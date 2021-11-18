ERGÜN DEMİR: OYUNCU, KİTLESEL ŞİZOFRENVARİ PANAYIRI ANLATMAK İÇİN VAR!

Binbir Gece, Es Es, Asayiş BerkKemal, Fatih Harbiye dizileriyle ekranlardan tanınan; Figaro’nun Düğünü, Pir Sultan Abdal, Binbir Gece Masalları oyunlarındaki performansıyla sahnede oyunculuğunu yıldızlaştıran, içinde olduğu bu çalışmaların akabinde davet edildiği Buenos Aires’te dans yarışmasında yedi ay her hafta canlı yayında yarışan, yarışmadan sonra İspanyolca konuşarak iki oyunda rol alan, adını Arjantin’den dünyaya duyuran Ergün Demir’le konuştuk.

RÖPORTAJ: MELİKE BİRGÖLGE

Corona, öncelikle sanatı, her şeyi, herkesi durdurdu. Size neler öğretti bu süreç?

2021’de kırk beş gün corona, peşinden iki ameliyat geçirdim. Bu zorlu mücadele esnasında; ülkemin, ailemin, dostlarımın, meslektaşlarımın tavırlarını ve samimiyetini ölçmek için iyi bir fırsatım oldu. Fırtınadan gemim epey hasar gördü ama güvertede hemen hemen hiç pislik kalmadı. Kendimi ve çevremi bir arıtma sürecinden geçirdim ve netice şaşırtıcı oldu.

BİLGİ KÖPRÜSÜ OLMAK, BİR KITADAN DİĞER KITAYA İNSANLARI BİR ARAYA GETİRMEK KADAR ÖNEMLİ!

Pandemiye kadar ve hatta bir süre daha oyunculuk dersleri verdiniz.

Ben yirmi beş yıldır ders veriyorum Türkiye de, Avrupa’da, Güney Amerika da. Bu tutkumdan asla vazgeçmedim. Kendimi bir köprü gibi görüyorum. Köprülere karşı inanılmaz bir ilgim var. Onlar sayesinde savaşlar kazanıldı ya da kaybedildi. Her gün Boğaz’dan geçen ya Avrupalı ya da Asyalı olur, köprü sayesinde. Köprü kenetler, birleştirir, ulaştırır. Bilgi köprüsü olmak, bir kıtadan diğer kıtaya insanları bir araya getirmek kadar önemlidir. Aydınlığın yolu köprülerden geçer.

NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMİYORSAN, NEREDEN GELDİĞİNİ HATIRLA!

Adaylara verdiğiniz oyunculuk derslerini ve her şeyi durduran corona, sizi durdurmadı. Bu kez de iki ay her gün sabah erkenden akşama kadar, dağ yamaçlarında fındık topladınız. Sırtınızda sepetlerle, çuvallarla taşıdınız. Oyuncu Ergün Demir’i fındık toplarken görenlerin hangi cümleri nakşoldu kulağınıza?

Bir Afrika atasözü der ki; nerede olduğunu bilmiyorsan, nereye gideceğini bilmiyorsan, nereden geldiğini hatırla. Doğduğum evde tatlı bir yorgunlukla uzanıp huzurlu bir yorgunlukla uyanıyorum. Annem Arjantin’de canlı yayında katıldığım dans yarışması esnasında bana sürpriz yaparak ayağıma kadar geldi ve o ayaklara nasıl kapanıp öptüysem bu kez 2019 ve 2020’de pandemi sebebi ile onlardan mahrum kaldıktan sonra ben ayağına gittim. Tam da fındık hasat dönemine isabet etti. 50 gün yamaçlı ocaklardan fındık topladım. Kimi zaman ayağım kaydı, düştüm. Çamurlu arazilerde uzun mesafeler boyunca mahsullerimizi sırtımda taşıdım. Şimdi ise fındık kurutma aşamasındayız. Bu süreçte, ‘Ne hallere düştün dostum! Film çekmek mi, kız öpmek mi zor, fındık toplamak mı?’ gibi cümlelerle beni ti’ye alanlar oldu. 80 yaşına dayanmış babama, 71 yaşında olan anneme gösterdiğim ilgi, alkış ve takdir topluyor. Vefa benim olmazsa olmazlarımdandır. Hayatım boyunca çalışırken beni üzen bazı işverenlerim olmuştur. Ama ben asla içtiğim çorbaya tükürmedim.

