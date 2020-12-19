RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Estetik Diş Hekimi Kadir Toktaş ile İmplant ve Botoks işlemlerine, Bonding uygulamasına, diş protezlerine ve ağız kokusu problemlerine dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Kadir Toktaş kimdir?

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. Restoratif diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Silivri’de Özel Dental İmplant Clinic A Plus’ta hizmet vermekteyim. 2 kez uluslararası kongreye; 11 kez Diş Hekimliği Kongresi’ne katıldım. İtalya Bologna’da diş estetiği üzerine yapılan konferansta sunumlar yaptım. İtalya’daki eğitimim bitince İstanbul’a geri döndüm. Birçok televizyon programında yer aldım bu süreçte. Hali hazırda bir televizyon kanalıyla anlaşmamız var. İnşallah yeni yılda program sunacağım. Bu röportaj için de sizlere çok teşekkür ediyorum Ayşenur Hanım. Sosyal medya üzerinden “guldurendoktorunuz” kullanıcı adlı instagram hesabımdan da hastalarımızla birebir ilgilenmekteyim.

Geceleri diş ağrısı olursa neler yapılmalı, neler yapılmamalıdır?

Genelde diş agrıları evde başlar, bizi uykudan kaldırır. Karanfili kuru bir şekilde bölgeye koymak veya ağrı kesici içmek, o saatleri kurtarsa bile ertesi gün hemen bir diş hekimine gidilmelidir. Alkol uygulamak, kolonya sürmek ve dişe soğan koymak, doğru bilinen yanlışlardandır. Bunların sadece zararı olur. Aman, diyeyim! Dikkat edelim.



İmplant, kanser yapar mı?

Kanser yapmaz, titanyumdur. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Alerjisi yoktur. Güvenlidir. Altını çizerek söylemeliyim ki merdiven altı kliniklere gitmeyin. Allah korusun, kanserden daha kötü sonuçlar doğabilir.

Bonding uygulaması nedir?

Dişlere dokunmadan, onları aşındırmadan, kesip küçültmeden uyguladığımız estetik dolgulardır. Dişler arasında 1-2 mm’lik boşluğu kapatmada ve ön bölge diş kırıklıklarını düzeltmede yaptığımız işlemlerdir. Bu işlemin en önemli avantajı, kısa sürede yapılabilmesidir.

Çocuklarda dişler çekilmeli mi, yoksa tedavi mi edilmelidir?

Süt dişleri 6 aylıkken çıkmaya başlar. Bu süreç 2 buçuk yaşından sonra tamamlanır. Süt dişleri ağızda ortalama 11-12 yaşına kadar kalır. Bazen 6 yaşında, bazen 12 yaşında düşer.

Bu süreçte çürük, kırık ve enfekte dişler tedavi edilmelidir. Erken çekilen dişler; kaymalara, çene yapısında problemlerin oluşmasına ve alttan gelen daimi dişlerin yamuk çıkmasına neden olur. İleride tel tedavisine varacak problemlere sebebiyet oluşturur. Bundan dolayı zaman kaybetmeden diş hekimleri tarafından tedavi edilmelidir.

Pandemi sürecinde ağız ve diş sağlığı ertelenmeli mi?

İçinde bulunduğumuz bu olumsuz süreçte hastalarımızdan tedavilerin ertelenmesi yönünde gelen bazı talepler var. Sebebinin ise Covid-19 virüsü olduğunu söylüyorlar. Burada diş tedavilerini aksatmak ve apseli şişliklere kadar gidecek bir tabloya gelinmesi, bir virüsten çok daha tehlikelidir. Hastalarımızdan ricamız, ertelemeden diş tedavilerini yaptırmak. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı alışkanlığını söylemeye gerek yok. Bunları zaten rutin bir şekilde yapmamız gerekmekte.



Botoks nedir, niçin yapılır?

