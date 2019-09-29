ERKEN YAŞTA EVLİLİK MAĞDURU KADINLAR 

FİLİZ BAHÇIVAN

İlk konuğum Mahinur Bilmez.

Merhaba Mahinur hanım. Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba. Ben Mahinur bilmez 24 yaşındayım Denizli'de yaşıyorum.

Erken evlilik mağdurlarındansınız. Tam olarak kaç yaşında evlendiniz?

Eşim ve ben evlendiğimizde ben 15, eşim ise 17 yaşındaydı.

Bu evlilik Ailenizin zorlamasıyla mı gerçekleşti?

Hayır. Ailem ilk başlarda bu evliliğe karşı çıktı. Biz de eşimle kaçmak zorunda kaldık. Ailem bu durumu kabullenemediler ve eşimden şikayetçi oldular. Eşim iki ay ceza aldı.

Tabi bu durumda siz baba evine döndünüz, eşiniz de, cezaevine girdi. Sonra ne oldu?

Eşim iki ay cezaevinde yattı. Sonrasın'da serbest bırakıldı. Ve aynı gün, ailesi ile birlikte çiçeğini de alarak beni, Allah'ın emriyle babamdan bir kez daha istedi.

Ancak babam yine aynı şekilde yaşımın küçük olduğunu ve bu evliliğe sıcak bakmadığını belirterek onayını vermedi. Ve biz tekrar kaçmak zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra da ailemle barıştık.

Toz pembe hayallerle başlayan evliliğiniz bir anda kabus dolu günlere dönüştü. Ne oldu evlendikten sonra.

Sevmekle beraber hayatın yükünü de sırtlanmış oldum. Nerden bilebilirdim ki kurduğum toz pembe hayaller, yerini siyah bulutlarla kaplı hüzün gözyaşlarına bırakacak. 7 sene geçmişti evimiz düzenimiz her şeyimiz oturmuştu ama olmadı. Eşimi benimle evlendi diye tecavüzcü damgasıyla içeri aldılar.

Sonra ne mi oldu?

Bir başıma ortada kaldım. Sahip çıkanım olmadan, bir başıma mücadele ettim. 20 defa TBMM’ye gittim. Her seferinde kalbime bir parmak umut iliştirip geri gönderdiler.

Perişan halde.. 3 yıldır sadece haftada bir defa 40 dakikalık görüşlerde eşimi görüp huzur bulabiliyorum.

Eşiniz toplamda kaç yıl ceza aldı?

7 yıl 7 ay 20 gün ceza aldı.

İnternette sözcülüğünü üstlendiğiniz “Tek suçumuz sevmek, mağdur kadınlar” platformunda, evlilik mağduru bir çok kadınla kader birliği yapıyorsunuz. Platformun kuruluş amacı nedir ve Tam olarak ne istiyorsunuz?

Platformda beraber mücadele verdiğimiz kardeşlerimle tecavüze uğramadığımızı zorla evlendirilmediğimizi, kendi hür irademizle, sevip evlendiğimizi anlatabilmek için kurduk bu platformu.

Kızlar tecavüze uğramasın Hiçbir genç kız zorla evlendirilmesin ama bizi onlarla da aynı kefeye koymasınlar istiyoruz.

Ülkemizde erken yaşta evliliklerden dolayı hüküm giymiş kişi sayısı kaçtır?

8000 aile, 16.000 babasız büyüyen evlat..

Erken evlilikleri engellemede hapis cezasının caydırıcı olduğuna inanıyor musunuz?

Hapis cezasının caydırıcı olduğuna inanmıyorum. Çünkü toplumumuzda bu sorun hala devam etmekte. Caydırma amaçlı verilen hapis cezalarında aile dağılıyor,eşler tecavüzcü damgasıyla cezaevine atılırken kadınlar evlatlarıyla savunmasız bırakılıyor.

Küçük yaşta evlilik genellikle hangi kesimlerde yaşanıyor?

Romanların yoğun oldugu kesimler de daha fazla mağdur kardeşimiz var.

