Florida’nın merkezinde Türk girişimcilerden milyon dolarlık yatırım!

Geçtiğimiz günlerde Florida’nın tam orta şehirlerinden Orlando’da yeni açılan 'MYlounge' adlı mekânda kitabımın tanıtımı ve imza günü için davet aldım. New York, İstanbul, Washington DC, Pittsburgh ve Toronto’dan sonra sıraya Orlando’yu koyduk.



30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da hissedildiği Orlando'daki kitap tanıtım ve imza günü için gittiğim MYlounge'da Dr. Aybil Göker ve Mert Ersin ile röportaj gerçekleştirdik.



Mert Ersin Ağabey ile de uzun süredir tanışıyorduk. Ortağı Aybil Göker ise eş, anne, doktorası olan bir antropolog, öğretim görevlisi ve girişimci. Güçlerini MYlounge Orlando’da birleştirmişler ve ortaya başarılı bir mekân çıkmış.



Göker ve Ersin ile yeni mekanlarının nasıl başladığını ve bundan sonraki planlarını konuştuk.



Röportaj: Anıl Sural



Önce Vatan Gazetesi Orlando - Florida



Dr. Aybil Göker: Markalaşmak, kurumsallaşmak ve sistemle büyümek istiyoruz



Öncelikle kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?



Ben Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ardından London School of Economics’te Sosyal Antropoloji yüksek lisansı ve UniversityCollegeLondon’da Antropoloji doktorası yapmış Boğaziçi, Yeditepe ve Bahçeşehir’de ayrıca Yunanistan’dan Erasmus Öğretim Görevlisi olmuş biriyim. 10-15 doktora tezi yönettim. 2012’de ise etnografik araştırma şirketi, Habitus Araştırma’yıkurmaya karar verdim.



Çok ilginç! İlk defa duydum. Neden böyle bir araştırma şirketi kurdunuz?



Antropoloji insan bilimidir. Kişilerin neyi neden seçtiğini kültürel kodlar üzerinden anlamlandırır. Yöntemi de etnografik araştırmadır. Gözlem, samimiyet, derinlemesine dinleme üzerinden bulgularımıza ulaşırız ve analiz ederiz. Markaların insan odaklı olma ihtiyacına en doğru cevap antropolojik araştırmalar ile bulunan içgörülerdir. Reklamcı olan erkek kardeşim Alper Göker ile 2012 yılında bu bakış açısını işe dönüştürdük. Maddi ve manevi anlamda zorlandığım bir seneydi. Zorluklar ya insanları çökertir ya da çözüm ve aksiyon odaklı bireylere dönüştürür. Ben aksiyona geçen tarafta olabildim.



Mert Ersin ile nasıl tanıştınız?



Orlando’ya 2015 yılında geldiğimde Mert ile tanıştık. Ben fanatik Beşiktaşlıyım ve o da öyle olunca kanım kaynadı birbirimizi çok sevdik. Kafamda mekân açma fikri de vardı ve birkaç kere başkalarıyla sohbetler oldu fakat bir türlü başlayamamıştım. Beşiktaş’ın şampiyonluk maçını Mert ile izlerken arkadaşlığımız pekişti. Mert’in doğum gününde ben babamı kaybettim. Bir yandan Eşim Okan'la toparlanmaya çalışırken Mert bize moral vermek için ziyaretimize geldi. Ben iyileşme sürecindeyken bize işletme fikrinden bahsetti. Dinleyince fikirlerini beğendik ve çok heyecanlandık.Baktım eşim Okan da sıcak bakıyor ozaman başlayalım dedik ve öylece başladık. Eşim finansör yatırım yapmanın ne demek olduğunu gayet iyi bilen bir kişi, dahil oldu ancak tek şartla ‘Sen işin başında olacaksan bu işe girelim’ dedi.



Siz eş, anne, doktorası olan bir antropolog, öğretim görevlisi ve girişimcisiniz. Doktorası olan bir Türk kadın olarak ABD’de restoran açmak nasıl?



