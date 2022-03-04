Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.998,80
ALTIN
890,11
DOLAR
14,25
STERLİN
18,92
EURO
15,57
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

ERDİ HAN: HER ŞEYDEN ESİNLENMEM AN MESELESİ

Yazar Erdi Han, yazın hayatına ve ‘Cahilizm’ adlı kitabıyla ilgili soruları yanıtladı…

04 Mart 2022 Cuma 16:18
ERDİ HAN: HER ŞEYDEN ESİNLENMEM AN MESELESİ

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Erdi Han kimdir?

Kendimi tanıtabilme noktasında acemi biriyim, diyebilirim. “Erdi Han kimdir ve nasıl biridir?” sorularından çok ‘Ben neye benziyorum?’ sorusunun cevabını aradım yıllarca. Tabii ki insanım her halükârda; ancak ‘insan’ kavramının içini doldurabiliyor muyum? İşte bu kavramsalın içini doldurma hevesiyle yaşayan biri olarak tanımlıyorum kendimi.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Yazın hayatım ortaokul yıllarında başladı, diyebilirim. Tarihini net hatırlamıyorum; ancak okulun kendi içinde hazırladığı kompozisyon yarışması vardı. Türkçe öğretmenimin teşviki ile o yarışmaya girdim ve birinci oldum. Aslında fark etmeksizin yazın hayatıma böylece adım atmış oldum. Üniversiteden sonra yaşamı derinlemesine etüt etmeye başlıyorsunuz. Yaşadığınız çağı ve içindeki tüm dinamikleri incelemeye başlıyorsunuz. Bir zaman sonra bu etüt ve incelemeler size birtakım birikimler kazandırıyor. Tabii bunu mental açıdan söylüyorum. Birikimlerinaçığa çıkma gibi bir özelliği vardır ve ben, bunun yolunu yazarak açıyorum. Çeşitli gençlik dergilerinde toplumsal/ bireysel sorunlara dikkat çeken yazılar yazmaya başladım. Manevi eğitimimin verdiği bilgiyi de kullanarak zamanın içinden kopmadan yönlendirici çalışmalarda bulundum. İnteraktif yayım yapan ve oldukça geniş erişim kitlesine sahip olan ‘Suffagâh’ dergisinde yazmaya başladım. Sonra irili ufaklı bu makaleler, kitaplara dönüşmeye başladı. Böylelikle profesyonel açıdan yazın hayatım başlamış oldu.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Bir sosyolog olarak her şeyden esinlenmem an meselesi. Toplum ve insanlardan esinlenerek derliyorum tüm yazılarımı. Birinin acısı, birinin gülüşü, diğerinin hoş sohbeti beni etkileyebilir gün içinde. Sürekli farklı düşünce ve fikirlere sahip olan, farklı yaşam standartlarında hayat süren insanlarla iç içeyim. Tabii bu zenginlik, benim yazılarımın büyük bir bölümünü oluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl okurlarla buluşan ‘Cahilizm’ adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Az evvelki sorunuza paralel bir cevap verebilirim buna. Cahilizm’in bir kavram olarak nitelenmesi gerektiğini düşünüyordum epeydir. Pandemi sürecinin başlangıcı ve şiddetli seyreden dönemlerinde çok sıkı bir saha çalışması yapma fırsatım oldu. Yeni karşılaşılmış bir meseleye karşı insanların tepki1sel duruşunun altında yatan nedeni araştırdım. Sonra hepimizin bildiği; ama adını koyamadığı ‘Cahilizm’ kavramını geliştirdim. Kitap viral sarmal döneminde açığa çıktı, diyebilirim. Kitabı yazma nedenime gelince; bu kitapla hepimizin röntgen filmini çekmek istedim sanırım.

