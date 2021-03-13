Esme Kati: ‘Gökkuşlar-Pabuğ’ ile maksadım çocukların keyifli vakit geçirmesine katkı sağlamak

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Esme Kati ile yazın hayatına ve “Gökkuşlar-Pabuğ” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Hoş geldiniz Esme Hanım. Sizinle daha önce “Ben Sana İyi Gelirim” ve “Yalnız Öldüler” adlı kitaplarınız üzerine konuşurken sizi de kısaca tanımıştık; fakat sizi ilk kez burada tanıyacaklar için birkaç cümle ile kendinizi anlatır mısınız?

Adım Esme Kati. İstanbul’da yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunuyum. Roman, hikâye ve ikisi şiir olmak üzere yayımlanmış dört kitabım var.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Profesyonel olarak “Hergelenin Sırrı” adlı üniversite yıllarındaki trajikomik olaylar üzerine kurgulanmış bir gençlik romanıyla başladım.

2020 Ekim ayında okurlarla buluşan “Gökkuşlar-Pabuğ” adlı kitabınızdan bahseder misiniz, neden kuşlar?

Bu kitap; çocuklar için yazılmış, renkli, resimli hikâye kitabı. Kuşların benim hayatımda önemli bir yeri var. Yuvadan düşen yavru serçeyle başlayan yakınlaşmamız; kumrular, güvercinler ve diğerleriyle devam etti. Öyle ki evimde yuva yapıp yavrulamaya başladılar. Kış aylarında, özellikle de karlı günlerde camı açık bırakırım ve onlar da ürkmeden içeri girip ısınırlar, geceyi evde geçirenler bile olur.

Bu kitapla minik okurlarınıza hangi mesajları vermeyi amaçladınız?

Mesaj kaygım yoktu, hayvanlara ve çocuklara karşı hissettiklerim yazıya geçince satır aralarına sevgi sözcükleriyle birlikte sevginin mesajı da ilişti. Maksadım, çocukların keyifli vakit geçirmelerine katkı sağlamaktı.

Kitabın isim hikâyesi nedir?

Gökkuşağı kadar renkli kuşları hayal etmelerini sağlamak için ismi elbette “Gökkuşlar” olmalıydı; ama Pabuğ adlandırması, kendi ismini henüz telaffuz edemeyen üç yaşındaki bir miniğe ait. Böyle olması da ayrı bir güzellik kattı kitaba.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir eseriniz var mı?

Evet, tasarladığım bir şeyler var; ama nasıl gelişeceğinden emin değilim.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Çocukları ve hayvanları sevmekten vazgeçmeyin. Bunca kötülüğün, çirkinliğin içinde hayatı yaşanabilir kılan ne varsa onlarda var. Karşılıksız sevgi, merhamet, saflık, güzellik; onlardan vazgeçmek, bütün güzel duygulardan vazgeçmekle eşdeğer. Bunu “Ben Sana İyi Gelirim” adlı kitabımda yer alan bir şiirimle anlatayım.

İÇİNDE

İnsana muhtaç kalmışız

Perişan insan içinde

Diller tutuk konuşmaz

Bunca lisan içinde

Kimse kimseyi tanımaz

Ezelden nisyan içinde

Arama hiç samimiyet

O da riya, zan içinde

Kovulmuş her kapıdan

Dürüstlük isyan içinde

Ne cevherler saklanır

Yıkık viran içinde

Bakır olsa kalay tutmaz

Çürümüş can içinde

Kalmamış hatır gönül

Kırık fincan içinde

Dile düşmüş ahde vefa

Barınmaz han içinde

Adı seni yanıltmasın

Tamu cihan içinde

Zannetme uzaklarda

Şeytan insan içinde

Güzel olan ne varsa

Sabi sübyan içinde