Hikayemizi önemli yapan kısım da aslında bu, beklenmedik durum. Benim 3-4 yıl önce kafamda Türk eğlencesini insanlara yaşatacağımız bir mekân açmak fikri vardı. Bir taraftan akademisyenlik, diğer yandan pazar araştırma şirketim var. Ama bunların yanında en önemlisi 4 çocuğumla birlikte bir ailem var. Tüm bu koşturmanın üstünebu restoran açıp gece hayatına girdim. Memur hayatı gibi bir durum söz konusu değil malum, 9-5 bir iş değil. Ama bunun da üstesinden Türk kodlarıyla geliyorum. Restoranda anaç kişiliğim ve antropolog kimliğimle ilişkileri yönetiyorum. İnsanlara hizmet etmeyi, servis vermeyi, ağırlamayı çok seviyorum. Maddi olarak işletmeden memnunum ama burayı açma sebebimiz markalaştırmak. Ardından başka şehirlerde de şube açmak istiyoruz. Markalaşmak, kurumsallaşmak ve sistemle büyümek istiyoruz. Orlando önemliydi, çünkü burası benim, hızla gelişen, büyüyen bir şehir.Orlando’ya bir değer kazandırdığımızın farkındayım, buradan başlayıp şubeleşme fikriyle heyecanımız devam ediyor.



Bu restoranı açarken kullandığınız tüm ürünleri Türkiye’den getirmeniz de ne mutlu!



Bir Türk olarak ortağım ve ekibimizle bunu yapmak hepimizi mutlu ediyor, yüceltiyor. Türkiye’den alırsak kur farkı var daha ucuz olur gibi bir düşüncemiz bir amacımız yoktu. Zaten öyle bir amacımız olsa Çin'den Hindistan'dan getirirdik ürünleri ama öyle yapmadık. Restoranı baştan aşağı Türkiye'den getirilen ürünlerle yaptık. Buna mutfaktaki tezgâhtan fayanslara, lavabolara, masadaki çatal-bıçaktan tuzluklara kadar her şey dahil.Gelen herkese soruyorum nasıl buldunuz diyorum. Ardından da her şeyi Türkiye’den getirdik diye özellikle belirtiyorum. Bunu söylemek suratımda muzur bir gülümseme yaratıyor, hoşuma gidiyor ve çok mutlu oluyorum!Başardık diyorum!



Son olarak 30 Ağustos çok coşkuluydu, ellerinize sağlık!



Çok yeni bir restoran ve 30 Ağustos’un reklamını sadece 2 gün yapabildik. Enerjiye çok inanıyorum kısa süre içerisinde eşimizi, dostumuzu davet ettik. Bizim için başarı bu kadar insanı toplamaktan öte tüm misafirlerin mutlu ayrılması, teker teker teşekkür etmesi. 100. Yıl Zafer Bayramınız çok özel ve insanların özlemi vardı. Manevi başarı beni çok fazla mutlu ediyor ve tüm milli bayramları elimizden geldiğince kutlamak istiyoruz. Florida’daki Türklerin merkezi olarak dernek havasında ülkemiz için elimizden geleni yapacağız







Mert Ersin: Mekânımızdaki her şey Türkiye’den!



Öncelikle MY Lounge hayırlı olsun! Bize mekanınızdan ve açılış sürecinden bahsedebilir misiniz?



Resmi olarak 15 Ağustos 2022’de açıldık aslında ama 19 Ağustos'ta deyim yerindeyse yoğun katılımlı ikinci bir açılış gerçekleştirdik. Mylounge konsepti şöyle; öğlen 3’te açılan bir restoran gece 11’den sonra ise kulüp oluyor ve geç saatlere kadar açık kalıyor.



Yemeklerinizden bahsedebilir misiniz?



