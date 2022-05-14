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Fatih Solak : Büyük projelerimiz daha yeni başlıyor!

SEDAT SARIKAYA'nın röportajı için tıklayınız...

14 Mayıs 2022 Cumartesi 10:11
Fatih Solak : Büyük projelerimiz daha yeni başlıyor!

Başarılı Sanatçılardan Fatih Solak ile keyifli  bir röportaj gerçekleştirdik röportajımız sizlerle...

Aralıkta gösterime sokulacak 3 klip hazır bekletiliyor.

Nisan ayında ilk solo albümünüz “Melankoli” ile piyasaya çıktınız. Bu albümden biraz bahsedebilir misiniz? 

Aylar boyunca çok yoğun duygusal ve fiziksel enerji harcadık, Sonunda ortaya güzel bir albüm çıktı..Sezen Aksu ve Hümeyra gibi sevilen sanatçıların eserlerinin yanında kendi bestemin iki farklı düzenlemesinin bulunduğu EP ile solo kariyerine sağlam bir başlangıç yapmayı planlıyorum. En kısa sürede müzikseverlerle etkileşimi en üst noktaya çıkarabilmek icin, albüm çıkışıyla beraber  kısa aralıklarla gösterime sokulacak 3 klip hazır bekliyor. Diğer parçalar için de konser görüntülerinden oluşan görseller önümüzdeki aylarda hazır olacak.

Çok sıkı calışıyorsunuz.projenizi yeni tamamladınız. Bundan sonra neler olacak?

Aslında büyük projelerimiz yeni başlıyor. 2022 çok yoğun geçecek. Neler yapacağımızı titizlikle planladık. Bazılarını paylaşabiliriz sanırım. 'Melankoli' tüm dijital platformlarda yer aldi ve album büyük bir ilgi görüyor.Ilk Klibimiz ve  cikis sarkimiz olan “Rüya” ise su an YouTube da yayında ve çok güzel ilgi görüyor.Bu bağlamda  seneye yeni bir albüm daha yapmayi dusunmeye basladık. Sonrasında neler olacağını sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşacağız. Izlemede kalın. :-) Instagram : @fatihsolak_official facebook : fatihsolakofficial

Bu sene uzun süre sonra tekrar sahnedesiniz 18. Haziran 2022`de “Biergarten Jockel” – Fatih Solak Albüm Lansman Konserinde bizi neler bekliyor? 

Bu konserde bizleri pek çok ilk bekliyor.Yeni ses sistemi,yeni ışık sistemi ve yeni sahne ile kendini yenileyen Jockel de sahne alacagiz.Bu yeni sahnede ilk sahne alan sanatçı olmak beni cok gururlandiriyor.Yoğun Klip ve stüdyo cekimlerimizden dolayi, bu sene sevenlerimizle ilk defa bulusuyoruz. Uzun zaman gecti aradan. Bu konseri bircok insanin bizim gibi dört gözle bekliyor olmasi bize pozitif heyecan veriyor. Müzik sahnesiz olmaz.Serdar Öztop ve kendi grubu bu konserde beni destekliyorlar.Hem kendi repertuvarları,hem benim repertuvarım  ile çok geniş bir playlist yelpazesi hazırladık.Dinleyicileri bomba gibi bir eglence bekliyor.Herkesin unutamayacağı harika bir konser olacak yine.

Bu çalışmalarınızda ve konserlerinizde Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden Serdar Öztop gibi büyük ismin de dahil olmasi nasıl bir etki yarattı? 

Serdar öncelikle harika bir insan ve muhtesem bir müzisyen, inanilmaz bir gitarist. Ayni zamanda produktör. Türkiye'de ve dünyada çok tanınan bir virtüöz. Tabii ki müzikal anlamda bana çok katkısı oldu.Özellikle Vokallerimi geliştirmemde bana etkisi cok büyüktür.Tüm albümünün icraları ve prodüksyonu  Serdar Öztopa ait ve bundan sonrada ona ait olacak,yani yeni albümde emin ellerde olacak Haluk Levent, BulutsuzlukÖzlemi ,Teoman ,Sebnem Ferah ,Barış Akarsu gibi büyük sanatçı ve gruplarla çalıştı. Benim de uzun zamandır arkadaşım. bana en büyük katkısını bana olan inancını göstererek yaptı. Doğru yolda olduğumu, sonuna kadar gitmem gerektiğini ve en önemlisi benim yanımızda olduğunu hissettirdi. Bu, benim için çaldığı gitarlar kadar; hatta ondan daha değerli. Ona minnettarım. 

Klipleri Canlı konser görüntüleriyle harmanlayacağız...

Kliplerinizi Nerede cekiyorsunuz? Yeni Klipler gelecek mi?

Rüya , Güllerim Soldu ve Melankoli(Akustik) şarkılarının kliplerini Istanbu'un çeşitli mekanlarında çektik.Evet Kördügüm ve Melankoli(Elektrik Versiyon) sarkılarına da klipler cekecegiz.Bu sefer de bu klipler Berlin´de çekilecek.Canlı konser görüntüleri ile harmanlayacagız .

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