ENGELLİ OLMAK “YAŞAMAYA” ENGEL DEĞİL ŞAİR-YAZAR NURCAN RENÇBER

ASLI MERCAN SARI

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarımızı tıkamayalım. Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir. İşte sevgili Nurcan bu sabır ve azmin en güzel örneği.

ŞAİR NURCAN RENÇBER İLE KİTABI “YAŞAMAK” VE AŞILAMAYAN ENGELLERİ KONUŞTUK.

Kültür Sanat röportajlarımda birbirinden değerli yazarlarımızda 11-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebeti ile bu hafta Sevgili Nurcan Rençber var. Nurcan Rençber; 4 yaşında havale geçirmiş. Ailesi onu götürmediği yer kalmamış. Neredeyse bütün servetlerini harcamışlar. Annesi böbrek hastalığı ve diyaliz girmesinden dolayı yaklaşık 13 yıldır görme yetisini kaybetmiş. Babası, özellikle tanıştım o kadar büyük adammış ki kızını ve eşini hiç kimseye muhtaç etmeden baş tacı etmiş. Nurcan şimdi 36 yaşında. 4 yaşından bu yana tekerlekli sandalyeye mahkûm kalmış. Aslen Karslı. İzmir'de yaşıyor. Kendisini bildi bileli şiire ilgi duymakta. Özel durumundan dolayı hiç okula gidememiş, okumayı ve yazmayı ailesinin desteğiyle evde öğrenmiş. Ailesi ve kuzenlerinin desteği ile en büyük hayallerinden “YAŞAMAK” isimli şiir kitabı çıkarmış. O kadar güzel ve muhteşem bir ailesi var ki hepsiyle tek tek tanıştım. Her kitapevi yapmaz. Ada-Ezgi Kitapevi ilk imza gününü düzenlemiş, büyük destek vermiş. Bizde bu şahane organizasyonunun mimarlarından Şair Emrah Aşçı İle sevgili kalemdaşımız Nurcan Rençber’in yanındaydık. Nurcan’ın hayalleri ne kadar saf ve terzemiz. Kitabımı çıkardım Aslı Hanım şimdi ise diğer hayallerim var evimiz apartman dairesi kira, istiyorum ki bahçeli bir evimiz olsun bahçesinde gönlümce kitabımı okuyup, yazayım. Evet, ben çok duygulandım röportaj esnasında gözlerim dolu dolu dinledim kendisini. O muhteşem ailesini yakinen tanıdım hepsi koca bir dağ gibi arkasındaydı Nurcan’ın. Özellikle Meral Hanım özel olarak bu süreci yürütmüş. Ada Kitapevinin bizleri ve gelen misafirleri içtenlikle karşılaması takdire şayandı. Engelli olması hiç engel olmamış yaşama sevinçlerine Nurcan’ın. Aslı Hanım; İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben hep buna inandım, çabalamaktan, uğraşmaktan, yazmaktan hiç vazgeçmedim. Sağlığım elverdikçe, nefesim yettiğince yazmaya, hayatı dolu dolu Yaşamaya devam edeceğim İfadelerini kullanan Rençber’e; Peki, sizi en iyi anlatan şiiriniz hangisidir dedim?

Yaşamak

Eğer başını her kaldırdığında

Gözlerin değiyorsa bulutlara

Unutma umut vardır hâlâ yaşamaktan yana.

Tutsak olma sakın içindeki korkak acılara

Yaşamak bu arkadaşım hepi topu bir kaç yara.





Yaşamak dediğin korkakları sevmez asla

Cesur olacaksın inadına

Tutunarak payına düşen yarınlara

her gün yeniden haykırmalısın

Yaşamak merhaba!

NURCAN RENÇBER

Öncelikle seni çok kutluyorum Nurcan Hanımcığım. Haydi, sizi tanıyalım sevgili Nurcan Hanım. Kimdir Nurcan Rençber?

Ben Nurcan Rençber. 36 yaşındayım. Aslen Karslıyım. İzmir'de yaşıyorum. Kendimi bildim bileli şiire ilgi duymaktayım. Hiç okula gidemedim, okumayı ve yazmayı ailemin desteğiyle evde öğrendim.

Sen şahanesin gerçekten! Pozitif enerjine hayran kaldım. Peki, bunu sürdürme gücünü kendinde nasıl buldun?

Hayatı yaşamayı seviyorum ve her koşulda ailem yanımda olduğu için mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum.

11-16 Mayıs Engelliler Haftası. Bir hafta bir güne değil her gün bilincinde olmalıyız siz güzel insanların. Toplum tam olarak hissettirebiliyor mu özel olduğunuzu? Bu hafta kapsamında ilgili etkinliklere katıldınız mı hiç?

Toplum bizi hissetmiyor ama biz onlara azmimizle kendimizi hissettiriyoruz. Evet mümkün oldukça katılmaya çalıştım. Birkaç özel kurumda ve Menemende Ada kitabevinde imza etkinliğim oldu.

"Yaşamak" isimli yeni şiir kitabınız gerçekten çok güzel gözlerim dolu dolu okudum. Sizin bu azminizi gören engelsiz insanların engellilerle ilgili farkındalığını artıracak, bu anlamda ciddi bir bilinçlenmeye sebep olacak türden. Diğer yandan engelli kardeşlerimiz açısından müthiş bir enerji ve duygu barındırıyor içerisinde. Kitabın duygu hikâyesinden kısaca bahseder misiniz?