Karadeniz’in geçim kaynağı olan ve her yıl Ağustos ve Eylül’de yapılan, 1,5 - 2 ay süren bu süreç için söylemek istersiniz?

Fındık, Karadenizli insanlarımızın en önemli geçim kaynaklarındandır. Allah onlara kolaylık versin. Sabah namazından sonra bir lokma yeyip akşam 19:00’a kadar kimi zaman, abartmadan söylüyorum, 60 derece yamaçlı arazilerden fındık toplamak, sırtında kırk kilo yük, iki kilometre boyunca dağ tepe taşımak ve bunu günde en az beş defa yapmak güç, sabır ve inanç ister. Tevekkül olmasa Ortaçağ’ı aratmayacak bu eziyete kimse ama kimse katlanamaz. Fındığın kilosu 23 TL, altının kilosu 500.000 TL.

OTOBÜS SEYAHATİNİ VE YAĞMURU SEVME NEDENİM, ÇOCUKLUĞUMDA SAKLI!

Hikâyeniz Karadeniz’de başlıyor. Aklınıza gelen ilk kare ne?

Karadeniz deyince ilk aklıma dedem Hamit gelir. Yüce Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet döneminde Tepeköy köyümüze atanan ilk eğitmendir. Kendisi çok sevilen bir insandı ve Giresun’a kadar ulaşan bir saygınlığı vardı. Hayatımın ilk rehberi, kılavuzu oldu. Henüz üç yaşındayken bir sonbahar gecesi, çatısı çinkodan oluşan, mütevazı evimizin üzerine şiddetli bir yağmur yağıyordu sanki. Yağmur mermi gibi, içeride ağlamakla yas günlerini aratmayan kalabalığı dağıtmak ister gibiydi. O geceyi asla unutamıyorum. O günden beri ne zaman şiddetli bir yağmur olursa ben pek fazla uzakta olmam. Ertesi gün şafak belirirken, yıl 1973, Tepeköy köyünün sarp yamaçlarından, teyzemin sırtında, yavaş yavaş ovaya, Yağlıdere kasabasına iniyorduk. O zaman nerede elektrik, nerede yol, nerede araba... Hedef otobüs ile İstanbul, oradan adı Fransa olan, bilinmez bir gavur memleketine gitmek. Otobüs seyahati ve yağmur kalbimde müstakil yerlerini bu yüzden korurlar.

KARADENİZ BİR ŞEYLER FISILDAMIŞ OLSA DA KULAĞIMA, ERİŞME FIRSATI VERMEDİ HAYAT!

Giresun’da doğmuşsunuz. ‘İnsanların ruhu doğdukları yerin iklimine benzer’ derler. Siz de Karadeniz gibi dalgalı mısınız?

Giresun’a bağlı Tepeköy’de doğdum. Daha bir yaşımdayken öğretmen babam Urfa’ya atanmış. Dayım Macit; annem, abim Ayhan ve kız kardeşim Nurhan ı alıp bizleri babama götürür. Tam alıştık derken Konya’ya geçeriz. Öğretmenlik maaşının, ailesini geçindirmeye yetmediğini anlayan babam, 1972 yılında Fransa’ya işçi olarak gider. Bir sene sonra bizleri yanına alır. Hayatımı bir göçebe gibi yaşadım, kıtalar arası. Karakterim bu melting-pot kokteyl kültürü ile oluştu diyebilirim. Bir filozof, ‘Çevremizdeki beş kişinin ortalamasıyız’ der. Çevremdeki bu beş kişi sürekli değiştiği için neye benzediğimi henüz kestiremedim. Böylesi de daha iyi sanırım. Sorunuza dönmek gerekirse Karadeniz bana bir şeyler fısıldamış olsa da kulağıma, erişme fırsatı vermedi hayat.

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İNSANOĞLU VAR OLDUĞUNDAN BERİ EŞİTLİK HİÇ OLMADI!

Neler sizdeki durgun denizi dalgalandırır peki?

Adaletsizlik beni çığrımdan çıkarabilecek tek sendrom diyebilirim. İnsanoğlu var olduğundan beri eşitlik hiç olmadı. Adem - Havva’dan bu yana insan türü yok olana dek bu değişmeyecek. Ancak liyakatın yerini bulmaması örneğin isyan duygularımı tetikleyen unsurlar. Dünyayı yöneten toplumlar, medeniyetlerinin çimentosunu, iyilerinin galip gelmelerini sağlayacak bir düzen üzere kurdular. Öfkelenmem için erkenden kalkıp, epey gayret sarf etmek gerekir ama herkes gibi benim de bir sabır sınırım var.



