

Babam Abdullah Akosman buldu papatyayı, saf ve güçlü olduğu için. Ben de biraz öyleyim galiba, bu yüzden babam bana yakıştırdı bu ismi sağ olsun. Yaptığım her işte papatyayı kullanıyorum mutlaka. İsmimi bilmeyenler direkt papatya diyorlar bana.

Biliyorum ki siz kadınlara çok değer veriyorsunuz ama aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyorsunuz ve ihtiyacı olup sizden yardım isteyen herkese el uzatmaya çalışıyorsunuz. Şu sıralar destek verdiğiniz projeler var mı?

Sosyal sorumluluk projelerini çok seviyorum ve her zaman elimden geldiğince destek vermeye devam edeceğim. Şuanda savaş olduğu için Ukrayna’da kalan ve yardım bekleyen Türk öğrenciler var. Onların anneleri bizlere ulaştı, ben de bir anne olarak çok etkilendim, elimizden geldiği kadarıyla da devlet büyüklerimize ulaşmaya çalıştık. A Haber, Fox ve CNN’de bu olayın yer almasını ve basının gücüyle seslerini duyurmalarını sağladık. Devlet yetkilileri elbette öğrencileri ve yurtları biliyorlar ama bölge biraz sapada kaldığı için ulaşmak da biraz zaman alıyor sanırım. İnşallah diplomasi yoluyla sağ salim yurda dönerler. Son günlerde bu konuya odaklandım ve gece gündüz iletişim halindeyiz.

Aynı zamanda birçok ödül var aldığınız. Eminim çok büyük bir gururdur.

Papatya Dergisi ile beni tanıyan, seven, güvenen sanki evlerinin kızıymış gibi yıllarca gören herkese çok teşekkür ederim, aslında en büyük ödül benim için budur. İlk ödülüm dergi yeni çıkılırken Kartal Ahmet Şimşek Kolejinden 2005 yılında Medya Başarı Ödülü aldım ünlü isimlerle ilk aklıma gelen isimler Behzat-Süheyl Uygur kardeşler rahmetli Nejat Uygur ile Altın Kelebek Ödülünde en son röportajı ben yapmıştım daha sonra rahatsızlanmıştı kendileri, eşi Necla hanımı da çok severim çok saygılar tüm aileye. Mimar Sinan Kolejinden Başarılarımdan ve desteklerimden dolayı 2007 yılında, Aşkım Kapışmak moderatörlüğünde Prestige Mall Avm de Ayın En Başarılı Kadını seçilmiştim ödül ve hediye almıştım. Bu Arada ben AVM'lerde Prestige ve Depositede ünlülerle, doktorlarla söyleşi, güzellik uygulamaları, sanatçılarla şarkılar eşliğinde kadınlarla toplantılar gerçekleştirdim . Bir ödül de Atirus avm de rahmetli çok sevdiğim Erol Büyükburç ile beraber almıştık, benim tvdeki programımın çıngılını da kendisi jest olarak bana yapmıştı, bu da çok değerli bir hediye idi benim için. Bahçeşehir Belediyesi tek başıma komple halkla ilişkiler grubu gibi çalıştığım için ödüle layık görmüştüler, dönemin belediye başkanı Kemal Aydın, sağ olsunlar. Doğa Kolejinde verdiğim Girişimcilik ve Yönetim Bilimi ile ilgili verdiğim seminer sonrası plaket aldım. Fabider Derneğinden Engellilere yardımdan dolayı anlamlı bir ödül daha aldım. Vatan TV döneminde Papatyalı Sabahlar programıyla da ödül aldım, Yeni Batı Trakya Dergisi, Türk Dünyasına Hizmetlerimden dolayı şükran plaketi verdiler sağ olsunlar. Ayrıca Galatasaray Lisesi Mezunları Ablalar Ağabeyler Grubu da çok elit bir topluluk, değerli bir ödül de onlardan aldım.

Bir de kitabınız çıkmıştı ama o dönem görüşememiştik sizinle. Kitaptan da bahsedebilir miyiz?

