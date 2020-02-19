EMRE MANZEL YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDEN DÜŞMÜYOR 

2019'un son aylarında “Harbiden Zordu” şarkınla karşımıza çıktın. Çok güzel bir şarkı ben çok beğendim. Şarkının sözü ve müziği sana ait olduğu için sormak istiyorum. Nasıl çıktı şarkı hikayesi nedir?

‘Harbiden Zordu’ her şeyden önce bir aşk, büyük bir tutku ile yazılmış bir şarkı. Hani çok istersin birini de daha en başından yaptığın hatalar yüzünden kaybedersin ya karşındakini öyle bir şey. Ben sevmek için yaşıyorum; doğayı, insanları, eşyaları her şeyi. Yalnızca insanları sevince sitem ediyor insan. “Kandığım bu kez o oldu” Evet! Yine kandım, yine sevdim, yine istedim ama bu defa yandım yani harbiden zordu.

Kimlerin emeği var şarkıda?

Şarkının aranjesi için ağabeyim, hocam sevgili Genco Arı ile çalıştım. Her şeyiyle o ilgilendi. Onun gibi bir üstatla çalışıyor olmak kendinizi güvende hissettiriyor.

Şarkı bana sanki dinlediğimiz bir şarkıymış gibi geliyor. Belki de senin sesinin bir yakınlığı var öyle hissettim bilemiyorum. Çok tanıdık bir şarkı diyenler oluyor mu?

Duygularımız bir bizim. Aynı kültürle harmanlanmış ortak kavgalar. Bu yüzden bizden bir şarkı olması kaçınılmazdı zaten.

Nasıl geçti klip çekimleri?

Çok zordu. Şile, Ağva taraflarında çektik klibi sevgili yönetmenimiz Erdem Eryılmaz’la. Yağmurlu bir klip olsun istedik, doğal renkler. Yağmurun yağacağı günü bekledik özellikle, meteorolojiye buradan teşekkürler. Sabah 5’te başladık hem de bir önceki gece sahnem olmasına rağmen. Uykusuzluk, yorgunluk, soğuk derken döndükten sonra hasta oldum.

"Bazı Zorluklar Bizi Zorluyor"

“Aşık olmak zor. Çok sevdiğiniz birini kaybetmek çok zor. Birine inanmak, güvenmek artık çok zor. Hayat şartları zaten zorluyor insanlarımızı” diyen genç şarkıcı, “Hepsinden öte insanın kendini depresifliğe kaptırmaması lazım. Depresyon bu saydıklarımdan herhangi bir tanesinin sonucunda da olabilir ama bazı insanlarımız artık sıkıntıya, derde o kadar alıştı ki kendilerini üzmek için de uğraşıyorlar gibi geliyor bana” şeklinde konuştu.

İki sene önce çıkardığın ilk şarkın “Bitmez Keder” büyük beğeni topladı. Hala da bilen, söyleyenler, sevenler var. Ne düşünüyorsun?

‘Bitmez Keder’i de ‘Harbiden Zordu’ ile aynı dönemde yazdım, aynı duyguların şarkıları. Onu da Genco Arı ile çalışmıştık. O yüzden ikileme gibi oldu benim için. Ama onun biraz daha arabesk yanı var, hissettiriyor.

"Ben Tesadüflere İnanmam"

“Hayatta tesadüflere çok inanmam. Her şeyin bir sebebi vardır, bir denge ararım hayatta” şeklinde konuşan Manzel, “Şarkılar yapınca içimde olanları, duygularımı herkesle paylaşmışım gibi hissediyorum. Ve herkesin şarkılarımdan alacağı duygu farklı olabiliyor” dedi.

Birçok okuyucularımız da hatırlayacaktır ki “2018 O Ses Türkiye”ye katılmıştın. "Ayrılmam" şarkısını seslendirmiştin. Ve sevgili Hadise'nin takımındaydın. Nasıl geçti yarışma süreci ve sana bir şeyler kattı diyebilir miyiz?

İster istemez bir şeyler kattı tabii ki, güzel bir tecrübe. Hayatımı, yarışmadan bağımsız olarak çok etkiledi aslında. Sevgili Hadise’ye buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.