Fransa’da çocukken okulda, sınıfınızda bir kitap öneriyorsunuz. Yaşar Kemal’in İnce Memed’i. Neydi o kitapta sizi çeken ve dünya insanlarının da okumasını isteyecek, sağlayacak kadar?

‘İnce Memed’ kitabını; Çukurova’yı, Anadolu’yu, ülkemi çok iyi anlatan bir kesit olarak gördüm ergenlik günlerimde. Erken yaşta Türkiye’mi doğru ama her halükarda ne olursa olsun anlatmak gibi bir dert, misyon edinmiştim kendime 1980’li yıllarda. Fransızlar haritada size konumlandıramazdı İstanbul’u. Arapça konuşan, deve ile seyahat eden, arkasından düzine ile kapalı çarşaflı kadınlar sürüsü ile yürüyen toplum olarak görüyorlardı bu önyargılı insanlar. ‘Geceyarısı Ekspresi’ filmi bu karalama politikalarının tuzu biberi oldu. Çok sert bir anti Türkiye, ‘Avrupa’nın hasta adamı’ diye adlandırdıkları bir ülkeye dönüştürmüşlerdi bizleri. Bu, yıllarca ağrıma gitti. Ortaokul birinci sınıf sonrası, danışman öğretmen; ‘Büyüyünce ne yapmak istersin?’ diyerek size sorar. İstekleriniz takibe alınır ve duruma göre size maddi - manevi her türlü destek verilir hedefinize ulaşana dek. Kimi ‘doktor’, kimi ‘bahçıvan’ diye cevap verdi. Sıra bana geldi. ‘Hocam ben ülkeme dönmek istiyorum’ dedim. Sınıfta ansızın bir kahkaha patladı. Bu bir meslek değildi elbette ama ben bunu başardım 34 yaşımda.

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AY YILDIZI HER ŞEYİN ÜZERİNDE VE KALBİMİN EN DERİN NOKTASINDA TAŞIYORUM!

Ki çocukken tatillerde Türkiye’ye geldiğinizde toprağı öpermişsiniz.

Ben ülkeme aşık bir insanım. Her attığım adımda ülkemi onore etmek, temsil etmek, fahri bir elçi gibi parlatmak gibi romantik duygular içinde misyon edindim kendime. Hayatımın tüm evrelerinde bu eğilimi görebilirsiniz eylemlerimle. Ay yıldızı her şeyin üzerinde ve kalbimin en derin noktasında taşıyan bir Anadolu çocuğu ruhu ile yaşıyorum hâlâ.

TİYATRO SAHNESİNDEKİ ADRENALİN, EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR HAL!

Bir tiyatro tutkunu olarak, sahneleri özlemişsinizdir, iki yıl sahne alamama sürecinden sonra?

Tiyatro sahnesindeki adrenalin, eşi benzeri olmayan bir hal. Bir oyuncu için sahneyi özlemek, gündüzü bekleyen gece kadar barizdir. Ancak şunu üzülerek ifade etmek isterim ki, bu ekonomik şartlar altında, tiyatroda görev almak benim adıma ne yazık ki imkânsiz bir noktaya geldi.

OYUNCULUK, MERAKI GİDERİLMEYEN BİR ÇOCUĞUN TAZE İŞTAHI!

Oyuncu neyi yakalamak için çabalar?

Oyunculuk, merakı giderilmeyen bir çocuğun taze iştahı. Oyuncu, bir duygu tercümanı, başkalarının sayesinde, kendisine yabancılaşmanın açtığı koridor vasıtasıyla, uzaktan, karşı pencereden bakma lüksüdür benim gözümde.

ASALETLİ ADALET HAYRANLIĞIM, BIYIK ALTI TEBESSÜMLERE SEBEP OLUYOR!

Bir insanın kendine, karakterine yapacağı en kötü şey ne olabilir peki?

