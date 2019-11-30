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Esra Tandoğan Yücel: Okumak özgürlüktür

Ayşenur Mama’nın röportajı için tıklayınız...

Esra Tandoğan Yücel: Okumak özgürlüktür

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30 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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Esra Tandoğan Yücel: Okumak özgürlüktür

Başarılı yazar Esra Tandoğan Yücel ile yazın hayatına ve “Leylak” adlı yeni kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Esra Tandoğan Yücel kimdir?

Bu soru, çok genel görünse de benim de kendime sık sık sorduğum bir soru aslında. Esra Tandoğan Yücel, kısa ve hızlı yolculuğuna kendince manzaralar katmak isteyen biri. 1988 Ankara doğumluyum. Doğduğum şehirde büyüdüm. Kırıkkale Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nden mezunum. İşçi babanın ve ev hanımı annenin sevgiyle kurduğu ailenin iki numaralı çocuğuyum. Hayallerimin ortağı ile evliyim. Bir kızımız var.

Yazın hayatınız nasıl başladı? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Gördüğüm rüyalar ve kurduğum hayaller kalemimde biriktikçe yazıyordum. Ortaokuldan beri karaladığım bir defterim var. Yarım kalan, tamamlanamamış ya da tamamlamak istemediğim birçok hikâye var. Okumayı ve yazmayı seviyorum. Bunun için şükrediyorum. Birikimimde okuduğum bütün yazarların etkisi olabilir; ama özellikle belirteceğim bir isim aklıma gelmiyor. Hepsine saygım sonsuz.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Yazarken çoğu zaman rüyalarımdan esinleniyorum. Bazen de içinde bulunduğum durumu süslemek veya değiştirmek istediğim oluyor. Bazen iyi bir müzikle iyi bir manzara denk geliyor veya yemek yerken, o an o yemeği yiyemeyen biriyle göz göze geliyorum, kursağımda kalıyor. Bu durumun net bir cevabı yok galiba.

Temmuz ayında okurlarla buluşan “Leylak” adlı kitabınızdan bahseder misiniz?

Seve seve bahsederim. “Leylak” bir karakter kitabı. Bize hiç yabancı değil. Aramızdan biri. Leylak'ı tanırken iç dünyamıza bir ışık tuttuğumu düşünüyorum. Herkesin kendinden bir parça bulabileceği, belki kaçtığı gerçeklerle yüzleşeceği, belki hafifleyeceği bir keşif olduğunu söyleyebilirim; ama bu keşfi pusulalarla, haritalarla değil de konfetilerle koşarak yapıyoruz. Düşe kalka ilerliyoruz. Karanlıklarımızın içinde gülüyoruz.

Leylak” okurlara hangi mesajı vermeyi amaçlıyor?

Kitabın yazılışında bir amaç yok. Kitap yazılışından sonra bir amaca hizmet ediyorsa okura göre değişkenlik gösterir, diye düşünüyorum.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Bana göre biraz ulaştı. Kitaplığımda kendi kitabım var. Bunun için çok mutluyum. İnsanlar okudukça daha da mutlu oluyorum. Tabii ki cümlelerimi daha çok insanla paylaşmayı umuyorum.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Evet, yazmaya devam…

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Herkes için iyi temennide bulunuyorum. Okumak özgürlüktür. Özgür ve huzurlu günler diliyorum. Size de ilginiz ve güzel sorularınız için teşekkür ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.11.2019 10:13
Anahtar Kelimeler:
YazarLeylakEsra Tandoğan Yücel
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