PAPATYANIN YAPRAKLARI, 2019 yılında basıldı. Kitapta 20 yıllık gazetecilik hayatımda onlarca yaptığım röportajlardan en özellerini seçip derlemiş, içinde şu an vefat ermiş olan değerli sanatçıların son röportajları da var, değerli doktorların önemli söyleşileri de var, çok önemi siyasetçi , iş insanlarının söylemleri de var, başucu niteliğinde olan kitap, İstanbul TÜYAP kitap fuarı , CNR İMZA GÜNÜ, Ankara 2 ayrı imza günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılında seymenler ve değerli katılımcılarla ve okulda imza günü düzenlendi, Eskişehir, Bursa TÜYAP imza günü İLE devam ederken pandemi hızımızı kesti. GALATARASAYLI ABİLER ABLALAR GRUBU DA 2 kez kitap imza günü düzenlediler lokallerinde, sağ olsunlar. Bahçeşehir Spor Klübünde sevgili dostlar Demet Aydın ve Selma hanım imza günü düzenlediler sağolsunlar. Down Cafede ünlülerin akınına uğrayan imza günü ve kitabın geliri Down Sendromlu çocuklara bırakıldı. Ayrıca düzenlediğim Anneler Günü Organizasyonunda yine gelir Down sendromlu çocuklara bırakıldı.

Böyle güzel, başarılı ve güçlü bir kadının aşka bakış açısını da sormak istiyorum izin verirseniz.

Güçlü kadınları taşıyabilecek erkekler lazım. Önemli olan hem kafa olarak, hem hayata bakış açısı olarak, hem de kalp olarak uyumlu insanlarla karşılaşmak. Her şeyden önce anlaşmak, dostluk ve beraber üretebilmek önemli. Bu saatten sonra beni bunlar dışında etkileyebilecek bir şey düşünemiyorum. Fiziksel şeylerden ziyade örneğin ihtiyacı olan birine yardımda bulunması, öyle bir gönüle sahip olması benim için altın değerindedir. Ama tabii ben akrep burcuyum, aşk kadınıyım, tutku da olmalı. 2 çocuğum var, inşallah onların mürüvvetini görmeyi çok istiyorum, sonra hayat ne getirir bilemiyorum.

İzinden gittiğiniz, örnek aldığınız bir isim var mı?

Tabi ki babam. Çocukluğumuzdan beri “size taş atana ekmek atın” diye yetiştirdi babam bizi. Gücün varken intikam almamak, sana kötülük yapana kötülükle karşılık vermemek çok büyük bir erdem. Ben tüm bunları babamdan öğrendim, onun yolundan da devam ediyorum. Allah anneme ve babama uzun ömürler versin.

8 Mart geliyor, kadınlara neler söylemek istersiniz buradan?

Kadınlar kendilerini ezdirmesinler. Kadınlar kadar dayanıklı bir varlık daha yoktur dünyada. Düşünsenize ev hanımı bile olsa; çocuğuna bakıyor, yemeğini yapıyor, eviyle ilgileniyor, harika bir şekilde organize olabiliyor. Eşleriyle inşallah tatlı dille anlaşabilirlerse de, daha ne olsun? Yeni evlenecek genç kadınlara tavsiyem de; her zaman ideallerinin peşinden gitsinler. Kimse için kendi hayatlarından vazgeçmesinler. Dimdik yollarına devam etsinler, yanında yürümek isteyen zaten o yolda yanında yer alacaktır.

Keyifli sohbetiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Funda Hanım. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Dünyada barış olsun, sağlık olsun. Covid döneminde özgürlüğün kıymetini hep beraber anladık. Huzurlu bir hayatımız olsun; mavi denizi, mavi gökyüzünü ve yeşillikleri görmeye devam edelim. Kültürümüze, milletimize, ülkemize ve sevdiklerimize sahip çıkalım.

Röpotaj: Yağmur Tanyıldız