Karakteriniz ne olursa olsun ama bir karakteriniz olsun. Anlaşılabilen bir sesi, şekli… Sizi siz yapan tonları, nüansları, renkleri ile güzel bir esere benzemelisiniz. Nihayetinde sizi yegâne kılan, taklitten, öykünmeden uzak bir varlık olunmalı bu dünyada. İlk rüzgarda yön değiştiren yapay varlık olmak, kendimize yapacağımız en büyük kötülük diye düşünüyorum. Benim doğruluğa, asaletli bir adalet hayranlığımın, bazen bıyık altı tebessümlere sebep olduğunu görebiliyorum ama Edmond Rostand’ın, kahramanı Cyrano de Bergerac’a; ‘... asalak bir sarmaşık olma sakın! Varsın olmasın boyun bir söğüt, bir meşe, bir ıhlamur kadar... Yaprakların erişmezse bulutlara, bir zararın mı var? Kavaklar sıra sıra dikilse de karşına, boy ver dayanmaksızın, yalnız ve tek başına.’ dedirttiği gibi…

BAŞKALARI MALINI MÜLKÜNÜ YURT DIŞINA GİTMEK İÇİN SATARKEN BEN ÜLKEME GERİ DÖNMEYİ TERCİH ETTİM!

Sizi tanıyanlara sorduğumuzda cevaplar almak kolay ama siz nasıl anlatırsınız, insanın kendini anlatması zor olsa da?

Beni herkes dilediği gibi betimleyebilir, tasvir edebilir. Herkes gibi ölümcül bir günahkârım. Hayatım boyunca her geçen gün bir öncekinden daha erdemli biri olma gayreti içinde oldum. Bu yolculukta daha yapılacak çok iş var, cevaplanması gereken sorular... Başkaları toprağını malını mülkünü yurt dışına gitmek uğruna satarken ben ülkeme geri dönmeyi ve sevdiğim, değer verdiğim insanlarla bana bahşedilen süreyi harcamayı tercih ettim, ediyorum. Maneviyatı maddiyatın daima önünde tuttum. Ve bu yüzdendir ki geri çevrilmeyecek tekliflere yan bile bakmadım hayatım boyunca. Medeniyetlerinin bize sunmuş ya da sunabilmiş olduğu özgürlük kırıntılarının çerçevesinde kendimce edinebildiğim özgürlük anları için ağır bedeller ödedim, ödüyorum.

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KENDİME BAŞKALARININ PENCERESİNDEN BAKTIĞIMDA ŞAŞIRIYORUM!

Bir insanın nasıl olduğu, nasıl olmadığıyla alakalı bir şey. Buradan yola çıkarak, buzdağının görünmeyen tarafındaki kendinizle ilgili neler söylersiniz?

Hayat bir yolculuk. Bize tahsis edilen süreyi belirleyemediğimizi anladığımız an itibariyle geri sayım sürecini bir kaçış süreci içinde yaşarız çoğu zaman. Kimimiz hayat denen mucizeyi sorgulayarak, kimimiz seyirci konumunda olup bitenleri izleyerek, kimimiz sürece miras bir iz bırakma gayreti içinde olarak. Ben hayatta bir gezgin gibi seyahat ediyorum. Kendimi tanımadığımı başkalarının penceresinden bakarak hâlâ şaşkınlık içinde kalabiliyorum. Bazen korkuyorum gördüğüm manzara karşısında ama kendi kendime şak şakcılık yapacak kadar asla narsis olmadım.

TOPLUMLAR HER COĞRAFYADA BİR KALIBIN ÜRÜNÜDÜR!

Yaşamınıza baktığınızda nelerin dönüştüğünü, hayatın neleri dönüştürdüğünü görüyorsunuz?

Hayatta iki gerçek var; kişisel şuur ve toplumsal şuur. Bu her ikisi bazen örtüşür, bazen çarpışır. Örneğin, özgür müyüm? Dünyada özgürlük var mıdır? Olaya felsefi boyuttan bakalım: Doğdunuz, öleceğiniz zamana ve mekânına karar veremediğiniz bir dünyada ne kadar özgürsünüz? Yaptığınız her şey zamanla yok olmaya mahkûmse ne kadar özgürsünüz? Buradan yola çıkarak misafir edildiğimiz şu dünyada sizlere setler, yasaklar, engeller, ezici bezdirici, teşebbüslerinizde caydırıcı kurallar konulursa ne kadar siz ya da hayal ettiğiniz birey olabilirsiniz? Bu çerçevede şunu net görebiliyoruz: toplumlar her coğrafyada bir kalıbın ürünüdür. Sanat ise bu çarpıklığı ortaya koyarak bir özgürlük yanılsaması içinde biraz taze oksijen sunma gayreti içerisinde.

OYUNCU, KİTLESEL ŞİZOFRENVARİ PANAYIRI ANLATMAK İÇİN VAR!