“Botilinum” denilen bakteriden elde edilen bir ajandır, tıp camiasında yıllardır kullanılan bir ajan. Öncesinde göz kapaklarının hareket yetersizliğinde kullanılmaya başlandı, şimdilerde ise estetik amaçlı kullanılıyor. Sonrasında diş hekimliğinde de yer etmiş. Gece istemsiz olarak diş gıcırdatan hastalarımıza önerdiğimiz gece plakları yeterli değildir. Masseter (çiğneme) kasının fonksiyonunu azaltmamız gerekir. Bu işleme “masseter botoksu” denir. Bunun yanında diş eti gülümsemesine adını rahmetli Kemal Sunal’dan alan “Kemal Sunal Gülüşü” deriz. Gummy smile botoksu ve eklem bölgesini rahatlatma amacıyla yapılan botoks da bizim alanımızdadır. Bunu 5-10 dakikalık bir sürede insülin enjektörü ile yaparız. Ağrısız bir işlemdir.



Snap on Smile nedir?

Bilinen adıyla tak gülümse protezidir. Hastalarımızın sahne, düğün, toplantı gibi organizasyonlarından önce hazırlanan bir protezdir. Kısa zamanda hayat kurtarır. Hasta ağzından ölçü alınır. Ortalama 1 hafta içinde üretilip teslim edilir. Kullanımı rahattır. Özellikle iğne korkusu olan hastalarımız tarafından çokça tercih edilir. Estetiktir. Hastalarımız, bembeyaz bir gülüşe sahip olur. Bunun için her çenede en az 4 tane diş olması önemlidir.



Zirkonyum diş nedir, zirkonyum dişin avantajları nedir?

Gülüş tasarımı yaptığımız ve gülüşünü değiştirmek istediğimiz hastalarda sıkça kullandığımız bir protez kaplamadır. Metal porselen dişlere göre ışığı geçirme özelliğinin bulunması ve ana dişimiz gibi gözükmesi en büyük avantajlarındandır. Bunun yanında leke tutmaz ve plak oluşumu gözlenmez. Kaygan ve parlaktır. Ağız kokusu özelliği yoktur. Kısa sürede yapıldığından çok tercih edilir.



Ağız kokusu kimlerde olur, tedavisinde doğal yollar nedir?

Ağız kokusu; özellikle ağızda var olan mevcut çürükler, diş taşları ve kırık dişlerden kaynaklanır. Bunun yanında gastrit, reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları bunu iyice artırır. Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler. Buradan sevgili okurlarımıza ve bizlere gelen hastalarımıza şu tavsiyelerde bulunmak isterim: Sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakamıyorsanız bile en aza indirmeli, uyumadan önce geç yemek yemişseniz çift yastıkta uyumalı, günde 1-2 kez karanfil çiğnemeli, sabahları 1 çay bardağı sütü tarçınla karıştırıp içmeli, haftada 1 kez 1 su bardağına 1 çay kaşığı kadar karbonat ekleyerek gargara yapmalı, dişlerinizi her akşam fırçalamalı, ağız bakım suları ile gargara yapmalı ve en önemlisi bir diş hekimine muayene olup tedaviye başlamalısınız.



İltihaplı dişlere tedavi uygulanır mı? Uygulanıyorsa tedavi işlemi nasıldır?

Çürüklerin ilerlemesi, sinirleri etkileyip kök ucuna yerleşmesi ve burada apse oluşturması sonucunda ağrılı şişlikler meydana gelmekte. Gece ağrıları ve soğuk-sıcak ağrıları başladığında kanal tedavileriyle kurtulabilecek dişlerin tedavilerinin aksaması halinde olumsuz sonuçlar meydana geliyor.

Göz altı bölgesini ve boğazı şişiren ve yutkunmayı zorlaştıran lezyonlarda öncelikle antibiyotik tedavisiyle durum kontrol edilip, ilerleyen günlerde asıl tedaviye başlanır. Şiddetli apse vakalarında diş çekimi çok tehlikeli boyutlara ulaşır; ama her vakada antibiyotik kullanılmaz. Gelişigüzel kullanım; tedavi değil, zarar verir.