Çocuk denecek yaşta büyük bir sorumluluğun altına girmişsiniz.Ve tek başınıza oldukça zor bir dönemin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Bugün dönüp arkanıza baktığınızda keşke ailemi dinleseydım ya da keşke evlenmek için biraz daha büyümeyi bekleseydim dediğiniz oluyor mu hiç?

Eşimle evlendiğim için pişmanlığım hiç olmadı. Ama bu cezanın olduğunu bilseydik kendimize bu zulmü yapmazdık yaşımızı beklerdik.

Erken yaşta evlenmek isteyen genç kızlarımlza bir tavsiyeniz olacak mı?

Bizler suç olduğunu bilmeden kaçtık evlendik. Cezası çok ağır 7 seneden 25 seneye kadar cezalar aldık. Çocuklarımızı babasız bir başımıza büyütüyoruz. Başkalarınında bu duruma düşmesini istemiyoruz. Hangi şartlarda olursa olsun sabırla beklesinler. O bekleme süresinde okullarını bitirsinler, birer meslek sahibi olsunlar. Evlilik bekler ama kaçırılan fırsatlar beklemiyor maalesef.

Son olarak tüm evlilik mağduru küçük gelinler adına söylemek istediğiniz nelerdir?

Biz kadınlar gerçekten çok yorulduk. Bizleri eşlerimiz mağdur etmedi. Bizleri korumak adı altında verilen cezalar mağdur etti. Bizler Sayın devlet büyüklerimizden sadece geçmişte suç olduğunu bilmeden erken sevip yuva kurduğumuz resmi nikahlı eşlerimizin, evlatlarımızın babalarının serbest bırakılmasını, bir defalığına mahsus düzenleme yapılmasını istiyoruz.

ÇOCUKLARIM BABASIZ BÜYÜYOR

Şükriye hanım hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Şükriye Orhan. Evliyim ve 4 çocuğum var. Ben 26 eşim 31 yaşında.

2007 yılında tanıştım eşimle. Bir yıl kadar görüştük. O dönemlerde ben 15 eşim 20 yaşındaydı.

Ailem, evlenmemize izin vermediği için kaçmak zorunda kaldık. Ailem önce eşimden şikayetçi oldu, sonrasın da eşime olan sevgimin büyüklüğünü anlayarak şikayetlerini geri çektiler. 17 yaşımda resmi nikahımız kıyıldı. Bir yuva kurduk. Dört tane evladımız oldu. Kendi çabamızla geçinip gidiyorduk. Mutluyduk, huzurumuz vardı. Eşimin tutuklanmasıyla hayatımız bir anda alt üst oldu.

Eşim beş yıldır cezaevinde. Ve çıkmasına daha beş yıl var. Yani toplamda on yıl tecavüz suçlamasıyla ceza aldı. Ve ne acıdır ki, eşim, gerçek tecavüzcülerle aynı havayı soluyor.

Bir hiç yoktan yıkılmak üzere. Evlatlarım babasız büyüyorlar. Ve ben kadın başıma hem annelik hem babalık yapıyorum.

Mahinur hanımında dediği gibi, biz kadınlar gerçekten yorulduk. Ve adalet istiyoruz.

TEK BAŞIMA HAYAT MÜCADELESİ VERİYORUM

Celile hanım, sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Celile Çukur. Eşim Emre Çukur'la üç yıllık evliyiz. 14 yaşımda kaçarak evlendik. Ailem'in şikayeti üzerine eşim tutuklandı. Daha sonra ailemle barıştık ve ailem şikayeti geri çekti. Eşim 18 ay cezaevinde yattı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tam hayatımızı yeni yeni düzene sokmaya başlamışken kamu davası tüm düzenimizi yıkıp geçti. Geçtiğimiz Haziran ayında eşim, işyerinden apar topar alınarak cezaevine konuldu. Ve toplamda 10 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi.

Oğlum henüz bir yaşında. O nedenle çalışamıyorum. Evime bakmak zorundayım. Eşime'de ayrıca bakmak zorundayım. Benim ondan, onun da benden başka kimsemiz yok. Ben de arkadaşlarım gibi adalet istiyorum. Oğlum yürümeye başladığında ilk babasına koşsun istiyorum. Eşime yüklenen tecavüzcü damgası silinsin istiyorum.