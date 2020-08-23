Fırat Toktamışoğlu: Sağlık, ağızda başlar

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Diş hekimi Fırat Toktamışoğlu; implant tedavisi, cerrahi işlemler, diş fırçalama tekniği gibi konulara dair sorularımızı yanıtladı. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Fırat Toktamışoğlu kimdir?

Fırat Toktamışoğlu, 1991 yılında doğmuştur. Doğum yeri Iğdır’dır. Üniversite eğitimine kadar Iğdır’da bulunmuştur. 2009 senesinde Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü kazanıp 2014 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul’a gelip özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra, 2017 yılında Çekmeköy’de bir tıp merkezinin diş bölümünü işletmekle hikâye başlamıştır. Ardından Maltepe’de bir tıp merkezinin diş ünitesini işletmekle devam etmiştir. 2017’nin sonlarına doğru Maltepe’de bir muayenehane ile Dentofficial’ın temellleri atıldı. Bugün ise biri Maltepe’de, diğeri Sancaktepe Yenidoğan’da olmak üzere iki polikliniği; Çekmeköy’de ve Alemdağ’da da iki adet tıp merkezinin diş ünitesini işletmeyle devam etmektedir. Dentofficial kurucularındandır. “Sağlıklı dişler, güzel gülüşler…” sloganımızla yola devam etmekteyiz.

İmplant nedir, nasıl uygulanır?

Çene kemikleri içerisine yerleştirilen titanyum vida sistemleridir. Tek diş eksikliğinde komşu sağlam dişlere dokunulmadan eksik dişi tamamlamamızı sağlayabildiği gibi çoklu diş eksikliklerinde sabit protez yapabilmemize imkan tanır. Aynı zamanda tam dişsiz hastalarda protezin stabilitesini olumsuz etkileyen durumların varlığında protezin stabilitesini sağlar.

Yapılması planlanan implant, lokal anestezi altında çene kemiğinde uygun derinlikte, çapta ve pozisyonda hazırlanan yuvalara yerleştirilirler. Hasta bu süre içinde ağrı hissetmez, bölge tamamen uyuşuktur. İmplantlar yerleştirildikten sonra üst çenede yaklaşık 3 ay; alt çenede yaklaşık 2 ay kadar implantların kemikle birleşmesi beklenir. Kemik seviyesinin yetersiz olduğu durumlarda kemik hacminin artışını sağlamak için kemik grefti uygulaması, kemik augmentasyonu gibi işlemlerin yapıldığı durumlarda bekleme süresi uzayabilir.

İmplant uygulaması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

Cerrahi müdahalenin başarısı için öncelikle doğru tanının konulması gerekir. Yeterli kemik var mı, hastanın sistemik durumu uygun mu, hekim tarafından değerlendirilir. İmplant tedavisi cerrahi bir operasyon olduğundan sterilizasyon, en önemli kriterdir. Bunun yanında kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve implantların sertifikalı olması, dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

İmplant uygulanırken hangi anestezi yöntemi kullanılır?

İmplant tedavisi, lokal anestezi altında uygulanır. Sadece işlem yapılacak bölge uyuşturulur.

İmplant işlemi sonrası hastaya hangi tavsiyelerde bulunulur?

İmplant uygulandıktan sonra şişlik ve morluğun oluşmasını engellemek amacıyla ilk 24 saat soğuk kompres önerilir. Hekim tarafından önerilen sistemik antibiyotik ve ağrı kesicilerin kullanılmasıyla herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Bu süreç içerisinde hastanın ağız bakımına dikkat etmesi de operasyonun başarısını büyük oranda etkiler. Hasta; düzenli olarak dişlerini fırçalamalı, kontrollerini aksatmamalıdır.

Diş fırçalama tekniği nasıldır?

Öncelikle uygun diş fırçası seçilmelidir. Diş fırçasının tasarımı, hastanın ellerini kullanabilme yeteneğine uygun olmalıdır. Orta sert bir fırçayla dairesel hareketlerle diş etinden dişe doğru süpürme hareketi şeklinde en az 2 dakika fırçalama yapılmalıdır. Diş fırçamız çok sert olduğunda diş etinde çekilmelere neden olmakla birlikte çok yumuşak olduğunda ise plakları uzaklaştırmada yetersiz kalmaktadır. Günde en az 2 defa dişlerimizi fırçalamalıyız.

Diş ipi kullanımına dair neler söyleyebilirsiniz?

Dişlerimiz, 5 yüzeylidir. Görünen kısımlar, diş fırçasıyla temizlenebiliyor; ancak dişlerin ara yüzlerini temizlemekte yetersiz kalıyorlar. Bu durumda diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla aralardaki plakları uzaklaştırmamız gerekiyor.

Bazı durumlarda başvurulması gereken cerrahi işlemlerden bahseder misiniz? Cerrahi işlemler hangi durumlarda uygulanır?

Cerrahi işlemler; çene ve eklem hastalıklarının tedavisinde, gömülü dişlerin çekilmesinde, gömülü veya yarı gömülü 20 yaş dişlerinin çekilmesinde, çene kistlerinin tedavisinde, diş eti hastalıklarının tedavisinde ve implant uygulamalarında yapılmaktadır. Stres, yanlış yapılan tedaviler, travma sonucunda alt ve üst çenenin kapanışının bozulması ve bunun sonucunda da eklemde meydana gelen rezorpsiyonların tedavisinde cerrahi müdahale gerekir. 20 yaş dişleri çenede yer darlığı olduğunda gömülü veya yarı gömülü kalabilirler. Bu durumda cerrahi işlemlerle alınmalıdırlar. Diş etinde meydana gelen iltihabi durumların tedavisinde dişlerin etrafını çevreleyen kemik dokusunun kaybı da cerrahi müdahaleyle tedavi edilir.

Cerrahi işlemlerden sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerekir?

Operasyon sonrasında hastanın ağız hijyenine dikkat etmesi, en önemli noktadır. Hasta; düzenli olarak dişlerini fırçalamalı, hekimin söylediklerine uymalı ve kontrollerini aksatmamalıdır. Cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında iyileşmenin olumsuz etkilenmemesi için sigaradan uzak durulmalıdır.

Diş taşı nedir? Neden diş taşı temizliği gerekir?

Dişlerin konumu, beslenme alışkanlıkları, yanlış fırçalama gibi nedenlerle diş ve dişetinin birleşiminde plak birikimi olur. Plaklar, zamanla kalsifiye olarak diş taşlarına dönüşürler. Diş taşları, dişetinde ödemlere, kızarıklığa, çekilmelere neden olur. Temizlenmezse giderek artar ve kemik kaybına kadar giden sorunlara neden olur. Aynı zamanda dişlerde renklenme, ağız kokusu, dişetlerinde kanama gibi sorunlar olur. 6 ayda bir diş taşlarının temizlenmesi gerekir. Bazı sistemik durumların varlığında ve genetiksel etki nedeniyle diş taşlarının hızlı oluştuğu durumlarda temizleme işlemi daha sık yapılmalıdır.

Kanal tedavisi hangi durumlarda uygulanır? Tedavi süreci nasıldır?

Sinirlere kadar ilerlemiş çürüklerde, travma sonucunda meydana gelen kırıklarda, dişlerde ileri derecede aşınma meydana geldiği durumlarda ileri dişeti hastalıkları varsa apse oluşumunun varlığı gibi durumlarda kanal tedavisi gerekmektedir. Tedavi, lokal anestezi altında yapılır. Ağrılı bir işlem değildir. Öncelikle dişin kökündeki sinirler temizlenip kök ucuna kadar kök kanalı şekillendirilir. Tedavi; tek seans olabileceği gibi, genellikle iki seans yapılır. İkinci seansta dolgu maddeleriyle kök kanalı doldurulur. İleri enfeksiyon varlığında, tedavi sürecinde antibiyotik kullanılır.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Unutmayalım ki sağlık, ağızda başlar. Ağız hijyenimize önem verelim. Dişlerimizi günde 3 kere düzenli olarak fırçalayıp, altı ayda bir düzenli kontroller için diş hekimine gitmeliyiz.