‘Cahilizm’ okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

‘Cahilizm’ her an her açıdan ve her yerde karşımıza çıkabilecek bir kavram. Bunu düşüncesizliğin düşüncesi olarak yorumluyorum. Kitap; özü itibari ile bürokrasidenhalka, ailedenişyeri yaşamına kadar karşımıza çıkabilecek insanların cahilizm ideolojisi mensubu olabileceğini anlatıyor. Değer verdiğimiz ve çok sevdiğimiz insanların birçoğunun bizim büyütmemiz sonucunda nasıl cahilist insana dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Kitabın amacı; bilginin, insanı cahillikten kurtaramayacağınınve asıl meselenin, anlam/anlama kapasitesinin geliştirilebilir olması gerektiğinin önemini vurguluyor.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ilk ismini ‘Cahil’us’ (Cahil aklı) olarak düşünmüştüm;ancak bu ismi kitabın içinde kullanacağım karakterlerin tamamına vermeyi uygun bulmuştum. “Kitabın ismi, başka ne olabilir?” diye düşündüğümde “Bu bir ideoloji gibi.” dedimve ‘Cahilizm’ ismini uygun buldum.

Kitabın başarıya ulaşacağını düşünüyor musunuz?

Yazarlık, farklı bir meslek. Eserin başlama aşamasında içinize “Bunu kesinlikle yazmalıyım, bitirmeliyim.” duygusu işleniyor. Sonra elinizin altında bir tablet, karşınızda da bir duvar… Tek başınasınız yani. O süreçte aklınıza “Acaba beğenilecek mi, başarıyı elde edebilecek miyim? türünde bir soru şeması pek gelmiyor. Yayımlandıktan sonra takip etmeye başlıyorsunuz. Kitapyeni olmasına rağmen güzel tepkiler ve olumlu dönüşler aldı. Almaya da devam ediyor. Tabii bu, mutluluk verici bir mesele.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Kitap; insanların birbirlerine, daha doğrusu yakın dostlarına “İşte sen tam da busun.” diye tatlı tatlı takılmaların olduğu bir eser haline dönüştü. Gerek mail adresime gerek sosyal medya hesaplarıma gelen fotoğraflardan bunu çıkarıyorum. Bu, beni mutlu ediyor; çünkü kitapta sözünü etmeye çalıştığım kavramın anlaşıldığını görüyorum.

Hazırlık aşamasında olan bir eseriniz var mı?

Yayım aşamasında olan birçok hazırlığım var. İçlerinden birini seçip üzerinde detay çalışması hazırlığına geçmek istiyorum şu an karar verme aşamasındayım.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Çok değerli ve kaliteli okurlara sahip bir kitleye hitap eden gazetenize röportaj vermek, beni mutlu etti. Derdimiz, her zaman ‘Önce Vatan’ olsun temennisini sizin vesilenizle okurlarınıza iletmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Erdi HanCahilizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı bir ülkede kadın olarak yaşamanın zorlukları olduğu bir gerçek! Buna karşın Türkiye’ye gelen kız öğrencilerin böyle bir endişe taşımadığı görülüyor!
Yabancı bir ülkede kadın olarak yaşamanın zorlukları olduğu bir gerçek! Buna karşın Türkiye’ye gelen kız öğrencilerin böyle bir endişe taşımadığı görülüyor!
AV. GİZEM GONCE’den “ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ”
AV. GİZEM GONCE’den “ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ”
MANCU, Sanatsal Üretimleriyle Fark Yaratmaya Devam Ediyor
MANCU, Sanatsal Üretimleriyle Fark Yaratmaya Devam Ediyor
KORKU VE GERİLİM HASTASIYIM
KORKU VE GERİLİM HASTASIYIM
KARŞINIZDA YARATICI KİMLİĞİ İLE ERKAN BİRLİK
KARŞINIZDA YARATICI KİMLİĞİ İLE ERKAN BİRLİK
ŞENOL TINAZTEPE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ
ŞENOL TINAZTEPE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ
İDİL ALTINOK: HAYATTA EN DEĞERLİ DUYGU SEVGİDİR
İDİL ALTINOK: HAYATTA EN DEĞERLİ DUYGU SEVGİDİR
Rüştü OKYAR : BU ŞARKI HİÇ BİTMESİN
Rüştü OKYAR : BU ŞARKI HİÇ BİTMESİN
Reneta Sibel Yolak: “İdealist bir öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkisi hiçbir zaman silinmez.”
Reneta Sibel Yolak: “İdealist bir öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkisi hiçbir zaman silinmez.”

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma