Medya dünyasının ünlü ismi Enes Furkan Bilgiçli:

Hayat inanın çok renkli, renginizle kalın

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok

değerli bir konuk aldık. Yaptığı birbirinden değerli organizasyonlarla son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı organizatör Enes Furkan Bilgiçli ile Önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık…

Merhabalar Enes Furkan Bey, Bize kısaca kimliğinizin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Öncelikle Aziz bey şahsınıza bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim. Sizin gibi ödüllü bir Gazeteciye röportaj vermek benim için gurur verici bir tablo. Kendime gelecek olursam 1991 Kadıköy Moda doğumlu olup iyi eğitimli ve kültürlü bir aileden gelmekteyim. İstanbul’da ikamet etmekteyim. Amerikan ve İngiliz dili edebiyatı ile Arap dili edebiyatı bölümlerinden mezun oldum. Tabii okuduğum bölümlerle şuan ki mesleğim arasında çok fark var ancak çocukluğumdan beri medya ve televizyon camiasına hep merakım vardı ve bu yolda ilerlemek istedim.

Biraz projelerinizden bahsedelim. Bugüne kadar birçok başarılı ödül gecesi organize ettiniz. Bu organizelerin temel taşı ne? Bize projelerinizi kısaca anlatır mısınız?

Düzenlediğim geceler de genellikle sıradanlıktan uzak ve daha çok eğlenceli olmasına önem veriyorum. Ödül törenleri bilirsiniz genelde hep resmi ve ağır olur. Ben bu tarzı maalesef ki yıllardır sevemedim. İnsanlar hem sıkılıyor gecenin ilerleyen saatlerinde hem de bir hareket renk görmek istiyor. Çevremiz bu sektörde geniş olduğu için sanat camiasından dostlarımız , milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, basın yayın grupları ve Türkiye'nin çeşitli illerinden ceo ve iş insanlarımıza ödüllerini veriyoruz. Burada insanlar bir yıl boyunca yaptıkları hizmetlerin karşılığını bizler aracılığıyla taçlandırıyorlar. Gece 'de bir çok basın yayın kuruluşu geldiği için iş insanlarıda bu tarz geceler de inanılmaz derecede pr ve reklam yapmış oluyor. Hem ödül almış oluyorlar ve ödüllü bir firma olarak anılmış oluyorlar. Hem de reklamlarını gazetelerde, dergiler de, TV kanallarında lanse etmiş oluyorlar. Bu yüzden yararı tabii ki oluyor.

Yeni bir proje yapımcılığı içerisinde olduğunuzu duyduk bunun için altyapı çalışmalarınızı tamamladınız mı? ödül gecenizi hangi ilde ve ne zaman yapacaksınız?

Evet Aziz beycim şu an yeni bir ödül törenimin hazırlıkları içerisindeyiz. Tamamen ismi patenti ve telif hakkı tarafıma ait olan YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ İSTANBUL 2021 törenimde görkemli bir organizasyon olacak. Etilerin en lüks mekanlarından Etiler No1903 de gerçekleşecek. Bu gecemizi pandemiden dolayı vefat eden yada pandemiden dolayı sağlıklarından olan sağlık çalışanlarımız adına düzenliyorum. Gecemizin teması SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ adına olacak. Yılın Starları Ödülleri benim için çok değerli bir organizasyon. Çünkü iki yıl boyunca aralıksız çalışan sağlıklarını canlarını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza bir vefa olarak bu projeyi başlattım. Bakalım nasipse yakında düzenleyeceğiz.

İşinizin sizin için önemi nedir?

Kötülerin de içinde bulunduğu bir dünyada yaşamak zordur. Daha da zor olan, kötüleşmeden yaşamını sürdürebilmek. Ancak iyi insanların, hayırlı işlerde bulunanların adları hafızalarda kalmıştır.

“_ Uzun yaşamak için ne yapmalıdır? sorusuna, bir gönül eri;

_ Gönüllerde yaşamalıdır! cevabını vermiş.

Bu işin ancak maddî imkân, para-pul, mal-mülk ile olacağını söyleyenlere ise,

_ Gönüllerde yaşayanların pek Çoğu zengin değildi, demiş ve şöyle devam etmiş:

_ Ama dikkat edilirse, dünyaya sığmayan kralların isimleri bile unutulmuştur.”

“Bir gün öleceksin. Seni tanıyanlar üzülecek, gözyaşı dökecekler arkandan. Sonra bir gün seni tanıyanlar da ölecek. Gün gelecek, bu dünyada hiç yaşamamış (gibi) olacaksın, hiç kimse bilmeyecek seni.” Bu sözü ilk duyduğumda Çok etkilemişti beni. Bu dünyada hiç yaşamamış gibi olmak ne acı. Arkandan bir Fatiha okuyacak kimsenin kalmaması…

Bu yüzden de ben kendimi Türkiye’de yaşayan her insanın her sanatçının her iş insanının kalbinde ve gönlünde yer edinmek için daha çok eser bırakmalıyım diyerek ödül törenlerine, eventlere ve organizasyonlara adadım. Çünkü insanlara ödül vermek demek onların hayallerini duygularını ve başarılarını gerçekleştirmek demek. Buna da ben vesile olduğum için çok mutluyum. Bu yüzden de dediğim gibi ASIL MESELE GÖNÜLLERDE KALICI BİR ESER bırakmak.