Bildiğim kadarıyla ilk okul sınıf öğretmenisin. Öğretmenliğe devam ediyor musun?

Öğretmenliğe ara verdim. İşimi çok severek yapıyordum. Kendi yorumumla, iyi bir öğretmendim, yaptığım müziği de iyi yapıyordum. Ama çok iyi ya da mükemmel yapabilmek için birini tercih etmek zorundaydım. Ben de müziği seçtim. En iyisini yapabilmek için çabalıyorum.

O Ses Türkiye yarışmasına öğretmeninin katıldığını gören minik öğrencisinin Emre Manzel’e televizyon ekranından sevgisi…

Bir eğitimci olarak ülkemizdeki eğitim/ öğretim hakkında ne söylersin?

Eğitim camiasından hemen hemen herkes gibi eğitim sistemimizi yetersiz görüyorum. En başarılı eğitim sistemi olarak Finlandiya gösteriliyor. Biz, onu alıp birebir uygulamaya kalkamıyoruz çünkü nüfus fazlalığı var Finlandiya’ya göre. Kaldı ki sürekli eğitim sistemi değiştiriliyor. Ayrıca, ülkenin kalkınması için en büyük yatırımın eğitime yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Üniversitede öğrencilik yaparken bir grup oluşturarak sahneye çıktınız sanırım. Neler yapıyordunuz?

Üniversiteyi Edirne’de okudum. Benim iyi kilerimdendir Trakya Üniversitesi. Trakya insanını çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Bu sebepten haftada 6 gün 6 farklı mekanda sahneye çıktığım oluyordu. Grubumuzda kendi sevdiğim şarkıları çalıyorduk; herkesin çok da bilmediği ama keyifli, hissiyatlı, protest şarkılar. Bu da bizi özgün kılıyordu.

Başarılı bir sahne hayatın var. Sürekli devam eden sahnelerin maşallah diyelim. Nasıl gidiyor sahneler. Merak eden okuyucularımız için nerelerde çıktığını söyler misin?

Uzun yıllardır Ağva’da sahne alıyorum akustik olarak. Ama İstanbul konserlerimiz Kadıköy, Taksim, Nişantaşı, Göktürk, Bahçeşehir gibi semtlerde oluyor. Mart ayında il dışı konserlerimiz de kaldığı yerden devam edecek.

Günümüzde çok fazla genç yetenek ve çok fazla şarkı var. Bu yoğunluğu nasıl değerlendiriyorsun?

Çok sevgili Selami Şahin’in bana söylediği bir söz var; “Analar doğurmaya devam ettikçe yeni yetenekler çıkmaya devam edecek” diye. Ülke olarak çok yetenekliyiz zaten. Doğru yönlendirmeyle bütün çocuklarımız yarın bütün alanlarda daha da başarılı olabilirler.

Sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorsun, sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olmasını doğru buluyor musun?

Aktif kullanmaya çalışıyorum ama ona gerçekten zaman ayırmak gerekiyor. Ben sosyal medyanın yararlı kullanılırsa çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama hayatımızdan telafisi olmayan bir şeyi alıyor bizden, o da zaman. Ayrıca, çok samimi bulmuyorum sosyal medyayı. Çünkü hemen herkesin paylaşımları kaygı barındırıyor.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksın?

Müzikle eğitimi ilişkilendirebilecek daha önce hiç yapılmamış bir proje planlıyorum. Projeye başladığımız yoldan çok ilerideyiz. Yakında ayrıntılarını paylaşacağız tabii ki. Ayrıca sevgili Alişan Göksu ile yeni bir şarkı üzerinde çalışıyoruz onun da müjdesini şimdiden verelim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Sevin. Ne kadar zor olursa olsun sevmekten vazgeçmeyin. Ben de sizi çok seviyorum.

Doğum tarihi: 27.06.1991

Burcu: Yengeç

En sevdiği huyu: Enerjik olmak

Sevmediği huyu: Yemek yemeyi çok sevmek

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Salı hariç her gün

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: -

Söyleşi/ Röportaj: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Edanur Külahçı Hayvalı