Öncelikle teşekkür ederim. Böyle hissettirebildiysem ne mutlu bana. Bu kitap uzun zamandır hayalimdi yaşadığım zor zamanların bana geri döndürdüğü duygularımı kaleme aldım.

Kitap isimleri hep merak edilmiştir. Şiir kitabınızın adı neden "Yaşamak"?

Çünkü yaşamayı çok seviyorum. Her şeye rağmen yaşamın yaşamaya değer olduğuna inanıyorum.

Yazın yolculuğuna ne zaman başladınız? Bu yolculukta esas amaç neydi?

18 yaşlarında başladım. ilk başlarda hobi amaçlıydı ama sonradan yaşamımın bir parçası oldu.

Özellikle etkilendiğiniz üstadlar oldu mu? Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz?

Başta Nazım Hikmet ve Ahmet Arif, Cemal Süreyya. Özellikle Nazım’ın memlekete olan hasreti beni çok etkilemiştir.





Kitabı yayınlatma süreciniz nasıldı? Bu konuda en büyük desteği kimlerden aldınız?

Bir kaç deneme sonrası hayallerim sona ermişken Canan Bedük aracılığıyla umutlarım tekrar yeşerdi. Benim gibi kitaplara düşkün kuzenim Meral'in yardımlarını da unutmamak lazım.

Engelli olma hikâyenizi anlatır mısınız, engelli olmayı kabullenmek zor olmadı mı, zorlukları nasıl aştınız?

Çok küçük yaşta engelle tanıştığım için kabullenmek çokta zor olmadı. Biliyordum ki alacak nefesim varsa umudumda olmalıydı.

Eğitim destekli herhangi bir özel eğitim merkezine devam ediyor musunuz? Eğitimleri yeterli buluyor musunuz? Bekledikleriniz neler?

Haftanın iki günü özel bir kurumda 45 dk lık bir eğitim alıyorum ama bu sürenin yeterli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü daha yoğun bir eğitimle düzelebileceğime inanıyorum.

Ailenizden bahseder misiniz, onların sizin çabalarınıza bakış açısı nedir?

Ailem bana her konuda destek oldu. Bana karşı özverilerini her daim hissettim bana hep bütün zorluklara rağmen inandılar.

Şiir kitabınız henüz çok yeni bundan sonra tekrar hangi türden kitaplar yayınlatacaksınız?

Ben şiir kadınıyım şiir benim vazgeçilmezim. Ama ileride roman ve öykü alanında da duygularımı dile getirmeyi düşüne bilirim.

Engelsiz insanların genel algısında engelliler başaramaz, yapamaz, edemez gibi klasik kalıplar var değil mi?

Evet, ama ben bu düşünceyi benliğime asla yerleştirmedim, çünkü biliyordum ki insan istediği takdirde yapamayacağı hiç bir şey yok.

Engellilerin genel sorunları neler çözüm yolları sizce nedir?

Başta insanların duyarsızlığı, bizleri içeriye hapsetme çabaları.

Yollarda birinin yardımı olmadan tekerlekli sandalye kullanamıyoruz mesela alt yapılar çok kötü.

Asansörler ya az ya da arızalı oluyor zaman zaman.

Kanunların ve belediyelerin bu konudaki yetersizliği en büyük sorunumuz. Ama her şeye rağmen bizim sosyalleşmemize engel değil.

Engellilerin yaşamın her anında rahatça yaşama dâhil olduğunu düşünüyor musunuz?

Hayır düşünmüyorum. (Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı)

En büyük hayallerinden birisi kitabındı ve bunu başardın. Ben diğer hayallerini de çok merak ediyorum. Eminim okuyucularımızda merak ediyordur. Hadi bize hayallerinden biraz bahsetsene?

Eğer bana okuyabilme imkânı tanınsaydı okumayı çok isterdim. Bir diğeri şuan bir apartman dairesinde kiracı olarak yaşıyoruz kendimize ait bahçeli bir evimin olmasını çok isterdim. Bahçesinde kitaplarımı yazabileceğim.

Hepimiz bir engelli adayıyız. Ben sizleri çok özel ve kıymetli buluyorum. Bende yazmak istiyorum diyen engelli yazarlara tavsiyeler desem?

İNANSINLAR Kİ HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.

Hayal kurmaları ve kendilerine inanmaları. Kendilerine inanmaktan, çaba göstermekten, imkanlar elverdikçe kendilerini geliştirmekten asla vazgeçmesinler. İnansınlar ki her şey çok güzel olacak.

Son olarak Eklemek istediğin nelerdir? Söz sende biz seni dinliyoruz.

İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben hep buna inandım, çabalamaktan, uğraşmaktan, yazmaktan hiç vazgeçmedim. Sağlığım elverdikçe, nefesim yettiğince yazmaya, hayatı dolu dolu Yaşamaya devam edeceğim.

Sevgili Nurcancığım kalemin kavi olsun mutluluk hep seninle olsun. Seninle gurur duyuyoruz. Bu hafta Bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz.

Ben size teşekkür ederim yanımda olup mutluluğuma ortak olduğunuz için. Yüreğinize, emeğinize sağlık.

Röportaj: Aslı M. Sarı