Tiyatro tarihinde de gördüğümüz gibi komediyle halkı bilinçlendirip, sistemi eleştiriyor oyuncular. Komediye biraz gizli silah diyebilir miyiz bu noktada?

Tiyatro; bir medeniyetin tezahürü, yansımasıdır. Sabah kalkıp, kimi peruk, kimi takma kirpik, kimi ruj, fondöten, kimi kıyafetiyle günlük temsiline çıkıp, yaratmış olduğu bir tipleme adına, bu dünyada yer edinmeye, talip olduğu noktaya ulaşana dek sahne alır. Rolünün hakkını vermeye çalışır. Oyunculuğu meslek edinmiş tiyatro sanatçıları tam bu noktada amatörce oynayan bu kitlesel şizofrenvari panayırı bizlere anlatmak için var. Var olmasına izin verildiği topraktan Shakespeare, Moliere, Tennessee Williams, Harold Pinter, Strindberg’ler türemeye başlar. Ve kimi zaman bizleri karikatürize ederek toplumsal özeleştiri aracılığıyla kendimizi tanımamıza yardımcı olurlar. İzin verilmediği yerde size ayna uzatılmaz. Buna karşın mutlak gerçek ve cevaplar ezberletilir. Karadeniz’den devam edelim, Titanic gemisi burada batıyor farz edelim. Gemi batıyor ancak içinde müzisyenlerin, her şey yolundaymışçasına çalmaya devam etmeleri gibi… Geçenlerde Afganistan’ın Kemal Sunal’ını Talibanlar tarafından boğazı kesilerek katledilmiş. Suçu? İnsanları güldürmek... 2021 de bu, kahredici değil mi?

GÜZELİM TOPRAKLARIMIZDA BİR SENE AYAKTA DURABİLEN DÜNYANIN HER YERİNDE MÜREFFEH BİR HAYAT SÜRDÜREBİLİR!

Hayata karşı esnek misiniz?

Türkiye bir esnek olma açıkhava fakültesi zaten. Esnek olmayanı öyle bir sağa bir sola çekiyor geriyor ki ayaklarınız, bacaklarınız bir bakmışsınız yüz seksen derece açılmış olimpiyatlara hazır kıvamda. İddia ediyorum. Bu güzelim topraklarda bir sene ayakta durabilen dünyanın dört bir köşesinde gayet müreffeh bir hayat sürdürebilir.

AYDINLIK BAZEN KARANLIĞIN, KARANLIK DEDİĞİMİZ DE BAZEN AYDINLIĞIN EMARELERİNİ TAŞIYABİLİR!

Hayatı merak ediyorsan karanlığa bakacaksın. Nasıl? Hadi anlatın bize.

Dünyanın bir köy olduğunu söylemek kimse için bir sır değil artık. 20. yüzyılın başlarında bile seyahatler aylar sürebilirken bugün 500 000 $ ödeyen yer çekimini yenerek uzay turizmin sansasyonlarını yaşayabiliyor. Aztek medeniyetinde kurban seçilen insanların diri diri göğsünden kalplerini söküp tanrıların tanrısı olarak ilan etmiş oldukları güneşe hediye ikram ediyorlardı bulundukları piramit şeklindeki mabedin son ve en yüksek noktasından. Güneş doksan derece tam zirvedeyken günün en aydın anlarını yaşatıyordu o halka ama o insanlar farkına varmadan bilginin en karanlık noktalarında çılgınlıklarını yaşıyorlardı trans halinde. Aydınlık bazen karanlığın, karanlık dediğimiz de bazen aydınlığın emarelerini taşıyabilir. Ne diyor Cyrano: ‘... görebilen göz, çınlayan ses olmak...’

SEKİZ MİLYAR MUTLULUK FORMÜLÜ VAR!

Mutluluk bir illüzyon, hepimiz bunu bilsek de hâlâ peşindeyiz. Mutluluğun formülü hayal kurmaktan mı geçiyor?

Ben mutluluktan çok dengenin önemine dikkat çekmek isterim. Sigmund Freud, Eros (yaratıcı güdü) Tanatos (yıkıcı güdü) arasındaki çatışmadan söz eder. Her türlü diktalara karşı olduğum gibi neo liberal sistemin bize dayatmış olduğu, her ne pahasına olursa olsun, tüketerek mutluluk hegemonyası arayışına karşıyım. Mutluluğun formülü yok. Dünyada sekiz milyar insısan var ve bir o kadar mutluluk formülü.