Sizce herkes proje yürütebilir mi? Bu işin püf noktaları nelerdir?

Güzel bir soru sordunuz Aziz bey tebrik ederim gerçekten. Bence herkes proje yürütemez. İçinde olmalı insanın ve kabiliyeti olmalı. Bir işe yatkınlığı olmalı. Önce neyi başarmak istediğinizi düşünmeniz ve sonra da ona bağlı kalmanız gerekiyor. Sizi motive eden spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı hedefler belirlemeniz ve onları somutlaştırmak için bir yere yazmanız da şart. Daha sonra, hedefinizi gerçekleştirmek için atmanız gereken adımları planlamanız gerekiyor. Hedef belirleme, ideal geleceğinizi düşünmek, bu geleceğe dair vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek ve kendinizi motive etmek için güçlü bir süreçtir. Hedef belirleme süreci, yaşamda gitmek istediğiniz yeri seçmenize de yardımcı olmaktadır. Neyi başarmak istediğinizi tam olarak bilirseniz, çabalarınızı nereye yoğunlaştırmanız gerektiğini de bilirsiniz. Ayrıca, sizi kolayca yoldan çıkarabilecek dikkat dağıtıcıları da hızlı bir şekilde fark edersiniz.

Ödül gecelerimizin püf noktaları doğru kişilere doğru zamanda doğru şekilde ödül vermek. Buda işimizin en zor kısmı aslında. Lakin iyi bir ekibiniz varsa bununda üstesinden geliyorsunuz.

Günümüzün en önemli çağı sosyal medya hakkında neler söylemek istersiniz Enes Furkan bey?

Ben de sosyal medyayı en aktif ve güncel kullananlardanım ve çok iyi takip ediyorum, ve devamlı paylaşımlarda bulunuyorum.

Sevdiğim yerleri, mekanları, insanları koyuyorum.

Hatta bazen özel hayatımdan kesitler de paylaşıyorum.

Sanki bir sosyal iz gibi geliyor bana...

Bir dijital miras gibi...

Yıllar sonra baktığımda iyi anabileceğim hatıralar olsun istiyorum.

Ama hepsi bu...

Sade, abartısız, olduğu gibi, içinde samimiyeti bulduğum paylaşımları seviyorum. İnsanları da çok iyi anlıyorum.

Herkes nasıl mutlu olduğunu göstermek istiyor; nasıl eğlendiğini, nasıl iyi vakit geçirdiğini, nelere sahip olduğunu...

Zaten bazı sosyal medya hesaplarını eğlenceli bulmamın nedeni de bu...

Örneğin Instagram...

Daha çok mutluluk fotoğrafları var.

Bardağın dolu tarafını gösteren bir dünya...

Olsun; bu da iyi, destekliyorum.

Bizim gibi ülkeler sevinçlerini de, üzüntülerini de abartılı yaşar.

“Mutluluktan uçulan” fotoğrafları ben de beğeniyorum.

Yani like atıyorum.

Desteklediğimi, mutluluklarını paylaştığımı belli etmek için... Abartı...

Dediğim gibi bizim ruh halimizde var.

Biraz Akdenizli, biraz Egeli olunca içimiz kaynıyor.

Sadece fotoğraf değil; işin içine videolar da girince şarkılar söylüyoruz, gülücükler dağıtıyoruz.

Bu da güzel, gülmek zaten güzeldir. Ama dediğim gibi hepimiz dijital izler bıraktığımızı unutmayalım. Ve artık işe girerken, çıkarken; bir yere başvuru yapıp kabul alırken ya da genel bir algı araştırması yapılırken işte bu izlerin genel görüşte etkili olduğunu hatırlayalım. Bir iletişimci gözüyle şu tavsiyede de bulunayım. İtibarı yönetmek sadece şirketlerin işi değildir.

Kişisel itibarımızı güçlendirmek, kamuoyunda bir nokta tutmak yine bizim elimizdedir. Dijital dünya bu konuda sonsuz olanaklar sunuyor. Ama bir o kadar da riskler taşıyor.Eskisi gibi “Ağır ol, duruşun olsun” diyenlerden değilim. Aksine samimi ol, gerçekçi ol, olduğun gibi ol diyenlerdenim. Bu sosyal medya için de geçerli...

Son olarak gazetemizin okurlarına neler söylemek istersiniz?

Tekrardan Aziz bey şahsınıza bu güzel ve keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum. Bu arada ilk ödülünüzü de size vermek benim için onur vericiydi. İnşallah daha nice ödülleriniz olacak ve hakediyorsunuz. Sorunuza gelecek olursam bu karanlık dünyada rengarenk yaşamak için ekibimle var gücümüzle çalışıyoruz. İnsanların bize olan güveni ve katkıları bizleri son derece mutlu ediyor. Hayallerinize inanın ve gerçekleşmesi için bir el beklemeyin. O el zaten sizsiniz. Birlikte başaracağız. Birlikte taçlanıp zirvenin en uç noktasında birlikte ilerleyeceğiz. Unutmayın ki bu dünyanın starı tabii ki sizsiniz. Kendinizle barışık olun ve elalem ne der tabiri ile yaşamayın. Hayat inanın çok renkli. Renginizle ve sağlıcakla kalın.

Başarı ödülümü sizin gibi kıymetli bir organizatörün ellerinden almak beni onure etti. Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…