Elbette Türk yemekleri ağırlıklı bir mekân. Adana’dan Çerkez Tavuğuna, Levrekten Karides güvece kadar geniş bir menümüz var. ABD’de mezeler çok meşhurdur o yüzden haydariden acılı ezmeye müşteriler aradıkları pek çok şeyi bulabiliyorlar. Şefimiz Emre Bey İzmir Ege'den şahane bir şef ve mutfağımız çok iyi çalışıyor. Menümüzü zamanla daha da genişletip deniz ürünlerine ağırlık vermeyi düşünüyoruz.



Mekân açmak oldukça meşakkatli bir iş. Ne zaman karar verdiniz ve süreç nasıl başladı?



ABD’de dediğiniz gibi mekân açmak oldukça uzun süren bir iş. Yer bulmasından zorlu izinlere birçok denetimlerden geçiyorsunuz. Ekim 2021’de yer bakmaya başladık ve 3-4 ay onunla uğraştıktan sonra 3 Ocak 2022’de burasının anahtarını alıp hemen projelendirdik. Sonrasında İstanbul’da mimarlar ile buluşup mekânda kullanılmak üzere içindeki ürünleri Türkiye’den seçtik. Toplamda 7 buçuk ayda süreci tamamladık. Türkiye’den okuyanlar ne kadar uzun diyebilir ama burada 2 sene süren yerler biliyoruz. Özel izinlerin alındığı denetimi zorlu bir süreçten geçip çok şükür alnımızın akıyla çıktık.



Dükkânda gördüğümüz her şey Türkiye’den mi gerçekten?



Bu dükkandaki her şey Türkiye’den. Oturduğunuz sandalyeden mindere, tuzluktan kül tablasına kadar her şeyi İstanbul’dan getirdik. Türk mekanıyız ve her şeyimizin memleketten olmasını istedik. Zaten biz burada insanlara Türkiye deneyimini yaşatmak istiyorduk, bunun için de olmazsa olmazımız Türk malı ürünlerdi.



Hedefleriniz neler?



Burayı tamamen oturttuktan sonra önce Miami ardından Tampa’ya açıp Florida’nın şubeleşen markası olmak istiyoruz. Ardından markamızla ABD geneline yayılmak istiyoruz.



Henüz açıldınız evet ama işlek bir caddedesiniz, gelen müşterileriniz genelde Amerikalı mı?



Evet. Gelenlerin yüzde 75’ini Amerikalı ve Latinler oluşturuyor diyebiliriz. Amerikan futbolu oyuncuları, beyzbolcular, Latin şarkıcılar derken çok ünlü isimlerin de uğrak noktası oldu MYlounge. ABD’de nargile çok meşhur buraya sadece onun için gelen ünlü iş adamları da var. Bizim işletmemizin Orlando’nun en lüks dekorasyonlarından birine sahip olduğunu iddia ediyoruz. Amerikalılar görünce şaşırıyorlar ve çok beğendikleri gibi mutlu oluyorlar.



30 Ağustos’ta ben de buradaydım ve 150’ye yakın Türk coşkuyla kutladınız…



Biz sadece restoran ve gece kulübü değiliz. İlkini 30 Ağustos’ta yaptık ve coşkuyla Zafer Bayramı’nı kutladık. 29 Ekim’de daha geniş ve güzel bir kutlamayı şimdiden planlıyoruz. Milli değerlere her zaman bağlıyız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz. Hem Türkler için hem de Amerikalılara bunları göstererek ülkemizi tanıtarak, kopmadığımızı göstermek istiyoruz. Orlando’daki Türklerin merkezi de olduk ve hepsini bir araya getiriyoruz.



Türkiye’den özel aranjör de getirdiniz…



Evet Suat Sakarya…Türkiye’de onlarca ödül almış, 500’den fazla albüm yapmış Türkiye’nin yetiştirdiği önemli müzik adamlarından, aranjörlerinden birisi. Kendisi 25 yıllık arkadaşım ve ABD’ye yerleşti.



Son olarak işletmenin kaç çalışanı var?



Toplam 62 çalışanımız var. Birlikte kocaman bir aileyiz...